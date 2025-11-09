1 день

Иваново: музеи советского автопрома и сыра

11:00 Встреча с гидом в Иваново на ж/д вокзале у ткацкого станка. Табличка «Путешествие за новыми вкусами и впечатлениями».

Небольшой экскурс в историю железнодорожного вокзала.

В 1932 году в Иваново построили вокзал под пассажиропоток, в десятки раз превышающий уже имевшийся. И это был не просто вокзал, а первый советский вокзал, всем вокзалам вокзал. Храм прогресса, науки и победы пролетариата. Естественно, этот вокзал построен в архитектурном стиле конструктивизма.

Посадка в автобус (в автобусе свободная рассадка).

Обзорная автобусная экскурсия по городу.

Иваново — город уникальных домов-метафор, самой революционной истории, родина «главного» модельера России Славы Зайцева и отца русского шансона Аркадия Северного, самый молодой и колоритный город Золотого кольца России!

Иваново — это третий по значимости после Питера и Москвы центр революции 1917 года, не зря именно здесь сосредоточено множество смелых и провокационных памятников советского градостроительного зодчества.

Мы увидим дом-корабль, дом-птицу и дом-пулю, двухцветную церковь, обманчиво древний Введенский монастырь, знаменитую Щудровскую палатку XVII века и самый необычный и даже смелый памятник Аркадию Северному (легенде советского шансона). Архитектурное разнообразие ивановских улиц охватывает практически все стили: от барокко до модерна.

Обед в ресторане.

Экскурсия в Музей советского автопрома. Музей основан в 1992 г., принадлежит группе компаний «РИАТ».

Здесь представлены автомобили таких легендарных заводов как ГАЗ, ЗИЛ, ЗИС, ЗИМ, ВАЗ. Все экспонаты были любезно предоставлены частными коллекционерами. Экспозиция музея — яркое выражение любви к четырехколесным друзьям человека и великолепный маркетинговый ход.

Хотите погрузиться в мир изысканных вкусов и неповторимых ароматов сыров? Тогда вам точно стоит посетить Музей сыра и сырной биржи.

Здесь каждый посетитель сможет насладиться прекрасными сырами и найти своего «любимчика». С этим проблем точно не будет!

Экскурсия «История сыра в Вашей тарелке» (с дегустацией).

В рамках данной экскурсии вы окунетесь в историю создания такого древнего продукта, как сыр.

Узнаете обо всех значительных вехах развития производства и культуры потребления этого продукта в мире и в нашей стране, а также познакомитесь с технологией производства сыра.

Помимо этого, наш гид-экскурсовод расскажет множество интересных фактов и наглядно объяснит все об экспонатах нашего музея сыра.

А после экскурсионной части вас будет ожидать дегустация! На сырной тарелке Вы попробуете несколько сортов сыра (от мягких к твердым), а сам процесс будет сопровождаться рассказом с нашей стороны о дегустируемой продукции.

В конце программы Вы сможете приобрести для себя продукт по вкусу.

18:30 Размещение в гостиничном комплексе «Сосновый Бор».

Свободное время.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160