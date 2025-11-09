Программа тура по дням
Иваново: музеи советского автопрома и сыра
11:00 Встреча с гидом в Иваново на ж/д вокзале у ткацкого станка. Табличка «Путешествие за новыми вкусами и впечатлениями».
Небольшой экскурс в историю железнодорожного вокзала.
В 1932 году в Иваново построили вокзал под пассажиропоток, в десятки раз превышающий уже имевшийся. И это был не просто вокзал, а первый советский вокзал, всем вокзалам вокзал. Храм прогресса, науки и победы пролетариата. Естественно, этот вокзал построен в архитектурном стиле конструктивизма.
Посадка в автобус (в автобусе свободная рассадка).
Обзорная автобусная экскурсия по городу.
Иваново — город уникальных домов-метафор, самой революционной истории, родина «главного» модельера России Славы Зайцева и отца русского шансона Аркадия Северного, самый молодой и колоритный город Золотого кольца России!
Иваново — это третий по значимости после Питера и Москвы центр революции 1917 года, не зря именно здесь сосредоточено множество смелых и провокационных памятников советского градостроительного зодчества.
Мы увидим дом-корабль, дом-птицу и дом-пулю, двухцветную церковь, обманчиво древний Введенский монастырь, знаменитую Щудровскую палатку XVII века и самый необычный и даже смелый памятник Аркадию Северному (легенде советского шансона). Архитектурное разнообразие ивановских улиц охватывает практически все стили: от барокко до модерна.
Обед в ресторане.
Экскурсия в Музей советского автопрома. Музей основан в 1992 г., принадлежит группе компаний «РИАТ».
Здесь представлены автомобили таких легендарных заводов как ГАЗ, ЗИЛ, ЗИС, ЗИМ, ВАЗ. Все экспонаты были любезно предоставлены частными коллекционерами. Экспозиция музея — яркое выражение любви к четырехколесным друзьям человека и великолепный маркетинговый ход.
Хотите погрузиться в мир изысканных вкусов и неповторимых ароматов сыров? Тогда вам точно стоит посетить Музей сыра и сырной биржи.
Здесь каждый посетитель сможет насладиться прекрасными сырами и найти своего «любимчика». С этим проблем точно не будет!
Экскурсия «История сыра в Вашей тарелке» (с дегустацией).
В рамках данной экскурсии вы окунетесь в историю создания такого древнего продукта, как сыр.
Узнаете обо всех значительных вехах развития производства и культуры потребления этого продукта в мире и в нашей стране, а также познакомитесь с технологией производства сыра.
Помимо этого, наш гид-экскурсовод расскажет множество интересных фактов и наглядно объяснит все об экспонатах нашего музея сыра.
А после экскурсионной части вас будет ожидать дегустация! На сырной тарелке Вы попробуете несколько сортов сыра (от мягких к твердым), а сам процесс будет сопровождаться рассказом с нашей стороны о дегустируемой продукции.
В конце программы Вы сможете приобрести для себя продукт по вкусу.
18:30 Размещение в гостиничном комплексе «Сосновый Бор».
Свободное время.
Кинешма и Решма: музей валенок и мастер-класс по лепке пельменей
Завтрак.
Переезд в Кинешму, который расположился на берегу Волги.
Это один из старейших промышленных центров Верхнего Поволжья. Город сохранил свое провинциальное очарование и атмосферу уездного купеческого городка. Первое упоминание о городе относится к XV веку.
Впрочем, в последующие века Кинешма была хоть и большим и богатым, но сельским поселением (слободой). Городской статус Кинешма получила только в 1777 году в рамках екатерининских городских реформ. Помимо волжской торговли, в городе развивалось и собственное текстильное производство.
Самым красивым местом считается волжская набережная, по которой мы непременно прогуляемся.
Обзорная пешеходная экскурсия по историческому центру города с посещением Успенского собора — «Очарование провинциального города».
Во время увлекательной пешеходной экскурсии по центру города по Волжскому бульвару вы познакомитесь с его историей, погуляете по тем местам, где известный драматург А. Н. Островский писал бессмертную пьесу «Бесприданница». Именно здесь в Кинешме в 1936 г проходили съемки одноименного фильма.
Посадская площадь, Дворянское собрание, Красные торговые ряды, дом Поленовых-Тихомировых — они уносят вас в атмосферу купеческого уездного города ХIX века.
Посещение частного Музея валенок.
«Чтоб зимою не болеть, надо валенки надеть». В настоящее время музей хранит более чем 200 экспонатов, среди них и старинные шерстобойные машины, и инструменты для изготовления валенок, и валенки-рекордсмены, и декорированные валенки, и валенки-шахматы, различные изделия из шерсти, валенки необычных форм, коллекция миниатюрных валеночек и многое другое.
Обед в ресторане «Русская изба».
Это уютный ресторан, оформленный в духе крестьянской избы. Основные элементы интерьера — предметы крестьянского быта, собранные в деревнях и селах бывшего Кинешемского уезда. Располагается в историческом здании кинешемской «чайной трезвости», памятнике истории и архитектуры конца XIX века.
Здание, «вросшее» в крутой берег на Волжском бульваре, само по себе уже достопримечательность Кинешмы, нашедшая отражение в знаменитых кинофильмах: «Китайский сервиз», «Семья Ульяновых», «Яков Свердлов».
Время обеда: вас ждёт угощение уникальным блюдом «фритюрный пирог по-кинешемски» или «суп наизнанку» — гастрономический бренд города и региона (это и первое, и второе блюдо одновременно, подается с бульоном).
Свободное время для прогулок по Волжскому бульвару и теплоходной прогулки по Волге (на заезды с мая по сентябрь).
Переезд в посёлок Решма.
Это старинное русское село, где до сих пор сохранились особенный ни с чем несравнимый дух русских традиций, тишина и покой. Решма раскинулась на крутом правом берегу Волги. Взору здесь открываются прекраснейшие виды на Волгу и речку Решемку.
Мыс любви — самая высокая видовая точка на правом берегу Волги в Кинешемском районе. Заросший сосновым лесом утес, откуда открывается удивительной красоты вид на излучину Волги, по которой давным-давно плыли купеческие струги из варяг в греки, шли пароходы с красным товаром, тащили баржи угрюмые бурлаки. С этим местом связано множество легенд, жутких и романтичных историй.
Вас ждет экскурсия в старинную монашескую обитель, основанную по преданию Святым Макарием Унженским и Желтоводским. Рассказывают, что раньше здесь настолько торжественно совершали службы, что специально послушать их приезжали из Москвы и Нижнего Новгорода.
Сегодня жизнь монастыря возрождена, работает храм. Монахини разбили вокруг замечательные цветники. Посетив территорию монастыря, вы словно побываете в маленьком ботаническом саду.
В Решме чистейший воздух. Это чувствует каждый приехавший сюда человек. Сегодня здесь произрастает более трех с половиной сотен сибирских кедров. Роща — особо охраняемая природная территория местного значения.
Мы зайдём в гости в гостевой дом «Решемка». Нас встретит хозяйка щедрая, гостеприимная, добродушная, удивительная женщина. Она расскажет историю возникновения пельменей.
Мастер-класс по лепке пельменей «Пельмешки без спешки».
Кто не любит вкусно покушать? Кулинарный тимбилдинг может стать тем спусковым крючком, когда из простого потребителя еды вы превратитесь в настоящего гурмана.
Мастер-класс по лепке пельменей авторский. Участники программы в белых фартуках вооружаются скалками, раскатывают тесто и лепят изумительной красоты пельмени. Готовят их исключительно из домашних продуктов и охлажденного мяса.
Когда мы потрудились, вознаграждение не заставило нас ждать, потому что была организована великолепная трапеза с вкуснейшими пельменями. Программа заканчивается угощением пельменями и деревенским застольем.
Возвращение в отель.
Дунилово и Шуя: шуйские настойки и экскурсия по вокзалу
Завтрак. Освобождение номеров.
11:30 Переезд в Шую.
Наш путь проляжет через старинное село Дунилово. Сейчас Дунилово прочно удерживает статус жемчужины Ивановской области. Дело в том, что в 1992 г. Дунилово посетил Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II. Он был поражен обилием храмов и красотой ландшафта и назвал Дунилово «жемчужиной земли русской».
Надо сказать, что Дунилово ярко проявило себя в отечественной истории. Здесь в 1609 г. происходила битва между русскими и поляками, литовцами и русскими мятежниками, закончившаяся поражением последних. В Дунилове есть памятное место в честь тех героических событий.
Мы сделаем остановку, чтобы полюбоваться панорамами села.
Обед в кафе с дегустацией шуйских настоек.
Посещение фирменного магазина «Шуйская водка». Продукцию можно будет приобрести по заводским ценам, чтобы, вернувшись домой, поразить друзей уникальными настойками.
Обзорная экскурсия по Шуе — старинному уютному русскому городу над рекой Тезой, известному с начала XVI в.
Шуя знаменита как родина «выборного царя» Василия Шуйского, купеческими династиями, святыми иконами, дивной красоты храмом Воскресения Христова, где хранится список чудотворной иконы Шуйской — Смоленской Божьей Матери, и самой высокой в России «свечной» колокольней.
Посещение особняка фабриканта М. А. Павлова. Он довольно скромно выглядит внешне. Но вот убранство не уступает итальянским дворцам.
Римско-греческая мозаика создает невероятные узоры, вазоны подлинные из сада с классическим изображением, итальянский мрамор, комнаты-шкатулки, с расписанными под ткань.
М. А. Павлов входил в совет директоров Московского банка. Да и собственные деньги надо было где-то хранить, поэтому за лестницей с противоположной стороны сделан сейф. Много секретов откроет вам наша экскурсия по дому.
В одном из залов мы подготовили для вас программу «Играет шуйская гармонь».
Переезд на ж/д вокзал г. Шуя.
Ознакомительная экскурсия по вокзалу. Станция Шуя. Объект культурного наследия, капитальный ремонт вернул ему исторический облик.
18:30 Окончание программы на ж/д вокзале города Шуя.
Проживание
В туре предусмотрено двухместное размещение в отеле ГК «Сосновый бор» г. Иваново.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|2-местное
|1-местное
|25900
|29200
Варианты проживания
Гостиничный комплекс «Сосновый бор»
Гостиничный комплекс «Сосновый бор» расположен в экологически чистом районе Иваново, возле соснового леса. К услугам гостей сад, терраса и бар. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. В комплексе работает круглосуточная стойка регистрации, ресторан и обустроена детская игровая площадка.
Все номера оборудованы телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В числе удобств собственная ванная комната с ванной или душем. В некоторых номерах есть балкон. В числе удобств номеров шкаф для одежды.
Каждое утро в гостиничном комплексе «Сосновый бор» сервируется завтрак «шведский стол». Гости могут посетить ресторан русской кухни. В распоряжении гостей помещения для совещаний и банкетный зал.
Любители активного отдыха могут заняться лыжным спортом или совершить пешие прогулки. До железнодорожного вокзала Иваново — 12 км. До центра города 15 минут езды.
Что включено
- Транспортное обслуживание по программе: автобус туристического класса (при группе менее 24 человек предоставляется микроавтобус туристического класса, в автобусе свободная рассадка)
- Проживание: 2 ночи в гостиничном комплексе
- Питание, указанное в программе тура: 2 завтрака, 3 обеда, деревенское застолье
- Экскурсионная программа (включая билеты в музеи)
- Музыкальная программа
- Дегустации
- Кулинарные мастер-классы
- Работа сопровождающего и гидов
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иваново и ж/д билеты от г. Шуя
- Питание, не указанное в программе тура
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли в стоимость тура авиа- и ж/д билеты?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость?
Да, страховка входит в стоимость.
Какой транспорт используется в туре?
Автобус туристического класса (при группе менее 24 человек предоставляется микроавтобус туристического класса, номера мест в этом случае не сохраняются).
Учитываются ли особые запросы по питанию?
К сожалению, учитывать индивидуальные запросы по еде и напиткам есть возможность не во всех точках питания по маршруту. Просим туристов с аллергией брать свое особое питание.