Мои заказы

Летнее путешествие в Ивановскую область за новыми вкусами и впечатлениями

Увлекательное гастрономическое путешествие в Ивановскую область с ее разнообразной архитектурой, необычными музейными экспозициями, ароматными настойками и вкуснейшими сырами! Вас ждут поездки в самые разные города и села области, знакомство с местными брендами, мастер-классы и дегустации.
Летнее путешествие в Ивановскую область за новыми вкусами и впечатлениямиФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Летнее путешествие в Ивановскую область за новыми вкусами и впечатлениямиФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Летнее путешествие в Ивановскую область за новыми вкусами и впечатлениямиФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Ближайшие даты:
3
апр1
мая12
июн24
июл

Программа тура по дням

1 день

Иваново: музеи советского автопрома и сыра

11:00 Встреча с гидом в Иваново на ж/д вокзале у ткацкого станка. Табличка «Путешествие за новыми вкусами и впечатлениями».

Небольшой экскурс в историю железнодорожного вокзала.

В 1932 году в Иваново построили вокзал под пассажиропоток, в десятки раз превышающий уже имевшийся. И это был не просто вокзал, а первый советский вокзал, всем вокзалам вокзал. Храм прогресса, науки и победы пролетариата. Естественно, этот вокзал построен в архитектурном стиле конструктивизма.

Посадка в автобус (в автобусе свободная рассадка).

Обзорная автобусная экскурсия по городу.

Иваново — город уникальных домов-метафор, самой революционной истории, родина «главного» модельера России Славы Зайцева и отца русского шансона Аркадия Северного, самый молодой и колоритный город Золотого кольца России!

Иваново — это третий по значимости после Питера и Москвы центр революции 1917 года, не зря именно здесь сосредоточено множество смелых и провокационных памятников советского градостроительного зодчества.

Мы увидим дом-корабль, дом-птицу и дом-пулю, двухцветную церковь, обманчиво древний Введенский монастырь, знаменитую Щудровскую палатку XVII века и самый необычный и даже смелый памятник Аркадию Северному (легенде советского шансона). Архитектурное разнообразие ивановских улиц охватывает практически все стили: от барокко до модерна.

Обед в ресторане.

Экскурсия в Музей советского автопрома. Музей основан в 1992 г., принадлежит группе компаний «РИАТ».

Здесь представлены автомобили таких легендарных заводов как ГАЗ, ЗИЛ, ЗИС, ЗИМ, ВАЗ. Все экспонаты были любезно предоставлены частными коллекционерами. Экспозиция музея — яркое выражение любви к четырехколесным друзьям человека и великолепный маркетинговый ход.

Хотите погрузиться в мир изысканных вкусов и неповторимых ароматов сыров? Тогда вам точно стоит посетить Музей сыра и сырной биржи.

Здесь каждый посетитель сможет насладиться прекрасными сырами и найти своего «любимчика». С этим проблем точно не будет!

Экскурсия «История сыра в Вашей тарелке» (с дегустацией).

В рамках данной экскурсии вы окунетесь в историю создания такого древнего продукта, как сыр.

Узнаете обо всех значительных вехах развития производства и культуры потребления этого продукта в мире и в нашей стране, а также познакомитесь с технологией производства сыра.

Помимо этого, наш гид-экскурсовод расскажет множество интересных фактов и наглядно объяснит все об экспонатах нашего музея сыра.

А после экскурсионной части вас будет ожидать дегустация! На сырной тарелке Вы попробуете несколько сортов сыра (от мягких к твердым), а сам процесс будет сопровождаться рассказом с нашей стороны о дегустируемой продукции.

В конце программы Вы сможете приобрести для себя продукт по вкусу.

18:30 Размещение в гостиничном комплексе «Сосновый Бор».

Свободное время.

Иваново: музеи советского автопрома и сыраИваново: музеи советского автопрома и сыраИваново: музеи советского автопрома и сыраИваново: музеи советского автопрома и сыра
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Кинешма и Решма: музей валенок и мастер-класс по лепке пельменей

Завтрак.

Переезд в Кинешму, который расположился на берегу Волги.

Это один из старейших промышленных центров Верхнего Поволжья. Город сохранил свое провинциальное очарование и атмосферу уездного купеческого городка. Первое упоминание о городе относится к XV веку.

Впрочем, в последующие века Кинешма была хоть и большим и богатым, но сельским поселением (слободой). Городской статус Кинешма получила только в 1777 году в рамках екатерининских городских реформ. Помимо волжской торговли, в городе развивалось и собственное текстильное производство.

Самым красивым местом считается волжская набережная, по которой мы непременно прогуляемся.

Обзорная пешеходная экскурсия по историческому центру города с посещением Успенского собора — «Очарование провинциального города».

Во время увлекательной пешеходной экскурсии по центру города по Волжскому бульвару вы познакомитесь с его историей, погуляете по тем местам, где известный драматург А. Н. Островский писал бессмертную пьесу «Бесприданница». Именно здесь в Кинешме в 1936 г проходили съемки одноименного фильма.

Посадская площадь, Дворянское собрание, Красные торговые ряды, дом Поленовых-Тихомировых — они уносят вас в атмосферу купеческого уездного города ХIX века.

Посещение частного Музея валенок.

«Чтоб зимою не болеть, надо валенки надеть». В настоящее время музей хранит более чем 200 экспонатов, среди них и старинные шерстобойные машины, и инструменты для изготовления валенок, и валенки-рекордсмены, и декорированные валенки, и валенки-шахматы, различные изделия из шерсти, валенки необычных форм, коллекция миниатюрных валеночек и многое другое.

Обед в ресторане «Русская изба».

Это уютный ресторан, оформленный в духе крестьянской избы. Основные элементы интерьера — предметы крестьянского быта, собранные в деревнях и селах бывшего Кинешемского уезда. Располагается в историческом здании кинешемской «чайной трезвости», памятнике истории и архитектуры конца XIX века.

Здание, «вросшее» в крутой берег на Волжском бульваре, само по себе уже достопримечательность Кинешмы, нашедшая отражение в знаменитых кинофильмах: «Китайский сервиз», «Семья Ульяновых», «Яков Свердлов».

Время обеда: вас ждёт угощение уникальным блюдом «фритюрный пирог по-кинешемски» или «суп наизнанку» — гастрономический бренд города и региона (это и первое, и второе блюдо одновременно, подается с бульоном).

Свободное время для прогулок по Волжскому бульвару и теплоходной прогулки по Волге (на заезды с мая по сентябрь).

Переезд в посёлок Решма.

Это старинное русское село, где до сих пор сохранились особенный ни с чем несравнимый дух русских традиций, тишина и покой. Решма раскинулась на крутом правом берегу Волги. Взору здесь открываются прекраснейшие виды на Волгу и речку Решемку.

Мыс любви — самая высокая видовая точка на правом берегу Волги в Кинешемском районе. Заросший сосновым лесом утес, откуда открывается удивительной красоты вид на излучину Волги, по которой давным-давно плыли купеческие струги из варяг в греки, шли пароходы с красным товаром, тащили баржи угрюмые бурлаки. С этим местом связано множество легенд, жутких и романтичных историй.

Вас ждет экскурсия в старинную монашескую обитель, основанную по преданию Святым Макарием Унженским и Желтоводским. Рассказывают, что раньше здесь настолько торжественно совершали службы, что специально послушать их приезжали из Москвы и Нижнего Новгорода.

Сегодня жизнь монастыря возрождена, работает храм. Монахини разбили вокруг замечательные цветники. Посетив территорию монастыря, вы словно побываете в маленьком ботаническом саду.

В Решме чистейший воздух. Это чувствует каждый приехавший сюда человек. Сегодня здесь произрастает более трех с половиной сотен сибирских кедров. Роща — особо охраняемая природная территория местного значения.

Мы зайдём в гости в гостевой дом «Решемка». Нас встретит хозяйка щедрая, гостеприимная, добродушная, удивительная женщина. Она расскажет историю возникновения пельменей.

Мастер-класс по лепке пельменей «Пельмешки без спешки».

Кто не любит вкусно покушать? Кулинарный тимбилдинг может стать тем спусковым крючком, когда из простого потребителя еды вы превратитесь в настоящего гурмана.

Мастер-класс по лепке пельменей авторский. Участники программы в белых фартуках вооружаются скалками, раскатывают тесто и лепят изумительной красоты пельмени. Готовят их исключительно из домашних продуктов и охлажденного мяса.

Когда мы потрудились, вознаграждение не заставило нас ждать, потому что была организована великолепная трапеза с вкуснейшими пельменями. Программа заканчивается угощением пельменями и деревенским застольем.

Возвращение в отель.

Кинешма и Решма: музей валенок и мастер-класс по лепке пельменейКинешма и Решма: музей валенок и мастер-класс по лепке пельменейКинешма и Решма: музей валенок и мастер-класс по лепке пельменейКинешма и Решма: музей валенок и мастер-класс по лепке пельменей
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Дунилово и Шуя: шуйские настойки и экскурсия по вокзалу

Завтрак. Освобождение номеров.

11:30 Переезд в Шую.

Наш путь проляжет через старинное село Дунилово. Сейчас Дунилово прочно удерживает статус жемчужины Ивановской области. Дело в том, что в 1992 г. Дунилово посетил Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II. Он был поражен обилием храмов и красотой ландшафта и назвал Дунилово «жемчужиной земли русской».

Надо сказать, что Дунилово ярко проявило себя в отечественной истории. Здесь в 1609 г. происходила битва между русскими и поляками, литовцами и русскими мятежниками, закончившаяся поражением последних. В Дунилове есть памятное место в честь тех героических событий.

Мы сделаем остановку, чтобы полюбоваться панорамами села.

Обед в кафе с дегустацией шуйских настоек.

Посещение фирменного магазина «Шуйская водка». Продукцию можно будет приобрести по заводским ценам, чтобы, вернувшись домой, поразить друзей уникальными настойками.

Обзорная экскурсия по Шуе — старинному уютному русскому городу над рекой Тезой, известному с начала XVI в.

Шуя знаменита как родина «выборного царя» Василия Шуйского, купеческими династиями, святыми иконами, дивной красоты храмом Воскресения Христова, где хранится список чудотворной иконы Шуйской — Смоленской Божьей Матери, и самой высокой в России «свечной» колокольней.

Посещение особняка фабриканта М. А. Павлова. Он довольно скромно выглядит внешне. Но вот убранство не уступает итальянским дворцам.

Римско-греческая мозаика создает невероятные узоры, вазоны подлинные из сада с классическим изображением, итальянский мрамор, комнаты-шкатулки, с расписанными под ткань.

М. А. Павлов входил в совет директоров Московского банка. Да и собственные деньги надо было где-то хранить, поэтому за лестницей с противоположной стороны сделан сейф. Много секретов откроет вам наша экскурсия по дому.

В одном из залов мы подготовили для вас программу «Играет шуйская гармонь».

Переезд на ж/д вокзал г. Шуя.

Ознакомительная экскурсия по вокзалу. Станция Шуя. Объект культурного наследия, капитальный ремонт вернул ему исторический облик.

18:30 Окончание программы на ж/д вокзале города Шуя.

Фирма оставляет за собой право изменять последовательность посещения объектов, а также на замену музеев, не уменьшая общего объёма программы.

Дунилово и Шуя: шуйские настойки и экскурсия по вокзалуДунилово и Шуя: шуйские настойки и экскурсия по вокзалуДунилово и Шуя: шуйские настойки и экскурсия по вокзалуДунилово и Шуя: шуйские настойки и экскурсия по вокзалу
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

В туре предусмотрено двухместное размещение в отеле ГК «Сосновый бор» г. Иваново.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

2-местное1-местное
2590029200

Варианты проживания

Гостиничный комплекс «Сосновый бор»

2 ночи

Гостиничный комплекс «Сосновый бор» расположен в экологически чистом районе Иваново, возле соснового леса. К услугам гостей сад, терраса и бар. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. В комплексе работает круглосуточная стойка регистрации, ресторан и обустроена детская игровая площадка.

Все номера оборудованы телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В числе удобств собственная ванная комната с ванной или душем. В некоторых номерах есть балкон. В числе удобств номеров шкаф для одежды.

Каждое утро в гостиничном комплексе «Сосновый бор» сервируется завтрак «шведский стол». Гости могут посетить ресторан русской кухни. В распоряжении гостей помещения для совещаний и банкетный зал.

Любители активного отдыха могут заняться лыжным спортом или совершить пешие прогулки. До железнодорожного вокзала Иваново — 12 км. До центра города 15 минут езды.

Гостиничный комплекс «Сосновый бор»Гостиничный комплекс «Сосновый бор»Гостиничный комплекс «Сосновый бор»Гостиничный комплекс «Сосновый бор»Гостиничный комплекс «Сосновый бор»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное обслуживание по программе: автобус туристического класса (при группе менее 24 человек предоставляется микроавтобус туристического класса, в автобусе свободная рассадка)
  • Проживание: 2 ночи в гостиничном комплексе
  • Питание, указанное в программе тура: 2 завтрака, 3 обеда, деревенское застолье
  • Экскурсионная программа (включая билеты в музеи)
  • Музыкальная программа
  • Дегустации
  • Кулинарные мастер-классы
  • Работа сопровождающего и гидов
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Иваново и ж/д билеты от г. Шуя
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Иваново
Входят ли в стоимость тура авиа- и ж/д билеты?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость?

Да, страховка входит в стоимость.

Какой транспорт используется в туре?

Автобус туристического класса (при группе менее 24 человек предоставляется микроавтобус туристического класса, номера мест в этом случае не сохраняются).

Учитываются ли особые запросы по питанию?

К сожалению, учитывать индивидуальные запросы по еде и напиткам есть возможность не во всех точках питания по маршруту. Просим туристов с аллергией брать свое особое питание.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Иваново

Похожие туры из Иваново

Конное путешествие в край лесных озер в Ивановской области
Конные прогулки
8 дней
3 отзыва
Конное путешествие в край лесных озер в Ивановской области
Начало: Ивановская область, посёлок Палех
7 июн в 10:00
27 июл в 10:00
35 000 ₽ за человека
Русские усадьбы в провинциальных городах Ивановской области
На автобусе
3 дня
1 отзыв
Русские усадьбы в провинциальных городах Ивановской области
Начало: Иваново
20 мар в 10:00
17 апр в 10:00
от 23 400 ₽ за человека
Ивановские манеры: Шуя - Палех - Иваново. Национальный маршрут по Ивановской области
На автобусе
2 дня
Ивановские манеры: Шуя - Палех - Иваново. Национальный маршрут по Ивановской области
Начало: Ивановская область, Шуя
8 мая в 10:00
30 мая в 10:00
от 14 900 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Иваново
Все туры из Иваново