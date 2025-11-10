Вы насладитесь провинциальными городками с их неспешной жизнью, полюбуетесь палехской миниатюрой и продегустируете шуйские напитки.
Великолепная природа, отсутствие промышленных предприятий, чудесный воздух и необыкновенно красивые пейзажи в любое время года!
Программа тура по дням
Палех и дом-музей И.И. Голикова. Шуя, особняк фабриканта М.А. Павлова, музей «Казенный винный склад № 3» с дегустацией
07:07 Отъезд из Москвы с Восточного вокзала.
Поезд 739Я «Ласточка» (билеты на Ласточку не включены в стоимость тура).
10:22 Прибытие в г. Шуя. Встреча с гидом на вокзале.
Переезд в Палех. Оценитесвоеобразие атмосферы Палеха и необычную ауру этого места.
Иконописание было родовым делом палешан и существовали целые семейные династии, где мальчики становились сначала иконописцами по рождению, а уже затем – по призванию.
Немецкий поэт Гёте на склоне лет мечтал приехать в Палех и увидеть, как среди русских просторов художники, больше похожие на крестьян, пишут по дереву иконы, которым позавидовали бы византийские мастера.
Вам предстоит полюбоваться интерьером Крестовоздвиженского храма (18 в.) в Палехе.
По некоторым источникам иконостас здесь расписан плехскими мастерами в начале 19 века. Деревянная скульптура «Христос в темнице» – работа местного мастера – большая редкость для традиционных православных храмов.
Палех – посёлок художников.
Дом-музей И. И. Голикова – основоположника палехской лаковой миниатюры – визитная карточка города.
В мемориальной комнате представлены личные вещи художника, в исторической части музея вы узнаете о создании Артели древней живописи в Палехе и о процессе создания палехской шкатулки.
Деревенский обед, приготовленный с душой порадует вас вкуснейшим супом, томленым в печи, картошечкой, солениями, выпечкой и напитками.
Переезд в Шую.
Здесь сохранился дух старинного купеческого города. Вы ощутите это, когда будете прогуливаться по древним улочкам среди купеческих особняков прошлых веков.
Посещение одного из купеческих особняков Шуи – особняк дворцового типа фабриканта М. А. Павлова.
Здание во многом сохранило в первозданном виде как внутренний, так и внешний декор. Внутреннее убранство дворца эклектично и сочетает в себе черты разных стилей.
Пол выстлан наборным паркетом и мозаикой из мраморной крошки по бетону, эффектные лепные маски над окнами, трехмаршевая парадная лестница с мраморными балясинами, торшеры, выполненные в форме мраморных колонн ионического ордера, бронзовые вазоны и мраморные статуи нимф из светло-серого мрамора, волшебное зеркало, которое невозможно очистить от его прошлого, потолок декорирован лепными карнизами и плафонами.
Такую роскошь не ожидаешь увидеть в провинциальном городе. А комната-сейф,в котором хозяева хранили меха, жемчуга и изумруды – это то, что можно увидеть только здесь!
Фабрикант М. А. Павлов хорошо знал свое дело. Его «Бумагопрядильная, ткацкая и ситцепечатная фабрика» приносила хороший доход и давала работу горожанам.
И сегодня в Шуе работает предприятие «Шуйские ситцы». Желающие могут посетить магазин «Шуйские ситцы».
Музей «Казенный винный склад № 3» с дегустацией.
Шуйская водка – несомненно признанный бренд Ивановской области. Качество продукции и производство сохранились до сих пор.
Вы познакомитесь с историей предприятия, которое трепетно сохраняет традиции производства, основанные на натуральности.
Вы услышите рассказ о славной истории завода с 1899 года по настоящий день; продегустируете выпускаемые заводом напитки; ознакомитесь с полным ассортиментом, выпускаемой продукции.
Переезд в Иваново.
Размещение в гостинице.
Ужин (за доп. плату).
Усадьба Д.Г. Бурылина, обзорная экскурсия по Иваново
Посещение богатой городской усадьбы в стиле модерн, принадлежавшей семье Дмитрия Геннадьевича Бурылина – почетного гражданина города Иваново-Вознесенска, фабриканта, мецената и коллекционера «редкостей и древностей».
Незаурядный пример богатого особняка никого не оставлял и не оставляет равнодушным. Он по-прежнему привлекает своей строгой изысканностью, уникальностью архитектуры, мажорностью интерьера, мифами и легендами…
Экскурсия по залам музея, в которых представлены уникальные коллекции – это предметы старины, фарфор, живопись, нумизматика, оружие, книги, предметы декоративно-прикладного искусства, уникальные единственные в мире астрономические часы и многое другое.
Знакомство с экспозицией музея семьи Цветаевых.
Вы узнаете, кто из Цветаевых жил в этом доме на протяжении 75 лет. Именно семья оказала влияние на формирование личности поэта Марины Цветаевой.
Из всех существующих в России музеев, связанных с Цветаевыми, этот музей самый богатый по подлинным экспонатам.
Обед.
Обзорная экскурсия по городу Иваново.
За два дня, проведенные в Ивановской области, вы узнали и увидели многое. Стоит подвести итоги и полюбоваться областной столицей перед отъездом.
Иваново – город уникальных домов-метафор, самой революционной истории, родина «главного» модельера России Славы Зайцева и отца русского шансона Аркадия Северного, самый молодой и колоритный город Золотого кольца России!
Город дореволюционной промышленной архитектуры и рабочих поселков. «Город невест», «Ситцевый рай», «Сердце русского текстиля», даже «русский Манчестер» – всё это народные имена Иваново!
18:30 Окончание экскурсии на вокзале г. Иваново.
19:04 Отъезд в Москву поездом Ласточка (билеты приобретаются самостоятельно).
22:41 Прибытие в Москву, на Курский вокзал.
Проживание
В туре предусмотрено размещение в отеле «Сосновый бор» 4*, г. Иваново.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|Стоимость
|2-местный стандарт
|14 900
|2-местный улучшенный (взрослый на осн. месте)
|15 900
|2-местный улучшенный (взрослый на доп. месте)
|15 700
|1-местный стандарт
|16 400
|1-местный улучшенный
|17 400
|2-местный стандарт (ребенок на осн. месте)
|14 700
|2-местный улучшенный (ребенок до 14 лет на доп. месте)
|15 700
|2-местный улучшенный (ребенок на осн. месте)
|15 700
Варианты проживания
Гостиничный комплекс «Сосновый бор»
Гостиничный комплекс «Сосновый бор» расположен в экологически чистом районе Иваново, возле соснового леса. К услугам гостей сад, терраса и бар. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. В комплексе работает круглосуточная стойка регистрации, ресторан и обустроена детская игровая площадка.
Все номера оборудованы телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В числе удобств собственная ванная комната с ванной или душем. В некоторых номерах есть балкон. В числе удобств номеров шкаф для одежды.
Каждое утро в гостиничном комплексе «Сосновый бор» сервируется завтрак «шведский стол». Гости могут посетить ресторан русской кухни. В распоряжении гостей помещения для совещаний и банкетный зал.
Любители активного отдыха могут заняться лыжным спортом или совершить пешие прогулки. До железнодорожного вокзала Иваново — 12 км. До центра города 15 минут езды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле
- Питание (2 обеда, 1 завтрак)
- Экскурсионное и транспортное обслуживание
- Входные билеты в музеи
Что не входит в цену
- Ж/д билеты до Шуи и авиа - и ж/д билеты до Иваново
- Питание, не указанное в программе тура
- Личные траты
Место начала и завершения?
Билеты входят в стоимость?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какой транспорт используется в туре?
При наборе группы менее 19 человек будет подан микроавтобус туристического класса.