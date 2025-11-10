Мои заказы

Ивановские манеры: Шуя - Палех - Иваново. Национальный маршрут по Ивановской области

Вас ожидают прекрасные выходные в Ивановской области.

Вы насладитесь провинциальными городками с их неспешной жизнью, полюбуетесь палехской миниатюрой и продегустируете шуйские напитки.

Великолепная природа, отсутствие промышленных предприятий, чудесный воздух и необыкновенно красивые пейзажи в любое время года!
Ближайшие даты:
8
мая30
мая12
июн20
июн4
июл25
июл8
авг

Программа тура по дням

1 день

Палех и дом-музей И.И. Голикова. Шуя, особняк фабриканта М.А. Павлова, музей «Казенный винный склад № 3» с дегустацией

07:07 Отъезд из Москвы с Восточного вокзала.

Поезд 739Я «Ласточка» (билеты на Ласточку не включены в стоимость тура).

10:22 Прибытие в г. Шуя. Встреча с гидом на вокзале.

Переезд в Палех. Оценитесвоеобразие атмосферы Палеха и необычную ауру этого места.

Иконописание было родовым делом палешан и существовали целые семейные династии, где мальчики становились сначала иконописцами по рождению, а уже затем – по призванию.

Немецкий поэт Гёте на склоне лет мечтал приехать в Палех и увидеть, как среди русских просторов художники, больше похожие на крестьян, пишут по дереву иконы, которым позавидовали бы византийские мастера.

Вам предстоит полюбоваться интерьером Крестовоздвиженского храма (18 в.) в Палехе.

По некоторым источникам иконостас здесь расписан плехскими мастерами в начале 19 века. Деревянная скульптура «Христос в темнице» – работа местного мастера – большая редкость для традиционных православных храмов.

Палех – посёлок художников.

Дом-музей И. И. Голикова – основоположника палехской лаковой миниатюры – визитная карточка города.

В мемориальной комнате представлены личные вещи художника, в исторической части музея вы узнаете о создании Артели древней живописи в Палехе и о процессе создания палехской шкатулки.

Деревенский обед, приготовленный с душой порадует вас вкуснейшим супом, томленым в печи, картошечкой, солениями, выпечкой и напитками.

Переезд в Шую.

Здесь сохранился дух старинного купеческого города. Вы ощутите это, когда будете прогуливаться по древним улочкам среди купеческих особняков прошлых веков.

Посещение одного из купеческих особняков Шуи – особняк дворцового типа фабриканта М. А. Павлова.

Здание во многом сохранило в первозданном виде как внутренний, так и внешний декор. Внутреннее убранство дворца эклектично и сочетает в себе черты разных стилей.

Пол выстлан наборным паркетом и мозаикой из мраморной крошки по бетону, эффектные лепные маски над окнами, трехмаршевая парадная лестница с мраморными балясинами, торшеры, выполненные в форме мраморных колонн ионического ордера, бронзовые вазоны и мраморные статуи нимф из светло-серого мрамора, волшебное зеркало, которое невозможно очистить от его прошлого, потолок декорирован лепными карнизами и плафонами.

Такую роскошь не ожидаешь увидеть в провинциальном городе. А комната-сейф,в котором хозяева хранили меха, жемчуга и изумруды – это то, что можно увидеть только здесь!

Фабрикант М. А. Павлов хорошо знал свое дело. Его «Бумагопрядильная, ткацкая и ситцепечатная фабрика» приносила хороший доход и давала работу горожанам.

И сегодня в Шуе работает предприятие «Шуйские ситцы». Желающие могут посетить магазин «Шуйские ситцы».

Музей «Казенный винный склад № 3» с дегустацией.

Шуйская водка – несомненно признанный бренд Ивановской области. Качество продукции и производство сохранились до сих пор.

Вы познакомитесь с историей предприятия, которое трепетно сохраняет традиции производства, основанные на натуральности.

Вы услышите рассказ о славной истории завода с 1899 года по настоящий день; продегустируете выпускаемые заводом напитки; ознакомитесь с полным ассортиментом, выпускаемой продукции.

Переезд в Иваново.

Размещение в гостинице.

Ужин (за доп. плату).

2 день

Усадьба Д.Г. Бурылина, обзорная экскурсия по Иваново

Посещение богатой городской усадьбы в стиле модерн, принадлежавшей семье Дмитрия Геннадьевича Бурылина – почетного гражданина города Иваново-Вознесенска, фабриканта, мецената и коллекционера «редкостей и древностей».

Незаурядный пример богатого особняка никого не оставлял и не оставляет равнодушным. Он по-прежнему привлекает своей строгой изысканностью, уникальностью архитектуры, мажорностью интерьера, мифами и легендами…

Экскурсия по залам музея, в которых представлены уникальные коллекции – это предметы старины, фарфор, живопись, нумизматика, оружие, книги, предметы декоративно-прикладного искусства, уникальные единственные в мире астрономические часы и многое другое.

Знакомство с экспозицией музея семьи Цветаевых.

Вы узнаете, кто из Цветаевых жил в этом доме на протяжении 75 лет. Именно семья оказала влияние на формирование личности поэта Марины Цветаевой.

Из всех существующих в России музеев, связанных с Цветаевыми, этот музей самый богатый по подлинным экспонатам.

Обед.

Обзорная экскурсия по городу Иваново.

За два дня, проведенные в Ивановской области, вы узнали и увидели многое. Стоит подвести итоги и полюбоваться областной столицей перед отъездом.

Иваново – город уникальных домов-метафор, самой революционной истории, родина «главного» модельера России Славы Зайцева и отца русского шансона Аркадия Северного, самый молодой и колоритный город Золотого кольца России!

Город дореволюционной промышленной архитектуры и рабочих поселков. «Город невест», «Ситцевый рай», «Сердце русского текстиля», даже «русский Манчестер» – всё это народные имена Иваново!

18:30 Окончание экскурсии на вокзале г. Иваново.

19:04 Отъезд в Москву поездом Ласточка (билеты приобретаются самостоятельно).

22:41 Прибытие в Москву, на Курский вокзал.

Проживание

В туре предусмотрено размещение в отеле «Сосновый бор» 4*, г. Иваново.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

РазмещениеСтоимость
2-местный стандарт14 900
2-местный улучшенный (взрослый на осн. месте)15 900
2-местный улучшенный (взрослый на доп. месте)15 700
1-местный стандарт16 400
1-местный улучшенный17 400
2-местный стандарт (ребенок на осн. месте)14 700
2-местный улучшенный (ребенок до 14 лет на доп. месте)15 700
2-местный улучшенный (ребенок на осн. месте)15 700

Варианты проживания

Гостиничный комплекс «Сосновый бор»

1 ночь

Гостиничный комплекс «Сосновый бор» расположен в экологически чистом районе Иваново, возле соснового леса. К услугам гостей сад, терраса и бар. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. В комплексе работает круглосуточная стойка регистрации, ресторан и обустроена детская игровая площадка.

Все номера оборудованы телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В числе удобств собственная ванная комната с ванной или душем. В некоторых номерах есть балкон. В числе удобств номеров шкаф для одежды.

Каждое утро в гостиничном комплексе «Сосновый бор» сервируется завтрак «шведский стол». Гости могут посетить ресторан русской кухни. В распоряжении гостей помещения для совещаний и банкетный зал.

Любители активного отдыха могут заняться лыжным спортом или совершить пешие прогулки. До железнодорожного вокзала Иваново — 12 км. До центра города 15 минут езды.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отеле
  • Питание (2 обеда, 1 завтрак)
  • Экскурсионное и транспортное обслуживание
  • Входные билеты в музеи
Что не входит в цену
  • Ж/д билеты до Шуи и авиа - и ж/д билеты до Иваново
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Личные траты
Место начала и завершения?
Ивановская область, Шуя
Билеты входят в стоимость?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какой транспорт используется в туре?

При наборе группы менее 19 человек будет подан микроавтобус туристического класса.

Возможны ли изменения в программе тура?
Туроператор сохраняет за собой право в зависимости от объективных обстоятельств, при этом сохраняя объем и качество оказываемых услуг, изменить порядок проведения экскурсий, объектов питания и размещения!
Время в программе является ориентировочным и зависит от дорожных обстоятельств.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

