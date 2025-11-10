1 день

Палех и дом-музей И.И. Голикова. Шуя, особняк фабриканта М.А. Павлова, музей «Казенный винный склад № 3» с дегустацией

07:07 Отъезд из Москвы с Восточного вокзала.

Поезд 739Я «Ласточка» (билеты на Ласточку не включены в стоимость тура).

10:22 Прибытие в г. Шуя. Встреча с гидом на вокзале.

Переезд в Палех. Оценитесвоеобразие атмосферы Палеха и необычную ауру этого места.

Иконописание было родовым делом палешан и существовали целые семейные династии, где мальчики становились сначала иконописцами по рождению, а уже затем – по призванию.

Немецкий поэт Гёте на склоне лет мечтал приехать в Палех и увидеть, как среди русских просторов художники, больше похожие на крестьян, пишут по дереву иконы, которым позавидовали бы византийские мастера.

Вам предстоит полюбоваться интерьером Крестовоздвиженского храма (18 в.) в Палехе.

По некоторым источникам иконостас здесь расписан плехскими мастерами в начале 19 века. Деревянная скульптура «Христос в темнице» – работа местного мастера – большая редкость для традиционных православных храмов.

Палех – посёлок художников.

Дом-музей И. И. Голикова – основоположника палехской лаковой миниатюры – визитная карточка города.

В мемориальной комнате представлены личные вещи художника, в исторической части музея вы узнаете о создании Артели древней живописи в Палехе и о процессе создания палехской шкатулки.

Деревенский обед, приготовленный с душой порадует вас вкуснейшим супом, томленым в печи, картошечкой, солениями, выпечкой и напитками.

Переезд в Шую.

Здесь сохранился дух старинного купеческого города. Вы ощутите это, когда будете прогуливаться по древним улочкам среди купеческих особняков прошлых веков.

Посещение одного из купеческих особняков Шуи – особняк дворцового типа фабриканта М. А. Павлова.

Здание во многом сохранило в первозданном виде как внутренний, так и внешний декор. Внутреннее убранство дворца эклектично и сочетает в себе черты разных стилей.

Пол выстлан наборным паркетом и мозаикой из мраморной крошки по бетону, эффектные лепные маски над окнами, трехмаршевая парадная лестница с мраморными балясинами, торшеры, выполненные в форме мраморных колонн ионического ордера, бронзовые вазоны и мраморные статуи нимф из светло-серого мрамора, волшебное зеркало, которое невозможно очистить от его прошлого, потолок декорирован лепными карнизами и плафонами.

Такую роскошь не ожидаешь увидеть в провинциальном городе. А комната-сейф,в котором хозяева хранили меха, жемчуга и изумруды – это то, что можно увидеть только здесь!

Фабрикант М. А. Павлов хорошо знал свое дело. Его «Бумагопрядильная, ткацкая и ситцепечатная фабрика» приносила хороший доход и давала работу горожанам.

И сегодня в Шуе работает предприятие «Шуйские ситцы». Желающие могут посетить магазин «Шуйские ситцы».

Музей «Казенный винный склад № 3» с дегустацией.

Шуйская водка – несомненно признанный бренд Ивановской области. Качество продукции и производство сохранились до сих пор.

Вы познакомитесь с историей предприятия, которое трепетно сохраняет традиции производства, основанные на натуральности.

Вы услышите рассказ о славной истории завода с 1899 года по настоящий день; продегустируете выпускаемые заводом напитки; ознакомитесь с полным ассортиментом, выпускаемой продукции.

Переезд в Иваново.

Размещение в гостинице.

Ужин (за доп. плату).

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160