По Золотому кольцу

5
3 отзыва
Программа по дням
Фото
Отзывы
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Россия – самая красивая страна, а «Золотое кольцо» – это «сердце страны», откуда берет начало русская культура.

Здесь проходит и наш железнодорожный круиз по древнейшим русским городам, являющимся культурными и историческими центрами России.

Эти города хранят множество уникальных памятников и мы предлагаем вам познакомиться с ними в этом путешествии!
По Золотому кольцу
По Золотому кольцу
По Золотому кольцу
По Золотому кольцу
По Золотому кольцу
По Золотому кольцу
По Золотому кольцу
По Золотому кольцу
По Золотому кольцу
По Золотому кольцу
По Золотому кольцу
По Золотому кольцу
По Золотому кольцу
По Золотому кольцу
По Золотому кольцу
По Золотому кольцу
Ближайшие даты:
3
ноя
10
ноя
17
ноя
24
ноя
1
дек

Что вас ожидает:

Столица Золотого кольца
Столица Золотого кольца
Ярославль покажет свои самые потрясающие визитные карточки
Мастер-классы и дегустации
Мастер-классы и дегустации
Вы сможете сделать собственный оттиск на старинном позолотном прессе XIX века, а также попробовать абсолютно новые вкусы сыра
Знаменитые памятники архитектуры
Знаменитые памятники архитектуры
Познакомитесь с богатой храмовой архитектурой и многочисленными памятниками эпох XVI-XVIII вв.

Программа тура по дням

1 день

Отправление

Самостоятельная посадка в туристический поезд №926/925 (номера вагона и места будут указаны в ваучере).

23:30 Отправление туристического поезда №926/925 с Ярославского вокзала г. Москвы.

ОтправлениеОтправление
2 день

Ярославль и Иваново. Архитектура, экскурсии, мастер-классы, дегустация

Завтрак в поезде.

07:25 Прибытие туристического поезда на ж/д вокзал г. Ярославля.

07:45 Встреча с гидом, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).

Обзорная экскурсия по Ярославлю. На набережных, площадях и бульварах города сохранились многочисленные памятники разных эпох: храмы XVI-XVIII вв., остатки старых городских укреплений, жилая застройка в стиле модерн.

Вы полюбуетесь Ярославскими храмами, построенными 400 лет назад в стиле «Ярославского узорочья» – богато декорированными, нарядными, весёлыми. Увидите Волжскую набережную Ярославля, украшенную беседками-ротондами, и памятники Ярославля: князю Ярославу и Фёдору Волкову, библейской Троице и ярославскому медведю.

Вы прогуляетесь по Волжской набережной, которая считается едва ли не самой красивой среди всех набережных городов России, и увидите знаменитую Стрелку – место встречи двух рек Волги и Которосли.

Познакомитесь с богатой храмовой архитектурой, с первым русским драматическим театром им. Ф. Волкова, зайдете в построенный к Тысячелетию кафедральный Успенский собор.

Вы прогуляетесь к месту основания города – «Рубленому городу» и узнаете легенду о том, как князь Ярослав Мудрый заложил город.

В ходе экскурсии вы сделаете памятные фотографии с тысячерублёвой купюрой на фоне изображённых на ней объектов.

Осмотрите Церковь Ильи Пророка – выдающийся памятник русской художественной культуры XVII столетия, вписавший ярчайшую страницу в развитие ярославской школы архитектуры и живописи.

В Ярославском музее-заповеднике вы посетите единственный в России Музей «Слово о полку Игореве», познакомитесь с процессом создания рукописной и печатной книги на Руси.

А на интерактивной программе «Урок в древнерусской школе» вы сами попробуете построить книгу, узнаете секрет приготовления чернил и выполните задание писалами на церах.

На мастер-классе «Напечатай гравюру сам» вы узнаете об основных техниках печатной графики, а также сможете сделать собственный оттиск на старинном позолотном прессе XIX века на память.

Свободное время для самостоятельной прогулки и покупки сувениров.

Трансфер на ж/д вокзал г. Ярославля.

13:15 Отправление туристического поезда №926/925 в г. Иваново.

Отдых в поезде.

15:30 Прибытие туристического поезда на ж/д вокзал г. Иванова.

Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).

Экскурсия по историко-краеведческому музею имени Д. Г. Бурылина.

В собрании музея с исключительной полнотой и в лучших образцах представлены уникальные коллекции «редкостей и древностей», собранные его основателем Дмитрием Геннадьевичем Бурылиным – известным иваново-вознесенским меценатом, коллекционером, просветителем.

В музее вы найдете: более 780 тысяч музейных предметов от античности до современности; антиквариат, фарфор, живопись, нумизматика, оружие, книги, предметы декоративно-прикладного искусства, уникальные астрономические часы, а также высокие потолки и изящные лестницы, расписные витражи и лепные своды самого здания музея.

Экскурсия в музей ивановского ситца – уникальный музей, что хранит традиции декоративно-прикладного искусства Ивановского края.

Вы увидите: манерные книги XIX века, различные техники нанесения рисунка от ручной набойки до машинной печати, коллекцию тканей с историей в 300 лет, узнаете о самых известных ситцевых магнатах города Иваново и их роли в мировой ткацкой истории.

Посещение Музея сыра с дегустацией – здесь можно попробовать легендарные сорта и абсолютно новые вкусы сыра.

Посещение Площади Революции с экскурсией об основании города Иваново.

Сейчас главная площадь города, когда-то она хранит множество тайн и секретов.

Но необычна не только сама площадь, но и здания – памятники архитектуры, которые ее окружают.

Ужин в кафе города.

Свободное время для самостоятельной прогулки и покупки сувениров.

Посещение магазина продуктов от местных производителей.

Здесь можно купить сыры, колбасы и кондитерские изделия, а также приобрести свежий квас и пиво.

Трансфер на ж/д вокзал г. Иванова.

Экскурсия по железнодорожному вокзалу – единственному в России вокзалу в стиле конструктивизма.

Архитекторы и историки восстановили фасад здания, максимально приблизив его к историческому виду.

Особенный колорит вокзалу придает деревянная мебель, настоящий ткацкий станок – символ ивановской текстильной промышленности, оригинальные фонари над кассами, большие стеклянные и круглые окна, узор на колоннах с агитационного ивановского текстиля 20-30-х и многое другое.

Посадка в поезд с 21:30.

22:20 Отправление туристического поезда №926/925 в г. Владимир.

Ярославль и Иваново. Архитектура, экскурсии, мастер-классы, дегустацияЯрославль и Иваново. Архитектура, экскурсии, мастер-классы, дегустацияЯрославль и Иваново. Архитектура, экскурсии, мастер-классы, дегустацияЯрославль и Иваново. Архитектура, экскурсии, мастер-классы, дегустацияЯрославль и Иваново. Архитектура, экскурсии, мастер-классы, дегустация
3 день

Владимир и Суздаль. Экскурсии, соборы и церкви, Суздальский кремль

Завтрак в поезде.

07:38 Прибытие туристического поезда №926/925 на ж/д вокзал г. Владимира.

08:00 Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).

Трансфер в г. Суздаль – один древнейших городов Руси, достигший вершины своего могущества во времена правления Юрия Долгорукого.

Именно Долгорукий превратит Суздаль в стольный град и заложит для охраны подступов к своему любимому детищу несколько городов, среди которых, кстати, будет и Москва.

Во время обзорной экскурсии вы посетите одну из суздальских архитектурных жемчужин и уникальная святыня города – Спасо-Евфимьев монастырь, насладитесь колокольным звоном.

Также полюбуетесь ансамблем Суздальского кремля – самой древней достопримечательностью Суздаля, ведь его строительство начато еще в X веке.

Вы увидите древнейший Рождественский собор, древние Архиерейские палаты, деревянную Никольскую церковь, Успенскую церковь и Христорождественскую церковь. Неповторимый шедевр русского зодчества, в котором вы побываете – грандиозная бесстолпная Крестовая палата – это подлинное архитектурное диво, возведенное в конце XVIII века, и главная достопримечательность суздальского кремля, ведь здесь хранятся сокровища окрестных монастырей и церквей.

Обед в кафе города.

Трансфер в г. Владимир.

Обзорная экскурсия по городу познакомит вас с этим удивительным городом, некогда крупнейшей столицей Северо-Восточной Руси.

Вы познакомитесь с достопримечательностями г. Владимира – всемирно признанными шедеврами древнерусского зодчества.

И, конечно же, вы познакомитесь с одним из старейших русских храмов, шедевром белокаменного зодчества – Успенским собором Владимира.

Возведенный князем Андреем Боголюбским в 1158-1160 гг., Успенский собор был долгое время главным храмом всей Русской земли.

В этом соборе венчались на великое княжение московские и владимирские князья вплоть до Ивана III (среди них А. Невский, Д. Донской, И. Калита).

Под сводами собора хранилась главная русская святыня – Владимирская икона Богоматери.

В соборе сохранился древнейший русский некрополь – более 40 захоронений владимирского великокняжеского рода и владимирских архиереев.

В 1408 году, после нападения монголо-татар и почти полной утраты собора, его восстановлением занимались знаменитые иконописцы – Андрей Рублев и Даниил Черный. Золотые ворота во Владимире закрыты на реставрацию.

Работы должны завершиться к концу 2025 года.

Трансфер на ж/д вокзал г. Владимира.

19:15 Отправление туристического поезда в г. Москву.

23:30 Прибытие туристического поезда №926/925 на Ярославский вокзал г. Москвы.

Время в программе указано ориентировочно.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы и отмены/замены подвижного состава.

Владимир и Суздаль. Экскурсии, соборы и церкви, Суздальский кремльВладимир и Суздаль. Экскурсии, соборы и церкви, Суздальский кремльВладимир и Суздаль. Экскурсии, соборы и церкви, Суздальский кремльВладимир и Суздаль. Экскурсии, соборы и церкви, Суздальский кремльВладимир и Суздаль. Экскурсии, соборы и церкви, Суздальский кремльВладимир и Суздаль. Экскурсии, соборы и церкви, Суздальский кремльВладимир и Суздаль. Экскурсии, соборы и церкви, Суздальский кремль

Проживание

Тур предусматривает проезд в вагоне выбранной категории.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

ВзрослыйРебенок 0–9 лет
(с местом)		Ребенок 0–4 года
(без места)
Четырехместное купе31 45028 35020 700
СВ44 350 39 65020 700
СВ
одноместное размещение		88 700
Люкс57 300
Люкс
одноместное размещение
под запрос		114 600

Варианты проживания

Туристический поезд

2 ночи

В состав туристического поезда включены комфортабельные вагоны люкс, СВ, купейные и плацкартные вагоны.

ЛЮКС 1 верхняя полка + 1 нижняя (раскладывается, получается аналогия кровати по размерам чуть меньше 2-спальной), халаты + тапочки, 1 среднее + 1 большое полотенце. Персональные удобства в виде WC с раковиной. Мягкий угловой диван, есть телевизор (можно использовать флешку или диски).
СВ2 нижние полки, 1 среднее полотенце на 1 чел, мини дорожный набор (зубная щетка + паста, тапочки, освежающая салфетка). Удобства на вагон. Максимальное количество человек в вагоне — 18.
КУПЕ2 нижние и 2 верхние полки. Удобства на вагон. Мини дорожный набор (зубная щетка + паста, тапочки, освежающая салфетка). Максимальное количество человек в вагоне — 36.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проезд в вагоне выбранной категории
  • Входные билеты в туристические объекты по программе
  • Питание по программе
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Москвы и обратно
  • Страховка
  • Питание, не указанное в программе
  • Личные расходы
  • Выкуп одного дополнительного места в четырехместном купе – 11 300 руб
Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какая должна быть физподготовка?

На некоторых маршрутах для полноты впечатлений возможны подъёмы на высоты, длительные пешие перемещения и нахождение на свежем воздухе. В таких ситуациях от туристов могут потребоваться определённые физические усилия.

Нахождение на больших высотах может вызвать кислородное голодание, изменение сердечно-сосудистого давления и другие острые состояния. Лицам, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также детям до 3 лет подъем на большие высоты не рекомендуется.

Какой должна быть одежда в туре?

Нужна удобная и соответствующая погоде и рельефу местности надёжная обувь и одежда.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Г
24 сен 2023
Поездка мне очень понравилась. Все было отлично.
Поездка мне очень понравилась. Все было отлично.Поездка мне очень понравилась. Все было отлично.Поездка мне очень понравилась. Все было отлично.Поездка мне очень понравилась. Все было отлично.Поездка мне очень понравилась. Все было отлично.Поездка мне очень понравилась. Все было отлично.Поездка мне очень понравилась. Все было отлично.Поездка мне очень понравилась. Все было отлично.Поездка мне очень понравилась. Все было отлично.Поездка мне очень понравилась. Все было отлично.
И
24 сен 2023
Тронуты радушием в татарской деревне. Сладости там изумительные, особенно хворост.
Тронуты радушием в татарской деревне. Сладости там изумительные, особенно хворост.Тронуты радушием в татарской деревне. Сладости там изумительные, особенно хворост.Тронуты радушием в татарской деревне. Сладости там изумительные, особенно хворост.Тронуты радушием в татарской деревне. Сладости там изумительные, особенно хворост.Тронуты радушием в татарской деревне. Сладости там изумительные, особенно хворост.Тронуты радушием в татарской деревне. Сладости там изумительные, особенно хворост.
О
24 авг 2023
Достойная организация тура. Всем путешественникам совет - внимательно читайте описание тура. Если пишут интерактивные мероприятия - то они будут и вас попросят в них учувствовать. В нашем случае - это участие в приготовлении татарской выпечки. Женщинам это не в новинку и просто. Но у нас группа туристов - женщин заняла позицию "почему я должна пачкаться в муке?!" А участники что сделали, то им потом и принесли в качестве угощения, было вкусно. А группе отказников нет. На что ими были высказаны негативные слова в адрес организаторов. Типа "Теперь мы знаем татарское гостеприимство!" Очень неприятная ситуация. Говорят, обидные слова, испорченное настроение всей группе. Мой призыв к туристам до поездки узнавайте все условия, ну и будьте вежливы всегда и во всем! Экскурсовод Михаил очень своеобразный человек. Человек эмоций и настроения. Эта вышеописанная ситуация была очень неприятна. Но в конце тура он ВСЕМ преподнес вкусные презент из татарских сладостей!

Похожие туры из Иваново

Русские новогодние забавы в городах Золотого кольца
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Русские новогодние забавы в городах Золотого кольца
Москва, Ленинградский вокзал
3 янв
от 20 900 за человека
Классическое Золотое кольцо России. Рождественский тур
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Классическое Золотое кольцо России. Рождественский тур
Москва, Ленинградский вокзал
3 янв
от 31 900 за человека
Рождество на Золотом кольце
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Рождество на Золотом кольце
Москва, Ленинградский вокзал
4 янв
от 28 900 за человека
У нас ещё много экскурсий в Иваново. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Иваново
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ