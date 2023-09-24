2 день

Ярославль и Иваново. Архитектура, экскурсии, мастер-классы, дегустация

Завтрак в поезде.

07:25 Прибытие туристического поезда на ж/д вокзал г. Ярославля.

07:45 Встреча с гидом, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).

Обзорная экскурсия по Ярославлю. На набережных, площадях и бульварах города сохранились многочисленные памятники разных эпох: храмы XVI-XVIII вв., остатки старых городских укреплений, жилая застройка в стиле модерн.

Вы полюбуетесь Ярославскими храмами, построенными 400 лет назад в стиле «Ярославского узорочья» – богато декорированными, нарядными, весёлыми. Увидите Волжскую набережную Ярославля, украшенную беседками-ротондами, и памятники Ярославля: князю Ярославу и Фёдору Волкову, библейской Троице и ярославскому медведю.

Вы прогуляетесь по Волжской набережной, которая считается едва ли не самой красивой среди всех набережных городов России, и увидите знаменитую Стрелку – место встречи двух рек Волги и Которосли.

Познакомитесь с богатой храмовой архитектурой, с первым русским драматическим театром им. Ф. Волкова, зайдете в построенный к Тысячелетию кафедральный Успенский собор.

Вы прогуляетесь к месту основания города – «Рубленому городу» и узнаете легенду о том, как князь Ярослав Мудрый заложил город.

В ходе экскурсии вы сделаете памятные фотографии с тысячерублёвой купюрой на фоне изображённых на ней объектов.

Осмотрите Церковь Ильи Пророка – выдающийся памятник русской художественной культуры XVII столетия, вписавший ярчайшую страницу в развитие ярославской школы архитектуры и живописи.

В Ярославском музее-заповеднике вы посетите единственный в России Музей «Слово о полку Игореве», познакомитесь с процессом создания рукописной и печатной книги на Руси.

А на интерактивной программе «Урок в древнерусской школе» вы сами попробуете построить книгу, узнаете секрет приготовления чернил и выполните задание писалами на церах.

На мастер-классе «Напечатай гравюру сам» вы узнаете об основных техниках печатной графики, а также сможете сделать собственный оттиск на старинном позолотном прессе XIX века на память.

Свободное время для самостоятельной прогулки и покупки сувениров.

Трансфер на ж/д вокзал г. Ярославля.

13:15 Отправление туристического поезда №926/925 в г. Иваново.

Отдых в поезде.

15:30 Прибытие туристического поезда на ж/д вокзал г. Иванова.

Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).

Экскурсия по историко-краеведческому музею имени Д. Г. Бурылина.

В собрании музея с исключительной полнотой и в лучших образцах представлены уникальные коллекции «редкостей и древностей», собранные его основателем Дмитрием Геннадьевичем Бурылиным – известным иваново-вознесенским меценатом, коллекционером, просветителем.

В музее вы найдете: более 780 тысяч музейных предметов от античности до современности; антиквариат, фарфор, живопись, нумизматика, оружие, книги, предметы декоративно-прикладного искусства, уникальные астрономические часы, а также высокие потолки и изящные лестницы, расписные витражи и лепные своды самого здания музея.

Экскурсия в музей ивановского ситца – уникальный музей, что хранит традиции декоративно-прикладного искусства Ивановского края.

Вы увидите: манерные книги XIX века, различные техники нанесения рисунка от ручной набойки до машинной печати, коллекцию тканей с историей в 300 лет, узнаете о самых известных ситцевых магнатах города Иваново и их роли в мировой ткацкой истории.

Посещение Музея сыра с дегустацией – здесь можно попробовать легендарные сорта и абсолютно новые вкусы сыра.

Посещение Площади Революции с экскурсией об основании города Иваново.

Сейчас главная площадь города, когда-то она хранит множество тайн и секретов.

Но необычна не только сама площадь, но и здания – памятники архитектуры, которые ее окружают.

Ужин в кафе города.

Свободное время для самостоятельной прогулки и покупки сувениров.

Посещение магазина продуктов от местных производителей.

Здесь можно купить сыры, колбасы и кондитерские изделия, а также приобрести свежий квас и пиво.

Трансфер на ж/д вокзал г. Иванова.

Экскурсия по железнодорожному вокзалу – единственному в России вокзалу в стиле конструктивизма.

Архитекторы и историки восстановили фасад здания, максимально приблизив его к историческому виду.

Особенный колорит вокзалу придает деревянная мебель, настоящий ткацкий станок – символ ивановской текстильной промышленности, оригинальные фонари над кассами, большие стеклянные и круглые окна, узор на колоннах с агитационного ивановского текстиля 20-30-х и многое другое.

Посадка в поезд с 21:30.

22:20 Отправление туристического поезда №926/925 в г. Владимир.