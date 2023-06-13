Это увлекательное путешествие, в котором вы восхититесь чудесной архитектурой, познакомитесь с историей и окунетесь в атмосферу Северо-Восточной Руси.
В программе тура с отправлением: 13.06, 27.06,11.07, 25.07, 08.08, 22.08, 12.09 будет изменен порядок проведения экскурсий (от Владимира до Сергиева Посада).
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча в Москве. Сергиев-Посад и Переславль-Залесский
08:45 Сбор группы в Москве, станция метро «Комсомольская», в здании Ленинградского вокзала, в центре зала ожидания на первом этаже, у лифта (табличка «Классическое Золотое кольцо»).
Переезд в Сергиев-Посад – старинный городок, расположенный в 52 км от Москвы.
Город известен благодаря своей главной достопримечательности – Троице-Сергиевой Лавре, которая включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Экскурсия по Лавре, с заходом в храмы: Успенский, Духовской, Трапезный.
Обед.
Переезд в Переславль-Залесский.
В 1220 году здесь родился князь Александр Невский.
Начиная с XV века, Переславль-Залесский развивается как значительный ремесленный и торговый центр.
В XV и XVI столетиях обязан был доставлять к царскому двору рыбу, что отразилось на гербе города.
В 1688 году царь Пётр I начал в Переславле-Залесском строительство потешной флотилии, которое успешно завершилось в 1692 году.
Экскурсионная программа: обзорная экскурсия по городу с посещением Красной площади и Никольского монастыря.
Размещение в гостинице.
По желанию возможна организация ужина за дополнительную плату.
Ростов Великий и Ярославль. Переезд в Кострому
Завтрак.
Отъезд в Ростов Великий.
Этот уютный город, в котором на небольшой площади (в длину город всего 6 км) расположены уникальные историко-архитектурные памятники прошлых веков.
Также город славен своими промыслами, из которых самым известным, пожалуй, считается финифть – роспись эмальерных миниатюр.
Экскурсионная программа: Ростовский кремль – бывшая резиденция митрополита Ростовской епархии.
Осмотр архитектурного ансамбля кремля и одной из многочисленных экспозиций музея.
Посещение ремесленного двора "Жар птица" для приобретения сувенирной продукции.
Отъезд в Ярославль – столицу Золотого кольца России.
Обед.
Экскурсионная программа: обзорная экскурсия, Волжская набережная, самая древняя часть – стрелка рек Волги и Которосли, памятник Ярославу Мудрому – основателю города, Церковь Ильи Пророка.
Посещение Спасо-Преображенского монастыря, знаменитое «Слово о полку Игореве».
Переезд в Кострому.
Размещение в гостинице.
По желанию возможна организация ужина за дополнительную плату.
Кострома, Плёс и Иваново
Завтрак.
Экскурсионная программа по Костроме.
Посетим Ипатьевский монастырь, заложенный усердием влиятельного вельможи Золотой Орды татарского мурзы Чета, который направлялся через эти края по пути в Москву для службы у Великого князя Ивана Калиты.
Осмотрим живописный ансамбль монастыря, Троицкий собор – главный храм Ипатьевского монастыря.
Первоначально деревянный, собор был отстроен в камне в середине XVI столетия на средства бояр Годуновых, поэтому его иногда называют «годуновским».
Экскурсия в Костромскую слободу – один из немногих музеев под открытым небом, где сохранились уникальные памятники деревянного зодчества — избы и церквушки.
Интерактивная программа «Вокруг печки».
Радушная слободская хозяйка поведает гостям своим о жизни, быте и традициях крестьянской семьи.
А уж после гости сами по хозяйству похлопочут: попробуют ухватом чугунок из печки достать, бельё погладить «деревянным утюгом» – рубелем – да с коромыслом пройдутся.
По окончании программы для всех гостей – чай с пряниками.
В летнее время будет предложена теплоходная прогулка по Волге.
Обед.
Экскурсионная программа: обзорная экскурсия, комплекс Торговых рядов, Центральная площадь, памятник Ивану Сусанину, пожарная каланча, беседка Н. Островского и многое другое!
Отъезд в Плёс – крохотный тихий городок на высоком берегу великой Волги.
Городок, популярный и любимый туристами, прославленный выдающимся художником Исааком Левитаном.
Экскурсионная программа: обзорная экскурсия по городу с посещением Соборной горы, откуда открываются восхитительные виды на Волгу и красивейшей Волжской набережной.
Отправление в Иваново.
Обзорная автобусная экскурсия по городу.
Размещение в гостинице.
По желанию возможна организация ужина за дополнительную плату.
Суздаль и Владимир
Завтрак.
Выезжаем на экскурсию в Суздаль – город-музей, ведь такого количества памятников истории Руси, а также дошедших до наших дней в целости и сохранности старинных строений, уникальных церквей и объектов деревянного зодчества нет нигде.
Интересно, что при этом в Суздале нет ни одного промышленного предприятия, что делает его экологически чистым местом.
Большая часть зданий Суздаля включена в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
На протяжении десятков лет старинный город служит съемочной площадкой для многих фильмов.
Экскурсионная программа: обзорная экскурсия, архитектура величественного Суздальского кремля, строительство которого начато еще в X веке!
Потрясающий Рождественский собор, Спасо-Евфимиев монастырь, основанный в 1350 году и Спасо–Преображенский собор с фресками Гурия Никитина.
Архитектура Покровского монастыря.
Монастырь находится на берегу живописной реки Каменки и был местом ссылки опальных русских цариц и представительниц знатных родов.
Обед.
Свободное время.
Переезд во Владимир – один из крупнейших городов Золотого кольца России, расположен на высоком берегу реки Клязьмы.
Главное достояние владимирской земли – прекраснейшие образцы белокаменного зодчества, внесенные в список ЮНЕСКО.
В 1157 году Андрей Боголюбский перенес столицу Ростово-Суздальского княжества из Суздаля во Владимир.
После смерти отца – Юрия Долгорукого, он не едет княжить в Киев, а делает Владимир столицей Руси.
В 13 веке город был захвачен и разорен войсками хана Батыя
От этого потрясения город так и не оправился и уже в 14-м веке уступил Москве статус столицы.
Размещение в гостинице.
По желанию возможна организация ужина за дополнительную плату.
Боголюбово, Плёс и экскурсия по Владимиру. Возвращение в Москву
Завтрак.
Переезд в Боголюбово.
Боголюбово впервые упоминается в летописях в 1158 г.
Основал поселок для своей резиденции Андрей Боголюбский.
Существует легенда, по которой именно в этом месте князю было явление Богородицы, которая приказала основать монастырь и город.
Экскурсионная программа: Великокняжеская резиденция Андрея Боголюбского, архитектурный ансамбль Боголюбского монастыря.
Прогулка к храму Покрова на Нерли (в зависимости от погодных условий).
Возвращение во Владимир.
Обед.
Фольклорная программа (на группу от 35 чел.)
Экскурсионная программа: обзорная экскурсия, ансамбль Соборной площади.
Успенский собор, Дмитриевский собор – уникальный образец русского белокаменного резного зодчества 12 века.
Золотые ворота – уникальный памятник военно-инженерного и архитектурного искусства древней Руси, символа Владимира и всего Золотого кольца России.
Прогулка по Пешеходной улице.
Отправление группы в Москву.
Прибытие в Москву вечером, время зависит от дорожной ситуации.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах в городах по пути следования.
Стоимость тура на 1 чел. /руб:
|Даты заезда/Размещение
|2-местное (Стандарт)
|1-местное (Стандарт)
20.06, 27.06, 04.07, 11.07, 18.07, 25.07, 01.08, 08.08, 15.08, 22.08,12.09, 10.10, 24.10
|26 990
|31 990
|13.06*
|27 990
|32 990
Дети до 10 лет на дополнительном месте (раскладушка) – скидка 1 500 руб. /чел.
Дети до 14 лет на основном месте – скидка 500 руб. /чел.
По желанию возможна доплата за ужины (бронируется заранее) – 2 800 руб.
Возможно размещение "женское подселение"(при наличии). Не является гарантией.
Варианты проживания
Отель «Переславль» 3*, г. Переславль-Залесский
Отель «Переславль» с сауной и комнатой для игр расположен в историческом городе Переславль-Залесский, в 10 минутах ходьбы от Красной площади и в 15 минутах ходьбы от Плещеева озера. К услугам гостей просторные номера и круглосуточная стойка регистрации.
Номера отеля «Переславль» оснащены телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В распоряжении гостей собственная ванная комната. С балкона открывается вид на город. В числе удобств некоторых номеров — гостиная зона с диваном.
В ресторанах отеля Fit Café и Grand Café подают блюда интернациональной кухни, а также различные сорта чая и кофе. В баре можно посмотреть большой телевизор с плоским экраном. Гости отеля «Переславль» могут воспользоваться банкетным залом и помещением для проведения конференций.
Отель «Волга» 3*, г. Кострома
Этот отель с 2 ресторанами и большой террасой с панорамным видом на Кострому и Волгу расположен в центре Костромы. Ипатьевский монастырь находится в 15 минутах езды.
В каждом номере отеля «Волга» установлена ванна, телефон и телевизор со спутниковыми каналами. На территории отеля не разрешается курение. Некоторые номера оснащены ЖК-телевизором. В отеле имеются номера с видом на Волгу.
В модном ресторане «Волга» подают блюда русской и средиземноморской кухни, а также ежедневно сервируется завтрак «шведский стол». Блюда могут быть поданы на большой террасе с видом на город.
Отель «Азимут Кострома» 3
Отель «Азимут Кострома» находится всего в 10 минутах езды от реки Волга. К вашим услугам комфортабельные номера с бесплатным Wi-Fi и спутниковым телевидением, а также банный комплекс.
Все номера отеля «Азимут Кострома» располагают холодильником и собственной ванной комнатой. В некоторых номерах есть мини-кухня.
В деревянном банном комплексе отеля «Азимут» можно посетить традиционную русскую баню, парную, ванную комнату и массажный кабинет. В ресторане Beerstadt подают блюда европейской кухни и пиво. В ресторане традиционной русской кухни готовят настоящие русские блюда, такие как борщ.
Отель «Самоковская» 3*, г. Кострома
Отель «Самоковская» с 7 банями и рестораном расположен на юге Костромы, в 10 минутах езды от исторического центра города и всего в 700 метрах от Ярославской улицы. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi на всей территории, автомойка и бесплатная парковка.
В номерах гостиницы «Самоковская Кострома» имеются вешалка для одежды, а также телевизор с плоским экраном и кабельными каналами. На полу уложены ковры. В собственной ванной комнате установлена ванна.
Каждое утро в кафе отеля сервируется завтрак. В распоряжении гостей беседка с принадлежностями для барбекю и детская игровая площадка. Зимой можно покататься на ледовом катке. В отеле «Самоковская» есть круглосуточная стойка регистрации и сувенирный магазин.
Отель «Турист» 3*, г. Иваново
Отель «Турист» расположен на берегу реки Увод, в 2 минутах ходьбы от Ивановского цирка. В этом отеле, расположенном в центре Иваново, к услугам гостей бильярдный зал, ресторан и сувенирный магазин. На всей территории действует бесплатный Wi-Fi.
Светлые номера отеля «Турист» оформлены в классическом стиле в теплых тонах. В распоряжении гостей балкон. Во всех номерах есть спутниковое телевидение, мини-бар и собственная ванная комната.
Каждое утро для гостей сервируется завтрак «шведский стол» или континентальный завтрак. В просторном ресторане подают блюда европейской кухни. Предоставляются услуги прачечной и гладильные принадлежности.
Отель АМАКС «Золотое кольцо» 3*, г. Владимир
Этот крупнейший отель города занимает 15-этажное здание во Владимире. В его номерах работает бесплатный Wi-Fi. К услугам гостей ресторан традиционной русской кухни, современный спа-центр и бассейн.
Все номера отеля «AMAКС Золотое кольцо» оформлены в классическом индивидуальном стиле и оснащены телевизором с кабельными каналами. В некоторых из них установлен мини-бар и предоставляются халаты. Из ряда номеров можно выйти на балкон с видом на город.
Каждое утро в отеле «AMAКС Золотое кольцо» сервируют сытный завтрак «шведский стол». В числе удобств отеля «AMAКС» комната для игр с бильярдными столами, а также боулинг и сауна. Гости могут воспользоваться банкоматом и посетить сувенирный магазин.
Гостиница «Заря» 3*, г. Владимир
Гостиница «Заря» находится в городе Владимире, в 12 минутах ходьбы от Золотых ворот. В здании работает ресторан. На всей территории доступен бесплатный Wi-Fi.
В некоторых номерах отеля «Заря» имеется гостиная зона. В каждом номере есть собственная ванная комната с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. К услугам гостей телевизор с кабельными каналами.
В гостинице «Заря» есть парикмахерская. Можно оформить напрокат автомобиль. В пределах 5 минут ходьбы открыты различные кафе.
ГРК «Русская Деревня» 3*, г. Владимир
Загородный отель расположен всего в 5 км от центра города Владимира. К услугам гостей сауна с крытым бассейном, бильярд, помещения для совещаний, бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка.
Просто оформленные номера отеля «Русская Деревня» оснащены холодильником. В числе удобств собственная ванная комната.
В распоряжении гостей 2 ресторана. Стойка регистрации работает круглосуточно.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание в стандартных номерах
- Питание по программе (4 завтрака, 5 обедов)
- Все экскурсии по программе
- Входные билеты в музеи
- Услуги гида-сопровождающего
- Ежедневное транспортное обслуживание на маршруте
- Выбор мест в автобусе (при группе до 19 человек предоставляется микроавтобус, предварительная рассадка в салоне может отличаться)
- Что не входит
- Авиа- или ж/д билеты до г. Москвы и обратно
- Ужины (бронируются за доп. плату заранее – 2800 руб. /чел.)
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Москва
- Возможны ли изменения в программе?
Компания оставляет за собой право на изменение порядка экскурсий, не меняя их объема, а также на замену экскурсий на равнозначные.В программе тура с отправлением: 13.06, 27.06,11.07, 25.07, 08.08, 22.08,12.09 будет изменен порядок проведения экскурсий (от Владимира до Сергиева Посада).
- Правила бронирования тура
При бронировании тура для одного туриста, действуют следующие правила:
- сажать одиночного туриста на следующий ряд на место у окна недопустимо;
- допускается посадка одиночного туриста у окна на противоположной стороне автобуса при наличии свободной пары кресел;
- если место у окна занято, то сажать одиночного туриста на соседнее свободное кресло;
- при наличии 2-х занятых одиночных мест - третий одиночный турист садится на одно из свободных кресел рядом с одиночным туристом.
При бронировании тура для 2-х туристов, путешествующих вместе, места в автобусе предоставляются рядом – одно у прохода и одно у окна. Недопустимо предоставление двух мест у окна.
- Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Есть ли скидки на тур?
Да, скидка предоставляется:
- детям до 10 лет на дополнительном месте (раскладушка) – скидка 1500 руб. /чел.;
- детям до 14 лет на основном месте – скидка 500 руб. /чел.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.