1 день

Суздаль и Иваново

В 07:45 сбор группы и встреча с гидом м. Новогиреево на парковке автобусов ТЦ Меркурий (последний вагон из центра, выход №6). Табличка: «Праздничный разгуляй»

Посадка в автобус (в автобусе фиксированная рассадка, места определяются по мере бронирования). В 08:00 отправление автобуса в Суздаль. Путевая информация.

Прибытие в старинный город Суздаль — самый известный и самый загадочный город России. Мы приглашаем Вас погулять по его улицам, открывая для себя новые, незнакомые страницы его истории.

Суздаль является столицей Нового 2024 года. Город предстанет во всей своей красе.

Вы увидите самые интересные достопримечательности Суздаля, посетите самые сокровенные места, узнаете, какие тайны хранят высокие стены его монастырей.

Обед в кафе.

Переезд в Иваново. Обзорная автобусная экскурсия по г. Иваново.

Иваново— «Город невест», «Ситцевый рай», «Сердце русского текстиля, даже «русский Манчестер» — все это народные имена Иваново.

На обзорной экскурсии вы сможете полюбоваться особняками Иваново-Вознесенских фабрикантов, прекрасно сохранившимися с XVII-XIX веков.

Среди них — усадьба Грачева в стиле классицизм, усадьбы Полушина, Буркова, особняк Бурылиных в стиле «модерн», дом фабриканта Зубкова в стиле барокко.

А также отлично сохранившаяся городская деревянная усадьба купца Бубнова, построенная в 1860 году.

Иваново еще и настоящий музей советского конструктивизма, здесь сохранилисьДома – метафоры, и вы увидите оригинальный Дом – корабль и Дом – птицу!

В Иваново находится единственный в России крупный ж/д вокзал в конструктивистском стиле, построенный в 1930-1934 гг. архитектором В. Каверинским.

В новогодние праздники город наряжается в праздничный наряд. Вы полюбуетесь новогодними елями, отыщете «хрустальную туфельку» и приручите местную таксу из бронзы!

Размещение: в гостиничном комплексе «Турист» или в гостинице «Вознесенская». Свободное время для отдыха.

*Ужин за доп. плату — 600 руб. в 20:00.