1 день

Волгореченск и Сидоровское. Мастер-класс и дегустации

11:00 Встреча с гидом в Иваново на ж/д вокзале в зале прибытия у ткацкого станка. Табличка «Живое золото России».

Посадка в автобус (в автобусе свободная рассадка).

Отъезд в Волгореченск.



Экскурсия на уникальное Волгореченское рыбное хозяйство.

Вы услышите интересные истории об уникальных породах рыб – осетров, карпов, стерляди, форели. Все это – «Живое золото» региона. На протяжении всей экскурсии можно делать фото и видео съемку.

На территории хозяйства есть магазин, где можно приобрести рыбную продукцию, начиная от традиционного карпа, горячего и холодного копчения, заканчивая продукцией класса «люкс» – это чёрная икра.



Переезд в село Сидоровское Красносельского района.

Оно упоминается в XVI веке, когда оно принадлежало боярину Ф. И. Мстиславскому - главе боярского правительства, царскому родственнику.

Само село расположено на высоком правом берегу притока Волги реки Шачи, пойма которой в результате сооружения Горьковской ГЭС превращена в залив. Центром села является обширная площадь, западная сторона которой переходит в крутой берег залива. На этом краю и стоит зимняя церковь Николая Чудотворца, а в самом центре площади - летняя церковь.



Экскурсия по селу "Отметивший сердцем", рассказывающая о наследии ювелирных традиций и промыслах села.



Обед из фермерских продуктов.



Мастер-класс по изготовлению небольшого украшения, которое каждый заберет с собой.

Посещение Сидоровской ювелирной фабрики, работающей с 1919 года. Экскурсию проводят по старинному зданию, в котором работала артель. Производят украшения, кольца, серьги, подвески и др. из серебра. В магазине можно приобрести изделия по доступным ценам и хорошего качества.



Переезд в Волгореченск - небольшой провинциальный город энергетиков на реке Волге, расположенный в одном из самых живописных мест европейской части центральной России - на правом берегу великой русской реки Волги.



Размещение в гостинице «Волгореченск» - экономный вариант размещения со всеми удобствами в номере.



Дегустация:

* Рыбы Волгореченского рыбного хозяйства - карп и форель холодного копчения. Рыба коптится в течение 7 часов при низкой температуре 30 градусов, при копчении используются щепа бука для придания цвета рыбы и щепа ольхи - для тонкого аромата.

* Сыров - свежие рассольные сыры, мягкие сыры, сыр с плесенью и полутвердый Костромской. (Производство - Сыроварня Волжанка, г. Волгореченск).

* Сладостей - мармелад, пастила, зефир. (Кондитерская фабрика "Меренга", г. Кострома)

* Варенья из ягод, собранных исключительно в Костромском крае. (ООО "Царь Берендей", г. Макарьев Костромская область).

* Бокала домашнего вина “от Бабы Нюры”.

Обращаем внимание: если какого-то дегустационного продукта не окажется в наличии, организатор дегустации в праве заменить его на другой продукт.



Приглашаем Вас посетить Музей в коридоре «Жили-были первостроители». Это экскурс в прошлое, история о людях, стоящих у истоков строительства Волгоречинска. Мы будем рады прокатить вас на нашей машине времени обратно в прошлое, погрузить вас в воспоминания с теплой ностальгией. Интерактивная программа поиграем, вспомним, как завязывали пионерские галстуки, как прыгали через резиночку и перематывали с помощью карандаша магнитофонную кассет.

Ужин в гостинице за доп. плату. Оплачивается вместе с путевкой.