В Волгореченске вы полюбуетесь рекой Волгой, узнаете, кому поставлен памятник на главной площади, и посетите рыбное хозяйство.
Затем вы прогуляетесь в городе-музее Плёсе, увидите Иваново с домами-метафорами, попробуете сыр в Пучеже и, наконец, окажетесь в Шуе, где история соткана из разных частичек и бережно хранится жителями.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Волгореченск и Сидоровское. Мастер-класс и дегустации
11:00 Встреча с гидом в Иваново на ж/д вокзале в зале прибытия у ткацкого станка. Табличка «Живое золото России».
Посадка в автобус (в автобусе свободная рассадка).
Отъезд в Волгореченск.
Экскурсия на уникальное Волгореченское рыбное хозяйство.
Вы услышите интересные истории об уникальных породах рыб – осетров, карпов, стерляди, форели. Все это – «Живое золото» региона. На протяжении всей экскурсии можно делать фото и видео съемку.
На территории хозяйства есть магазин, где можно приобрести рыбную продукцию, начиная от традиционного карпа, горячего и холодного копчения, заканчивая продукцией класса «люкс» – это чёрная икра.
Переезд в село Сидоровское Красносельского района.
Оно упоминается в XVI веке, когда оно принадлежало боярину Ф. И. Мстиславскому - главе боярского правительства, царскому родственнику.
Само село расположено на высоком правом берегу притока Волги реки Шачи, пойма которой в результате сооружения Горьковской ГЭС превращена в залив. Центром села является обширная площадь, западная сторона которой переходит в крутой берег залива. На этом краю и стоит зимняя церковь Николая Чудотворца, а в самом центре площади - летняя церковь.
Экскурсия по селу "Отметивший сердцем", рассказывающая о наследии ювелирных традиций и промыслах села.
Обед из фермерских продуктов.
Мастер-класс по изготовлению небольшого украшения, которое каждый заберет с собой.
Посещение Сидоровской ювелирной фабрики, работающей с 1919 года. Экскурсию проводят по старинному зданию, в котором работала артель. Производят украшения, кольца, серьги, подвески и др. из серебра. В магазине можно приобрести изделия по доступным ценам и хорошего качества.
Переезд в Волгореченск - небольшой провинциальный город энергетиков на реке Волге, расположенный в одном из самых живописных мест европейской части центральной России - на правом берегу великой русской реки Волги.
Размещение в гостинице «Волгореченск» - экономный вариант размещения со всеми удобствами в номере.
Дегустация:
* Рыбы Волгореченского рыбного хозяйства - карп и форель холодного копчения. Рыба коптится в течение 7 часов при низкой температуре 30 градусов, при копчении используются щепа бука для придания цвета рыбы и щепа ольхи - для тонкого аромата.
* Сыров - свежие рассольные сыры, мягкие сыры, сыр с плесенью и полутвердый Костромской. (Производство - Сыроварня Волжанка, г. Волгореченск).
* Сладостей - мармелад, пастила, зефир. (Кондитерская фабрика "Меренга", г. Кострома)
* Варенья из ягод, собранных исключительно в Костромском крае. (ООО "Царь Берендей", г. Макарьев Костромская область).
* Бокала домашнего вина “от Бабы Нюры”.
Обращаем внимание: если какого-то дегустационного продукта не окажется в наличии, организатор дегустации в праве заменить его на другой продукт.
Приглашаем Вас посетить Музей в коридоре «Жили-были первостроители». Это экскурс в прошлое, история о людях, стоящих у истоков строительства Волгоречинска. Мы будем рады прокатить вас на нашей машине времени обратно в прошлое, погрузить вас в воспоминания с теплой ностальгией. Интерактивная программа поиграем, вспомним, как завязывали пионерские галстуки, как прыгали через резиночку и перематывали с помощью карандаша магнитофонную кассет.
Ужин в гостинице за доп. плату. Оплачивается вместе с путевкой.
Приволжск и Плес
Завтрак.
Переезд в Плёс.
По дороге мы сделаем остановку в г. Приволжск.
Ювелирное дело в селе Большое Яковлевское (ныне городе Приволжске) зародилось ещё в конце XIX века кустарями-одиночками. В 1940 году разрозненные ювелирные мастерские объединились в артель «Красная Пресня».
По желанию: Посещение фирменного ювелирного магазина фабрики «Красная Пресня»: предприятие занимается производством ювелирных изделий из серебра, золота и цветного металла с серебряным и золотым покрытием.
Обзорная экскурсия «Плёс сквозь призму времён».
Плёс – яркая звезда в созвездии волжских городов. Небольшой, белокаменный, по маковки церквей утопающий в густой зелени. С Соборной горы, с высоты птичьего полета открывается неповторимый вид на красавицу Волгу, можно часами любоваться этой неизбывной красотой.
Время для обеда и самостоятельных прогулок.
За дополнительную плату Теплоходная прогулка (покупается в Плёсе)
17:30 Переезд в Шую, вотчину князей Шуйских.
Город с предельно коротким названием и загадочной, уходящей в века историей. Вашему взору и сердцу откроется вся красота и щедрость земли Шуйской, где можно путешествовать из одного века в другой.
Размещение в гостинице Гранд отеле Шуя г. Шуя.
Ужин в гостинице за доп. плату. Оплачивается вместе с путевкой.
Шуя. Завершение программы
08:00 Завтрак в ресторане гостиницы.
Освобождение номеров.
Обзорная экскурсия по Шуе – старинному уютному русскому городу над рекой Тезой, известному с начала XVI века.
Переезд на поля агрофирмы «Шуйские ягоды». Фермерское хозяйство «Шуйские ягоды» предлагает Вашему вниманию свежие десертные ягоды Российского производства, выращенные в экологически чистом районе Ивановской области.
Программа экскурсии "Ягодной тропой":⠀
- знакомство, история развития фермы⠀
- прогулка по полям с дегустацией свежей ягоды с куста (клубника и малина) ⠀
- интересные рассказы о выращивании и пользе ягод⠀
Обед в кафе города с рюмочкой Шуйской наливочки.
Посещение фирменного магазина «Шуйская водка».
В конце XIX и начале XX века было начато строительство более 300 казённых винных заводов (складов, как тогда их называли). Одним из таких заводов был Шуйский казённый винный склад, впоследствии известный как Шуйский ликёроводочный завод. В настоящее время на территории АО «Шуйская водка» в историческом здании конца XIX века создана экспозиция, повествующая о развитии завода с 1899 года по наши дни.
Посещение частной сыроварни семьи Гагариных, которые открыли необычную сыроварню "За стеклом".
Магазин от цеха отделяет стеклянная стена, через которую можно наблюдать за процессом приготовления сыров. Предприниматели производят творог и сливочное масло, ну и, конечно, сыры – около 20 сортов. В основном итальянской и испанской группы. Канистрате, азиаго, мончего, монтерей джек, монтазио.
Вас пригласят в дегустационный зал, где расскажут о производстве сыров и конечно угостят. В этом пространстве словно переносишься на 150 лет назад. Старинные сервизы и горки для посуды, салфетки и «думочки», бархатные диваны и изящные стулья.
Посещение особняка фабриканта М. А. Павлова.
В одном из залов мы подготовили для вас программу «Играй гармонь» и встречу с шуйским гармонистом.
18:30 Окончание программы на ж/д вокзале г. Шуя.
Ознакомительная экскурсия по вокзалу.
Станция Шуя.
Объект культурного наследия. Капитальный ремонт вернул ему исторический «Здание железнодорожного вокзала, с которым связаны важные революционные события» был возведен в 1868 году, одновременно со строительством железной дороги Новки – Иваново.
Отправление в Москву самостоятельно.
Фирма оставляет за собой право изменять последовательность посещения объектов, а также на замену музеев, не уменьшая общего объёма программы.
Проживание
В туре предусмотрено размещение в гостиницах "Волгореченск" в г. Волгореченск и “Гранд отель Шуя” 4* в г. Шуя.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Двухместный номер
|Одноместный номер
|19 500
|22 900
Варианты проживания
Гостиница «Волгореченск»
Гостиница «Волгореченск» ждёт своих гостей и гордо носит имя города, в котором находится. К Вашим услугам Wi-Fi, парковка, салон красоты, тренажёрный зал, кабинет стоматолога и другое.
Здесь имеются уютные номера для разного количества гостей. В каждом из них есть всё для того, чтобы Ваш отдых в поездке был комфортным и запомнился лишь положительными эмоциями от проживания.
На территории работают 2 заведения - кафе и ресторан, где Вы сможете вкусно поесть и отлично провести время. Также оборудована общая кухня, на которой можно приготовить любимые блюда как дома.
В ближайшем расположении магазины, городской парк и всё самое необходимое. До вокзала можно легко добраться за 5 минут езды.
Гостиница «Гранд Отель Шуя» 4
Отель "Гранд Шуя" это новый отель бизнес класса категории 3 звезды. Отель распахнул свои двери в 2011 году и уже завоевал любовь гостей и популярность среди туристов, пребывающих в Иваново.
Отель располагает 49 номерами от Эконом категорий до Люксов. Цены Гранд Отеля «Шуя» приятно Вас удивят, а дополнительно предоставляемые услуги обязательно порадуют.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание по программе: автобус туристического класса (при группе менее 24 человек предоставляется микроавтобус тур. класса, номера мест в этом случае не сохраняются)
- Проживание: 1 ночь в гостинице в г. Волгореченск, 1 ночь в гостинице в г. Шуя
- Питание: 2 завтрака, 2 обеда
- Экскурсионная программа
- Музыкальная программа
- Мастер-класс
- 3 дегустации
- Работа сопровождающего и гидов
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Иваново и из Шуи
- Питание, не включенное в программу:1 ужин в г-це Волгореченска - 450 руб. 1 ужин в г-це Шуи - 550 руб
- 1 ужин в г-це Волгореченска - 450 руб
- 1 ужин в г-це Шуи - 550 руб
- Теплоходная прогулка (покупается в Плёсе) - 500 руб
Место начала и завершения?
Билеты входят в стоимость?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость?
Да, страховка входит в стоимость.
Какой транспорт используется в туре?
Автобус туристического класса (при группе менее 24 человек предоставляется микроавтобус туристического класса, номера мест в этом случае не сохраняются).
Сколько человек будет в группе?
Группа в туре от 10 до 16 человек. Если будет коллективная заявка, рассмотрим.