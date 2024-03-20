Железнодорожный тур по Золотому кольцу

Групповой тур в Иваново
5
3 отзыва
Россия – самая красивая страна, а «Золотое кольцо» – это «сердце страны», откуда берет начало русская культура.

Здесь проходит и наш железнодорожный круиз по древнейшим русским городам, являющимся культурными и историческими центрами России.

Эти города хранят множество уникальных памятников и мы предлагаем вам познакомиться с ними в этом путешествии!
Железнодорожный тур по Золотому кольцу
Железнодорожный тур по Золотому кольцу
Железнодорожный тур по Золотому кольцу
Ближайшие даты:
23
фев

Что вас ожидает:

Ивановские шедевры
Ивановские шедевры
Приоткроете дверь в мир ивановского текстиля и прогуляетесь по самому красивому в России железнодорожному вокзалу
Древний Ярославль
Древний Ярославль
Прогуляетесь по Ярославлю среди старинных храмов, памятников и изысканных узоров
Сырные истории
Сырные истории
Отправитесь в ивановский музей сыра, продегустируете легендарные сорта и абсолютно новые вкусы сыра
Интерактивные мастер-классы
Интерактивные мастер-классы
Пробудите свою творческую энергию и создадите маленькие шедевры: ярославский изразец и вкусный расписной пряник
Атмосферный Суздаль
Атмосферный Суздаль
Погуляете среди величественных куполов и древнего кремля и насладитесь тишиной в воздухе

Программа тура по дням

1 день

Отправление с Ярославского вокзала г. Москвы

Самостоятельная посадка в туристический поезд № 926/925 (номер вагона, места будут указаны в ваучере) по оригиналам документов (паспортам, свидетельствам о рождении для детей до 14 лет).

23:45 Отправление туристического поезда с Ярославского вокзала г. Москвы.

Отправление с Ярославского вокзала г. МосквыОтправление с Ярославского вокзала г. Москвы
2 день

Ярославль и Иваново. Архитектура, экскурсии, мастер-классы, дегустация

Завтрак в поезде.

07:15 Прибытие туристического поезда на ж/д вокзал г. Ярославля.

08:00 Встреча с гидом, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).

Обзорная экскурсия по Ярославлю. На набережных, площадях и бульварах города сохранились многочисленные памятники разных эпох: храмы XVI-XVIII вв., остатки старых городских укреплений, жилая застройка в стиле модерн.

Вы полюбуетесь Ярославскими храмами, построенными 400 лет назад в стиле «Ярославского узорочья» – богато декорированными, нарядными, весёлыми. Увидите Волжскую набережную Ярославля, украшенную беседками-ротондами, и памятники Ярославля: князю Ярославу и Фёдору Волкову, библейской Троице и ярославскому медведю.

Вы прогуляетесь по Волжской набережной, которая считается едва ли не самой красивой среди всех набережных городов России, и увидите знаменитую Стрелку – место встречи двух рек Волги и Которосли. Познакомитесь с богатой храмовой архитектурой, с первым русским драматическим театром им. Ф. Волкова, зайдете в построенный к Тысячелетию кафедральный Успенский собор.

Вы прогуляетесь к месту основания города – «Рубленому городу» и узнаете легенду о том, как князь Ярослав Мудрый заложил город. В ходе экскурсии вы сделаете памятные фотографии с тысячерублёвой купюрой на фоне изображённых на ней объектов.

Осмотрите Церковь Ильи Пророка – выдающийся памятник русской художественной культуры XVII столетия, вписавший ярчайшую страницу в развитие ярославской школы архитектуры и живописи.

Посещение Ярославского музея-заповедника с экскурсией по экспозиции «Слово о полку Игореве». Экскурсия рассказывает о шедевре древнерусской книжной культуры – поэме «Слово о полку Игореве», показывая ее в контексте духовной и материальной культуры, а также литературы своего времени.

Мастер-класс по росписи ярославского изразца. На мастер-классе вы узнаете историю ярославских изразцов, их значение в прикладном творчестве, церковном зодчестве, технологию производства, символику изображений. Вы сможете выбрать для себя именно тот, который будет более всего вам подходить и расписать его в традиционных техниках работы.

Трансфер на ж/д вокзал г. Ярославля.

13:05 Отправление туристического поезда в г. Иваново.

Отдых в поезде.

15:30 Прибытие туристического поезда на ж/д вокзал г. Иваново.

Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).

Обзорная экскурсия по городу с показом самым ярких достопримечательностей.

Экскурсия по историко-краеведческому музею имени Д. Г. Бурылина. В собрании музея с исключительной полнотой и в лучших образцах представлены уникальные коллекции «редкостей и древностей», собранные его основателем Дмитрием Геннадьевичем Бурылиным – известным иваново-вознесенским меценатом, коллекционером, просветителем.

В музее вы найдете: более 780 тысяч музейных предметов от античности до современности; антиквариат, фарфор, живопись, нумизматика, оружие, книги, предметы декоративно-прикладного искусства, уникальные астрономические часы, а также высокие потолки и изящные лестницы, расписные витражи и лепные своды самого здания музея.

Экскурсия в Музей ивановского ситца – уникальный музей, что хранит традиции декоративно-прикладного искусства Ивановского края.

Вы увидите:

  • манерные книги XIX века,
  • различные техники нанесения рисунка от ручной набойки до машинной печати,
  • коллекцию тканей с историей в 300 лет,
  • узнаете о самых известных ситцевых магнатах города Иваново и их роли в мировой ткацкой истории.

Посещение Музея сыра с дегустацией – здесь можно попробовать легендарные сорта и абсолютно новые вкусы сыра.

Ужин в кафе города.

Посещение магазина продуктов от местных производителей. Здесь можно купить сыры, колбасы и кондитерские изделия, а также приобрести свежий квас, пиво и настойки.

Трансфер на ж/д вокзал г. Иванова.

Экскурсия по железнодорожному вокзалу – единственному в России вокзалу в стиле конструктивизма. Архитекторы и историки восстановили фасад здания, максимально приблизив его к историческому виду. Особенный колорит вокзалу придает деревянная мебель, настоящий ткацкий станок – символ ивановской текстильной промышленности, оригинальные фонари над кассами, большие стеклянные и круглые окна, узор на колоннах с агитационного ивановского текстиля 20-30-х и многое другое.

Посадка в поезд с 22:30.

23:50 Отправление туристического поезда в г. Владимир.

Ярославль и Иваново. Архитектура, экскурсии, мастер-классы, дегустацияЯрославль и Иваново. Архитектура, экскурсии, мастер-классы, дегустацияЯрославль и Иваново. Архитектура, экскурсии, мастер-классы, дегустацияЯрославль и Иваново. Архитектура, экскурсии, мастер-классы, дегустацияЯрославль и Иваново. Архитектура, экскурсии, мастер-классы, дегустацияЯрославль и Иваново. Архитектура, экскурсии, мастер-классы, дегустация
3 день

Владимир и Суздаль. Экскурсии, соборы и церкви, Суздальский кремль

Завтрак в поезде.

07:38 Прибытие туристического поезда на ж/д вокзал г. Владимира.

08:00 Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).

Трансфер в г. Суздаль (с путевой информацией «Суздальское Ополье») – уникальный город Золотого кольца и один из самых красивых русских городов, город-музей, возраст которого более тысячи лет. Такого количества памятников русской истории и дошедших в целости и сохранности до наших дней старинных строений, уникальных церквей и объектов деревянного зодчества нет больше нигде.

Во время обзорной экскурсии вы посетите одну из суздальских архитектурных жемчужин и уникальных святынь города – Спасо-Евфимиев монастырь, насладитесь колокольным звоном.

Также полюбуетесь ансамблем Суздальского кремля – самой древней достопримечательностью Суздаля, ведь его строительство начато еще в X веке. Вы увидите древнейший Рождественский собор, древние Архиерейские палаты, деревянную Никольскую церковь, Успенскую церковь и Христорождественскую церковь.

Свободное время в центре города для самостоятельных прогулок и посещения сувенирных магазинов.

Обед в кафе города.

Трансфер в г. Владимир.

Обзорная пешеходная экскурсия по городу, во время которой вы полюбуетесь архитектурой Дмитриевского собора, знаменитого своей белокаменной резьбой, познакомитесь с величайшим памятником белокаменного зодчества домонгольской Руси – Успенским собором, осмотрите фрески Андрея Рублева и барочный иконостас XVIII века.

По Георгиевской улице вы прогуляетесь до Золотых ворот – уникального памятника белокаменной оборонительной архитектуры, единственного сохранившегося до наших дней.

По дороге вы встретите много интересных персонажей: фигурки ученого кота и художника, шалопая и филера, скульптуру владимирскому пожарному с действующей водокачкой – механизмом XIX в., увидите символ старого города – памятник Владимирской вишне и узнаете, чем она славится. А со смотровых площадок полюбуетесь на Успенский собор и берега реки Клязьма.

Посещение Дома-музея пряника с мастер-классом и чаепитием. Печатный пряник – самый традиционный из русских десертов. На мастер-классе вы не только создадите свой уникальный расписной пряник, но и узнаете историю этого лакомства – его виды, рецептуру, мировые пряничные традиции и обряды. А после мастер-класса вас ждет традиционное русское чаепитие с дегустацией фирменного печатного пряника, иван-чаем и шоколадной конфетой с Владимирской вишней.

Свободное время в центре города для самостоятельных прогулок, посещения кафе и сувенирных магазинов.

Трансфер на ж/д вокзал г. Владимира.

19:10 Отправление туристического поезда в г. Москву.

22:24 Прибытие туристического поезда на Ярославский вокзал г. Москвы.

Обратите внимание: Время в программе указано ориентировочно. Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы и отмены/замены подвижного состава. График движения поезда (туристической программы) может измениться.

Владимир и Суздаль. Экскурсии, соборы и церкви, Суздальский кремльВладимир и Суздаль. Экскурсии, соборы и церкви, Суздальский кремльВладимир и Суздаль. Экскурсии, соборы и церкви, Суздальский кремльВладимир и Суздаль. Экскурсии, соборы и церкви, Суздальский кремльВладимир и Суздаль. Экскурсии, соборы и церкви, Суздальский кремльВладимир и Суздаль. Экскурсии, соборы и церкви, Суздальский кремль

Проживание

Тур предусматривает проезд в вагоне выбранной категории.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

КатегорияВзрослыеДети с местом
(0-9 лет включ.)		Дети без места
(0-4 лет включ.)
Четырехместное299902939018900
СВ389903799018900
СВ одноместное60500--
Люкс491604896018900
Люкс одноместное80 500--

Варианты проживания

Туристический поезд

2 ночи

В состав туристического поезда включены комфортабельные вагоны люкс, СВ, купейные и плацкартные вагоны.

ЛЮКС 1 верхняя полка + 1 нижняя (раскладывается, получается аналогия кровати по размерам чуть меньше 2-спальной), халаты + тапочки, 1 среднее + 1 большое полотенце. Персональные удобства в виде WC с раковиной. Мягкий угловой диван, есть телевизор (можно использовать флешку или диски).
СВ2 нижние полки, 1 среднее полотенце на 1 чел, мини дорожный набор (зубная щетка + паста, тапочки, освежающая салфетка). Удобства на вагон. Максимальное количество человек в вагоне — 18.
КУПЕ2 нижние и 2 верхние полки. Удобства на вагон. Мини дорожный набор (зубная щетка + паста, тапочки, освежающая салфетка). Максимальное количество человек в вагоне — 36.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проезд в вагонах выбранной категории по маршруту
  • Питание по программе
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание, включая входные билеты на экскурсионные объекты по программе
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Москвы и обратно
  • Страховка
  • Питание, не указанное в программе
  • Личные расходы
  • Выкуп одного дополнительного места в четырехместном купе – 12 400 руб
Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какая должна быть физподготовка?

На некоторых маршрутах для полноты впечатлений возможны подъёмы на высоты, длительные пешие перемещения и нахождение на свежем воздухе. В таких ситуациях от туристов могут потребоваться определённые физические усилия.

Нахождение на больших высотах может вызвать кислородное голодание, изменение сердечно-сосудистого давления и другие острые состояния. Лицам, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также детям до 3 лет подъем на большие высоты не рекомендуется.

Какой должна быть одежда в туре?

Нужна удобная и соответствующая погоде и рельефу местности надёжная обувь и одежда.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
В
20 мар 2024
Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!
Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!
А
17 мар 2024
Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур "В Сибирь в марте"! На всём протяжении ощущаешь на себе со стороны персонала постоянное внимание и искреннее желание сделать так, чтобы этот отдых получился незабываемым и наполненным восторженными эмоциями.
Не сидите дома! Есть возможность - путешествуйте! Нам по 60. И говорим себе: "в 60 жизнь только начинается", и надеемся, что скажем так же и в следующий юбилей…
Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь на
М
14 мар 2024
Организован тур таким образом, что даже за короткий период осмотрели, узнали, побывали в различных памятных, исторических и современных местах Казани, получили незабываемые впечатления. И очень важно, что сопровождали нас приятные люди и водители, и экскурсоводы.

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