2 день

Ярославль и Иваново. Архитектура, экскурсии, мастер-классы, дегустация

Завтрак в поезде.

07:15 Прибытие туристического поезда на ж/д вокзал г. Ярославля.

08:00 Встреча с гидом, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).

Обзорная экскурсия по Ярославлю. На набережных, площадях и бульварах города сохранились многочисленные памятники разных эпох: храмы XVI-XVIII вв., остатки старых городских укреплений, жилая застройка в стиле модерн.

Вы полюбуетесь Ярославскими храмами, построенными 400 лет назад в стиле «Ярославского узорочья» – богато декорированными, нарядными, весёлыми. Увидите Волжскую набережную Ярославля, украшенную беседками-ротондами, и памятники Ярославля: князю Ярославу и Фёдору Волкову, библейской Троице и ярославскому медведю.

Вы прогуляетесь по Волжской набережной, которая считается едва ли не самой красивой среди всех набережных городов России, и увидите знаменитую Стрелку – место встречи двух рек Волги и Которосли. Познакомитесь с богатой храмовой архитектурой, с первым русским драматическим театром им. Ф. Волкова, зайдете в построенный к Тысячелетию кафедральный Успенский собор.

Вы прогуляетесь к месту основания города – «Рубленому городу» и узнаете легенду о том, как князь Ярослав Мудрый заложил город. В ходе экскурсии вы сделаете памятные фотографии с тысячерублёвой купюрой на фоне изображённых на ней объектов.

Осмотрите Церковь Ильи Пророка – выдающийся памятник русской художественной культуры XVII столетия, вписавший ярчайшую страницу в развитие ярославской школы архитектуры и живописи.

Посещение Ярославского музея-заповедника с экскурсией по экспозиции «Слово о полку Игореве». Экскурсия рассказывает о шедевре древнерусской книжной культуры – поэме «Слово о полку Игореве», показывая ее в контексте духовной и материальной культуры, а также литературы своего времени.

Мастер-класс по росписи ярославского изразца. На мастер-классе вы узнаете историю ярославских изразцов, их значение в прикладном творчестве, церковном зодчестве, технологию производства, символику изображений. Вы сможете выбрать для себя именно тот, который будет более всего вам подходить и расписать его в традиционных техниках работы.

Трансфер на ж/д вокзал г. Ярославля.

13:05 Отправление туристического поезда в г. Иваново.

Отдых в поезде.

15:30 Прибытие туристического поезда на ж/д вокзал г. Иваново.

Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).

Обзорная экскурсия по городу с показом самым ярких достопримечательностей.

Экскурсия по историко-краеведческому музею имени Д. Г. Бурылина. В собрании музея с исключительной полнотой и в лучших образцах представлены уникальные коллекции «редкостей и древностей», собранные его основателем Дмитрием Геннадьевичем Бурылиным – известным иваново-вознесенским меценатом, коллекционером, просветителем.

В музее вы найдете: более 780 тысяч музейных предметов от античности до современности; антиквариат, фарфор, живопись, нумизматика, оружие, книги, предметы декоративно-прикладного искусства, уникальные астрономические часы, а также высокие потолки и изящные лестницы, расписные витражи и лепные своды самого здания музея.

Экскурсия в Музей ивановского ситца – уникальный музей, что хранит традиции декоративно-прикладного искусства Ивановского края.

Вы увидите:

манерные книги XIX века,

различные техники нанесения рисунка от ручной набойки до машинной печати,

коллекцию тканей с историей в 300 лет,

узнаете о самых известных ситцевых магнатах города Иваново и их роли в мировой ткацкой истории.

Посещение Музея сыра с дегустацией – здесь можно попробовать легендарные сорта и абсолютно новые вкусы сыра.

Ужин в кафе города.

Посещение магазина продуктов от местных производителей. Здесь можно купить сыры, колбасы и кондитерские изделия, а также приобрести свежий квас, пиво и настойки.

Трансфер на ж/д вокзал г. Иванова.

Экскурсия по железнодорожному вокзалу – единственному в России вокзалу в стиле конструктивизма. Архитекторы и историки восстановили фасад здания, максимально приблизив его к историческому виду. Особенный колорит вокзалу придает деревянная мебель, настоящий ткацкий станок – символ ивановской текстильной промышленности, оригинальные фонари над кассами, большие стеклянные и круглые окна, узор на колоннах с агитационного ивановского текстиля 20-30-х и многое другое.

Посадка в поезд с 22:30.

23:50 Отправление туристического поезда в г. Владимир.