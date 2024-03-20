Ж/Д туры В/ИЗ Иваново

Найдено 3 тура в категории «Ж/Д туры» в Иваново, цены от 29 990 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По Золотому кольцу зимой. Железнодорожный круиз
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
По Золотому кольцу зимой. Железнодорожный круиз
30 ноя в 10:00
31 450 за человека
Железнодорожный круиз по Золотому кольцу в Новый год
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Железнодорожный круиз по Золотому кольцу в Новый год
3 янв в 10:00
51 900 за человека
Железнодорожный тур по Золотому кольцу на 23 февраля
🚉 На поезде
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Железнодорожный тур по Золотому кольцу на 23 февраля
23 фев в 10:00
29 990 за человека

Последние отзывы на туры

  • В
    Виолетта
    20 марта 2024
    По Золотому кольцу зимой. Железнодорожный круиз
    Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!
    Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!
  • А
    Андрей,
    17 марта 2024
    По Золотому кольцу зимой. Железнодорожный круиз
    Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур "В Сибирь в марте"! На всём протяжении ощущаешь на себе со стороны персонала
    читать дальше

    постоянное внимание и искреннее желание сделать так, чтобы этот отдых получился незабываемым и наполненным восторженными эмоциями. Не сидите дома! Есть возможность - путешествуйте! Нам по 60. И говорим себе: "в 60 жизнь только начинается", и надеемся, что скажем так же и в следующий юбилей…

    Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь на
  • М
    Марина
    14 марта 2024
    По Золотому кольцу зимой. Железнодорожный круиз
    Организован тур таким образом, что даже за короткий период осмотрели, узнали, побывали в различных памятных, исторических и современных местах Казани, получили незабываемые впечатления. И очень важно, что сопровождали нас приятные люди и водители, и экскурсоводы.

Ответы на вопросы от путешественников по Иваново в категории «Ж/Д туры»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
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  3. Железнодорожный тур по Золотому кольцу на 23 февраля
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2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Александровский кремль
  2. Свято-Троицкая Сергиева Лавра
Сколько стоит тур в Иваново в июне 2024
Сейчас в Иваново в категории "Ж/Д туры" можно забронировать 3 тура от 29 990 до 51 900. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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