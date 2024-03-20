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Авторский тур
3 дня
30 ноя в 10:00
31 450₽ за человека
Авторский тур
4 дня
3 янв в 10:00
51 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
23 фев в 10:00
29 990₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ВВиолетта20 марта 2024Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!
- ААндрей,17 марта 2024Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур "В Сибирь в марте"! На всём протяжении ощущаешь на себе со стороны персонала
- ММарина14 марта 2024Организован тур таким образом, что даже за короткий период осмотрели, узнали, побывали в различных памятных, исторических и современных местах Казани, получили незабываемые впечатления. И очень важно, что сопровождали нас приятные люди и водители, и экскурсоводы.
Ответы на вопросы от путешественников по Иваново в категории «Ж/Д туры»
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