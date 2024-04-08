Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос».

Отправление в Сергиев Посад:

Экскурсия в Троице-Сергиеву Лавру.

Троице-Сергиева Лавра — жемчужина православных святынь России с многовековой историей. Архитектурный ансамбль Троице-Сергиевой лавры находится под охраной ЮНЕСКО.

Троицкий собор (интерьер) — главный соборный храм и древнейшее из сохранившихся сооружений Троицкого монастыря, первое каменное здание Лавры.

Главной святыней собора являются мощи преподобного Сергия Радонежского.

Успенский собор (интерьер) является архитектурным центром Троице-Сергиевой Лавры. Он уступает в старшинстве знаменитому Троицкому собору, но тем не менее своим местоположением и строгой величавостью возглавляет лаврскую группу зданий.

Трапезный и Духовской храмы (интерьер).

Переезд в г. Переславль-Залесский.

Сегодня Переславль — чарующий город на берегу сказочного Плещеева озера, с красивейшими панорамами и завораживающими видами… В переводе с древнерусского Переславль – «перенявший славу», ведь город заложил основатель Москвы, князь Юрий Долгорукий в 1152 году.

Экскурсия по г. Переславлю, фото-стоп на Красной площади.

На площади расположился величественный Спасо-Преображенский собор XII века — единственный из пяти первых белокаменных храмов Северо-Восточной Руси, дошедший до нас почти в полной сохранности. В соборе были крещены многие переславские князья, в том числе Александр Невский, родившийся в Переславле в 1221 году.

Обед в кафе города.

Переезд в г. Ростов Великий.

Город Ростов не спроста назван Великим, ведь его упоминания датируются в летописях 862 годом.

Безмятежное озеро Неро, строгие и нарядные монастыри, тихие улочки и величавый кремль помогают оторваться от суеты и прикоснуться к становлению Руси и православия, вживую перелистать страницы летописей и учебников истории.

Посещение Ростовского кремля. Обнесённый мощными стенами с башнями, внешне он действительно напоминает кремль – древнерусскую княжескую крепость, но в действительности долгое время был Архиерейским двором – резиденцией ростовских епископов и митрополитов. резиденция ростовских епископов и митрополитов.

Украшают кремль Успенский собор (XVI в.) с уникальной звонницей, на которой полностью сохранился набор из 15 колоколов, Архиерейский двор, Соборная площадь.

По желанию за дополнительную плату:

Экспозиция "Стены и переходы Ростовского кремля" (малые переходы) — в летнее время, в зимнее —"Музей ростовской финифти".

Размещение в отеле.