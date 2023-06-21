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Начало путешествия в Москве. Калязин и Кашин. Переезд в Углич

07:45 Сбор группы вМоскве, станция метро «Комсомольская», здание Ленинградского вокзала, в центре зала ожидания на первом этаже, у лифта (табличка «Золотые Купола»).

Отправление в Калязин – это один из древнейших русских городов на Верхней Волге.

Здесь останавливался великий путешественник Афанасий Никитин во время своего путешествия в Индию.

Калязин обожал Петр I, частенько навещая город во время своих потешных речных походов.

На всю Россию славились калязинские кузнецы, сапожники, валяльщики и кружевницы.

Калязин — это, в первую очередь, возможность увидеть уникальную колокольню Николаевского Собора.

Во время строительства Угличского водохранилища все строения, которые были рядом с колокольней, затопило, а она осталась стоять у самой кромки водной глади.

Кажется, будто бы колокольня парит над поверхностью воды.

Эта постройка стала визитной карточкой города.

Экскурсионная программа: обзорная экскурсия, ансамбли Введенской и Вознесенской церквей, пешеходная прогулка по старинной купеческой улице с выходом на набережную к затопленной колокольне Николаевского собора.

Обед.

Отъезд в Кашин –жемчужина в серебряной цепочке купеческих городов России.

Город известен как один из ведущих бальнеологических и грязевых курортов России, на его территории находится шесть минеральных источников.

Экскурсионная программа: обзорная экскурсия по Кашину.

Вы полюбуетесь оригинальной планировкой улиц и старинной купеческой архитектурой Кашина, его храмами и монастырями.

Посещение Воскресенского собора, где хранятся мощи Анны Кашинской.

Смотровая площадка Вознесенского собора (72 м), самого крупного в Тверской епархии.

Знакомство с продукцией местного производства: кондитерские изделия и выпечка, минеральная вода «Кашинская», бальзамы и настойки.

Переезд в Углич – исконно русский город на берегу изгиба Волги.

Когда Углич был основан, изгиб был настолько крут, что его называли «углом» — отсюда и название города.

Здесь так тихо, красиво и безмятежно, что совсем не ощущаешь, что на его улицах некогда кипели страсти и вершилась история страны.

Углич — небольшой город, но по части достопримечательностей вполне может сравниться с крупными и прославленными соседями по Золотому кольцу.

Размещение в гостинице.

По желанию возможна организация ужина за дополнительную плату.