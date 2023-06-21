Золотые купола. Экскурсионный тур

Золотые купола

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Насыщенный экскурсионный тур по самым интересным городам Золотого Кольца: Калязин – Кашин – Углич – Рыбинск – Ярославль – Кострома – Иваново – Суздаль – Владимир.

Вас ждет незабываемое путешествие по древним городам средневековой Руси, хранящим уникальные памятники истории, культуры и архитектуры.
Золотые купола. Экскурсионный тур
Золотые купола. Экскурсионный тур
Золотые купола. Экскурсионный тур
Золотые купола. Экскурсионный тур
Золотые купола. Экскурсионный тур
Золотые купола. Экскурсионный тур
Золотые купола. Экскурсионный тур
Золотые купола. Экскурсионный тур
Золотые купола. Экскурсионный тур
Золотые купола. Экскурсионный тур
Золотые купола. Экскурсионный тур
Золотые купола. Экскурсионный тур
Золотые купола. Экскурсионный тур
Золотые купола. Экскурсионный тур
Золотые купола. Экскурсионный тур
Золотые купола. Экскурсионный тур
Золотые купола. Экскурсионный тур
Золотые купола. Экскурсионный тур
Золотые купола. Экскурсионный тур
Золотые купола. Экскурсионный тур
Золотые купола. Экскурсионный тур
Золотые купола. Экскурсионный тур
Золотые купола. Экскурсионный тур
Золотые купола. Экскурсионный тур
Ближайшие даты:
21
июн
5
июл
19
июл
2
авг
16
авг
13
сен

Что вас ожидает:

Русская Венеция
Русская Венеция
Вы увидите знаменитую «затопленную» Калязинскую колокольню, которая будто парит над поверхностью воды
Теплоходная прогулка по Волге
Теплоходная прогулка по Волге
Летом вы отправитесь в плавание по живописной реке и насладитесь умиротворяющей природой вокруг
Роспись Ярославского изразца
Роспись Ярославского изразца
Вы самостоятельно создадите изразец – расписную керамическую плитку, которая поможет надолго сохранить память об этом путешествии
Город-курорт Кашин
Город-курорт Кашин
Полюбуетесь старинной купеческой архитектурой города, подниметесь на смотровую площадку Вознесенского собора и отведаете целебной Кашинской водицы
Столица Золотого кольца
Столица Золотого кольца
Ярославль покорит вас древнейшим в России Спасо-Преображенским монастырем, самой красивой волжской набережной и сказочными панорамами Которосли и Волги

Программа тура по дням

1 день

Начало путешествия в Москве. Калязин и Кашин. Переезд в Углич

07:45 Сбор группы вМоскве, станция метро «Комсомольская», здание Ленинградского вокзала, в центре зала ожидания на первом этаже, у лифта (табличка «Золотые Купола»).

Отправление в Калязин – это один из древнейших русских городов на Верхней Волге.

Здесь останавливался великий путешественник Афанасий Никитин во время своего путешествия в Индию.

Калязин обожал Петр I, частенько навещая город во время своих потешных речных походов.

На всю Россию славились калязинские кузнецы, сапожники, валяльщики и кружевницы.

Калязин — это, в первую очередь, возможность увидеть уникальную колокольню Николаевского Собора.

Во время строительства Угличского водохранилища все строения, которые были рядом с колокольней, затопило, а она осталась стоять у самой кромки водной глади.

Кажется, будто бы колокольня парит над поверхностью воды.

Эта постройка стала визитной карточкой города.

Экскурсионная программа: обзорная экскурсия, ансамбли Введенской и Вознесенской церквей, пешеходная прогулка по старинной купеческой улице с выходом на набережную к затопленной колокольне Николаевского собора.

Обед.

Отъезд в Кашин –жемчужина в серебряной цепочке купеческих городов России.

Город известен как один из ведущих бальнеологических и грязевых курортов России, на его территории находится шесть минеральных источников.

Экскурсионная программа: обзорная экскурсия по Кашину.

Вы полюбуетесь оригинальной планировкой улиц и старинной купеческой архитектурой Кашина, его храмами и монастырями.

Посещение Воскресенского собора, где хранятся мощи Анны Кашинской.

Смотровая площадка Вознесенского собора (72 м), самого крупного в Тверской епархии.

Знакомство с продукцией местного производства: кондитерские изделия и выпечка, минеральная вода «Кашинская», бальзамы и настойки.

Переезд в Углич – исконно русский город на берегу изгиба Волги.

Когда Углич был основан, изгиб был настолько крут, что его называли «углом» — отсюда и название города.

Здесь так тихо, красиво и безмятежно, что совсем не ощущаешь, что на его улицах некогда кипели страсти и вершилась история страны.

Углич — небольшой город, но по части достопримечательностей вполне может сравниться с крупными и прославленными соседями по Золотому кольцу.

Размещение в гостинице.

По желанию возможна организация ужина за дополнительную плату.

Начало путешествия в Москве. Калязин и Кашин. Переезд в УгличНачало путешествия в Москве. Калязин и Кашин. Переезд в УгличНачало путешествия в Москве. Калязин и Кашин. Переезд в УгличНачало путешествия в Москве. Калязин и Кашин. Переезд в УгличНачало путешествия в Москве. Калязин и Кашин. Переезд в УгличНачало путешествия в Москве. Калязин и Кашин. Переезд в Углич
2 день

Углич и Рыбинск. Переезд в Ярославль

Завтрак.

Экскурсионная программа: архитектура Угличского кремля.

Палата угличских удельных князей ХV в.

Храм Дмитрия-на-крови – церковь построена на месте убийства наследника Ивана Грозного, царевича Димитрия Угличского.

В летнее время будет предложенаобзорная теплоходная прогулка по Волгес осмотром ансамбля Воскресенского монастыря, церкви Рождества Иоанна Предтечи, ГЭС, набережной.

*В несезон (весна, осень) автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по городу.

Обед.

Переезд в Рыбинск –это красивый город, раскинувшийся на живописных берегах Рыбинского водохранилища и реки Волги.

Рыбинск сочетает в себе богатую историю купечества, тяжелый труд бурлаков, бурное развитие промышленности.

К тому же, немало известных людей, так или иначе, были связаны с городом: Ростоцкий, Райкин, Андропов, Щербаков, Солженицын, Михалков и многие другие.

Экскурсионная программа: обзорная экскурсия по городу с посещением одного из старейших музеев Верхнего Поволжья – Рыбинского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника.

Переезд в Ярославль – столицу Золотого кольца России.

Размещение в гостинице.

По желанию возможна организация ужина за доп. плату.

Углич и Рыбинск. Переезд в ЯрославльУглич и Рыбинск. Переезд в ЯрославльУглич и Рыбинск. Переезд в ЯрославльУглич и Рыбинск. Переезд в ЯрославльУглич и Рыбинск. Переезд в ЯрославльУглич и Рыбинск. Переезд в ЯрославльУглич и Рыбинск. Переезд в Ярославль
3 день

Ярославль и Кострома. Переезд в Иваново

Завтрак.

Экскурсионная программа по Ярославлю: обзорная экскурсия, Волжская набережная, самая древняя часть – стрелка рек Волги и Которосли, памятник Ярославу Мудрому – основателю города, церковь Ильи Пророка.

Посещение Спасо-Преображенского монастыря, где было обнаружено знаменитое «Слово о полку Игореве».

Мастер-класс по росписи изразца.

Изразцы – один из брендов Ярославля, они известны с давних времен.

Ярославские изразцы — это отдельная ветвь развития искусства керамики, изразцами украшали здания и печи в богатых домах.

Ведущий расскажет об этих изделиях разных времен, о сюжетах и цветах.

Посетители узнают, как выглядели муравленые и голландские изразцы и где их можно встретить в Ярославле.

Отъезд в Кострому.

Обед.

Экскурсионная программа: обзорная экскурсия по городу.

Мы увидим комплекс Торговых рядов, центральную площадь, памятник Ивану Сусанину, пожарную каланчу, беседку Н. Островского и многое другое!

Переезд в Иваново.

Размещение в гостинице.

По желанию возможна организация ужина за доп. плату.

Ярославль и Кострома. Переезд в ИвановоЯрославль и Кострома. Переезд в ИвановоЯрославль и Кострома. Переезд в ИвановоЯрославль и Кострома. Переезд в ИвановоЯрославль и Кострома. Переезд в ИвановоЯрославль и Кострома. Переезд в ИвановоЯрославль и Кострома. Переезд в Иваново
4 день

Суздаль и Владимир. Возвращение в Москву

Завтрак.

Переезд в Суздаль – город-музей, ведь такого количества памятников истории Руси, а также дошедших до наших дней в целости и сохранности старинных строений, уникальных церквей и объектов деревянного зодчества нет нигде.

Интересно, что при этом в Суздале нет ни одного промышленного предприятия, что делает его экологически чистым местом.

Большая часть зданий Суздаля включена в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

На протяжении десятков лет старинный город служит съемочной площадкой для многих фильмов.

Экскурсионная программа: обзорная экскурсия, архитектура величественного Суздальского Кремля, строительство которого начато еще в X веке, потрясающий Рождественский собор.

Посещение Музея деревянного зодчества – сказка в дереве.

Переезд во Владимир – один из крупнейших городов Золотого кольца России, расположен на высоком берегу реки Клязьмы.

Главное достояние владимирской земли – прекраснейшие образцы белокаменного зодчества, внесенные в список ЮНЕСКО.

В 1157 году Андрей Боголюбский перенес столицу Ростово-Суздальского княжества из Суздаля во Владимир.

После смерти отца – Юрия Долгорукого, он не едет княжить в Киев, а делает Владимир столицей Руси.

В 13 веке город был захвачен и разорен войсками хана Батыя.

От этого потрясения город так и не оправился и уже в 14-м веке уступил Москве статус столицы.

Обед.

Экскурсионная программа: обзорная экскурсия, ансамбль Соборной площади и Золотые ворота – уникальный памятник военно-инженерного и архитектурного искусства древней Руси, символа Владимира и всего Золотого кольца России.

Успенский собор и Дмитриевский собор – уникальный образец русского белокаменного резного зодчества 12 века, прогулка по Пешеходной улице.

Отправление группы вМоскву.

Прибытие вечером, время зависит от дорожной ситуации.

Суздаль и Владимир. Возвращение в МосквуСуздаль и Владимир. Возвращение в МосквуСуздаль и Владимир. Возвращение в МосквуСуздаль и Владимир. Возвращение в МосквуСуздаль и Владимир. Возвращение в Москву

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах в городах по пути следования.

Стоимость тура на 1 чел. /руб:

Размещение, номера СтандартСтоимость
2-местное20 990
1-местное23 990

Дети до 10 лет на дополнительном месте (раскладушка) – скидка 1500 руб. /чел.

Дети до 14 лет на основном месте – скидка 500 руб. /чел.

По желанию возможна доплата за ужины (бронируется заранее) – 2 100 руб.

Возможно размещение "женское подселение"(при наличии). Не является гарантией.

Варианты проживания

Гостиница «Чайка» 3*, г. Углич

1 ночь

Этот отель находится в Угличе, в 10 минутах ходьбы от Угличского Кремля. В отеле "Чайка" к услугам гостей бесплатный Wi-Fi, крытый бассейн, теннисный корт и спа-центр.

Светлые номера оформлены в классическом стиле в теплых тонах. В номерах есть телевизор с плоским экраном, холодильник и собственная ванная комната.

В ресторане "Чайка" подают блюда традиционной русской кухни. В зале с камином можно проводить торжества. На территории отеля работает детское кафе. В вашем распоряжении также фитнес-центр, бильярд и солярий. В отеле можно посетить турецкую баню, сауну и массажный кабинет.

Гостиница «Чайка» 3*, г. УгличГостиница «Чайка» 3*, г. УгличГостиница «Чайка» 3*, г. УгличГостиница «Чайка» 3*, г. УгличГостиница «Чайка» 3*, г. УгличГостиница «Чайка» 3*, г. Углич

Отель «Яротель Центр» 3*, г. Ярославль

1 ночь

Отель «Яротель Центр» расположен в 12 минутах ходьбы от Ярославского музея-заповедника и в 7 минутах езды от железнодорожного вокзала. В распоряжении гостей сауна, бесплатный Wi-Fi и номера с гостиным уголком.

Все номера оформлены в классическом стиле и оснащены телевизором. В ванной комнате есть фен.

В ресторане отеля готовят традиционные блюда русской кухни и европейские блюда, а также подают завтрак каждое утро. В баре предлагаются марочные вина и коктейли.

Отель «Яротель Центр» 3*, г. ЯрославльОтель «Яротель Центр» 3*, г. ЯрославльОтель «Яротель Центр» 3*, г. ЯрославльОтель «Яротель Центр» 3*, г. ЯрославльОтель «Яротель Центр» 3*, г. ЯрославльОтель «Яротель Центр» 3*, г. ЯрославльОтель «Яротель Центр» 3*, г. ЯрославльОтель «Яротель Центр» 3*, г. Ярославль

Отель «Спорт» 3*, г. Ярославль

1 ночь

Гостиница «Спорт» расположена в зеленом районе города Ярославля. К услугам гостей номера с кондиционером, ЖК-телевизорами и DVD-плеерами. В отеле можно бесплатно пользоваться Wi-Fi и частной парковкой.

В числе удобств гостиницы сауна. Гости отеля «Спорт» могут посещать инфракрасную сауну и играть в аэрохоккей.

В элегантно оформленном ресторане подают блюда русской и интернациональной кухни.

Отель «Спорт» 3*, г. ЯрославльОтель «Спорт» 3*, г. ЯрославльОтель «Спорт» 3*, г. ЯрославльОтель «Спорт» 3*, г. ЯрославльОтель «Спорт» 3*, г. ЯрославльОтель «Спорт» 3*, г. Ярославль

Отель «Турист» 3*, г. Иваново

1 ночь

Отель «Турист» расположен на берегу реки Увод, в 2 минутах ходьбы от Ивановского цирка. В этом отеле, расположенном в центре Иваново, к услугам гостей бильярдный зал, ресторан и сувенирный магазин. На всей территории действует бесплатный Wi-Fi.

Светлые номера отеля «Турист» оформлены в классическом стиле в теплых тонах. В распоряжении гостей балкон. Во всех номерах есть спутниковое телевидение, мини-бар и собственная ванная комната.

Каждое утро для гостей сервируется завтрак «шведский стол» или континентальный завтрак. В просторном ресторане подают блюда европейской кухни. Предоставляются услуги прачечной и гладильные принадлежности.

Отель «Турист» 3*, г. ИвановоОтель «Турист» 3*, г. ИвановоОтель «Турист» 3*, г. ИвановоОтель «Турист» 3*, г. ИвановоОтель «Турист» 3*, г. ИвановоОтель «Турист» 3*, г. Иваново

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в стандартных номерах
  • Питание по программе (3 завтрака, 4 обеда)
  • Все экскурсии по программе
  • Входные билеты в музеи
  • Услуги гида-сопровождающего
  • Ежедневное транспортное обслуживание на маршруте
  • Выбор мест в автобусе (при группе до 19 человек предоставляется микроавтобус, предварительная рассадка в салоне может отличаться)
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Москвы и обратно
  • Ужины (бронируется за доп. плату заранее – 2100 руб. /чел.)
  • Личные расходы
Правила бронирования тура

При бронировании тура для одного туриста, действуют следующие правила:

  • сажать одиночного туриста на следующий ряд на место у окна недопустимо;
  • допускается посадка одиночного туриста у окна на противоположной стороне автобуса при наличии свободной пары кресел;
  • если место у окна занято, то сажать одиночного туриста на соседнее свободное кресло;
  • при наличии 2-х занятых одиночных мест - третий одиночный турист садится на одно из свободных кресел рядом с одиночным туристом.

При бронировании тура для 2-х туристов, путешествующих вместе, места в автобусе предоставляются рядом – одно у прохода и одно у окна. Недопустимо предоставление двух мест у окна.

Есть ли скидки на тур?

Да, скидка предоставляется:

  • детям до 10 лет на дополнительном месте (раскладушка) – скидка 1500 руб. /чел.;
  • детям до 14 лет на основном месте – скидка 500 руб. /чел.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Может ли измениться программа?

Компания оставляет за собой право на изменение порядка экскурсий, не меняя их объема, а также на замену экскурсий и гостиниц на равнозначные.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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