Золотые купола
Вас ждет незабываемое путешествие по древним городам средневековой Руси, хранящим уникальные памятники истории, культуры и архитектуры.
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Начало путешествия в Москве. Калязин и Кашин. Переезд в Углич
07:45 Сбор группы вМоскве, станция метро «Комсомольская», здание Ленинградского вокзала, в центре зала ожидания на первом этаже, у лифта (табличка «Золотые Купола»).
Отправление в Калязин – это один из древнейших русских городов на Верхней Волге.
Здесь останавливался великий путешественник Афанасий Никитин во время своего путешествия в Индию.
Калязин обожал Петр I, частенько навещая город во время своих потешных речных походов.
На всю Россию славились калязинские кузнецы, сапожники, валяльщики и кружевницы.
Калязин — это, в первую очередь, возможность увидеть уникальную колокольню Николаевского Собора.
Во время строительства Угличского водохранилища все строения, которые были рядом с колокольней, затопило, а она осталась стоять у самой кромки водной глади.
Кажется, будто бы колокольня парит над поверхностью воды.
Эта постройка стала визитной карточкой города.
Экскурсионная программа: обзорная экскурсия, ансамбли Введенской и Вознесенской церквей, пешеходная прогулка по старинной купеческой улице с выходом на набережную к затопленной колокольне Николаевского собора.
Обед.
Отъезд в Кашин –жемчужина в серебряной цепочке купеческих городов России.
Город известен как один из ведущих бальнеологических и грязевых курортов России, на его территории находится шесть минеральных источников.
Экскурсионная программа: обзорная экскурсия по Кашину.
Вы полюбуетесь оригинальной планировкой улиц и старинной купеческой архитектурой Кашина, его храмами и монастырями.
Посещение Воскресенского собора, где хранятся мощи Анны Кашинской.
Смотровая площадка Вознесенского собора (72 м), самого крупного в Тверской епархии.
Знакомство с продукцией местного производства: кондитерские изделия и выпечка, минеральная вода «Кашинская», бальзамы и настойки.
Переезд в Углич – исконно русский город на берегу изгиба Волги.
Когда Углич был основан, изгиб был настолько крут, что его называли «углом» — отсюда и название города.
Здесь так тихо, красиво и безмятежно, что совсем не ощущаешь, что на его улицах некогда кипели страсти и вершилась история страны.
Углич — небольшой город, но по части достопримечательностей вполне может сравниться с крупными и прославленными соседями по Золотому кольцу.
Размещение в гостинице.
По желанию возможна организация ужина за дополнительную плату.
Углич и Рыбинск. Переезд в Ярославль
Завтрак.
Экскурсионная программа: архитектура Угличского кремля.
Палата угличских удельных князей ХV в.
Храм Дмитрия-на-крови – церковь построена на месте убийства наследника Ивана Грозного, царевича Димитрия Угличского.
В летнее время будет предложенаобзорная теплоходная прогулка по Волгес осмотром ансамбля Воскресенского монастыря, церкви Рождества Иоанна Предтечи, ГЭС, набережной.
*В несезон (весна, осень) автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по городу.
Обед.
Переезд в Рыбинск –это красивый город, раскинувшийся на живописных берегах Рыбинского водохранилища и реки Волги.
Рыбинск сочетает в себе богатую историю купечества, тяжелый труд бурлаков, бурное развитие промышленности.
К тому же, немало известных людей, так или иначе, были связаны с городом: Ростоцкий, Райкин, Андропов, Щербаков, Солженицын, Михалков и многие другие.
Экскурсионная программа: обзорная экскурсия по городу с посещением одного из старейших музеев Верхнего Поволжья – Рыбинского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника.
Переезд в Ярославль – столицу Золотого кольца России.
Размещение в гостинице.
По желанию возможна организация ужина за доп. плату.
Ярославль и Кострома. Переезд в Иваново
Завтрак.
Экскурсионная программа по Ярославлю: обзорная экскурсия, Волжская набережная, самая древняя часть – стрелка рек Волги и Которосли, памятник Ярославу Мудрому – основателю города, церковь Ильи Пророка.
Посещение Спасо-Преображенского монастыря, где было обнаружено знаменитое «Слово о полку Игореве».
Мастер-класс по росписи изразца.
Изразцы – один из брендов Ярославля, они известны с давних времен.
Ярославские изразцы — это отдельная ветвь развития искусства керамики, изразцами украшали здания и печи в богатых домах.
Ведущий расскажет об этих изделиях разных времен, о сюжетах и цветах.
Посетители узнают, как выглядели муравленые и голландские изразцы и где их можно встретить в Ярославле.
Отъезд в Кострому.
Обед.
Экскурсионная программа: обзорная экскурсия по городу.
Мы увидим комплекс Торговых рядов, центральную площадь, памятник Ивану Сусанину, пожарную каланчу, беседку Н. Островского и многое другое!
Переезд в Иваново.
Размещение в гостинице.
По желанию возможна организация ужина за доп. плату.
Суздаль и Владимир. Возвращение в Москву
Завтрак.
Переезд в Суздаль – город-музей, ведь такого количества памятников истории Руси, а также дошедших до наших дней в целости и сохранности старинных строений, уникальных церквей и объектов деревянного зодчества нет нигде.
Интересно, что при этом в Суздале нет ни одного промышленного предприятия, что делает его экологически чистым местом.
Большая часть зданий Суздаля включена в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
На протяжении десятков лет старинный город служит съемочной площадкой для многих фильмов.
Экскурсионная программа: обзорная экскурсия, архитектура величественного Суздальского Кремля, строительство которого начато еще в X веке, потрясающий Рождественский собор.
Посещение Музея деревянного зодчества – сказка в дереве.
Переезд во Владимир – один из крупнейших городов Золотого кольца России, расположен на высоком берегу реки Клязьмы.
Главное достояние владимирской земли – прекраснейшие образцы белокаменного зодчества, внесенные в список ЮНЕСКО.
В 1157 году Андрей Боголюбский перенес столицу Ростово-Суздальского княжества из Суздаля во Владимир.
После смерти отца – Юрия Долгорукого, он не едет княжить в Киев, а делает Владимир столицей Руси.
В 13 веке город был захвачен и разорен войсками хана Батыя.
От этого потрясения город так и не оправился и уже в 14-м веке уступил Москве статус столицы.
Обед.
Экскурсионная программа: обзорная экскурсия, ансамбль Соборной площади и Золотые ворота – уникальный памятник военно-инженерного и архитектурного искусства древней Руси, символа Владимира и всего Золотого кольца России.
Успенский собор и Дмитриевский собор – уникальный образец русского белокаменного резного зодчества 12 века, прогулка по Пешеходной улице.
Отправление группы вМоскву.
Прибытие вечером, время зависит от дорожной ситуации.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах в городах по пути следования.
Стоимость тура на 1 чел. /руб:
|Размещение, номера Стандарт
|Стоимость
|2-местное
|20 990
|1-местное
|23 990
Дети до 10 лет на дополнительном месте (раскладушка) – скидка 1500 руб. /чел.
Дети до 14 лет на основном месте – скидка 500 руб. /чел.
По желанию возможна доплата за ужины (бронируется заранее) – 2 100 руб.
Возможно размещение "женское подселение"(при наличии). Не является гарантией.
Варианты проживания
Гостиница «Чайка» 3*, г. Углич
Этот отель находится в Угличе, в 10 минутах ходьбы от Угличского Кремля. В отеле "Чайка" к услугам гостей бесплатный Wi-Fi, крытый бассейн, теннисный корт и спа-центр.
Светлые номера оформлены в классическом стиле в теплых тонах. В номерах есть телевизор с плоским экраном, холодильник и собственная ванная комната.
В ресторане "Чайка" подают блюда традиционной русской кухни. В зале с камином можно проводить торжества. На территории отеля работает детское кафе. В вашем распоряжении также фитнес-центр, бильярд и солярий. В отеле можно посетить турецкую баню, сауну и массажный кабинет.
Отель «Яротель Центр» 3*, г. Ярославль
Отель «Яротель Центр» расположен в 12 минутах ходьбы от Ярославского музея-заповедника и в 7 минутах езды от железнодорожного вокзала. В распоряжении гостей сауна, бесплатный Wi-Fi и номера с гостиным уголком.
Все номера оформлены в классическом стиле и оснащены телевизором. В ванной комнате есть фен.
В ресторане отеля готовят традиционные блюда русской кухни и европейские блюда, а также подают завтрак каждое утро. В баре предлагаются марочные вина и коктейли.
Отель «Спорт» 3*, г. Ярославль
Гостиница «Спорт» расположена в зеленом районе города Ярославля. К услугам гостей номера с кондиционером, ЖК-телевизорами и DVD-плеерами. В отеле можно бесплатно пользоваться Wi-Fi и частной парковкой.
В числе удобств гостиницы сауна. Гости отеля «Спорт» могут посещать инфракрасную сауну и играть в аэрохоккей.
В элегантно оформленном ресторане подают блюда русской и интернациональной кухни.
Отель «Турист» 3*, г. Иваново
Отель «Турист» расположен на берегу реки Увод, в 2 минутах ходьбы от Ивановского цирка. В этом отеле, расположенном в центре Иваново, к услугам гостей бильярдный зал, ресторан и сувенирный магазин. На всей территории действует бесплатный Wi-Fi.
Светлые номера отеля «Турист» оформлены в классическом стиле в теплых тонах. В распоряжении гостей балкон. Во всех номерах есть спутниковое телевидение, мини-бар и собственная ванная комната.
Каждое утро для гостей сервируется завтрак «шведский стол» или континентальный завтрак. В просторном ресторане подают блюда европейской кухни. Предоставляются услуги прачечной и гладильные принадлежности.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание в стандартных номерах
- Питание по программе (3 завтрака, 4 обеда)
- Все экскурсии по программе
- Входные билеты в музеи
- Услуги гида-сопровождающего
- Ежедневное транспортное обслуживание на маршруте
- Выбор мест в автобусе (при группе до 19 человек предоставляется микроавтобус, предварительная рассадка в салоне может отличаться)
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Москвы и обратно
- Ужины (бронируется за доп. плату заранее – 2100 руб. /чел.)
- Личные расходы
- Правила бронирования тура
При бронировании тура для одного туриста, действуют следующие правила:
- сажать одиночного туриста на следующий ряд на место у окна недопустимо;
- допускается посадка одиночного туриста у окна на противоположной стороне автобуса при наличии свободной пары кресел;
- если место у окна занято, то сажать одиночного туриста на соседнее свободное кресло;
- при наличии 2-х занятых одиночных мест - третий одиночный турист садится на одно из свободных кресел рядом с одиночным туристом.
При бронировании тура для 2-х туристов, путешествующих вместе, места в автобусе предоставляются рядом – одно у прохода и одно у окна. Недопустимо предоставление двух мест у окна.
- Есть ли скидки на тур?
Да, скидка предоставляется:
- детям до 10 лет на дополнительном месте (раскладушка) – скидка 1500 руб. /чел.;
- детям до 14 лет на основном месте – скидка 500 руб. /чел.
- Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Может ли измениться программа?
Компания оставляет за собой право на изменение порядка экскурсий, не меняя их объема, а также на замену экскурсий и гостиниц на равнозначные.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.