Вы сможете посетить наиболее интересные с исторической точки зрения города, оценить впечатляющую древнюю архитектуру и проникнуться историей нашей родины.
мая
июн
июн
июл
июл
июл
авг
даты
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Сбор группы в Москве. Владимир и село Боголюбово
08:45 Сбор группы в г. Москве: ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос».
09:15 Отправление вг. Владимир.
Путевая экскурсионная программа.
Обедв кафе города.
Экскурсия по г. Владимиру – древней столице Северо-Восточной Руси.
Осмотр достопримечательностей 12 века:
- Золотые ворота (архитектура) – символ величия и мощи Древней Руси.
- Дмитриевский собор – памятник Владимиро-Суздальской архитектуры домонгольского периода.
- Успенский собор – шедевр белокаменного зодчества. Является уникальной сокровищницей русского церковного искусства. В нем сохраняются росписи XII-XIX вв. Знаменитые фрески иконописца Андрея Рублева.
По желанию за дополнительную плату: Музей хрусталя и стекла XVIII-XXI вековили экспозиция «Старый Владимир» в 4-х этажной башне 1912 г. (рассказывает о городе конца XIX в. – начала XX в.).
Переезд в с. Боголюбово.
Экскурсия в Боголюбовский монастырь.
На территории дворца-замка Андрея Боголюбского (единственного гражданского здания Древней Руси, дошедшего до нашего времени хотя бы частично) экскурсия в один из старейших российских монастырей на Владимирской земле – Боголюбовский монастырь: палаты князя Андрея, собор Рождества Богородицы (архитектура).
Церковь Покрова на Нерли (архитектура) – по погодным условиям.
Находилась практически на речной «стрелке», оформляя перекрёсток важнейших водных торговых путей. Это чудо, сохранившееся с ХII века, величают лебедь-храм.
Размещение в отеле в Суздали.
Ужин в ресторане отеля.
Суздаль и Иваново. Переезд в Кострому
08:00 Завтрак в ресторане отеля.
Обзорная экскурсия по г. Суздалю – город-музей, около 200 памятников истории, многие из которых имеют статус всемирного наследия ЮНЕСКО.
Осмотр архитектурного ансамбля Суздальского Кремля.
Покровский монастырь (со смотровой площадки) – женская обитель, хранящая в себе множество тайн.
По желанию за дополнительную плату: Спасо-Ефимиев монастырь с концертом колокольных звонов. Посещение Спасо-Преображенского собора. В монастыре находится могила князя Дмитрия Михайловича Пожарского – выдающегося русского полководца. Музей Деревянного зодчества с уникальными постройками 17-19 веков. Музей выстроен в виде сельской улицы с храмами, жилыми домами, мельницами, амбарами и другими постройками, перевезенными из разных сел и деревень Владимирской области.
Обедв кафе города.
Переезд в г. Кострому.
Путевая обзорная экскурсия в г. Иваново.
Размещение в отеле в Костроме.
Свободное время.
Ужин в ресторане отеля.
Ярославль и Кострома
07:00 Завтрак в ресторане отеля.
Переезд в г. Ярославль.
Экскурсия по г. Ярославлю.
Вы увидите стрелку рек Волги и Которосли, Успенский кафедральный собор, пройдетесь по реконструированной к 1000-летию города Волжской набережной, осмотрите уникальный архитектурный ансамбль центральной части Ярославля, включенной в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Посещение Спасо-Преображенского монастыря – благодаря укрепленным стенам называется кремлём.
Главный собор монастыря сохранил оригинальные росписи, это самый старый из дошедших до нашего времени храмов Ярославля. Здесь был обнаружен рукописный список шедевра древнерусской литературы «Слово о полку Игореве».
По желанию за дополнительную плату: Осмотр церкви Ильи Пророка – выдающийся памятник архитектуры ярославской школы зодчества.
Обед в кафе города.
Обзорная Экскурсия по Костроме, красивейшему городу на Волге, одной из жемчужин Золотого кольца.
Древний купеческий город, который сохранил до наших дней первозданный облик архитектурного ансамбля XVIII века, приоткроет завесу тайны своей неповторимой истории.
В центре расположены:
- Пожарная каланча XIX века – выдающимся памятник классицизма;
- здание Гауптвахты;
- великолепно сохранившийся ансамбль Торговых рядов, которые исправно несут свою службу до сих пор.
Кострома – колыбель династии Романовых. Именно в Ипатьевском монастыре Костромы от опалы Годунова скрывался Михаил Федорович Романов.
Ипатьевский монастырь – главный символ Костромы.
Осмотр территории воссозданного Костромского Кремля, где в Богоявленском соборе хранится чудотворная икона Федоровской божьей матери.
Она была написана около 1239 года и прославлена великими чудесами и исцелениями. Это самое древнее произведение иконописи Костромы. Икона издавна почитается как защитница города и охранительница рода Романовых.
Возвращение в отель.
Ужин в ресторане отеля.
Ростов Великий, Переславль-Залесский и Сергиев Посад
07:00 Завтрак в ресторане отеля.
Экскурсия в Ростовский кремль – резиденция ростовских епископов и митрополитов (архитектура Ростовского кремля*экстерьер).
Архитектурный ансамбль Ростовского Кремля, украшением которого является Успенский собор (XVI в.) с уникальной звонницей, на которой полностью сохранился набор из 15 колоколов, Архиерейский двор, Соборная площадь.
Выставка керамики в кремле.
По желанию за дополнительную плату: Экспозиция "Стены и переходы Ростовского Кремля" (малые переходы) – в летнее время, в зимнее –"Музей ростовской финифти".
Переезд в г. Переславль-Залесский.
Посещение Красной площади и Спасо-Преображенского собора.
Переславль-Залесский – родина Александра Невского и колыбель русского флота.
Обед в кафе города.
Переезд в г. Сергиев Посад.
Экскурсия по Свято-Троицкой Сергиевой Лавре: архитектура монастыря, Троицкий собор – старейшее из сооружений, сохранившихся на территории монастыря, Успенский собор, созданный по повелению и на вклад царя Ивана Грозного.
Посетите храм в честь прп. Сергия с Трапезной палатой.
Отъезд в г. Москву.
20:00 Ориентировочное время прибытия в г. Москву.
Размещение в гостинице в Москве (без ужина в этом отеле).
Внимание!!! Продолжение экскурсионной программы возможно в составе другой группы.
Вязьма и Смоленск
07:30 Сбор группы: г. Москва, ст. метро «ВДНХ» (стоянка справа от гостиницы «Космос»).
08:00 Отправление в г. Вязьму.
Путевая информация.
Обзорная экскурсия по городу Вязьме, на территории которого сохранилось множество архитектурных памятников, ансамблей и домов 17-19 веков.
Посещение Вяземского Иоанно-Предтеченского действующего женского монастыря.
Изюминка монастыря – церковь Одигитрии Смоленской XVII в.
Свято-Троицкий собор – главный собор в городе, расположенный в историческом центре города – на высоком насыпном холме, с которого открывается замечательный вид на город.
Обед в кафе города.
Переезд в г. Смоленск.
Обзорная экскурсия по г. Смоленску. Вы побываете в городе, который более 9 веков стоит на берегах Днепра.
Экскурсия вдоль крепостной стены, посещение смотровой площадки, с которой откроется великолепный вид на наиболее протяженный участок Смоленской крепостной стены, на легендарную старую смоленскую дорогу и на древние храмы города.
Посещение памятных мест, связанных с обороной города 1609 – 1611г. г., памятники героям войны 1812 года и сквер памяти героям ВОВ, памятники знаменитым смолянам: М. И. Глинке, А. Т. Твардовскому и его герою Василию Теркину, М. А. Егорову, В. Т. Куриленко.
В ходе обзорной экскурсии мы увидим памятники 3-х эпох, 3-х войн, в которых Смоленск не раз защищал всю Россию.
Посещение Свято-Успенского кафедрального собора XVII-XVIII вв., где находятся икона Смоленской Божьей Матери «Одигитрия» XVII в.
Размещение в отеле в Смоленске.
Ужин в ресторане отеля.
Пушкинский заповедник
07:30 Завтрак в ресторане отеля.
Отправление в Пушкинский заповедник.
Посещение усадьбы Петровское, с которой все начиналось для семьи Ганнибалов-Пушкиных на Псковской земле.
Экскурсия «Почтенный замок» Ганнибалов», по домам прадеда и двоюродного деда поэта и экскурсионная прогулка по парку усадьбы «Под сенью липовых аллей».
ИЛИ
посещение Тригорского имения друзей поэта, семейства Осиповых-Вульф.
Экскурсия с посещением дома, где проживала семья «Приют сияньем муз одетый» и прогулка по парку, по следам Пушкина и Онегина.
Обедв кафе города.
Посещение усадьбы Михайловское, имение матери поэта.
Экскурсия «Поэта дом опальный» по господскому дому, где жил и творил А. С. Пушкин.
Экскурсия «Люблю сей темный сад…» по усадебному парку.
Святогорский монастырь, где находится могила А. С. Пушкина.
Переезд в г. Псков.
Размещение в отеле в Пскове.
Ужин в ресторане отеля.
Псков и Изборск
07:00 Завтрак в ресторане отеля.
Автобусно-пешеходная экскурсия по г. Пскову, в ходе которой Вы познакомитесь с Довмонтовым городом и его достопримечательностями, узнаете историю Вечевой площади Пскова, посетите главный кафедральный Собор города – Собор Святой Троицы.
В ходе автобусной части экскурсии Вы осмотрите Покровский комплекс, Ольгинскую часовню, увидите Палаты купца Подзноева, Меньшиковские палаты и др.
Познакомитесь с многочисленными Храмами Пскова, с Храмами-близнецами, памятниками и с его старинными улицами.
Обед в кафе города.
Переезд в Печоры.
Экскурсия по Свято-Успенскому Псково-Печерскому мужскому монастырю, основанному в XV в.
Переезд в г. Изборск.
Изборск – один из древнейших русских городов, впервые упоминается в летописи под 862 годом. «Отсюда пошла Земля русская», и здесь зарождалась российская государственность.
Веками древний город защищал северо-западные рубежи, играл первостепенную роль в сохранении православной веры и независимости русского государства.
Одна из главных достопримечательностей Изборска – это крепость на горе Жеравьей, которая была выстроена в 14 веке и дошла до наших дней в относительно неплохом состоянии.
Именно с этой крепости, как считается, начал своё существование Изборск: долгие столетия крепость защищала западные границы страны.
В ходе экскурсии по Изборской крепости Вы сможете подняться на боевой ход крепости и полюбоваться красотой Изборско-Мальской долины со смотровой площадки на башне Луковка, посетить Никольский собор XIV века, увидеть знаменитые Словенские ключи.
Возвращение в г. Псков.
Ужин в ресторане отеля.
Старая Русса
08:00 Завтрак в ресторане отеля.
Переезд в г. Старая Русса.
Обед в кафе города.
Обзорная экскурсия по г. Старой Руссе с посещением древнейших памятников архитектуры: Спасо-Преображенский собор XII в.,Георгиевская церковь с чудотворной иконой Божией Матери "Старорусская", Троицкая церковь XVII вв., курорт «Старая Русса», осмотр знаменитого Муравьёвского фонтана (высота до 10 метров)
Посещение дома-музея Ф. М. Достоевского, где были созданы великие произведения: роман «Бесы» и «Братья Карамазовы», знакомство с жизнью и творчеством писателя.
Переезд в г. Великий Новгород.
Размещение в отеле в Великом Новгороде.
Ужин в ресторане отеля.
Великий Новгород
08:30 Завтрак в ресторане отеля.
Обзорная экскурсия по г. Великому Новгороду: Ярославово дворище и Древний торг, музей деревянного зодчества «Витославлицы» – один из интереснейших музеев народного деревянного зодчества, расположенный на берегу озера Мячино, Свято-Юрьев монастырь (с заходом).
Обедв кафе города.
Продолжение экскурсии: Новгородский кремль – один из древнейших памятников военно-оборонительного зодчества России XV-XVII вв., Софийский собор (с заходом) – древнейший каменный храм России.
Возвращение в отель.
Ужин в ресторане отеля.
Завершение программы. Тверь
07:30 Завтрак в ресторане отеля.
Переезд в г. Тверь.
Обедв кафе города.
Обзорная экскурсия по г. Твери.
Тверь – когда-то столица всех русских земель, а сейчас современный город, административный центр Тверской области, расположившийся по обоим берегам Волги.
Горожане по праву гордятся своими земляками, прославившими город на многие века: купцом-путешественником Афанасием Никитиным, ходившим за три моря, тверским князем Михаилом Ярославичем и автором-исполнителем русского шансона Михаилом Кругом.
Вы проедете по центральным городским улицам и увидите важные достопримечательности:
- главную святыню Тверской земли – Спасо-Преображенский собор;
- красивейшую набережную Степана Разина.
Не останется в стороне парадная часть города – знаменитое Тверское «Трехлучие», или «Версальский трезубец», – уникальная часть планировки города, сохранившаяся с XVIII века,
Императорский Путевой дворец (внешний осмотр), из окон которого Екатерина Вторая и не только любовались волжскими видами.
Отъезд в г. Москву.
20:00 Ориентировочное время прибытияв г. Москву (к станции метро «ВДНХ»).
Проживание
Тур предусматривает проживание в отелях по пути следования в номерах категории «стандарт».
Стоимость тура на 1 чел. /руб:
|Питание
|Только завтраки
|Без ужинов
|Полное питание, кроме ужина в «Космосе» 3*
|Стоимость
|53 990
|57 990
|61 990
Доплата за одноместное размещение – 15500 руб.
Скидка на дополнительное место (более 3-х человек в номере) – 2500 руб.
Выбор места в автобусе – 4900 руб.
Отели указаны ориентировочно, возможна замена на аналогичные.
Варианты проживания
ГТК «Суздаль» 3*, г. Суздаль
Этот отель расположен в живописной долине реки Каменка, в 250 км от Москвы. К услугам гостей спа-центр с широким спектром оздоровительных процедур и программ релаксации. На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi. Каждое утро в отеле «ГТК Суздаль» подают вкусный завтрак «шведский стол».
Все звукоизолированные номера оснащены телевизором с кабельными каналами и холодильником. В некоторых номерах обустроен уютный гостиный уголок. Гости могут бесплатно посещать бассейн и сауну в течение 1 часа в день. Кроме того, в отеле можно сыграть в боулинг и бильярд.
Отель «Азимут» 3*, г. Кострома
Отель «Азимут Кострома» находится всего в 10 минутах езды от реки Волга. Отель «Азимут» расположен недалеко от исторического центра Костромы с пятиглавым Богоявленским собором и церковью Воскресения.
К вашим услугам комфортабельные номера с бесплатным Wi-Fi и спутниковым телевидением, а также банный комплекс. Все номера отеля «Азимут Кострома» располагают холодильником и собственной ванной комнатой. В некоторых номерах есть мини-кухня.
В деревянном банном комплексе отеля «Азимут» можно посетить традиционную русскую баню, парную, ванную комнату и массажный кабинет. В ресторане Beerstadt подают блюда европейской кухни и пиво. В ресторане традиционной русской кухни готовят настоящие русские блюда, такие как борщ.
Гостиница «Космос» 3*, г. Москва
Отель "Космос" встречает путешественников в Москве. Здесь туристов ждет поистине комфортный отдых и высококачественное обслуживание. Постояльцам предоставляется доступ к высокоскоростному интернету.
Для размещения предлагаются комфортабельные номера различной вместимости и ценовой категории. Все варианты размещения укомплектованы современной мебелью и необходимой техникой. Собственная ванная оборудована стандартным набором сантехники.
На территории имеется сауна, солярий, современный тренажерный зал, крытый плавательный бассейн. В SPA-центре предлагаются услуги по уходу за лицом и телом.
Отель «Смоленскотель» 3*, г. Смоленск
Отель «Смоленскотель» расположен в историческом центре Смоленска, прямо на главной площади Ленина. К услугам гостей элегантные номера и бесплатный Wi-Fi.
Все номера оформлены в классическом стиле и оснащены телевизором и холодильником, а в большинстве из них установлен кондиционер. В ванной комнате предоставляются тапочки и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
В ресторане отеля подают различные блюда русской и европейской кухни, а в баре можно заказать напитки.
Отель «Рижская» 3*, г. Псков
Эта традиционная гостиница, окруженная живописным парком, находится в центре Пскова, всего в 7 минутах езды от Троицкого собора. К вашим услугам просторные номера, круглосуточно открытая стойка регистрации и ресторан.
Номера гостиницы «Рижская» оформлены в классическом стиле и отличаются домашним интерьером с узорными коврами и тканями. В каждом номере имеется телевизор со спутниковыми каналами, холодильник и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
В красивом ресторане гостиницы «Рижская» с очаровательным видом на близлежащий парк подают традиционные для Псковской области блюда. Кроме того, по утрам накрывают разнообразный завтрак «шведский стол».
Отель «Садко» 3*, г. Великий Новгород
Гостиница "Садко" расположена в исторической части Великого Новгорода. Эта гостиница предлагает номера и люксы с холодильниками, а также бесплатную парковку. Гостиница "Садко" размещается в 5-этажном здании.
Во всех номерах отеля есть кабельное телевидение и отдельная ванная комната.
Широкий спектр блюд русской и европейской кухни подаются в ресторане "Садко". Гости могут насладиться домашними пирожными в кафе, а также предлагается ассортимент напитков в лобби-баре.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание в отелях со всеми удобствами по пути следования в номерах категории «стандарт»
- Питание (по выбранному варианту)
- Экскурсионное обслуживание по программе (включая билеты в музеи и услуги гида-сопровождающего)
- Транспортное обслуживание
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Москва и обратно
- Доплата за одноместный номер – 15500 руб.
- Выбор места в автобусе – 4900 руб.
- Доп. экскурсии по программе – 2250 руб
- Место начала и завершения?
- Москва
- Важная информация по туру
- Время отправления и прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
- Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества. Возможна замена некоторых экскурсий на равноценные. А также производить замену гостиницы той же категории или выше.
- При количестве туристов в группе менее 20 человек может предоставляться микроавтобус иномарка туристического класса.
- Компания не организует подселение в номер в целях Вашей безопасности и комфорта.
- Данная программа рекомендуется для детей от 6 лет.
- Рассадка в автобусе фиксированная. Места в автобусе предоставляются автоматически за 1 день до начала тура. В случае нештатной ситуации, доступные места определяются гидом. Услуга "Выбор места", менеджер заранее зафиксирует за Вами желаемое место за дополнительную плату.
- Время по программе тура (особенно время прибытия) указанно ориентировочно. Возможны задержки по независящим от Туроператора обстоятельствам (пробки, поломки автотранспортных средств и пр.), в связи с чем время прибытия автобуса в конечный пункт по маршруту может быть продлен на 2-3 ч. При самостоятельном бронировании Туристами проездных документов для дальнейшего следования к месту назначения (постоянного проживания), необходимо учитывать возможное увеличение времени по туру. Компенсация за проездные билеты (авиа-, жд-), в случае задержки автотранспорта в рамках тура по независящим от Туроператора причинам, не производится.
- Входят ли авиа- и ж/д билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.