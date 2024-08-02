Экскурсия в г. Шуя, 30 км – 3 000 руб. /чел.

Обзорная экскурсия по Шуе – старинному уютному русскому городу над рекой Тезой, известному с начала XVI в.

Шуя знаменита как родина «выборного царя» Василия Шуйского, купеческими династиями, святыми иконами, дивной красоты храмом Воскресения Христова и самой высокой в России «свечной» колокольней, высота которой 106 м.

А также на всю страну славились Шуйские гармошки, Шуйские ситцы, Шуйская вышивка и Шуйские наливки. По крупицам здесь собирали и бережно хранят предмет нашей гордости – нашу историю.

2. Экскурсия в г. Кинешма (с января по апрель и с ноября по январь), 103 км – 4 000 руб. /чел.

Обзорная экскурсия по Кинешме.

Город сохранил свое провинциальное очарование и атмосферу уездного купеческого городка – одноэтажные и двухэтажные дома купцов и мещан XIX века органично дополнены особняками купцов-фабрикантов, величественными общественными зданиями, храмовыми ансамблями.

Экскурсия по историческому центру позволит увидеть величественные соборы и храмы, богатство особняков, знаменитый Волжский бульвар, грандиозный Троицко-Успенский кафедральный собор, заложенный ещё в 1745 году, образец русской церковной архитектуры XVIII века.

Рядом красуется великолепная ажурная колокольня собора, возведенная в 1798 году. А Кинешемские Красные ряды – памятник русской архитектурной эклектики, где перемешано всё: тут и романская монументальность, и строгость классики и изящество модерна…

Настоящее путешествие во времени, очаровательное и незабываемое.

3. Экскурсия в г. Плёс (с мая по октябрь), 70 км – 4 000 чел. /руб.

Это живописный уголок России уютно расположился на высоком правом берегу Волги. Удивительные просторы неба и воды, высокие холмы и мощеные улочки, архитектура 18-19 века никого не оставляет равнодушным.

Плес – яркая звезда в созвездии волжских городов. Небольшой, белокаменный, по маковки церквей утопающий в густой зелени.

Туристы по- разному называют этот чудо-город: жемчужина Волги, изумруд севера, северная сказка, город-улыбка, Русская Швейцария.

Небольшая территория города состоит их трех рельефно различимых частей: нагорной, прибрежной, заречной. Название каждой из них говорит само за себя.

На горном ландшафте Плеса сложилась своеобразная природная микрозона, резко выделяющаяся на фоне всего Поволжья. С Соборной горы, с высоты птичьего полета открывается неповторимый вид на красавицу-Волгу, можно часами любоваться этой неизбывной красотой.

Плес – город-музей под открытым небом. На каждом шагу приметы исторического прошлого: узкие живописные улочки с застройками конца 18 – начала 19 вв., Соборная гора, некогда облюбованная князем Василием, сыном Дмитрия Донского, для постройки крепости. Здесь же стоит памятник основателю крепости.

Гора Левитана, служившая великому мастеру пейзажей любимым местом для работы и прогулок. На краю горы стоит та самая деревянная церковь 16 века, которую художник запечатлел в своей картине «Над вечным покоем».

Живописная набережная придает городу неповторимый образ – каменные купеческие особняки в 2-3 этажа, сохранили архитектурный облик набережной времен И. И. Левитана.

Незабываемые впечатления оставляет базарная площадь с неизменными торговыми рядами.

Пешеходная прогулка с гидом по городу.