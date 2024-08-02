В уютном уголке Ивановской области Вы сможете совместить отдых с оздоровлением, восстановить душевное и физическое равновесие, а при желании познакомиться с самыми интересными достопримечательностями региона благодаря насыщенной экскурсионной программе.
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Иваново, консультация косметолога
11:30 Встреча на ж/д вокзале у ткацкого станка. Табличка «Для милых дам».
Посадка в автобус (cвободная рассадка).
Иваново – знаменитый «город невест», общепризнанная «ситцевая столица», «текстильный король», «русский Манчестер», родина модельера Вячеслава Зайцева.
А еще это третий по значимости после Питера и Москвы центр революции 1917 года, не зря именно здесь сосредоточено множество смелых и провокационных памятников советского градостроительного зодчества.
Мы увидим Дом-корабль, Дом-птицу и многое другое. Архитектура города охватывает практически все стили: от барокко до модерна.
Размещение в гостиничном комплексе.
Обед в ресторане.
Консультация косметолога: уход за лицом и телом в многопрофильном медицинском центр «Клиника красоты».
Свободное время и отдых.
Свободный день, процедуры и экскурсии по желанию
Завтрак.
По желанию за дополнительную плату Вы можете воспользоваться оздоровительными программами гостиничного комплекса и медицинского центра, которые помогут очистить организм, привести себя в форму, снизить вес, расслабиться и обновить организм.
Обед.
Выезд на экскурсионную программу (по желанию, за доп. плату).
Ужин.
Свободный день, процедуры и экскурсии по желанию
Завтрак.
Свободное время для назначенных процедур.
Обед.
Выезд на экскурсионную программу (по желанию, за доп. плату).
Свободный день, процедуры и экскурсии по желанию
Завтрак.
Свободное время для назначенных процедур.
Обед.
Выезд на экскурсионную программу (по желанию, за доп. плату).
Свободный день, процедуры и экскурсии по желанию
Завтрак.
Свободное время для назначенных процедур.
Обед.
Выезд на экскурсионную программу (по желанию, за доп. плату).
Отъезд
Завтрак.
Самостоятельное посещение текстильной ярмарки.
Освобождение номеров до 12:00.
Трансфер на ж/д вокзал Иваново.
12:30 Окончание программы на ж/д вокзале г. Иваново.
Отправление в Москву самостоятельно.
Проживание
В туре предусмотрено размещение в ГК "Сосновый бор", г. Иваново.
Стоимость тура на 1 человека (двухместное размещение) – 27 500 рублей.
Доплата за одноместное размещение – 10 000 руб.
Варианты проживания
Гостиничный комплекс «Сосновый Бор»
Гостиничный комплекс «Сосновый бор» расположен в экологически чистом районе Иваново, возле соснового леса. К услугам гостей сад, терраса и бар. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. В комплексе работает круглосуточная стойка регистрации, ресторан и обустроена детская игровая площадка.
Все номера оборудованы телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В числе удобств собственная ванная комната с ванной или душем. В некоторых номерах есть балкон. В числе удобств номеров шкаф для одежды.
Каждое утро в гостиничном комплексе «Сосновый бор» сервируется завтрак «шведский стол». Гости могут посетить ресторан русской кухни. В распоряжении гостей помещения для совещаний и банкетный зал.
Любители активного отдыха могут заняться лыжным спортом или совершить пешие прогулки. До железнодорожного вокзала Иваново — 12 км. До центра города 15 минут езды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы по программе
- Проживание в номерах выбранной категории
- Питание по программе
- Консультация косметолога
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Иваново и обратно
- Экскурсионная программа (подробнее см. в разделе «Важно знать»)
- Оздоровительные и уходовые процедуры
- Входные билеты в музеи
- Посещение сауны в гостиничном комплексе
- Личные траты
Место начала и завершения?
Входят ли авиа- и ж/д билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какой транспорт используется в туре?
Автобус туристического класса (при группе менее 24 человек предоставляется микроавтобус туристического класса, номера мест в этом случае не сохраняются).
На каких поездах можно приезжать и уезжать?
Прибытие из Москвы:
- поезд «Ласточка» № 716, отправление из Москвы в 07:07, прибытие в Иваново в 10:58.
Прибытие из Санкт-Петербурга:
- поезд № 045, отправление в 19:36, прибытие в Иваново в 10:37;
- поезд № 347, отправление в 17:45, прибытие в Иваново 11:24.
Отъезд в Москву:
- поезд № 736 «Ласточка», отправление в 13:36, приб. в Москву в 17:16.
Отъезд в Санкт-Петербург:
- поезд № 045, отправление из Иваново в 17:45, прибытие в Санкт-Петербург в 8:53;
- поезд № 347, отправление из Иваново в 21:02, прибытие в Санкт- Петербург в 12:12.
Что входит в экскурсионную программу?
- Экскурсия в г. Шуя, 30 км – 3 000 руб. /чел.
Обзорная экскурсия по Шуе – старинному уютному русскому городу над рекой Тезой, известному с начала XVI в.
Шуя знаменита как родина «выборного царя» Василия Шуйского, купеческими династиями, святыми иконами, дивной красоты храмом Воскресения Христова и самой высокой в России «свечной» колокольней, высота которой 106 м.
А также на всю страну славились Шуйские гармошки, Шуйские ситцы, Шуйская вышивка и Шуйские наливки. По крупицам здесь собирали и бережно хранят предмет нашей гордости – нашу историю.
2. Экскурсия в г. Кинешма (с января по апрель и с ноября по январь), 103 км – 4 000 руб. /чел.
Обзорная экскурсия по Кинешме.
Город сохранил свое провинциальное очарование и атмосферу уездного купеческого городка – одноэтажные и двухэтажные дома купцов и мещан XIX века органично дополнены особняками купцов-фабрикантов, величественными общественными зданиями, храмовыми ансамблями.
Экскурсия по историческому центру позволит увидеть величественные соборы и храмы, богатство особняков, знаменитый Волжский бульвар, грандиозный Троицко-Успенский кафедральный собор, заложенный ещё в 1745 году, образец русской церковной архитектуры XVIII века.
Рядом красуется великолепная ажурная колокольня собора, возведенная в 1798 году. А Кинешемские Красные ряды – памятник русской архитектурной эклектики, где перемешано всё: тут и романская монументальность, и строгость классики и изящество модерна…
Настоящее путешествие во времени, очаровательное и незабываемое.
3. Экскурсия в г. Плёс (с мая по октябрь), 70 км – 4 000 чел. /руб.
Это живописный уголок России уютно расположился на высоком правом берегу Волги. Удивительные просторы неба и воды, высокие холмы и мощеные улочки, архитектура 18-19 века никого не оставляет равнодушным.
Плес – яркая звезда в созвездии волжских городов. Небольшой, белокаменный, по маковки церквей утопающий в густой зелени.
Туристы по- разному называют этот чудо-город: жемчужина Волги, изумруд севера, северная сказка, город-улыбка, Русская Швейцария.
Небольшая территория города состоит их трех рельефно различимых частей: нагорной, прибрежной, заречной. Название каждой из них говорит само за себя.
На горном ландшафте Плеса сложилась своеобразная природная микрозона, резко выделяющаяся на фоне всего Поволжья. С Соборной горы, с высоты птичьего полета открывается неповторимый вид на красавицу-Волгу, можно часами любоваться этой неизбывной красотой.
Плес – город-музей под открытым небом. На каждом шагу приметы исторического прошлого: узкие живописные улочки с застройками конца 18 – начала 19 вв., Соборная гора, некогда облюбованная князем Василием, сыном Дмитрия Донского, для постройки крепости. Здесь же стоит памятник основателю крепости.
Гора Левитана, служившая великому мастеру пейзажей любимым местом для работы и прогулок. На краю горы стоит та самая деревянная церковь 16 века, которую художник запечатлел в своей картине «Над вечным покоем».
Живописная набережная придает городу неповторимый образ – каменные купеческие особняки в 2-3 этажа, сохранили архитектурный облик набережной времен И. И. Левитана.
Незабываемые впечатления оставляет базарная площадь с неизменными торговыми рядами.
Пешеходная прогулка с гидом по городу.
Какие музеи можно посетить в Иваново?
- Музей ивановского ситца (500 руб.).
Самый молодой отдел ИГИКМ имени Д. Г. Бурылина. В основу экспозиции музея легла уникальная текстильная коллекция, насчитывающая полмиллиона единиц.
Музей расположился в родовом доме Дмитрия Геннадьевича Бурылина, построенном в начале XX века в стиле «модерн» (архитектор А. Ф. Снурилов). Во дворе особняка находятся бывшие хозяйственные постройки, где располагаются дополнительные выставочные площади, а также фондовые помещения и библиотека.
Основная экспозиция музея «Ивановский текстиль. История и современность» повествует о развитии производства с древнейших времен до наших дней. Доминантная идея экспозиции – показ ивановских ситцев, как одного из видов декоративно-прикладного искусства, сохраняющего и развивающего традиции народного орнамента.
Образцы ивановских ситцев открывают значительный пласт народного творчества в области художественного оформления тканей и позволяют проследить развитие особого стиля – яркого, нарядного, декоративного, присущего ивановским тканям.
2. Ивановский государственный историко-краеведческий музей имени Д. Г. Бурылина (500 руб.) — один из лучших в России коллекционных музеев. В его собрании с исключительной полнотой и в лучших образцах представлены уникальные коллекции "редкостей и древностей", собранные его основателем Дмитрием Геннадьевичем Бурылиным — известным Иваново-вознесенским меценатом, коллекционером, просветителем.
Музей, имеющий вековую историю, насчитывает в своих фондах более 780 тысяч музейных предметов от античности до современности. Это предметы старины, фарфор, живопись, нумизматика, оружие, книги, предметы декоративно-прикладного искусства и многое другое.
Музей промышленности и искусства по праву считается одним из лучших музеев провинциальной России.
3. Музей сыра, сырная биржа (1000 руб.).
Здесь будут рассказывать Вам о сыре и истории его происхождения. Это место, где слагают легенды, развенчивают мифы и пишут новые главы летописи о сыре…
У нас всегда можно найти и попробовать легендарные сорта и абсолютно новые вкусы сыра. Во время дегустации вы узнаете много полезной и "вкусной" информации о том, как составляется сырная тарелка для дегустации и какой сыр с чем лучше сочетается. Также мы внесем ясность и в интригующие названия сортов.
Здесь всегда рады поделиться с вами действительно полезной информацией о сырах и подарить поистине сырное наслаждение!