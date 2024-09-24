В поисках новогодних чудес мы побываем в красивейших городах Ивановской области, прогуляемся по заснеженному Суздалю, насладимся интересными мастер-классами, интерактивными программами и вкусной традиционной едой.
Программа тура по дням
Сбор группы в Москве, Иваново и Шуя
07:45 Сбор группы и встреча с гидом м. Новогиреево на парковке автобусов ТЦ «Меркурий» (последний вагон из центра, выход №6). Табличка «Новый год в русских традициях».
Посадка в автобус (в автобусе фиксированная рассадка, места определяются по мере бронирования).
08:00 Отправление автобуса с гидом. Путевая информация. В пути следования — каждому гостю текстильный подарок.
Прибытие в Иваново.
Обзорная экскурсия «Ситцевый город в новогодних огнях» с осмотром памятников архитектуры 17 века, роскошных особняков Иваново — вознесенских фабрикантов, фабричных комплексов, которые являются уникальными образцами русской промышленной архитектуры конца XIX–начала XX века, Свято-Введенского действующего женского монастыря.
Экскурсия «Тайны ситцевых королей, сокровища ивановских меценатов». Знаменитые фабриканты, купцы, их особняки, предприятия, музеи и библиотеки, которые составили славу Иваново-Вознесенска, Первая контора — управление селом 17 века, первые набойные корпуса Осипа Соколова и советские шедевры: дом-корабль, дом-пуля, дом-птица, дом-подкова.
Обед в кафе на маршруте.
Переезд в г. Шуя.
Прибытие в старинный город Шуя — небольшой провинциальный городок Ивановской области. Здесь родился и вырос один из романтических поэтов Серебряного века, Константин Бальмонт.
Купеческая Шуя славилась на всю Россию ярмарками, а богатые купцы строили красивые особняки и возводили храмы.
Вы полюбуетесь красавицей четырехъярусной колокольней. Высота её 106 метров, что делает её второй в Европе среди звонниц, стоящих отдельно от храмов.
Сейчас Шуя — столица Русского Рождества и духовный православный центр: до революции здесь было 23 храма. Каждый январь здесь оживает рождественская сказка.
Несколько дней в Шуе проходит фестиваль «Русское Рождество»: световая инсталляция «Храм» появляется на месте разрушенного в советское время Спасского храма.
Посетим одну из замечательных достопримечательностей города — особняк дворцового типа фабриканта, купца Первой гильдии Михаила Алексеевича Павлова (1846-1915).
Красивое двухэтажное сооружение с прекрасно сохранившимся богатым интерьером. Особый интерес вызывает старинное зеркало. Волшебное стекло невозможно очистить от его прошлого.
Если приложить ладонь к зеркалу и загадать заветное желание, то оно непременно сбудется. Только на стекле обязательно должен остаться след от ладони.
Экскурсия по залам, интерактивная программа «Славянский костюм».
Посетим одну из замечательных достопримечательностей города — особняк дворцового типа фабриканта, купца Первой гильдии Михаила Алексеевича Павлова (1846-1915).
Красивое двухэтажное сооружение с прекрасно сохранившимся богатым интерьером.
Экскурсия по дому.
Фото на память в интерьерах.
Размещение в гостиничном комплексе «Гранд отель Шуя 4*».
Отдых, возможно посещение сауны по предварительной заявке.
Ужин за доп. плату.
Шуя, интерактивная программа, новогодний банкет
Завтрак.
Знакомство со старинным городом, его архитектурой, которая сохранилась с конца 19 века до наших дней.
Небольшой город Шуя в Ивановской области может похвастаться немалым количеством достопримечательностей. Прогуляемся по уютным улочкам в центре города.
В новогодние праздники город преображается, украшается праздничными инсталляциями, зажигаются огнями лесные красавицы ели на площадях города.
Обзорная пешеходная экскурсия по историческому центру города, где сплелось прошлое и настоящее. Город с большой историей, связанный с князьями Шуйскими.
Здесь родился и вырос поэт Серебряного века Константин Бальмонт. Полюбуемся красавицей четырёхъярусной колокольней.
Прогуляемся по Шуйскому Арбату, где сохранились купеческие дома 19 века.
Посещение мастерской с интерактивной программой «Истории новогодних традиций на Руси».
Здесь вы хотите окунётесь в мир сказочной новогодней истории, вы сможете принять участие в рассказе-представлении, где не только увидите, но и сами примерите на себя роли Царских особ, да князей, которые когда-то вершили судьбу нашей чудесной Шуи.
Мы вместе узнаем, как появился этот замечательный и всеми любимый праздник, сколько братьев у Деда Мороза, какими напитками баловал себя люд по праздничкам.
В программе вас ждут:
- интерактивная программа «Как на Руси Новый год нашли»;
- мастер-класс «Елочная игрушка в ситцевых традициях».
- угощение и история русских напитков;
- фотосессия в костюмах.
Обед в кафе города.
Свободное время.
22:00 Новогодний банкет с концертно-развлекательной программой, покупается дополнительно — 9000 руб. покупается вместе с путёвкой.
Для Вас весь вечер музыкальная программа с творческой группой «Кристалл» и её солисткой Ольгой Ромберг. Ведущая, вокалистка с самобытным голосом, автор известных хитов «Моя Россия», «Калинов цвет», «Балалаечка», единственная в России Лауреат премии имени Л. А. Руслановой.
Танцы, песни, конкурсы, поздравления президента, вкусные блюда от шеф-повара создадут вам праздничное настроение!
Палех и Понькино, деревенский обед
10:00-12:00 Поздний завтрак в ресторане отеля.
12:00 Выезд в поселок художников Палех.
Пешеходная прогулка по уютным улочкам Палеха.
Экскурсия по мастерской «От иконописи до лаковой миниатюры», где вам расскажут и покажут как создают свои удивительные работы палехские мастера.
Переезд в небольшую деревеньку Понькино, которая затерялась среди заснеженных полей на деревенский разгуляй.
Веселые конкурсы и забавы на свежем воздухе с группой «Кристалл».
Шуточный марафон — весёлый забег в валенках, игры на свежем воздухе, снежки, и баба снежная, да танцы, да гармонь, частушки-припевки, да озорство, да баловство!
Конкурсы задорные, да игрища народные. И так до самого обеда… или ужина.
Обед деревенский в настоящей русской избе.
Щи зелёные со свининкой, да разносолы русские: огурчики хрустящие, капустка квашеная, помидорки ядрёные. Домашние закуски из погребка.
А сало деревенское с хренком с рассыпчатой картошечкой. Домашние бараночки и конечно ягодный морс, из самовара чаек, да деревенский первачок!
Нагулялись, наплясались и в отель засобирались.
18:30 Возвращение в гостиницу. Свободное время.
Пикник на берегу озера, развлекательная программа, Суздаль
9:00 Завтрак. Освобождение номеров.
10:00 Отправляемся в красивое место лесной пансионат на берегу Рубского озера на пикник.
11:30-14:30 Время для лесной терапии: свежего воздуха.
Где белоснежный снег и искрящийся лед озера перенесет вас в зимнюю сказку.
Настоящий Дед Мороз со Снегурочкой пригласят вас на развлекательную программу.
Все желающие смогут принять участие в веселых забавах на свежем воздухе, поводить хороводы, попеть песни, потанцевать.
Крепкий напиток согреет вас и прибавит сил для весёлых конкурсов.
Сегодня Вам посчастливится насладиться всеми прелестями зимнего отдыха.
Прогуляйтесь по зимним тропинкам заснеженного леса, налюбуйтесь искрящейся первозданной белизной и чистотой снега, надышитесь кристальным воздухом.
13:00 Обед.
Вы сможете погулять по зимним тропинкам заснеженного леса, полюбоваться искрящейся первозданной белизной и чистотой снега, надышитесь кристальным воздухом, наслушайтесь тишину.
Самые активные смогут освоить лыжню — в прокате есть лыжи (доп. плата).
Наш отличный новогодний праздник для души и тела — шикарный подарок самим себе и своим близким!
Для желающих прокат лыж, коньков, снегоходов.
14:30 Отправление в Москву.
Остановка (1,5 часа) в старинном городе.
Суздаль — самый известный и самый загадочный город России. Знакомство с новогодним городом.
Суздаль удивляет своих гостей в любое время года и в будни в праздники. Потому что в последние десятилетия он сам превратился в яркий незабываемый город-праздник.
Свободное время в центре города.
В центре города на Торговой площади устанавливают огромную елку, сверкающую яркими игрушками и огнями разноцветных гирляндами. На площади к праздникам вырастает целый ледяной город.
Высокая горка, с которой можно с ветерком прокатиться на ледянке. Настоящие хрустальные дворцы из звонкого прозрачного льда. Изящные ледяные скульптуры ни кого не оставят равнодушным.
Праздничное новогоднее убранство подарит праздничное настроение.
Мы приглашаем Вас погулять по его улицам, открывая для себя новые, незнакомые страницы его истории. Вы увидите все самые интересные достопримечательности Суздаля.
17:00 Отправление в Москву, возвращение в зависимости от транспортной ситуации.
21:00 Прибытие в Москву. Прибытие к станции отправления.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле “Гранд Отель Шуя” 4*.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|Стоимость
|2-местный стандарт
|33 200
|1-местный стандарт
|39 500
|3-местный семейный
|32 950
|Люкс
|39 700
Варианты проживания
Отель «Гранд Отель Шуя»
Отель "Гранд Шуя" это новый отель бизнес класса категории 4 звезды.
Отель распахнул свои двери в 2011 году и уже завоевал любовь гостей и популярность среди туристов, пребывающих в Иваново.
Отель располагает 49 номерами от эконом категорий до люксов.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание по программе: автобус туристического класса (при группе менее 18 человек предоставляется микроавтобус туристического класса)
- Проживание: 3 ночи в номерах выбранной категории
- Питание: 3 завтрака, 2 обеда, деревенский праздничный обед с алкогольными напитками + пикник-обед на Рубском озере
- Экскурсионная программа (включая билеты в музеи), интерактивные и развлекательные программы
- Услуги гида-экскурсовода
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
- Новогодний банкет (бронируется заранее) - 9000 руб. /чел
- Питание, не указанное в программе
Место начала и завершения?
Входят ли авиа- и ж/д билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Да, страховка входит в стоимость тура.
Возможны ли изменения в программе тура?
Фирма оставляет за собой право изменять последовательность посещения объектов, а также на замену музеев, не уменьшая общего объёма программы.
Можно ли приехать на день позже?
Возможен самостоятельный заезд 31 декабря на “Ласточке”. Прибытие в Шую в 10:20.
Встретим на ж/д вокзале и отвезём в “Гранд отель Шуя”.
Экскурсионная программа 31 декабря начнётся в 11:00. Пешеходный день.
Обратно туристы выезжают на автобусе вместе с группой в Москву.
Стоимость на 1 чел: 29200 руб. /35500 руб.