1 день

Сбор группы в Москве, Иваново и Шуя

07:45 Сбор группы и встреча с гидом м. Новогиреево на парковке автобусов ТЦ «Меркурий» (последний вагон из центра, выход №6). Табличка «Новый год в русских традициях».

Посадка в автобус (в автобусе фиксированная рассадка, места определяются по мере бронирования).

08:00 Отправление автобуса с гидом. Путевая информация. В пути следования — каждому гостю текстильный подарок.

Прибытие в Иваново.

Обзорная экскурсия «Ситцевый город в новогодних огнях» с осмотром памятников архитектуры 17 века, роскошных особняков Иваново — вознесенских фабрикантов, фабричных комплексов, которые являются уникальными образцами русской промышленной архитектуры конца XIX–начала XX века, Свято-Введенского действующего женского монастыря.

Экскурсия «Тайны ситцевых королей, сокровища ивановских меценатов». Знаменитые фабриканты, купцы, их особняки, предприятия, музеи и библиотеки, которые составили славу Иваново-Вознесенска, Первая контора — управление селом 17 века, первые набойные корпуса Осипа Соколова и советские шедевры: дом-корабль, дом-пуля, дом-птица, дом-подкова.

Обед в кафе на маршруте.

Переезд в г. Шуя.

Прибытие в старинный город Шуя — небольшой провинциальный городок Ивановской области. Здесь родился и вырос один из романтических поэтов Серебряного века, Константин Бальмонт.

Купеческая Шуя славилась на всю Россию ярмарками, а богатые купцы строили красивые особняки и возводили храмы.

Вы полюбуетесь красавицей четырехъярусной колокольней. Высота её 106 метров, что делает её второй в Европе среди звонниц, стоящих отдельно от храмов.



Сейчас Шуя — столица Русского Рождества и духовный православный центр: до революции здесь было 23 храма. Каждый январь здесь оживает рождественская сказка.

Несколько дней в Шуе проходит фестиваль «Русское Рождество»: световая инсталляция «Храм» появляется на месте разрушенного в советское время Спасского храма.



Посетим одну из замечательных достопримечательностей города — особняк дворцового типа фабриканта, купца Первой гильдии Михаила Алексеевича Павлова (1846-1915).

Красивое двухэтажное сооружение с прекрасно сохранившимся богатым интерьером. Особый интерес вызывает старинное зеркало. Волшебное стекло невозможно очистить от его прошлого.

Если приложить ладонь к зеркалу и загадать заветное желание, то оно непременно сбудется. Только на стекле обязательно должен остаться след от ладони.

Экскурсия по залам, интерактивная программа «Славянский костюм».

Посетим одну из замечательных достопримечательностей города — особняк дворцового типа фабриканта, купца Первой гильдии Михаила Алексеевича Павлова (1846-1915).

Красивое двухэтажное сооружение с прекрасно сохранившимся богатым интерьером.

Экскурсия по дому.

Фото на память в интерьерах.

Размещение в гостиничном комплексе «Гранд отель Шуя 4*».

Отдых, возможно посещение сауны по предварительной заявке.

Ужин за доп. плату.