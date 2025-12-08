Мои заказы

Русское Рождество. Путешествие в Ивановскую область и Владимир

Поверьте в рождественское чудо в уютном путешествии по заснеженным городам Владимирской и Ивановской областей! Заснеженная Шуя и красивейший фестиваль «Русское Рождество», города Золотого кольца и творческий Палех всего за два дня подарят Вам самые яркие эмоции.

Насладитесь поездкой в колоритную деревню, мастер-классом, вкуснейшим деревенским обедом и веселыми празднованиями!
Русское Рождество. Путешествие в Ивановскую область и Владимир
Русское Рождество. Путешествие в Ивановскую область и Владимир
Русское Рождество. Путешествие в Ивановскую область и Владимир

Программа тура по дням

1 день

Владимир, Иваново, Шуя: фестиваль «Русское Рождество»

07:00 Сбор группы в г. Москве, ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос».

Отправление в г. Владимир.

Путевая экскурсия по Владимиру, древней столице Северо-Восточной Руси, где сохранились достопримечательности 12 века:

  • Золотые ворота (внешний осмотр, на реставрации) – символ величия и мощи Древней Руси;
  • Дмитриевский собор (внешний осмотр) – памятник Владимиро-Суздальской архитектуры домонгольского периода;
  • Успенский собор (внешний осмотр) – шедевр белокаменного зодчества.

Отправление в г. Иваново.

Обзорная экскурсия по г. Иваново.

«Русский Манчестер», город ситцевых королей, задававших моду отечественного текстиля, родина первого совета, образцовый социалистический город, рай для любителей «конструктивизма». Все это – Иваново.

В программе:

  1. Железнодорожный вокзал в стиле «конструктивизм» 1933 г., один из символов Иваново.
  2. Площадь Революции – центральная площадь города, на которой находится огромный монумент в память о революционных событиях 1905 года.
  3. Памятник Якову Петровичу Гарелину (1820—1890) – одному из отцов-основателей города, фабриканту и меценату.
  4. Постройки советского конструктивизма, после Москвы и Санкт-Петербурга в Иваново в России их больше всего.
  5. Щудровская палатка, самое древнее каменное здание Иваново, XVII век.

Обед в кафе города.

Отправление в г. Шую.

Обзорная экскурсия по г. Шуя.

В программе:

  1. Особняк М. А. Павлова 19 века (внешний осмотр), отстроенный по проекту «домашнего» архитектора знаменитого коллекционера П. Третьякова.
  2. Торговые ряды – «сердце» города и уникальный памятник «важня» – исторические весы швейцарского архитектора. Сохранившаяся шуйская важня – одна на всю центральную Россию.
  3. Купеческая застройка 18-19 вв: усадьбы купцов Посылиных, Жуковых, Небурчиловых, Щеколдиных.
  4. Воскресенский собор и его знаменитая колокольня – визитная карточка города, является одна из самых высоких колоколен России – 106,4 м и многое другое.

Свободное время на площадках фестиваля «Русское Рождество», призванного возрождать старинные русские традиции.

Здесь напоминают: много столетий Рождество считалось главным зимним праздником страны.

Возвращение в г. Иваново.

Размещение в отеле «Вознесенская 2*» г. Иваново.

Номера «стандарт» со всеми удобствами.

Ужин.

Владимир, Иваново, Шуя: фестиваль «Русское Рождество»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Палех и мастер-класс, интерактивная программа «Рождество в деревне»

07:00 Завтрак в ресторане отеля.

Отправление в г. Палех.

Палех – родина Жар-птицы, город – яркий образец русской провинции, в котором проживает около пяти тысяч жителей, каждый восьмой из которых – художник или иконописец.

Палехская миниатюра известна на весь мир, но ей всего около ста лет. Народный промысел сформировался из древнего иконописного искусства, адаптированного под советскую власть.

Знакомство с народным промыслом включает посещение трех музеев: Музей иконы, Дом-музей И. И. Голикова, Музей лаковой миниатюры.

В завершении программы мастер-класс – каждый сможет попробовать себя в роли художника-создателя традиционной лаковой миниатюры.

Переезд в хлебосольную деревню Понькино.

Увлекательная интерактивная программа «Рождество в деревне» с застольными песнями, плясками под русскую гармонь.

Вспоминая народные традиции, наденете русские ситцевые сарафаны и мужские рубашки и перенесётесь в праздничный колорит праздника.

Под звонкую Шуйскую гармонь запоете застольные песни.

Вспомните народный фольклор – частушки. И, конечно, немножко погадаете на любовь, на удачу, на достаток в доме. Будет весело!

Обед деревенский в настоящей русской избе.

Щи зелёные со свининкой, да разносолы русские: огурчики хрустящие, капустка квашеная, помидорки ядрёные. Домашние закуски из погребка. А сало деревенское с хренком с рассыпчатой картошечкой. Домашние бараночки и конечно ягодный морс, из самовара чаек, да деревенский первачок!

Отправление в г. Москву.

23:00 Ориентировочное время прибытия в г. Москву (ст. метро «ВДНХ»).

Палех и мастер-класс, интерактивная программа «Рождество в деревне»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле в г. Иваново.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и типа питания, руб:

Питание2-местное1-местное
Завтраки и обеды17 39020 380
Завтраки, обеды, ужины18 59021 580

Доплата за одноместное размещение – 2 990 руб.

Возможно изменение стоимости, актуальную информацию уточняйте при бронировании.

Варианты проживания

Гостиница «Вознесенская»

1 ночь

«Вознесенская» - одна из крупнейших гостиниц города Иваново. Удобное расположение на проспекте Ленина, делает ее привлекательной как для деловых поездок, так и для туристических путешествий. В числе удобств тренажерный зал, сувенирный магазин, бесплатный высокоскоростной интернет. Сотрудники круглосуточной стойки регистрации помогут разместиться и ответят на интересующие вопросы.

Из 150 номеров, оформленных в классическом стиле, каждый гость сможет найти подходящую своим потребностям категорию. Все варианты размещения оборудованы удобной мебелью и необходимой техникой.

Кафе на территории порадует постояльцев кулинарными изысками от профессиональных поваров, а также большим выбором эксклюзивных блюд и напитков.

Для проведения конференций, презентаций, совещаний и корпоративных встреч можно арендовать современный конференц-зал, вместимостью до 50 человек.

Расстояние до железнодорожного вокзала составит около одного километра, а до аэропорта 7 км. Во время поездки следует посетить такие достопримечательности, как художественный музей, Литос-Клио, Дом-подкова, дорога до которых займет несколько минут.

Гостиница «Вознесенская»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение в гостинице
  • Питание согласно выбранному варианту
  • Эскурсионное обслуживание по программе (включая билеты в музеи и услуги гида-сопровождающего)
  • Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
  • Доплата за одноместное размещение - 2 990 руб
  • Выбор места в автобусе - 980 руб
  • Питание, не включенное в выбранный пакет
Место начала и завершения?
Ивановская область, Шуя
Входят ли авиа- и ж/д билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Что еще необходимо знать о туре?
  1. Время отправления и прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
  2. Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества. Возможна замена некоторых экскурсий на равноценные, а также замена гостиницы на той же категории или выше.
  3. При количестве туристов в группе менее 20 человек может предоставляться микроавтобус иномарка туристического класса.
  4. Компания не организует подселение в номер в целях Вашей безопасности и комфорта.
  5. Рассадка в автобусе фиксированная. Места в автобусе предоставляются автоматически за 1 день до начала тура. В случае нештатной ситуации, доступные места определяются гидом (услуга “Выбор места”: менеджер заранее зафиксирует за Вами желаемое место).
  6. Присоединение детских групп к туру – под запрос.
  7. Время по программе тура (особенно время прибытия) указанно ориентировочно. Возможны задержки по независящим от Туроператора/Турагента обстоятельствам (пробки, поломки автотранспортных средств и пр.), в связи с чем время прибытия автобуса в конечный пункт по маршруту может быть продлен на 2-3 ч.
  8. При самостоятельном бронировании Туристами проездных документов для дальнейшего следования к месту назначения (постоянного проживания), необходимо учитывать возможное увеличение времени по туру. Компенсация за проездные билеты (авиа-, ж/д-), в случае задержки автотранспорта в рамках тура по независящим от Туроператора/Турагента причинам, не производится.
Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
