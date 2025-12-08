2 день

Палех и мастер-класс, интерактивная программа «Рождество в деревне»

07:00 Завтрак в ресторане отеля.

Отправление в г. Палех.

Палех – родина Жар-птицы, город – яркий образец русской провинции, в котором проживает около пяти тысяч жителей, каждый восьмой из которых – художник или иконописец.

Палехская миниатюра известна на весь мир, но ей всего около ста лет. Народный промысел сформировался из древнего иконописного искусства, адаптированного под советскую власть.

Знакомство с народным промыслом включает посещение трех музеев: Музей иконы, Дом-музей И. И. Голикова, Музей лаковой миниатюры.

В завершении программы мастер-класс – каждый сможет попробовать себя в роли художника-создателя традиционной лаковой миниатюры.

Переезд в хлебосольную деревню Понькино.

Увлекательная интерактивная программа «Рождество в деревне» с застольными песнями, плясками под русскую гармонь.

Вспоминая народные традиции, наденете русские ситцевые сарафаны и мужские рубашки и перенесётесь в праздничный колорит праздника.

Под звонкую Шуйскую гармонь запоете застольные песни.

Вспомните народный фольклор – частушки. И, конечно, немножко погадаете на любовь, на удачу, на достаток в доме. Будет весело!

Обед деревенский в настоящей русской избе.

Щи зелёные со свининкой, да разносолы русские: огурчики хрустящие, капустка квашеная, помидорки ядрёные. Домашние закуски из погребка. А сало деревенское с хренком с рассыпчатой картошечкой. Домашние бараночки и конечно ягодный морс, из самовара чаек, да деревенский первачок!

Отправление в г. Москву.

23:00 Ориентировочное время прибытия в г. Москву (ст. метро «ВДНХ»).

