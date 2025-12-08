Насладитесь поездкой в колоритную деревню, мастер-классом, вкуснейшим деревенским обедом и веселыми празднованиями!
Программа тура по дням
Владимир, Иваново, Шуя: фестиваль «Русское Рождество»
07:00 Сбор группы в г. Москве, ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос».
Отправление в г. Владимир.
Путевая экскурсия по Владимиру, древней столице Северо-Восточной Руси, где сохранились достопримечательности 12 века:
- Золотые ворота (внешний осмотр, на реставрации) – символ величия и мощи Древней Руси;
- Дмитриевский собор (внешний осмотр) – памятник Владимиро-Суздальской архитектуры домонгольского периода;
- Успенский собор (внешний осмотр) – шедевр белокаменного зодчества.
Отправление в г. Иваново.
Обзорная экскурсия по г. Иваново.
«Русский Манчестер», город ситцевых королей, задававших моду отечественного текстиля, родина первого совета, образцовый социалистический город, рай для любителей «конструктивизма». Все это – Иваново.
В программе:
- Железнодорожный вокзал в стиле «конструктивизм» 1933 г., один из символов Иваново.
- Площадь Революции – центральная площадь города, на которой находится огромный монумент в память о революционных событиях 1905 года.
- Памятник Якову Петровичу Гарелину (1820—1890) – одному из отцов-основателей города, фабриканту и меценату.
- Постройки советского конструктивизма, после Москвы и Санкт-Петербурга в Иваново в России их больше всего.
- Щудровская палатка, самое древнее каменное здание Иваново, XVII век.
Обед в кафе города.
Отправление в г. Шую.
Обзорная экскурсия по г. Шуя.
В программе:
- Особняк М. А. Павлова 19 века (внешний осмотр), отстроенный по проекту «домашнего» архитектора знаменитого коллекционера П. Третьякова.
- Торговые ряды – «сердце» города и уникальный памятник «важня» – исторические весы швейцарского архитектора. Сохранившаяся шуйская важня – одна на всю центральную Россию.
- Купеческая застройка 18-19 вв: усадьбы купцов Посылиных, Жуковых, Небурчиловых, Щеколдиных.
- Воскресенский собор и его знаменитая колокольня – визитная карточка города, является одна из самых высоких колоколен России – 106,4 м и многое другое.
Свободное время на площадках фестиваля «Русское Рождество», призванного возрождать старинные русские традиции.
Здесь напоминают: много столетий Рождество считалось главным зимним праздником страны.
Возвращение в г. Иваново.
Размещение в отеле «Вознесенская 2*» г. Иваново.
Номера «стандарт» со всеми удобствами.
Ужин.
Палех и мастер-класс, интерактивная программа «Рождество в деревне»
07:00 Завтрак в ресторане отеля.
Отправление в г. Палех.
Палех – родина Жар-птицы, город – яркий образец русской провинции, в котором проживает около пяти тысяч жителей, каждый восьмой из которых – художник или иконописец.
Палехская миниатюра известна на весь мир, но ей всего около ста лет. Народный промысел сформировался из древнего иконописного искусства, адаптированного под советскую власть.
Знакомство с народным промыслом включает посещение трех музеев: Музей иконы, Дом-музей И. И. Голикова, Музей лаковой миниатюры.
В завершении программы мастер-класс – каждый сможет попробовать себя в роли художника-создателя традиционной лаковой миниатюры.
Переезд в хлебосольную деревню Понькино.
Увлекательная интерактивная программа «Рождество в деревне» с застольными песнями, плясками под русскую гармонь.
Вспоминая народные традиции, наденете русские ситцевые сарафаны и мужские рубашки и перенесётесь в праздничный колорит праздника.
Под звонкую Шуйскую гармонь запоете застольные песни.
Вспомните народный фольклор – частушки. И, конечно, немножко погадаете на любовь, на удачу, на достаток в доме. Будет весело!
Обед деревенский в настоящей русской избе.
Щи зелёные со свининкой, да разносолы русские: огурчики хрустящие, капустка квашеная, помидорки ядрёные. Домашние закуски из погребка. А сало деревенское с хренком с рассыпчатой картошечкой. Домашние бараночки и конечно ягодный морс, из самовара чаек, да деревенский первачок!
Отправление в г. Москву.
23:00 Ориентировочное время прибытия в г. Москву (ст. метро «ВДНХ»).
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле в г. Иваново.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и типа питания, руб:
|Питание
|2-местное
|1-местное
|Завтраки и обеды
|17 390
|20 380
|Завтраки, обеды, ужины
|18 590
|21 580
Доплата за одноместное размещение – 2 990 руб.
Возможно изменение стоимости, актуальную информацию уточняйте при бронировании.
Варианты проживания
Гостиница «Вознесенская»
«Вознесенская» - одна из крупнейших гостиниц города Иваново. Удобное расположение на проспекте Ленина, делает ее привлекательной как для деловых поездок, так и для туристических путешествий. В числе удобств тренажерный зал, сувенирный магазин, бесплатный высокоскоростной интернет. Сотрудники круглосуточной стойки регистрации помогут разместиться и ответят на интересующие вопросы.
Из 150 номеров, оформленных в классическом стиле, каждый гость сможет найти подходящую своим потребностям категорию. Все варианты размещения оборудованы удобной мебелью и необходимой техникой.
Кафе на территории порадует постояльцев кулинарными изысками от профессиональных поваров, а также большим выбором эксклюзивных блюд и напитков.
Для проведения конференций, презентаций, совещаний и корпоративных встреч можно арендовать современный конференц-зал, вместимостью до 50 человек.
Расстояние до железнодорожного вокзала составит около одного километра, а до аэропорта 7 км. Во время поездки следует посетить такие достопримечательности, как художественный музей, Литос-Клио, Дом-подкова, дорога до которых займет несколько минут.
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в гостинице
- Питание согласно выбранному варианту
- Эскурсионное обслуживание по программе (включая билеты в музеи и услуги гида-сопровождающего)
- Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
- Доплата за одноместное размещение - 2 990 руб
- Выбор места в автобусе - 980 руб
- Питание, не включенное в выбранный пакет
Место начала и завершения?
Входят ли авиа- и ж/д билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Что еще необходимо знать о туре?
- Время отправления и прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
- Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества. Возможна замена некоторых экскурсий на равноценные, а также замена гостиницы на той же категории или выше.
- При количестве туристов в группе менее 20 человек может предоставляться микроавтобус иномарка туристического класса.
- Компания не организует подселение в номер в целях Вашей безопасности и комфорта.
- Рассадка в автобусе фиксированная. Места в автобусе предоставляются автоматически за 1 день до начала тура. В случае нештатной ситуации, доступные места определяются гидом (услуга “Выбор места”: менеджер заранее зафиксирует за Вами желаемое место).
- Присоединение детских групп к туру – под запрос.
- Время по программе тура (особенно время прибытия) указанно ориентировочно. Возможны задержки по независящим от Туроператора/Турагента обстоятельствам (пробки, поломки автотранспортных средств и пр.), в связи с чем время прибытия автобуса в конечный пункт по маршруту может быть продлен на 2-3 ч.
- При самостоятельном бронировании Туристами проездных документов для дальнейшего следования к месту назначения (постоянного проживания), необходимо учитывать возможное увеличение времени по туру. Компенсация за проездные билеты (авиа-, ж/д-), в случае задержки автотранспорта в рамках тура по независящим от Туроператора/Турагента причинам, не производится.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.