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Авторский тур
4 дня
Левитановский пейзаж: Иваново - Плёс - Палех
Начало: Россия, Иваново
26 сен в 10:00
1 ноя в 10:00
24 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Золотое кольцо. Волжское путешествие
Начало: Москва
19 июня в 10:00
3 июля в 10:00
от 25 990₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Малое Золотое кольцо России
Начало: Москва
10 июня в 10:00
15 июня в 10:00
от 21 490₽ за человека
Авторский тур
4 дня
3 янв в 10:00
51 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Рождество на Золотом кольце
Начало: Москва, Ленинградский вокзал
4 янв в 10:00
от 28 900₽ за человека
скидка
13%
Авторский тур
4 дня
Малое Золотое кольцо России зимой
Начало: Москва
5 окт в 10:00
7 окт в 10:00
от 2400020 990₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ООльга8 апреля 2024Организованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержек.
- ААльфия2 апреля 2024Организатор продумал все нюансы, отели все чистые, питание хорошее (мы взяли полное питание). Мы остались довольны и уже планируем новую поездку.
- ААндрей28 марта 2024Все очень познавательно и интересно. Ничего лишнего. Очень комфортно. И профессионально.
- ВВиолетта20 марта 2024Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!
- ААндрей,17 марта 2024Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур "В Сибирь в марте"! На всём протяжении ощущаешь на себе со стороны персонала
- ММарина14 марта 2024Организован тур таким образом, что даже за короткий период осмотрели, узнали, побывали в различных памятных, исторических и современных местах Казани, получили незабываемые впечатления. И очень важно, что сопровождали нас приятные люди и водители, и экскурсоводы.
- ДДимитрий25 января 2024Добрый день! Поездкой очень доволен. Работа гида на пять с плюсом (Елена Владимировна Ягодка); транспорт и водители хорошие; проживание и питание
- ИИрина18 января 2024Тур понравился, особенно Териберка. Хорошая организация, комфортный транспорт, кормили вкусно. Отдельное спасибо гиду Василию. Только поймать северное сияние не удалось. Брали тур без проживания, поэтому про гостиницу ничего не могу сказать.
- ГГалимзянова16 января 2024быстро предоставляется обратная связь и в полном объеме
- ААнтон16 января 2024Все четко, и по времени.
Ответы на вопросы от путешественников по Иваново в категории «4-дневные туры»
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