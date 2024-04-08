Экскурсионные туры на 4 дня в Иваново

Найдено 6 туров в категории «4-дневные туры» в Иваново, цены от 20 990 ₽, скидки до 13%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Левитановский пейзаж: Иваново - Плёс - Палех
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Левитановский пейзаж: Иваново - Плёс - Палех
Начало: Россия, Иваново
26 сен в 10:00
1 ноя в 10:00
24 900 за человека
Золотое кольцо. Волжское путешествие
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Золотое кольцо. Волжское путешествие
Начало: Москва
19 июня в 10:00
3 июля в 10:00
от 25 990 за человека
Малое Золотое кольцо России
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Малое Золотое кольцо России
Начало: Москва
10 июня в 10:00
15 июня в 10:00
от 21 490 за человека
Железнодорожный круиз по Золотому кольцу в Новый год
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Железнодорожный круиз по Золотому кольцу в Новый год
3 янв в 10:00
51 900 за человека
Рождество на Золотом кольце
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Рождество на Золотом кольце
Начало: Москва, Ленинградский вокзал
4 янв в 10:00
от 28 900 за человека
Малое Золотое кольцо России зимой
🚌 На автобусе
скидка
13%
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Малое Золотое кольцо России зимой
Начало: Москва
5 окт в 10:00
7 окт в 10:00
от 2400020 990 за человека

Последние отзывы на туры

  • О
    Ольга
    8 апреля 2024
    Малое Золотое кольцо России зимой
    Организованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержек.
    Организованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержекОрганизованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержекОрганизованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержекОрганизованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержекОрганизованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержекОрганизованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержекОрганизованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержекОрганизованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержекОрганизованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержек
  • А
    Альфия
    2 апреля 2024
    Малое Золотое кольцо России зимой
    Организатор продумал все нюансы, отели все чистые, питание хорошее (мы взяли полное питание). Мы остались довольны и уже планируем новую поездку.
    Организатор продумал все нюансы, отели все чистые, питание хорошее (мы взяли полное питание). Мы остались довольны и уже планируем новую поездкуОрганизатор продумал все нюансы, отели все чистые, питание хорошее (мы взяли полное питание). Мы остались довольны и уже планируем новую поездкуОрганизатор продумал все нюансы, отели все чистые, питание хорошее (мы взяли полное питание). Мы остались довольны и уже планируем новую поездкуОрганизатор продумал все нюансы, отели все чистые, питание хорошее (мы взяли полное питание). Мы остались довольны и уже планируем новую поездкуОрганизатор продумал все нюансы, отели все чистые, питание хорошее (мы взяли полное питание). Мы остались довольны и уже планируем новую поездкуОрганизатор продумал все нюансы, отели все чистые, питание хорошее (мы взяли полное питание). Мы остались довольны и уже планируем новую поездкуОрганизатор продумал все нюансы, отели все чистые, питание хорошее (мы взяли полное питание). Мы остались довольны и уже планируем новую поездкуОрганизатор продумал все нюансы, отели все чистые, питание хорошее (мы взяли полное питание). Мы остались довольны и уже планируем новую поездкуОрганизатор продумал все нюансы, отели все чистые, питание хорошее (мы взяли полное питание). Мы остались довольны и уже планируем новую поездку
  • А
    Андрей
    28 марта 2024
    Малое Золотое кольцо России зимой
    Все очень познавательно и интересно. Ничего лишнего. Очень комфортно. И профессионально.
  • В
    Виолетта
    20 марта 2024
    Железнодорожный круиз по Золотому кольцу в Новый год
    Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!
    Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!
  • А
    Андрей,
    17 марта 2024
    Железнодорожный круиз по Золотому кольцу в Новый год
    Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур "В Сибирь в марте"! На всём протяжении ощущаешь на себе со стороны персонала
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    постоянное внимание и искреннее желание сделать так, чтобы этот отдых получился незабываемым и наполненным восторженными эмоциями. Не сидите дома! Есть возможность - путешествуйте! Нам по 60. И говорим себе: "в 60 жизнь только начинается", и надеемся, что скажем так же и в следующий юбилей…

    Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь на
  • М
    Марина
    14 марта 2024
    Железнодорожный круиз по Золотому кольцу в Новый год
    Организован тур таким образом, что даже за короткий период осмотрели, узнали, побывали в различных памятных, исторических и современных местах Казани, получили незабываемые впечатления. И очень важно, что сопровождали нас приятные люди и водители, и экскурсоводы.
  • Д
    Димитрий
    25 января 2024
    Рождество на Золотом кольце
    Добрый день! Поездкой очень доволен. Работа гида на пять с плюсом (Елена Владимировна Ягодка); транспорт и водители хорошие; проживание и питание
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    где-то лучше, где-то скромнее (в среднем на 4 из 5). Больше всего понравились интерактивы с туристами, в Музее деревянного зодчества и Музее льна в Костроме и в ресторане во Владимире, считаю нужно больше такого рода подачи информации. Это больше всего запомнилось и вызвало положительных эмоций.

    Добрый день!
  • И
    Ирина
    18 января 2024
    Левитановский пейзаж: Иваново - Плёс - Палех
    Тур понравился, особенно Териберка. Хорошая организация, комфортный транспорт, кормили вкусно. Отдельное спасибо гиду Василию. Только поймать северное сияние не удалось. Брали тур без проживания, поэтому про гостиницу ничего не могу сказать.
  • Г
    Галимзянова
    16 января 2024
    Левитановский пейзаж: Иваново - Плёс - Палех
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  • А
    Антон
    16 января 2024
    Левитановский пейзаж: Иваново - Плёс - Палех
    Все четко, и по времени.

Ответы на вопросы от путешественников по Иваново в категории «4-дневные туры»

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Сколько стоит тур в Иваново в июне 2024
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