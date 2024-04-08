1 день

Отправление из Москвы. Коломна и Рязань

07:45 Сбор группыв Москве: ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос».

08:00 Отправление в Коломну.

Путевая экскурсионная программа.



Посещение Коломенского кремля.

Архитектурный комплекс коломенского кремля – важнейший историко-культурный памятник Коломны, сложившийся в XIV-XIX веках.

Коломенский кремль опоясан фрагментами крепостной стены и сохранившимися башнями. В настоящее время сохранилось 7 башен кремля, из которых более значительные Маринкина, Грановитая и проездная Пятницкая.

На территории кремля находится Соборная площадь, архитектурный облик которой составляют:

Успенский кафедральный собор , выстроенный по указу Дмитрия Донского;

, выстроенный по указу Дмитрия Донского; шатровая колокольня (XVII в.) – самая мощная звонница такого типа в Подмосковье;

Тихвинский собор (XVIII-XIX вв.);

Троицкий Ново-Голутвин монастырь (XVII – XIX вв.) и школа (нач. XX в.).

Среди самых древних построек коломенского кремля – примыкающая к Соборной площади Воскресенская церковь (XIV – XIX вв.), в которой в 1366 году венчался князь Дмитрий Донской с Евдокией Суздальской, и церковь Николы Гостиного (1501) – один из первых кирпичных храмов на Руси.

Обедв кафе города.

Переезд в г. Рязань.

Обзорная экскурсия по городу с посещением территории Рязанского Кремля.



Прогулка по Малому центру города, затрагивающая площади Соборная и Сенная, площадь Ленина, летний дом Дворянского Собрания, улицы Почтовая и Астраханская, на пересечении которых установлен памятник Евпатию Коловрату.

На Театральной площади расположены Театр драмы, памятник К. Э. Циолковскому и Николо-Ямской храм.



Памятник С. А. Есенину – это главный и самый большой, из располагающихся в Рязани памятников прославленному земляку.

Поговорке «У нас в Рязани грибы с глазами, их едят, они глядят» посвящена оригинальная скульптурная композиция «В Рязани грибы с глазами».



С набережной реки Трубеж откроется прекрасная панорама Рязанского Кремля.



Посещение территории Рязанского Кремля (самостоятельно без гида-сопровождающего).

С юго-западной стороны кремлевского холма находится древний земляной вал – оборонительное сооружение XIII-XVII вв. До конца XVII – начала XVIII в. на валу располагались деревянные стены и башни кремля. Перед валом находился оборонительный ров, заполненный водой.



Территорию Соборного парка с Кремлем соединяет Глебовский мост, успешно выполнявший в XV веке военно-оборонительные функции. Во время осад мост поднимался к стенам, тем самым преграждая путь нападающим.



В западной части Соборного парка расположена Церковь Спаса на Яру, с которой открывается чудесный вид на заливные луга. Изящная пятиглавая церковь заслуженно считается одной из лучших в Рязани, а также является самым древним действующим храмом города.

Размещение в отеле в г. Рязань.

Ужин в ресторане отеля.