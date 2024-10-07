Гостеприимная Удмуртия
окт
ноя
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Знакомство с Ижевском. Музей-заповедник «Лудорвай», угощение удмуртскими блюдами и мастер-класс по изготовлению украшения
12:20 (время местное Мск+1) Встреча группы с экскурсоводом в холле гостиницы Амакс "Центральная".
Пешеходно-автобусная обзорная экскурсия по городу Ижевску.
Ижевск – столица Удмуртской республики, двадцатый по численности населения город Российской Федерации, крупный промышленный, торговый, научно-образовательный и культурный центр Поволжья и Урала.
Известен как оружейная столица, город с самым большим искусственным водоемом в Европе.
В ходе экскурсии – рассказ об истории возникновения и развития города с 18 века по настоящее время, как город из маленького поселка перерос в столицу республики.
Посещение красивейшего Махайло-Архангельского собора.
Основные объекты: плотина и искусственное озеро – Ижевский пруд, Площадь оружейников и др.
Экскурсия в этнографический Музей-заповедник под открытым небом «Лудорвай».
Это одно из самых ярких и интересных мест, связанных с языческой культурой, национальной архитектурой и удмуртскими обычаями.
В программе прогулка по деревенской улице, посещение крестьянской усадьбы, в которой представлен комплекс уникальных построек: усадьба, клеть – летняя изба, двухэтажный хлев, амбар, куала – семейное языческое святилище, баня по-черному, ветряная мельница.
Гастрономический сюрприз: угощение национальными удмуртскими блюдами – табанями (удмуртские блины) с чаем на травах.
Удмуртский суп или каша и дегустация ароматной настойки «посятем» (теплый самогон с добавлением ягод).
Возвращение в Ижевск.
Посещение сувенирной лавки, где представлены изделия удмуртских мастеров.
Мастер-класс по изготовлению национально удмуртского украшения.
Мастер-показ «Удмуртские народные музыкальные инструменты».
Знакомство с музыкальными инструментами, такими как шулан, чипсон, кубыз и др., рассказ об их устройстве, особенностях изготовления, об их бытовании в традиционной крестьянской культуре.
Гости не только увидят, но и услышат, как звучат народные инструменты.
А на некоторых даже смогут сами сыграть.
Свободное время.
Гости самостоятельно могут посетить музей М. И. Калашникова.
Экскурсия знакомит с жизнью и изобретениями великого военного конструктора стрелкового оружия М. Т. Калашникова.
Главная особенность музея – наличие тира с огнестрельным и пневматическим оружием.
Посещение тира за доп. плату.
Завершение программы. Выставка «Ижевские мотоциклы», переезд в Воткинск, обзорная экскурсия по городу
Завтрак в отеле по системе «шведский стол».
Экскурсия на выставку «Ижевские мотоциклы»
На выставке «Ижевские мотоциклы» представлены серийные модели мотоциклов «Иж» с 1930-х по 2000-е годы гг. из фондов музея и личных коллекций мотоциклистов сообщества «Иж Ижевск».
Выставка – не просто демонстрация коллекции мототехники, она также дает представление о жизни вокруг мотоциклов в разные исторические эпохи.
На выставке впервые публично представлена в Ижевске новая разработка Концерна «Калашников» – мотоцикл «ИЖ» нового поколения.
Переезд по маршруту г. Ижевск – г. Воткинск (60 км) с путевой информацией.
Посещение мемориально-архитектурного комплекса"Музей-усадьба П. И. Чайковского".
Классическая русская усадьба 19 века рассказывает своим посетителям о жизни семьи Чайковских в Воткинске.
Обед в кафе города.
Обзорная экскурсия по городу Воткинск с осмотром основных достопримечательностей.
Воткинск основан в 1757 году как посёлок при строительстве Воткинского железоделательного завода.
Здесь родился и провёл первые 8 лет своей жизни Пётр Ильич Чайковский.
Ряд своих произведений композитор создал, переживая свои детские впечатления от красоты и чистоты природы родного края.
В ходе экскурсии – знакомство с историей города, рассказ о вкладе в развитие города отца П. И. Чайковского, осмотр исторических сооружений, в том числе церкви, где крестили будущего композитора, прогулка по набережной вдоль живописного озера, ставшего прообразом «Лебединого озера» в одноименном балете.
Переезд по маршруту г. Воткинск – г. Ижевск, ж/д вокзал.
Ориентировочное окончание программы в 16:30.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице АМАКС "Центральная" 3* в г. Ижевске.
Стоимость тура на 1 чел. в зависимости от возраста:
- за взрослого: 14 600 руб.;
- за ребенка (до 17 лет включительно): 14 200 руб.
Доплата за одноместное размещение: 1 300 руб.
Варианты проживания
Гостиница АМАКС «Центральная» 3
Гостиница АМАКС «Центральная» Ижевск – это крупный гостиничный комплекс, расположенный на центральной площади города Ижевска. В шаговой доступности от гостиницы находятся Дом Правительства, Дворец Президента Удмуртской республики, все основные достопримечательности города, крупнейшие банки, кинотеатры, торговые дома и бизнес-центры, парки и площади.
Гостям предлагаются одноместные и двухместные номера категории стандарт.
Для гостей с трехместным проживанием предлагаются двухместные номера с доп. кроватью (еврораскладушка).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в номере выбранной категории
- Питание по программе (угощение в Лудорвае, завтрак и обед во второй день)
- Экскурсионное обслуживание по программе
- Транспортное обслуживание по программе
- Входные и экскурсионные билеты по программе
Что не входит в цену
- Авиа и ж/д билеты до г. Ижевск и обратно
- Трансфер из аэропорта в отель до начала программы
- Питание (обед и ужин в первый день, ужин во второй день)
- Доплата за одноместное размещение: 1 300 руб
- Тир в музее Калашникова
- Сувениры, личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Можно ли будет пострелять в тире?
Тир за доп. плату.
В огнестрельный тир туристы смогут сходить только в свое свободное время, так как там очень долго проходит процесс подготовки к стрельбе и сама стрельба. К тому же большие очереди.
Как организована встреча в первый день?
Встреча туристов в холле гостиницы в 12:20 т. к. туристы приезжают в разное время.
Будет ли трансфер в аэропорт?
Да, в аэропорт отвезут, но только после ж/д вокзала. На автовокзал тоже будет возможность заехать.
Где можно оставить вещи во второй день тура?
Можно взять в автобусе с собой. Если много вещей, то можно оставить в гостинце.