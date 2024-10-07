Гостеприимная Удмуртия. Осенний тур
Групповой тур в Ижевске

Гостеприимная Удмуртия

Проведите увлекательные выходные в Удмуртии. В туре вы отправитесь в оружейную столицу России – Ижевск, познакомитесь с культурой и бытом удмуртского народа, попробуете местную кухню, прогуляетесь по улочкам Воткинска и сможете приобщиться к страницам истории, связанным с великими личностями: П. И. Чайковским и М. Т. Калашниковым. Гостеприимная Удмуртия ждет вас!
Гостеприимная Удмуртия. Осенний тур
Гостеприимная Удмуртия. Осенний тур
Гостеприимная Удмуртия. Осенний тур
Ближайшие даты:
7
окт
4
ноя

Что вас ожидает:

Гастрономический сюрприз
Гастрономический сюрприз
Угоститесь национальными удмуртскими блюдами: блинчиками табани с чаем на травах, горячими перепечами и ароматной настойкой «посятем»
Погружение в удмуртскую культуру
Погружение в удмуртскую культуру
Вас ждет знакомство с удмуртскими народными музыкальными инструментами, экскурсия в музей-заповедник «Лудорвай» и мастер-класс по изготовлению украшения
Оружейная столица России
Оружейная столица России
Отправитесь на интерактивную экскурсию в музейно-выставочный комплекс им. М. Т. Калашникова, где есть даже тир с огнестрельным оружием

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Ижевском. Музей-заповедник «Лудорвай», угощение удмуртскими блюдами и мастер-класс по изготовлению украшения

12:20 (время местное Мск+1) Встреча группы с экскурсоводом в холле гостиницы Амакс "Центральная".

Пешеходно-автобусная обзорная экскурсия по городу Ижевску.

Ижевск – столица Удмуртской республики, двадцатый по численности населения город Российской Федерации, крупный промышленный, торговый, научно-образовательный и культурный центр Поволжья и Урала.

Известен как оружейная столица, город с самым большим искусственным водоемом в Европе.

В ходе экскурсии – рассказ об истории возникновения и развития города с 18 века по настоящее время, как город из маленького поселка перерос в столицу республики.

Посещение красивейшего Махайло-Архангельского собора.

Основные объекты: плотина и искусственное озеро – Ижевский пруд, Площадь оружейников и др.

Экскурсия в этнографический Музей-заповедник под открытым небом «Лудорвай».

Это одно из самых ярких и интересных мест, связанных с языческой культурой, национальной архитектурой и удмуртскими обычаями.

В программе прогулка по деревенской улице, посещение крестьянской усадьбы, в которой представлен комплекс уникальных построек: усадьба, клеть – летняя изба, двухэтажный хлев, амбар, куала – семейное языческое святилище, баня по-черному, ветряная мельница.

Гастрономический сюрприз: угощение национальными удмуртскими блюдами – табанями (удмуртские блины) с чаем на травах.

Удмуртский суп или каша и дегустация ароматной настойки «посятем» (теплый самогон с добавлением ягод).

Возвращение в Ижевск.

Посещение сувенирной лавки, где представлены изделия удмуртских мастеров.

Мастер-класс по изготовлению национально удмуртского украшения.

Мастер-показ «Удмуртские народные музыкальные инструменты».

Знакомство с музыкальными инструментами, такими как шулан, чипсон, кубыз и др., рассказ об их устройстве, особенностях изготовления, об их бытовании в традиционной крестьянской культуре.

Гости не только увидят, но и услышат, как звучат народные инструменты.

А на некоторых даже смогут сами сыграть.

Свободное время.

Гости самостоятельно могут посетить музей М. И. Калашникова.

Экскурсия знакомит с жизнью и изобретениями великого военного конструктора стрелкового оружия М. Т. Калашникова.

Главная особенность музея – наличие тира с огнестрельным и пневматическим оружием.

Посещение тира за доп. плату.

Знакомство с Ижевском. Музей-заповедник «Лудорвай», угощение удмуртскими блюдами и мастер-класс по изготовлению украшенияЗнакомство с Ижевском. Музей-заповедник «Лудорвай», угощение удмуртскими блюдами и мастер-класс по изготовлению украшенияЗнакомство с Ижевском. Музей-заповедник «Лудорвай», угощение удмуртскими блюдами и мастер-класс по изготовлению украшенияЗнакомство с Ижевском. Музей-заповедник «Лудорвай», угощение удмуртскими блюдами и мастер-класс по изготовлению украшенияЗнакомство с Ижевском. Музей-заповедник «Лудорвай», угощение удмуртскими блюдами и мастер-класс по изготовлению украшения
2 день

Завершение программы. Выставка «Ижевские мотоциклы», переезд в Воткинск, обзорная экскурсия по городу

Завтрак в отеле по системе «шведский стол».

Экскурсия на выставку «Ижевские мотоциклы»

На выставке «Ижевские мотоциклы» представлены серийные модели мотоциклов «Иж» с 1930-х по 2000-е годы гг. из фондов музея и личных коллекций мотоциклистов сообщества «Иж Ижевск».

Выставка – не просто демонстрация коллекции мототехники, она также дает представление о жизни вокруг мотоциклов в разные исторические эпохи.

На выставке впервые публично представлена в Ижевске новая разработка Концерна «Калашников» – мотоцикл «ИЖ» нового поколения.

Переезд по маршруту г. Ижевск – г. Воткинск (60 км) с путевой информацией.

Посещение мемориально-архитектурного комплекса"Музей-усадьба П. И. Чайковского".

Классическая русская усадьба 19 века рассказывает своим посетителям о жизни семьи Чайковских в Воткинске.

Обед в кафе города.

Обзорная экскурсия по городу Воткинск с осмотром основных достопримечательностей.

Воткинск основан в 1757 году как посёлок при строительстве Воткинского железоделательного завода.

Здесь родился и провёл первые 8 лет своей жизни Пётр Ильич Чайковский.

Ряд своих произведений композитор создал, переживая свои детские впечатления от красоты и чистоты природы родного края.

В ходе экскурсии – знакомство с историей города, рассказ о вкладе в развитие города отца П. И. Чайковского, осмотр исторических сооружений, в том числе церкви, где крестили будущего композитора, прогулка по набережной вдоль живописного озера, ставшего прообразом «Лебединого озера» в одноименном балете.

Переезд по маршруту г. Воткинск – г. Ижевск, ж/д вокзал.

Ориентировочное окончание программы в 16:30.

Завершение программы. Выставка «Ижевские мотоциклы», переезд в Воткинск, обзорная экскурсия по городуЗавершение программы. Выставка «Ижевские мотоциклы», переезд в Воткинск, обзорная экскурсия по городуЗавершение программы. Выставка «Ижевские мотоциклы», переезд в Воткинск, обзорная экскурсия по городуЗавершение программы. Выставка «Ижевские мотоциклы», переезд в Воткинск, обзорная экскурсия по городу

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице АМАКС "Центральная" 3* в г. Ижевске.

Стоимость тура на 1 чел. в зависимости от возраста:

  • за взрослого: 14 600 руб.;
  • за ребенка (до 17 лет включительно): 14 200 руб.

Доплата за одноместное размещение: 1 300 руб.

Варианты проживания

Гостиница АМАКС «Центральная» 3

1 ночь

Гостиница АМАКС «Центральная» Ижевск – это крупный гостиничный комплекс, расположенный на центральной площади города Ижевска. В шаговой доступности от гостиницы находятся Дом Правительства, Дворец Президента Удмуртской республики, все основные достопримечательности города, крупнейшие банки, кинотеатры, торговые дома и бизнес-центры, парки и площади.

Гостям предлагаются одноместные и двухместные номера категории стандарт.

Для гостей с трехместным проживанием предлагаются двухместные номера с доп. кроватью (еврораскладушка).

Гостиница АМАКС «Центральная» 3Гостиница АМАКС «Центральная» 3Гостиница АМАКС «Центральная» 3Гостиница АМАКС «Центральная» 3

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в номере выбранной категории
  • Питание по программе (угощение в Лудорвае, завтрак и обед во второй день)
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Входные и экскурсионные билеты по программе
Что не входит в цену
  • Авиа и ж/д билеты до г. Ижевск и обратно
  • Трансфер из аэропорта в отель до начала программы
  • Питание (обед и ужин в первый день, ужин во второй день)
  • Доплата за одноместное размещение: 1 300 руб
  • Тир в музее Калашникова
  • Сувениры, личные расходы
Место начала и завершения?
Удмуртская Республика, Ижевск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Можно ли будет пострелять в тире?

Тир за доп. плату.

В огнестрельный тир туристы смогут сходить только в свое свободное время, так как там очень долго проходит процесс подготовки к стрельбе и сама стрельба. К тому же большие очереди.

Как организована встреча в первый день?

Встреча туристов в холле гостиницы в 12:20 т. к. туристы приезжают в разное время.

Будет ли трансфер в аэропорт?

Да, в аэропорт отвезут, но только после ж/д вокзала. На автовокзал тоже будет возможность заехать.

Где можно оставить вещи во второй день тура?

Можно взять в автобусе с собой. Если много вещей, то можно оставить в гостинце.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Тур входит в следующие категории Ижевска

Можно с детьми2-дневные турыВсе турыНа автобусе

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