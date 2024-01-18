Страна гремячих ключей
В нашем маршруте мы собрали всё самое интересное: здесь находятся около двух тысяч памятников истории и культуры и 32 музея. Слава таких городов региона, как Ижевск, Сарапул и Воткинск выходит даже за пределы России.
Именно здесь в разное время жили и работали Петр Ильич Чайковский, Надежда Дурова и Михаил Тимофеевич Калашников.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Ижевск
Перелет в Ижевск.
Встреча с гидом в зале прибытия.
Возможно прибытие на поезде (просим уточнять у менеджеров при покупке тура).
Трансфер в отель.
Заселение в отель.
Свободное время.
Ночь в отеле.
Экскурсия по Ижевску, Архитектурно-этнографический музей-заповедник «Лудорвай», Музейно-выставочный комплекс ИМ.М.Т. Калашникова
Завтрак в отеле.
Обзорная экскурсия по Ижевску — “оружейной столице” России.
Вы увидите Царь-пушку — копию той, что находится в Московском Кремле; узнаете, почему в Ижевске есть памятник крокодилу и почему памятник Дружбы народов неофициально называют “Лыжи Кулаковой”.
Среди известнейших достопримечательностей города: Свято-Михайловский собор, один из красивейших храмов России, Александро-Невский собор, здание нового цирка, зоопарк, архитектурный ансамбль Резиденции Главы Удмуртии и Площадь Оружейников.
Переезд в музей-заповедник «Лудорвай».
Архитектурно-этнографический музей-заповедник «Лудорвай».
Посещение этого уникального музея-заповедника под открытым небом самым наглядным образом продемонстрирует главные стороны материальной культуры удмуртов.
На территории музея располагаются усадьбы северных, центральных и южных удмуртов. Здесь же находится усадьба бесермян — одного из самых загадочных народов России.
Неподалеку от них стоят дома русского поселения «Ильинка». Изюминкой заповедника является вековая ветряная мельница, привезенная сюда с юга Удмуртии.
Возвращение в Ижевск.
Обед.
Музейно-выставочный комплекс им. М. Т. Калашникова.
Главный герой музейного повествования — Михаил Тимофеевич Калашников, — своеобразная «точка отсчета», от которой ведется рассказ об Ижевске как одном из важнейших центров культуры оружейного мастерства России.
На заводе «Ижмаш» в специальном КБ родились все пять поколений оружия «семейства Калашникова».
Михаил Тимофеевич прожил здесь всю дальнейшую жизнь, став почетным гражданином Ижевска и Удмуртской республики. Основная экспозиция музея представляет отечественную историю, ретроспективу производства и новые разработки стрелкового оружия.
Музей «Этапный пункт» в Бачкеево, деревня Сундур и развлекательная программа, поселок Игра и национальный обед
Завтрак в отеле.
Переезд в Бачкеево.
Музей «Этапный пункт» в деревне Бачкеево.
Здание, в котором с 2004 года расположился музей «Этапный пункт», было построено в 1837 г. и за годы существования ни разу не подвергалось капитальному ремонту. Сегодня музей «Этапный пункт» является культурно-историческим объектом экскурсионно-туристического маршрута «Сибирский тракт — дорога сквозь века».
Здесь воссоздана максимально реалистичная атмосфера тяжёлой участи ссыльных арестантов: четыре мрачных камеры, кандалы, лапти, котёл для приготовления тюремной еды, телега, в которой перевозили узников.
Переезд в деревню Сундур.
Деревня Сундур.
Сундур — один из самых колоритных центров удмуртской культуры. Здесь живет и встречает гостей весельчак и балагур Лопшо Педунь — герой легенды о человеке с широкой и доброй душой, умеющем поддержать в трудный момент и метким словцом защитить от обидчиков.
Вас ждет развлекательная программа и угощение в удмуртской усадьбе, а также фотография с Лопшо Педунем на память — в подарок!
Переезд в Игру.
Поселок Игра.
Удмуртия — Родина пельменей! Тот факт, что шоковая заморозка холодом одного из самого популярных у россиян продуктов появилась на Сибирском тракте, не требует доказательств.
Именно в Удмуртии появилась традиция праздновать Всемирный День Пельменя. Именно Игринский район Удмуртии стал основоположником этой традиции. Вас ждёт национальный обед с дегустацией пельменей, перепечек и варенья!
Возвращение в Ижевск.
Свободное время.
Воткинск и Музей-усадьба П.И. Чайковского, Музей Галины Кулаковой в посёлке Италмас
Завтрак в отеле.
Переезд в Воткинск.
Посещение Музея-усадьбы П. И. Чайковского.
Этот день тура мы проведем на Родине Петра Ильича Чайковского.
Мы побываем в Музее-усадьбе — месте где в он родился и вырос, осмотрим комплекс построек, полностью восстановленный в 1980 году, познакомимся с основами дворянского воспитания и традициями гостеприимства в семье Чайковских, а также прогуляемся по набережной Воткинского пруда, ставшего прообразом знаменитого Лебединого озера.
Обзорная экскурсия по Воткинску.
Воткинск — небольшой город, основанный в 1759 году в связи со строительством железоделательного завода. Немалую роль в развитии города сыграл горный инженер Илья Петрович Чайковский, отец великого русского композитора, работавший управляющим производства с 1837 по 1848 гг.
В заречной части города, напротив завода расположились жилые районы, где сохранилась интересная деревянная застройка. Также мы осмотрим Памятник Якорю, Воткинскую плотину, Памятник П. И. Чайковскому и В. С. Высоцкому, Благовещенский собор и Пантелеймоновскую церковь.
Обед.
Переезд в посёлок Италмас.
Музей Галины Кулаковой в посёлке Италмас.
Мы посетим музей живой легенды Советского спорта — 4-кратной Олимпийской и 9-кратной чемпионки мира по лыжному спорту — Галины Алексеевны Кулаковой.
В экспозиции музея спортивной славы — сотни медалей, кубков и вымпелов. Галина Алексеевна также воссоздала в музее часть родительского дома — с кованым сундуком, в который мама складывала приданое, и домоткаными половиками.
Возвращение в Ижевск.
Свободное время.
Музей «Бурановских бабушек» и этнокультурный центр в Карамас-Пельге / Зуевы ключи и марийская программа в д. Ныргында
В этот день тура возможны два варианта программы: в первом вы посетите деревню Бураново – родину знаменитых Бурановских бабушек и центр культуры Карамас-Пельга, а во втором — увидите уникальное место силы — Зуевы Ключи и встретитесь с жителями древней деревни Ныргында.
Вариант 1.
Завтрак в отеле.
Переезд в село Бураново.
Посещение Музея “Бурановских бабушек”.
Есть в нашей стране такие места, о которых никто и никогда, кроме их жителей, и не слышал. Но стоит произойти в нём какому-нибудь событию или появиться известным личностям оттуда родом, как это место в одночасье становится известным на всю Россию.
Именно такую участь уготовила судьба крошечному удмуртскому селу Бураново с населением всего 658 человек. Здесь родились и начали свою певческую карьеру уже знаменитые на весь мир Бурановские Бабушки. Фольклорный коллектив занял на международном музыкальном конкурсе «Евровидение-2012» почётное второе место.
Переезд в Карамас-Пельгу.
Этнокультурный центр Карамас-Пельга.
Карамас–Пельга — является одним из уникальных мест России, сохранившим до наших дней языческие традиции коренного удмуртского народа. Славящиеся своим гостеприимством местные жители покажут вам местные языческие святыни.
Здесь, как и в древние времена, верят в Инмара, духов воды и лесов, и проводят загадочные обряды. Центр удмуртской культуры перекидывает мост от современного мира к таинственному эзотерическому прошлому.
Вам покажут уникальные коллекции предметов быта и памятники архитектуры удмуртского народа, продемонстрируют традиции и обряды.
Вариант 2.
Завтрак в отеле.
Переезд к Зуевым Ключам.
Посещение Зуевых ключей.
От панорамы, которая открывается при въезде в село, захватывает дух, ведь тут Кама разливается практически до самого горизонта. Кроме того, это самая южная точка Удмуртии.
Во время экскурсии можно будет познакомиться с таким известным сакральным местом как Зуевы Ключи, вместе с его Святым и Мертвым ключами.
Это, пожалуй, самое значимое место силы «Родникового края». Этот край овеян таинственными легендами и историями: о марийском князе Токтае и о огнепоклоннике Заратустре, о венграх и иранцах, о Чегандинских пещерах и Гурьке-разбойнике…
Переезд в деревню Ныргында.
Деревня Ныргында — одно из первых поселений луговых марийцев на территории современной Удмуртии. Сюда они пришли в поисках нового дома после взятия Казани Иваном Грозным и присоединения Марийского края к Русскому государству.
Пропагандируя традиционную марийскую культуру, жители деревни проводят мастер-классы по национальным танцам и традиционной культуре, готовят марийские национальные блюда, показывают обрядовые действия народных праздников.
Гостей угостят традиционными блюдами и научат национальным танцам, они могут примерить марийский костюм и сфотографироваться.
Марийский обед.
Возвращение в Ижевск.
Свободное время.
Сарапул и театрализованная экскурсия в музее «Дача Башенина»
Завтрак.
Переезд в Сарапул.
Знакомство с купеческим уездным городом.
Сарапул — один из древнейших городов Прикамья. Благодаря, богатому архитектурному наследию его с полным правом можно называть «удмуртским Суздалем».
А богатейшая история делает его одним из самых привлекательных мест не только Удмуртии, но и России. С этим городом на Каме связаны Н. А. Дурова, А. И. Пальшина, А. Эйнштейн, А. Панкратов-Черный, Л. Орлова и многие другие.
Посещение Дачи Башенина.
Дача Башенина — одно из самых красивых зданий Сарапула, бережно хранящих культурное наследие ушедших эпох. Владельцем этого атмосферного купеческого особняка был купец, городской голова П. А. Башенин, внесший немалый вклад в развитие Сарапула.
Театрализованная экскурсия в музее “Дача Башенина”. Знакомство с жизнью купеческой семьи начала ХХ века.
«Купеческий обед».
Говяжий суп из полбы, кундюмы, хреновуха, клюквенная наливка, пирог по-башенински, морковный чай.
Возвращение в Ижевск.
Свободное время.
Отъезд
Завтрак в отеле. Освобождение номеров.
Свободное время.
Трансфер в аэропорт.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Двухместное размещение
|Доплата за одноместное размещение
|50 100
|13 400
В туре с началом 4 марта для двухместного размещения доступны только номера с одной большой кроватью.
Варианты проживания
Отель «Космос» или аналогичный
Отель расположен на Центральной площади Ижевска. К услугам гостей современные номера, в номерах можно воспользоваться бесплатным Wi-Fi. Неподалеку расположены основные достопримечательности Ижевска, включая Государственный театр оперы и балета и Михайловский собор.
В числе удобств просторное фойе с комфортабельной гостиной зоной, крытый бассейн и фитнес-центр.
По утрам для гостей сервируют завтрак, который может быть подан в номер. При отеле открыт элегантный ресторан с баром, в котором подают изысканные блюда европейской кухни. В ресторане Brauplatz гостям предложат различные сорта пива.
Все номера оснащены телефоном и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В числе удобств электрический чайник, принадлежности для чая/кофе и халаты. Гостям некоторых номеров предоставляется доступ в представительский лаундж.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле 4* в центре города
- Питание: завтраки в отеле, 5 обедов в соответствии с программой
- Входные билеты в музейные объекты, заповедники, этнографические центры
- Транспортное обслуживание на микроавтобусе / автобусе туристического класса в соответствии с программой
- Экскурсионное обслуживание в соответствии с программой
- Сопровождение профессионального гида по маршруту
- Трансфер к рекомендованным рейсам
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Ижевска и обратно
- Дополнительные услуги
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Рекомендованные рейсы
ОТПРАВЛЕНИЕ ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА:
Прямой рейс: I8 926 (ИжАвиа) - в 14:50.
Обратный рейс: I8 925 (ИжАвиа) - в 12:30.
Возможно прибытие и отправление на прямом поезде.
ВНИМАНИЕ!!! Просим приобретать авиа билеты только после того, как тур будет объявлен ГАРАНТИРОВАННЫМ! Мы не несем ответственности за приобретение невозвратных авиа билетов до момента гарантированного набора группы!
ОТПРАВЛЕНИЕ ИЗ МОСКВЫ:
Рекомендуем рейс: I8 306 (ИжАвиа) - в 15:50.
Обратный рейс: I8 305 (ИжАвиа) - в 14:00.
ВНИМАНИЕ!!! Просим приобретать авиа билеты только после того, как тур будет объявлен ГАРАНТИРОВАННЫМ! Мы не несем ответственности за приобретение невозвратных авиа билетов до момента гарантированного набора группы!