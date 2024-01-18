5 день

Музей «Бурановских бабушек» и этнокультурный центр в Карамас-Пельге / Зуевы ключи и марийская программа в д. Ныргында

В этот день тура возможны два варианта программы: в первом вы посетите деревню Бураново – родину знаменитых Бурановских бабушек и центр культуры Карамас-Пельга, а во втором — увидите уникальное место силы — Зуевы Ключи и встретитесь с жителями древней деревни Ныргында.

Вариант 1.

Завтрак в отеле.

Переезд в село Бураново.

Посещение Музея “Бурановских бабушек”.

Есть в нашей стране такие места, о которых никто и никогда, кроме их жителей, и не слышал. Но стоит произойти в нём какому-нибудь событию или появиться известным личностям оттуда родом, как это место в одночасье становится известным на всю Россию.

Именно такую участь уготовила судьба крошечному удмуртскому селу Бураново с населением всего 658 человек. Здесь родились и начали свою певческую карьеру уже знаменитые на весь мир Бурановские Бабушки. Фольклорный коллектив занял на международном музыкальном конкурсе «Евровидение-2012» почётное второе место.

Переезд в Карамас-Пельгу.

Этнокультурный центр Карамас-Пельга.

Карамас–Пельга — является одним из уникальных мест России, сохранившим до наших дней языческие традиции коренного удмуртского народа. Славящиеся своим гостеприимством местные жители покажут вам местные языческие святыни.

Здесь, как и в древние времена, верят в Инмара, духов воды и лесов, и проводят загадочные обряды. Центр удмуртской культуры перекидывает мост от современного мира к таинственному эзотерическому прошлому.

Вам покажут уникальные коллекции предметов быта и памятники архитектуры удмуртского народа, продемонстрируют традиции и обряды.

Вариант 2.

Завтрак в отеле.

Переезд к Зуевым Ключам.

Посещение Зуевых ключей.

От панорамы, которая открывается при въезде в село, захватывает дух, ведь тут Кама разливается практически до самого горизонта. Кроме того, это самая южная точка Удмуртии.

Во время экскурсии можно будет познакомиться с таким известным сакральным местом как Зуевы Ключи, вместе с его Святым и Мертвым ключами.

Это, пожалуй, самое значимое место силы «Родникового края». Этот край овеян таинственными легендами и историями: о марийском князе Токтае и о огнепоклоннике Заратустре, о венграх и иранцах, о Чегандинских пещерах и Гурьке-разбойнике…

Переезд в деревню Ныргында.

Деревня Ныргында — одно из первых поселений луговых марийцев на территории современной Удмуртии. Сюда они пришли в поисках нового дома после взятия Казани Иваном Грозным и присоединения Марийского края к Русскому государству.

Пропагандируя традиционную марийскую культуру, жители деревни проводят мастер-классы по национальным танцам и традиционной культуре, готовят марийские национальные блюда, показывают обрядовые действия народных праздников.

Гостей угостят традиционными блюдами и научат национальным танцам, они могут примерить марийский костюм и сфотографироваться.

Марийский обед.

Возвращение в Ижевск.

Свободное время.