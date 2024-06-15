Гостеприимная Удмуртия

Групповой тур в Ижевске
В этом туре вас ждут увлекательные выходные в Удмуртии! Вы попробуете местную кухню, погуляете по Ижевску и Воткинску, съездите в музей-усадьбу П. И. Чайковского и увидите знаменитые мотоциклы «Иж».
Гостеприимная Удмуртия
Гостеприимная Удмуртия
Гостеприимная Удмуртия
Ближайшие даты:
15
июн
13
июл
10
авг

Что вас ожидает:

Местный колорит
Местный колорит
Познакомитесь с культурой и бытом удмуртского народа
Национальная кухня
Национальная кухня
Попробуете перепечи, табани и ароматную настойку «посятем»
Оружейная столица России
Оружейная столица России
Отправитесь на интерактивную экскурсию в музейно-выставочный комплекс им. М. Т. Калашникова

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Ижевском. Этнографическая программа и гастрономический сюрприз. Музейно-выставочный комплекс ИМ.М.Т. Калашникова

12:20 Встреча группы с экскурсоводом в холле гостиницы.

Пешеходно-автобусная обзорная экскурсия по городу Ижевску.

В ходе экскурсии вам расскажут про историю возникновения и развития города с XVIII века по настоящее время, как город из маленького поселка перерос в столицу республики.

Основные объекты: Свято-Михайловский собор, плотина и искусственное озеро – Ижевский пруд, площадь оружейников и др.

Этнографическая программа об удмуртах.

Знакомство с удмуртским бытом, с языческой культурой, национальной архитектурой и удмуртскими обычаями.

Гастрономический сюрприз: угощение национальными удмуртскими блюдами – перепечами (корзинка из теста с начинкой), табанями (удмуртские блины) с чаем на травах. Дегустация ароматной настойки «посятем» (теплый самогон с добавлением ягод). Удмуртский суп или каша.

Возвращение в Ижевск.

Экскурсия в музейно-выставочном комплексе им. М. Т. Калашникова.

Экскурсия знакомит с жизнью и изобретениями великого военного конструктора стрелкового оружия М. Т. Калашникова.

Главная особенность музея – наличие тира с огнестрельным и пневматическим оружием.

Посещение тира за доп. плату.

Посещение сувенирной лавки.

Знакомство с Ижевском. Этнографическая программа и гастрономический сюрприз. Музейно-выставочный комплекс ИМ.М.Т. КалашниковаЗнакомство с Ижевском. Этнографическая программа и гастрономический сюрприз. Музейно-выставочный комплекс ИМ.М.Т. КалашниковаЗнакомство с Ижевском. Этнографическая программа и гастрономический сюрприз. Музейно-выставочный комплекс ИМ.М.Т. КалашниковаЗнакомство с Ижевском. Этнографическая программа и гастрономический сюрприз. Музейно-выставочный комплекс ИМ.М.Т. КалашниковаЗнакомство с Ижевском. Этнографическая программа и гастрономический сюрприз. Музейно-выставочный комплекс ИМ.М.Т. КалашниковаЗнакомство с Ижевском. Этнографическая программа и гастрономический сюрприз. Музейно-выставочный комплекс ИМ.М.Т. КалашниковаЗнакомство с Ижевском. Этнографическая программа и гастрономический сюрприз. Музейно-выставочный комплекс ИМ.М.Т. Калашникова
2 день

Выставка «Ижевские мотоциклы». Переезд в Воткинск. Музей-усадьба П.И. Чайковского. Возвращение в Ижевск

Завтрак в отеле по системе «шведский стол».

Посещение выставки «Ижевские мотоциклы»

На выставке «Ижевские мотоциклы» представлены серийные модели мотоциклов «Иж» с 1930-х по 2000-е годы гг. из фондов музея и личных коллекций мотоциклистов сообщества «Иж Ижевск». Выставка – не просто демонстрация коллекции мототехники, она также дает представление о жизни вокруг мотоциклов в разные исторические эпохи.

На выставке впервые публично представлена в Ижевске новая разработка Концерна «Калашников» – мотоцикл «ИЖ» нового поколения.

Переезд по маршруту г. Ижевск – г. Воткинск (60 км) с путевой информацией.

Посещение мемориально-архитектурного комплекса "Музей-усадьба П. И. Чайковского".

Классическая русская усадьба 19 века рассказывает своим посетителям о жизни семьи Чайковских в Воткинске.

Обед в кафе города.

Обзорная экскурсия по городу Воткинск с осмотром основных достопримечательностей.

Воткинск основан в 1757 году как посёлок при строительстве Воткинского железоделательного завода. Здесь родился и провёл первые 8 лет своей жизни Пётр Ильич Чайковский. Ряд своих произведений композитор создал, переживая свои детские впечатления от красоты и чистоты природы родного края.

В ходе экскурсии – знакомство с историей города, рассказ о вкладе в развитие города отца П. И. Чайковского, осмотр исторических сооружений, в том числе церкви, где крестили будущего композитора, прогулка по набережной вдоль живописного озера, ставшего прообразом «Лебединого озера» в одноименном балете.

Переезд по маршруту г. Воткинск – г. Ижевск, ж/д вокзал.

Ориентировочное окончание программы в 16:30.

Выставка «Ижевские мотоциклы». Переезд в Воткинск. Музей-усадьба П.И. Чайковского. Возвращение в ИжевскВыставка «Ижевские мотоциклы». Переезд в Воткинск. Музей-усадьба П.И. Чайковского. Возвращение в ИжевскВыставка «Ижевские мотоциклы». Переезд в Воткинск. Музей-усадьба П.И. Чайковского. Возвращение в ИжевскВыставка «Ижевские мотоциклы». Переезд в Воткинск. Музей-усадьба П.И. Чайковского. Возвращение в Ижевск

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость на 1 человека в зависимости от возраста, руб:

  • за взрослого: 14 200 руб.;
  • за ребенка (до 17 лет включительно): 13 900 руб.

Доплата за одноместное размещение: 2 000 руб.

Размещение на заезд 29-30 апреля в гостинице “Amaks” 3*, в остальные даты – гостиница “Cosmos” 4*.

Варианты проживания

Гостиница АМАКС «Центральная» 3

1 ночь

Гостиница АМАКС «Центральная» Ижевск – это крупный гостиничный комплекс, расположенный на центральной площади города Ижевска. В шаговой доступности от гостиницы находятся Дом Правительства, Дворец Президента Удмуртской республики, все основные достопримечательности города, крупнейшие банки, кинотеатры, торговые дома и бизнес-центры, парки и площади.

Гостям предлагаются одноместные и двухместные номера категории стандарт.

Для гостей с трехместным проживанием предлагаются двухместные номера с доп. кроватью (еврораскладушка)

Гостиница АМАКС «Центральная» 3Гостиница АМАКС «Центральная» 3Гостиница АМАКС «Центральная» 3Гостиница АМАКС «Центральная» 3

Гостиница «Cosmos Izhevsk» 4

1 ночь

Отель «Cosmos Izhevsk» расположен в Октябрьском районе Ижевска.

К размещению предлагаются номера разной комфортности, но в каждом из них есть кровати, телевизор, сейф и сплит-система, а также своя рабочая зона и доступ к интернету, что будет полезно деловым гостям. Ванная комната имеет фен, тапочки и полотенца с предметами личной гигиены.

Предоставляются чайник и чай с кофе, а поесть в течении дня можно в ресторане «The Taste» на территории отеля, где на выбор предлагается огромное количество блюд с авторской ноткой шеф-повара. Помимо него есть и ресторан «Брауплатц» со своей пивоварней.

В отеле имеется аква-зона, фитнес-центр «Пушка» и салон красоты «Элис» для желающих. При знакомстве с окрестностями обязательно посетите постановку в Театре оперы и балета им. П. И. Чайковского и прогуляйтесь в ближайших скверах, а поклонникам сладкого особенно понравится Музей истории шоколада. Расстояние до аэропорта - 14,9 км, расстояние до железнодорожного вокзала - 5,6 км.

Гостиница «Cosmos Izhevsk» 4Гостиница «Cosmos Izhevsk» 4Гостиница «Cosmos Izhevsk» 4Гостиница «Cosmos Izhevsk» 4Гостиница «Cosmos Izhevsk» 4Гостиница «Cosmos Izhevsk» 4Гостиница «Cosmos Izhevsk» 4

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице 1 ночь
  • Питание по программе
  • Транспортное обслуживание (для группы до 18 человек обслуживание на микроавтобусе)
  • Услуги гида
  • Входная плата в музеи и экскурсионно-театрализованное обслуживание в музеях по программе
  • Страховка в транспорте
Что не входит в цену
  • Авиа и ж/д билеты до г. Ижевск и обратно
  • Трансфер из аэропорта в отель до начала программы
  • Питание, не указанное в программе
  • Доплата за одноместное размещение: 2000 руб
  • Тир в музее Калашникова
  • Сувениры, личные расходы
Место начала и завершения?
Удмуртская Республика, Ижевск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Можно ли будет пострелять в тире?

Тир за доп. плату.

В огнестрельный тир туристы смогут сходить только в свое свободное время, т. к. там очень долго проходит процесс подготовки к стрельбе и сама стрельба. К тому же большие очереди.

Как организована встреча в первый день?

Встреча туристов в холле гостиницы в 12:20 т. к. туристы приезжают в разное время.

Будет ли трансфер в аэропорт?

Да, в аэропорт отвезут, но только после ж/д вокзала. На автовокзал тоже будет возможность заехать.

Где можно оставить вещи во второй день тура?

Можно взять в автобус с собой. Если много вещей, то можно оставить в гостинце.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Тур входит в следующие категории Ижевска

Можно с детьми2-дневные турыВсе турыНа автобусе

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