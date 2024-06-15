июн
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Знакомство с Ижевском. Этнографическая программа и гастрономический сюрприз. Музейно-выставочный комплекс ИМ.М.Т. Калашникова
12:20 Встреча группы с экскурсоводом в холле гостиницы.
Пешеходно-автобусная обзорная экскурсия по городу Ижевску.
В ходе экскурсии вам расскажут про историю возникновения и развития города с XVIII века по настоящее время, как город из маленького поселка перерос в столицу республики.
Основные объекты: Свято-Михайловский собор, плотина и искусственное озеро – Ижевский пруд, площадь оружейников и др.
Этнографическая программа об удмуртах.
Знакомство с удмуртским бытом, с языческой культурой, национальной архитектурой и удмуртскими обычаями.
Гастрономический сюрприз: угощение национальными удмуртскими блюдами – перепечами (корзинка из теста с начинкой), табанями (удмуртские блины) с чаем на травах. Дегустация ароматной настойки «посятем» (теплый самогон с добавлением ягод). Удмуртский суп или каша.
Возвращение в Ижевск.
Экскурсия в музейно-выставочном комплексе им. М. Т. Калашникова.
Экскурсия знакомит с жизнью и изобретениями великого военного конструктора стрелкового оружия М. Т. Калашникова.
Главная особенность музея – наличие тира с огнестрельным и пневматическим оружием.
Посещение тира за доп. плату.
Посещение сувенирной лавки.
Выставка «Ижевские мотоциклы». Переезд в Воткинск. Музей-усадьба П.И. Чайковского. Возвращение в Ижевск
Завтрак в отеле по системе «шведский стол».
Посещение выставки «Ижевские мотоциклы»
На выставке «Ижевские мотоциклы» представлены серийные модели мотоциклов «Иж» с 1930-х по 2000-е годы гг. из фондов музея и личных коллекций мотоциклистов сообщества «Иж Ижевск». Выставка – не просто демонстрация коллекции мототехники, она также дает представление о жизни вокруг мотоциклов в разные исторические эпохи.
На выставке впервые публично представлена в Ижевске новая разработка Концерна «Калашников» – мотоцикл «ИЖ» нового поколения.
Переезд по маршруту г. Ижевск – г. Воткинск (60 км) с путевой информацией.
Посещение мемориально-архитектурного комплекса "Музей-усадьба П. И. Чайковского".
Классическая русская усадьба 19 века рассказывает своим посетителям о жизни семьи Чайковских в Воткинске.
Обед в кафе города.
Обзорная экскурсия по городу Воткинск с осмотром основных достопримечательностей.
Воткинск основан в 1757 году как посёлок при строительстве Воткинского железоделательного завода. Здесь родился и провёл первые 8 лет своей жизни Пётр Ильич Чайковский. Ряд своих произведений композитор создал, переживая свои детские впечатления от красоты и чистоты природы родного края.
В ходе экскурсии – знакомство с историей города, рассказ о вкладе в развитие города отца П. И. Чайковского, осмотр исторических сооружений, в том числе церкви, где крестили будущего композитора, прогулка по набережной вдоль живописного озера, ставшего прообразом «Лебединого озера» в одноименном балете.
Переезд по маршруту г. Воткинск – г. Ижевск, ж/д вокзал.
Ориентировочное окончание программы в 16:30.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость на 1 человека в зависимости от возраста, руб:
- за взрослого: 14 200 руб.;
- за ребенка (до 17 лет включительно): 13 900 руб.
Доплата за одноместное размещение: 2 000 руб.
Размещение на заезд 29-30 апреля в гостинице “Amaks” 3*, в остальные даты – гостиница “Cosmos” 4*.
Варианты проживания
Гостиница АМАКС «Центральная» 3
Гостиница АМАКС «Центральная» Ижевск – это крупный гостиничный комплекс, расположенный на центральной площади города Ижевска. В шаговой доступности от гостиницы находятся Дом Правительства, Дворец Президента Удмуртской республики, все основные достопримечательности города, крупнейшие банки, кинотеатры, торговые дома и бизнес-центры, парки и площади.
Гостям предлагаются одноместные и двухместные номера категории стандарт.
Для гостей с трехместным проживанием предлагаются двухместные номера с доп. кроватью (еврораскладушка)
Гостиница «Cosmos Izhevsk» 4
Отель «Cosmos Izhevsk» расположен в Октябрьском районе Ижевска.
К размещению предлагаются номера разной комфортности, но в каждом из них есть кровати, телевизор, сейф и сплит-система, а также своя рабочая зона и доступ к интернету, что будет полезно деловым гостям. Ванная комната имеет фен, тапочки и полотенца с предметами личной гигиены.
Предоставляются чайник и чай с кофе, а поесть в течении дня можно в ресторане «The Taste» на территории отеля, где на выбор предлагается огромное количество блюд с авторской ноткой шеф-повара. Помимо него есть и ресторан «Брауплатц» со своей пивоварней.
В отеле имеется аква-зона, фитнес-центр «Пушка» и салон красоты «Элис» для желающих. При знакомстве с окрестностями обязательно посетите постановку в Театре оперы и балета им. П. И. Чайковского и прогуляйтесь в ближайших скверах, а поклонникам сладкого особенно понравится Музей истории шоколада. Расстояние до аэропорта - 14,9 км, расстояние до железнодорожного вокзала - 5,6 км.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице 1 ночь
- Питание по программе
- Транспортное обслуживание (для группы до 18 человек обслуживание на микроавтобусе)
- Услуги гида
- Входная плата в музеи и экскурсионно-театрализованное обслуживание в музеях по программе
- Страховка в транспорте
Что не входит в цену
- Авиа и ж/д билеты до г. Ижевск и обратно
- Трансфер из аэропорта в отель до начала программы
- Питание, не указанное в программе
- Доплата за одноместное размещение: 2000 руб
- Тир в музее Калашникова
- Сувениры, личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Можно ли будет пострелять в тире?
Тир за доп. плату.
В огнестрельный тир туристы смогут сходить только в свое свободное время, т. к. там очень долго проходит процесс подготовки к стрельбе и сама стрельба. К тому же большие очереди.
Как организована встреча в первый день?
Встреча туристов в холле гостиницы в 12:20 т. к. туристы приезжают в разное время.
Будет ли трансфер в аэропорт?
Да, в аэропорт отвезут, но только после ж/д вокзала. На автовокзал тоже будет возможность заехать.
Где можно оставить вещи во второй день тура?
Можно взять в автобус с собой. Если много вещей, то можно оставить в гостинце.