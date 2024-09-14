2 дня
Влюбиться в Удмуртию. Сокращенная программа
Начало: Удмуртская Республика, Ижевск
14 сен в 10:00
2 ноя в 10:00
14 000₽ за человека
2 дня
Гостеприимная Удмуртия
Начало: Удмуртская Республика, Ижевск
28 апр в 10:00
14 июн в 10:00
14 200₽ за человека
2 дня
Гостеприимная Удмуртия. Осенний тур
Начало: Удмуртская Республика, Ижевск
5 окт в 10:00
2 ноя в 10:00
14 600₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Ижевску в категории «2-дневные туры»
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