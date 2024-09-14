Двухдневные экскурсионные туры Ижевска

Найдено 3 тура в категории «2-дневные туры» в Ижевске, цены от 14 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Влюбиться в Удмуртию. Сокращенная программа
На автобусе
2 дня
Влюбиться в Удмуртию. Сокращенная программа
Начало: Удмуртская Республика, Ижевск
14 сен в 10:00
2 ноя в 10:00
14 000 за человека
Гостеприимная Удмуртия
На автобусе
2 дня
Гостеприимная Удмуртия
Начало: Удмуртская Республика, Ижевск
28 апр в 10:00
14 июн в 10:00
14 200 за человека
Гостеприимная Удмуртия. Осенний тур
На автобусе
2 дня
Гостеприимная Удмуртия. Осенний тур
Начало: Удмуртская Республика, Ижевск
5 окт в 10:00
2 ноя в 10:00
14 600 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Ижевску в категории «2-дневные туры»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Влюбиться в Удмуртию. Сокращенная программа
  2. Гостеприимная Удмуртия
  3. Гостеприимная Удмуртия. Осенний тур
Сколько стоит тур в Ижевске в августе 2024
Сейчас в Ижевске в категории "2-дневные туры" можно забронировать 3 тура от 14 000 до 14 600.
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