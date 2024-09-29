Программа тура по дням
Город Ижевск и музей-заповедник «Лудорвай»
12:29 Прибытие поезда на железнодорожный вокзал г. Ижевска (указано местное время).
Торжественная встреча на перроне ж/д вокзала.
13:00-14:00 Обедв ресторане города. Обед представлен блюдами национальной кухни в современном прочтении.
14:00-17:00 Гастрономическая экскурсия в музей-заповедник «Лудорвай» (10 км от Ижевска) — архитектурно-этнографический музей-заповедник под открытым небом.
В программе:
- обряд гостеприимства удмуртов;
- экскурсия по территории, знакомство с 117-летней Мельницей — символом Музея-заповедника;
- встреча в Усадьбе южных удмуртов, угощение горячими табанями, перепечами и другими традиционными блюдами удмуртской кухни;
- мастер-класс по приготовлению традиционных пельменей;
- веселые тосты, интересные истории.
17:30-19:00 Вечерняя обзорная экскурсия по г. Ижевску — столице Удмуртии. Во время обзорной экскурсии по Ижевску вы узнаете об истории города-завода, который сегодня называют Оружейной столицей России.
Увидите Монумент дружбы народов, набережную Ижевского пруда, Памятник космической собаке Звездочке, Царь-пушку, Свято-Михайловский Собор.
19:00 Размещение в гостинице «Космос Ижевск / Cosmos Izhevsk 4*» — отеле международного уровня в самом центре г. Ижевска.
20:00 Ужинв ресторане отеля.
Центр удмуртской культуры, Народный музей исчезнувших деревень и дегустация пельменей
07:00-08:30 Завтракпо системе «шведский стол» в ресторане отеля.
08:50Встреча с гидом в холле отеля.
09:00-11:00 Трансфер в Игринский район (80 км).
В программе:
- Центр удмуртской культуры в деревне Сундур (недалеко от Игры), где живет и встречает гостей герой удмуртских мифов, легенд и баек Лопшо Педунь;
- развлекательная программа с традиционными удмуртскими играми, угощение в удмуртской усадьбе и мастер-класс по приготовлению перепечей;
- фотография с Лопшо Педунем на память — в подарок;
- посещение деревни Сеп: Народный музей исчезнувших деревень и мастер-класс по броши «пельмешка».
В деревне, где проживает всего 450 человек, стараниями местных жителей открылся первый в России Народный музей исчезнувших деревень, известный далеко за пределами Удмуртии.
За счет грантовых средств отремонтирован местный Дом культуры и превращен в модное место отдыха — с зонами коворкинга, звукозаписывающей студии, открыт Арт-квартал, гончарная мастерская и каждый год проходит Фестиваль исчезнувших деревень.
Обед в кафе с дегустацией 15 видов пельменей: с горбушей, редькой, свининой, говядиной, курицей, капустой, шампиньонами, черникой, вишней и не только!
15:00 Трансфер в г. Ижевск (90 км).
С 18:00 свободное время.
20:00 Ужин в ресторане отеля.
Гастрономический тур в Сарапул
07:00-08:30 Завтрак по системе «шведский стол» в ресторане отеля.
08:50Встреча с гидом в холле отеля.
09:00-10:00 Трансфер в г. Сарапул (50 км от г. Ижевска).
Наш гастрономический тур в Сарапул — настоящее удовольствие для ценителей удивительных историй и вкусных приключений!
На званом обеде в Сарапуле вы почувствуете себя долгожданным и желанным гостем! Мы точно знаем, как сделать ваше свидание с купеческим городом незабываемым!
10:00-12:45 Чаепитие в Купеческой чайной на даче головы Сарапула Павла Андреевича Башенина.
Истории семьи Башениных, традиции принимать гостей, чай на травах, бисквитное печенье, варенье.
Экскурсия по художественно-выставочному комплексу «Дача Башенина».
Экскурсия по историческому центру и Музейному кварталу города.
Прогулка по набережной Сарапула и восхитительные фото на память с видом на Большую Каму.
13:00-15:00 Званый купеческий обед в ресторане г. Сарапула со сменой 4 блюд обновленного меню по восстановленным рецептам 19 века:
- пирог заливной с квашеной капустой и рыбой;
- суп-«паштет» с курицей, мясными тефтелями и полбой;
- котлета из щуки, томленая в овощном бульоне, с опаренным хреном, картофелем и «битыми» огурцами;
- блинчик Сюзетт, фламбе с пломбиром;
- 3 вида алкогольных настоек — тыква, банан, лимон.
Встреча с хозяйкой ресторана, мастер-класс от шеф-повара и тосты «за любовь и разведку» — в подарок!
15:00 Трансфер в г. Ижевск (50 км).
С 17:00 Свободное время.
20:00 Ужин в ресторане отеля.
«Варяжская Дружина», прогулка по Воткинску, Музей-усадьба П.И. Чайковского
07:00- 08:30 Завтрак по системе «шведский стол» в ресторане отеля.
08:50 Встреча с гидом в холле отеля.
09:00 Выезд от гостиницы и трансфер в г. Воткинск (60 км от г. Ижевск).
10:00-15:00:
- Туристический комплекс «Варяжская Дружина» и его хозяева — Николай и Ольга Сергеевы — радушно принимают гостей, знакомят с комплексом, угощают лепешками по старинному семейному рецепту, делятся секретами большой семьи, где растет четверо детей, и планами на ежегодный Фестиваль Исторических реконструкций «Русь дружинная».
- Театрализованная экскурсия по Музею-усадьбе П. И. Чайковского «Сладостные воспоминания». С хозяйкой усадьбы Александрой Андреевной Чайковской мы прогуляемся по комнатам хозяйского дома, возьмем на вооружение основы этикета 19 века, познакомимся с обычаями гостеприимства в семье Чайковских.
- Обед в кафе на берегу Воткинского пруда.
- Прогулка по набережной.
- Фото на память в сквере Высоцкого.
16:00 Трансфер в г. Ижевск (60 км).
16:00-17:00 Трансфер на ж/д вокзал или в аэропорт г. Ижевска.
Окончание экскурсионной программы.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице “Cosmos Izhevsk” 4*.
Стоимость на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|Стоимость
|Взрослый, двухместное размещение
|43 500
|Взрослый, одноместное размещение
|51 000
|Взрослый на доп. месте (еврораскладушка) в двухместном номере
|41 500
|Детский (до 12 лет) на доп. месте (еврораскладушка) в двухместном номере
|37 000
Подселение не предусмотрено.
Варианты проживания
Гостиница «Cosmos Izhevsk» 4
Отель «Cosmos Izhevsk» расположен в Октябрьском районе Ижевска.
К размещению предлагаются номера разной комфортности, но в каждом из них есть кровати, телевизор, сейф и сплит-система, а также своя рабочая зона и доступ к интернету, что будет полезно деловым гостям. Ванная комната имеет фен, тапочки и полотенца с предметами личной гигиены.
Предоставляются чайник и чай с кофе, а поесть в течении дня можно в ресторане «The Taste» на территории отеля, где на выбор предлагается огромное количество блюд с авторской ноткой шеф-повара. Помимо него есть и ресторан «Брауплатц» со своей пивоварней.
В отеле имеется аква-зона, фитнес-центр «Пушка» и салон красоты «Элис» для желающих. При знакомстве с окрестностями обязательно посетите постановку в Театре оперы и балета им. П. И. Чайковского и прогуляйтесь в ближайших скверах, а поклонникам сладкого особенно понравится Музей истории шоколада. Расстояние до аэропорта - 14,9 км, расстояние до железнодорожного вокзала - 5,6 км.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в гостинице «Космос Ижевск / Cosmos Izhevsk 4*» в 2-местных номерах
- Трансферы аэропорт/вокзал-отель и обратно
- Питание, указанное в программе (завтраки, обеды, ужины)
- Все дегустации и мастер-классы
- Экскурсионная программа
- Транспортное обслуживание
- Сопровождение и работа гидов
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Ижевска и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Страховка
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на поезд и самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
На каком транспорте мы будем передвигаться?
Транспортное обслуживание на комфортабельном автобусе с системой кондиционирования и соответствующем всем требованиям безопасности
Туроператор не делает рассадку туристов в автобусе.
Возможны ли изменения в программе тура?
Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу с сохранением объема обслуживания, замены гостиниц и экскурсий на равноценные. Даты и время посещения музеев могут быть изменены в зависимости от режимов их работы.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Организовано хорошо. Отдельно хотелось отметить работу гидов Юлии и Марии.
Открыла для себя чудесный регион нашей страны.