Вкусно едем: Удмуртия угощает в Новый год. Сокращенная программа

Откройте для себя самобытную Удмуртию! Влюбитесь в ее традиции и национальную кухню, пройдитесь по улицам заснеженных городов и сел. Послушайте народные напевы и оцените необычные экспозиции музеев. Вас ждет гостеприимный народ, вкусные дегустации, чаепития и мастер-классы.

В дни заезда в Ижевске пройдет Всемирный День Пельменя! Все праздничные мероприятия будут организованы на Центральной площади в непосредственной близости от базового отеля.
5
1 отзыв
Вкусно едем: Удмуртия угощает в Новый год. Сокращенная программа
Вкусно едем: Удмуртия угощает в Новый год. Сокращенная программа
Вкусно едем: Удмуртия угощает в Новый год. Сокращенная программа
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Город Ижевск и музей-заповедник «Лудорвай»

12:29 Прибытие поезда на железнодорожный вокзал г. Ижевска (указано местное время).

Торжественная встреча на перроне ж/д вокзала.

13:00-14:00 Обедв ресторане города. Обед представлен блюдами национальной кухни в современном прочтении.

14:00-17:00 Гастрономическая экскурсия в музей-заповедник «Лудорвай» (10 км от Ижевска) — архитектурно-этнографический музей-заповедник под открытым небом.

В программе:

  • обряд гостеприимства удмуртов;
  • экскурсия по территории, знакомство с 117-летней Мельницей — символом Музея-заповедника;
  • встреча в Усадьбе южных удмуртов, угощение горячими табанями, перепечами и другими традиционными блюдами удмуртской кухни;
  • мастер-класс по приготовлению традиционных пельменей;
  • веселые тосты, интересные истории.

17:30-19:00 Вечерняя обзорная экскурсия по г. Ижевску — столице Удмуртии. Во время обзорной экскурсии по Ижевску вы узнаете об истории города-завода, который сегодня называют Оружейной столицей России.

Увидите Монумент дружбы народов, набережную Ижевского пруда, Памятник космической собаке Звездочке, Царь-пушку, Свято-Михайловский Собор.

19:00 Размещение в гостинице «Космос Ижевск / Cosmos Izhevsk 4*» — отеле международного уровня в самом центре г. Ижевска.

20:00 Ужинв ресторане отеля.

Город Ижевск и музей-заповедник «Лудорвай»Город Ижевск и музей-заповедник «Лудорвай»Город Ижевск и музей-заповедник «Лудорвай»Город Ижевск и музей-заповедник «Лудорвай»Город Ижевск и музей-заповедник «Лудорвай»Город Ижевск и музей-заповедник «Лудорвай»
2 день

Центр удмуртской культуры, Народный музей исчезнувших деревень и дегустация пельменей

07:00-08:30 Завтракпо системе «шведский стол» в ресторане отеля.

08:50Встреча с гидом в холле отеля.

09:00-11:00 Трансфер в Игринский район (80 км).

В программе:

  • Центр удмуртской культуры в деревне Сундур (недалеко от Игры), где живет и встречает гостей герой удмуртских мифов, легенд и баек Лопшо Педунь;
  • развлекательная программа с традиционными удмуртскими играми, угощение в удмуртской усадьбе и мастер-класс по приготовлению перепечей;
  • фотография с Лопшо Педунем на память — в подарок;
  • посещение деревни Сеп: Народный музей исчезнувших деревень и мастер-класс по броши «пельмешка».

В деревне, где проживает всего 450 человек, стараниями местных жителей открылся первый в России Народный музей исчезнувших деревень, известный далеко за пределами Удмуртии.

За счет грантовых средств отремонтирован местный Дом культуры и превращен в модное место отдыха — с зонами коворкинга, звукозаписывающей студии, открыт Арт-квартал, гончарная мастерская и каждый год проходит Фестиваль исчезнувших деревень.

Обед в кафе с дегустацией 15 видов пельменей: с горбушей, редькой, свининой, говядиной, курицей, капустой, шампиньонами, черникой, вишней и не только!

15:00 Трансфер в г. Ижевск (90 км).

С 18:00 свободное время.

20:00 Ужин в ресторане отеля.

Центр удмуртской культуры, Народный музей исчезнувших деревень и дегустация пельменейЦентр удмуртской культуры, Народный музей исчезнувших деревень и дегустация пельменейЦентр удмуртской культуры, Народный музей исчезнувших деревень и дегустация пельменей
3 день

Гастрономический тур в Сарапул

07:00-08:30 Завтрак по системе «шведский стол» в ресторане отеля.

08:50Встреча с гидом в холле отеля.

09:00-10:00 Трансфер в г. Сарапул (50 км от г. Ижевска).

Наш гастрономический тур в Сарапул — настоящее удовольствие для ценителей удивительных историй и вкусных приключений!

На званом обеде в Сарапуле вы почувствуете себя долгожданным и желанным гостем! Мы точно знаем, как сделать ваше свидание с купеческим городом незабываемым!

10:00-12:45 Чаепитие в Купеческой чайной на даче головы Сарапула Павла Андреевича Башенина.

Истории семьи Башениных, традиции принимать гостей, чай на травах, бисквитное печенье, варенье.

Экскурсия по художественно-выставочному комплексу «Дача Башенина».

Экскурсия по историческому центру и Музейному кварталу города.

Прогулка по набережной Сарапула и восхитительные фото на память с видом на Большую Каму.

13:00-15:00 Званый купеческий обед в ресторане г. Сарапула со сменой 4 блюд обновленного меню по восстановленным рецептам 19 века:

  • пирог заливной с квашеной капустой и рыбой;
  • суп-«паштет» с курицей, мясными тефтелями и полбой;
  • котлета из щуки, томленая в овощном бульоне, с опаренным хреном, картофелем и «битыми» огурцами;
  • блинчик Сюзетт, фламбе с пломбиром;
  • 3 вида алкогольных настоек — тыква, банан, лимон.

Встреча с хозяйкой ресторана, мастер-класс от шеф-повара и тосты «за любовь и разведку» — в подарок!

15:00 Трансфер в г. Ижевск (50 км).

16:00-17:00Трансфер на ж/д вокзал или в аэропорт города Ижевска.

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Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице “Cosmos Izhevsk” 4*.

Стоимость на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

РазмещениеСтоимость
Взрослый, двухместное размещение31 500
Взрослый, одноместное размещение36 500
Взрослый на доп. месте (еврораскладушка) в двухместном номере30 500
Детский (до 12 лет) на доп. месте (еврораскладушка) в двухместном номере27 500

Подселение не предусмотрено.

Варианты проживания

Гостиница «Cosmos Izhevsk» 4

2 ночи

Отель «Cosmos Izhevsk» расположен в Октябрьском районе Ижевска.

К размещению предлагаются номера разной комфортности, но в каждом из них есть кровати, телевизор, сейф и сплит-система, а также своя рабочая зона и доступ к интернету, что будет полезно деловым гостям. Ванная комната имеет фен, тапочки и полотенца с предметами личной гигиены.

Предоставляются чайник и чай с кофе, а поесть в течении дня можно в ресторане «The Taste» на территории отеля, где на выбор предлагается огромное количество блюд с авторской ноткой шеф-повара. Помимо него есть и ресторан «Брауплатц» со своей пивоварней.

В отеле имеется аква-зона, фитнес-центр «Пушка» и салон красоты «Элис» для желающих. При знакомстве с окрестностями обязательно посетите постановку в Театре оперы и балета им. П. И. Чайковского и прогуляйтесь в ближайших скверах, а поклонникам сладкого особенно понравится Музей истории шоколада. Расстояние до аэропорта - 14,9 км, расстояние до железнодорожного вокзала - 5,6 км.

Гостиница «Cosmos Izhevsk» 4Гостиница «Cosmos Izhevsk» 4Гостиница «Cosmos Izhevsk» 4Гостиница «Cosmos Izhevsk» 4Гостиница «Cosmos Izhevsk» 4Гостиница «Cosmos Izhevsk» 4Гостиница «Cosmos Izhevsk» 4

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение в гостинице «Космос Ижевск / Cosmos Izhevsk 4*» в 2-местных номерах
  • Трансферы аэропорт/вокзал - отель и обратно
  • Питание по программе (завтраки, обеды)
  • Все дегустации и мастер-классы
  • Экскурсионная программа
  • Транспортное обслуживание
  • Сопровождение и работа гидов
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Ижевска и обратно
  • Питание, не указанное в программе (ужины)
  • Страховка
Место начала и завершения?
Удмуртская Республика, Ижевск
Входят ли билеты на поезд и самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

На каком транспорте мы будем передвигаться?

Транспортное обслуживание на комфортабельном автобусе с системой кондиционирования и соответствующем всем требованиям безопасности

Туроператор не делает рассадку туристов в автобусе.

Возможны ли изменения в программе тура?

Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу с сохранением объема обслуживания, замены гостиниц и экскурсий на равноценные. Даты и время посещения музеев могут быть изменены в зависимости от режимов их работы.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 60 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
Д
29 сен 2024
Брала тур "Вкусно едем. Удмуртия угощает. " на 3 дня.
Организовано хорошо. Отдельно хотелось отметить работу гидов Юлии и Марии.
Открыла для себя чудесный регион нашей страны.
Брала тур &quot;Вкусно едем. Удмуртия угощает. &quot; на 3 дня.Брала тур &quot;Вкусно едем. Удмуртия угощает. &quot; на 3 дня.Брала тур &quot;Вкусно едем. Удмуртия угощает. &quot; на 3 дня.Брала тур &quot;Вкусно едем. Удмуртия угощает. &quot; на 3 дня.Брала тур &quot;Вкусно едем. Удмуртия угощает. &quot; на 3 дня.Брала тур &quot;Вкусно едем. Удмуртия угощает. &quot; на 3 дня.Брала тур &quot;Вкусно едем. Удмуртия угощает. &quot; на 3 дня.Брала тур &quot;Вкусно едем. Удмуртия угощает. &quot; на 3 дня.

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