1 день

Город Ижевск и музей-заповедник «Лудорвай»

12:29 Прибытие поезда на железнодорожный вокзал г. Ижевска (указано местное время).

Торжественная встреча на перроне ж/д вокзала.

13:00-14:00 Обедв ресторане города. Обед представлен блюдами национальной кухни в современном прочтении.

14:00-17:00 Гастрономическая экскурсия в музей-заповедник «Лудорвай» (10 км от Ижевска) — архитектурно-этнографический музей-заповедник под открытым небом.

В программе:

обряд гостеприимства удмуртов;

экскурсия по территории, знакомство с 117-летней Мельницей — символом Музея-заповедника;

встреча в Усадьбе южных удмуртов, угощение горячими табанями, перепечами и другими традиционными блюдами удмуртской кухни;

мастер-класс по приготовлению традиционных пельменей;

веселые тосты, интересные истории.

17:30-19:00 Вечерняя обзорная экскурсия по г. Ижевску — столице Удмуртии. Во время обзорной экскурсии по Ижевску вы узнаете об истории города-завода, который сегодня называют Оружейной столицей России.

Увидите Монумент дружбы народов, набережную Ижевского пруда, Памятник космической собаке Звездочке, Царь-пушку, Свято-Михайловский Собор.

19:00 Размещение в гостинице «Космос Ижевск / Cosmos Izhevsk 4*» — отеле международного уровня в самом центре г. Ижевска.



20:00 Ужинв ресторане отеля.