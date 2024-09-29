5 день

Музей родов Баграш-Бигры, в гостях у семьи Алексеевых, студия удмуртского платья «Дэрем»

08:00-09:00 Завтрак по системе «шведский стол» в ресторане отеля. Освобождение номеров.



09:50 Встреча с гидом в холле отеля.



10:00 Трансфер в Малопургинский район (40 км).



11:00 Деревня Баграш-Бигра.



Именно здесь — в сердце самого удмуртского района, по соседству с Ижевском и Сарапулом, живут удивительно щедрые и открытые люди, готовые рассказать вам о традициях гостеприимства. Поехать в гости к целой деревне? Это реально.



Мы узнаем, что такое "воршуд","боляки" и поучаствуем в обряде приема гостей.

Побываем в новой достопримечательности региона — Даур Шыкыс (Сундук времени) — так называют местные жители дом-красавец, вместивший в себя Музей родов Баграш-Бигры, макет действующей мельницы, Туристский Информационный центр Малопургинского района и целый ворох легенд, преданий и вкусных историй.

Познакомимся с Главой деревни и увидим родовой тотем — оберег деревни.



12:00 Трансфер в Малую Пургу.



Именно здесь находится колыбель южных удмуртов. Нас гостеприимно встречает семья Алексеевых.

хозяйка, как и принято, у ворот с кумышкой, хлебом-маслом;

хозяин с красавцем-конем и историями удмуртского народа;

гостей ждет обед из блюд удмуртской национальной кухни — табаней с зыретом, перепечей, кыстыбеев;

кулинарный мастер-класс по приготовлению удмуртского национального блюда.

14:00-16:00 Знакомство с Татьяной Никитичной Москвиной, реставратором и дизайнером одежды, основательницей студии удмуртского платья «Дэрем».

Она приоденет вас во всё вековое, сохранившее красоту наших прабабушек, и расскажет, что такое истории народного платья, а также что такое энергосберегающая одежда.



16:00-17:00 Трансфер на ж/д вокзал или в аэропорт города Ижевска.