Об экскурсии

Река Пшада

Река Пшада протекает в районе Геленджика, а в различных ее областях расположены загадочные дольмены. Их точный возраст неизвестен. Ученые предполагают, что построены пшадские дольмены были во 2-4 тысячелетии до н. э. До 50-х годов прошлого века они не вызывали широкого интереса ни у путешественников, ни у исследователей. Многие дольмены Пшада полуразрушены, но большинство из них теперь охраняются государством.

Считается, что некоторые дольмены могут восстанавливать силы или даже отвечать на вопросы. Поэтому к ним совершают паломничество люди, верящие в сверхъестественное.

Путь к дольменам лежит через фермерско-крестьянское хозяйство. Нам предложат чай на травах, мед. Различные сувениры. Есть кафе.

Река Жане

После осмотра этих дольменов мы переедем в сам поселок Пшада и на окраине посетим еще одну группу дольменов. Прогулявшись по лесу переезжаем в поселок Возрождение, на речку Жане. Река Жане берет начало на горе Казачья, истоком является хребет Коцехур. Через три с половиной километра увидите второй водопад «Изумрудный» или «Чаша любви», где Вы можете искупаться после длительного пути к водопаду.

Примечательнее долина реки археологическими памятниками. В течение многих тысячелетий она была густо заселена различными племенами. Об этом нам говорят и дольмены, и остатки от мест поселений, и погребальные курганы высотой от 1 до 3 м, часто образующие сплошные могильные поля.

По маршруту к дольменам и водопадам вам будут встречаться сувенирные палатки. А также вы можете попробовать местный мед, вино и покушать шашлыка. Мыло, которое варят прям тут.