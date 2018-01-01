Индивидуальная экскурсия в долину реки Пшада и Жане из Кабардинки

Древность. Тысячелетия. Мегалиты. Это все имеет название

Древность. Тысячелетия. Мегалиты. Это все имеет название.

И имя ему — Дольмены.

И мы теперь имеем возможность не только все это увидеть собственными глазами, но и потрогать.

Наш путь лежит в долину реки Пшада и Жане.
Индивидуальная экскурсия в долину реки Пшада и Жане из Кабардинки
Индивидуальная экскурсия в долину реки Пшада и Жане из Кабардинки
Индивидуальная экскурсия в долину реки Пшада и Жане из Кабардинки
Индивидуальная экскурсия в долину реки Пшада и Жане из Кабардинки
Индивидуальная экскурсия в долину реки Пшада и Жане из Кабардинки
Индивидуальная экскурсия в долину реки Пшада и Жане из Кабардинки
Индивидуальная экскурсия в долину реки Пшада и Жане из Кабардинки

Что вас ожидает 🤩

  • Дольмены
  • Водопады
  • Долина 1000 курганов
  • Речки, леса, горы

Об экскурсии

Река Пшада

Река Пшада протекает в районе Геленджика, а в различных ее областях расположены загадочные дольмены. Их точный возраст неизвестен. Ученые предполагают, что построены пшадские дольмены были во 2-4 тысячелетии до н. э. До 50-х годов прошлого века они не вызывали широкого интереса ни у путешественников, ни у исследователей. Многие дольмены Пшада полуразрушены, но большинство из них теперь охраняются государством.
Считается, что некоторые дольмены могут восстанавливать силы или даже отвечать на вопросы. Поэтому к ним совершают паломничество люди, верящие в сверхъестественное.
Путь к дольменам лежит через фермерско-крестьянское хозяйство. Нам предложат чай на травах, мед. Различные сувениры. Есть кафе.

Река Жане

После осмотра этих дольменов мы переедем в сам поселок Пшада и на окраине посетим еще одну группу дольменов. Прогулявшись по лесу переезжаем в поселок Возрождение, на речку Жане. Река Жане берет начало на горе Казачья, истоком является хребет Коцехур. Через три с половиной километра увидите второй водопад «Изумрудный» или «Чаша любви», где Вы можете искупаться после длительного пути к водопаду.
Примечательнее долина реки археологическими памятниками. В течение многих тысячелетий она была густо заселена различными племенами. Об этом нам говорят и дольмены, и остатки от мест поселений, и погребальные курганы высотой от 1 до 3 м, часто образующие сплошные могильные поля.
По маршруту к дольменам и водопадам вам будут встречаться сувенирные палатки. А также вы можете попробовать местный мед, вино и покушать шашлыка. Мыло, которое варят прям тут.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Услуги гида
Что не входит
  • Оплата за вход на территорию Пшадского хозяйства и долину Жане
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мы заберем вас возле отеля или где договоримся
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • Нам придется много ходить
  • Поэтому удобная обувь и головной убор от солнца не помешают
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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