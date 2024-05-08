Семейные развлекательные экскурсии Кабардинки

Найдено 8 экскурсий в категории «Можно с детьми» в Кабардинке, цены от 2 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
К сухогрузу «Рио» из Кабардинки
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Легкая прогулка к сухогрузу «Рио» из Кабардинки с историческим акцентом
История Кабардинки и Черного моря в легкой прогулке к сухогрузу «Рио». Увидим маяк, дикие пляжи и стильный глэмпинг
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 500 за всё до 4 чел.
Из Кабардинки в Геленджик - город мечты
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
1 отзыв
Из Кабардинки в Геленджик - город мечты
Прогулка по белоснежной набережной, виды с обрыва Круча, храм Андрея Первозванного и два маяка. За 4 часа вы узнаете Геленджик глазами местных
Начало: Проживание заказчика
Сегодня в 18:30
10 июня в 14:00
5 500 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо - из Кабардинки
🚗 На машине
Фотопрогулка
5 часов
5 отзывов
Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо - из Кабардинки
Насладитесь уникальной фотопрогулкой по Абрау-Дюрсо из Кабардинки. Озеро, фонтаны, Арт-парк и виноградники ждут вас. Профессиональные фото на память
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
9 000 за всё до 3 чел.
Джипинг в горы из Кабардинки
🛣 Джиппинг
Мини-группа
4 часа
4 отзыва
Джипинг в горы из Кабардинки: захватывающая экскурсия
Отправляйтесь на джип-тур из Кабардинки и откройте для себя Кабардинский перевал, можжевеловую рощу, дерево Желаний и вершину горы Безумная
Начало: Забираем с вашего адреса
Расписание: ежедневно в 10:00 и в 15:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
2 000 за человека
Поездка на квадроциклах в горы
🛻 На квадроциклах
Индивидуальная
2 часа
Увлекательная поездка на квадроциклах в горы Кабардинки
Погрузитесь в атмосферу драйва и веселья на индивидуальной экскурсии по горам Кабардинки. Впечатляющие виды и адреналин гарантированы
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: Ежедневно в 09:00 или по запросу
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 7 000 за всё до 8 чел.
Старый парк, или Путешествие сквозь цивилизации
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Старый парк, или Путешествие сквозь цивилизации
Путешествие вокруг света за 4 часа! Узнайте о Старом парке, созданном талантливым человеком, и погуляйте среди исторических и культурных памятников
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
6 000 за всё до 4 чел.
Экскурсия в Лаго-Наки
Групповая
12 часов
Путешествие по Лаго-Наки: горы, пещеры и водопады
Путешествие в Лаго-Наки из Кабардинки. Откройте для себя горные пейзажи, Азишскую пещеру, Хаджохскую теснину и водопады Руфабго
Начало: По договоренности
Расписание: С мая по сентябрь, отправление в 7:00 в Четверг и воскресенье
5 июля в 09:00
7 июля в 09:00
2 000 за человека
Кабардинка в объективе: экскурсия-фотосессия
🚶 Пешая
Фотопрогулка
4 часа
Кабардинка в объективе: экскурсия-фотосессия
Прогулка по Кабардинке с фотосессией: бермудский треугольник, выброшенный корабль, набережная и арт-объекты. Узнайте интересные факты и получите уникальные фото
Завтра в 09:30
11 июня в 09:30
10 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Ринат
    8 мая 2024
    Джипинг в горы из Кабардинки
    Красивая панорама и вид на Кабардинку и Новороссийск. Тихие природные пейзажи и чистый воздух, предгорья Кавказа. Жаль, что сезон еще не
    читать дальше

    начался и кафе не работало. Для прогулки с детьми - идеальный вариант. Не слишком быстро, делали остановки для фото на память. Не слишком долго - не устали от поездки.

  • О
    Ольга
    16 октября 2023
    Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо - из Кабардинки
    В отпуске,в сентябре отдыхала в Кабардинке. При планировании отпускных дней обратила внимание на экскурсию с Марией. Давно хотела посетить Абрау,но
    читать дальше

    экскурсии с большими группами не люблю Фотопрогулка с Марией оправдала ожидание. Прогулялись по красивым локациям,не туристическим секретным местам. Получила отличные фото,которые меня теперь радуют.

  • Г
    Галина
    6 октября 2023
    Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо - из Кабардинки
    Огромное спасибо Марии за проведенную экскурсию и замечательные фото на память о прогулке. Она знает историю своего родного края и
    читать дальше

    хорошо об этом рассказывает. Мы побывали на Абрау в местах, куда не ездят туристические автобусные туры, очень приватная экскурсия. Никаких утомительно, навязчивых дигустаций и посещений мест, куда турфирмам просто выгодно привозить экскурсии. Весь темп экскурсии подстроен под наши пожелания.

    Огромное спасибо Марии за проведенную экскурсию и замечательные фото на память о прогулке. Она знает историю
  • Е
    Екатерина
    1 сентября 2023
    Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо - из Кабардинки
    Эту экскурсию смело можно позиционировать как фотосессию на отдыхе. Место прекрасное, обязательно вернёмся еще.
  • А
    Алена
    5 августа 2023
    Джипинг в горы из Кабардинки
    Огромное спасибо водителю Ивану, это лучший водитель. У нас много впечатлений, всем советую!!!
  • И
    Ирина
    22 июля 2023
    Из Кабардинки в Геленджик - город мечты
    Отличная интересная комфортная поездка!
  • Е
    Евгения
    15 июня 2023
    К сухогрузу «Рио» из Кабардинки
    Решили прогуляться к сухогрузу РИО и не пожалели! Прогулка вдоль моря, правда с препятствиями), но это добавляет колорит! Екатерина, прекрасный
    читать дальше

    рассказчик, очень коммуникабельный человек! Были с ребенком 11 лет. Была возможность даже подняться на сухогруз, что мы и сделали) Всем рекомендую, тем более, что его потихоньку разбирают для утилизации.

    Решили прогуляться к сухогрузу РИО и не пожалели! Прогулка вдоль моря, правда с препятствиями), но это
  • Е
    Екатерина
    23 января 2023
    К сухогрузу «Рио» из Кабардинки
    Добрый день, нам очень понравилось и экскурсовод Екатерина огонь

Ответы на вопросы от путешественников по Кабардинке в категории «Можно с детьми»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кабардинке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
  1. К сухогрузу «Рио» из Кабардинки
  2. Из Кабардинки в Геленджик - город мечты
  3. Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо - из Кабардинки
  4. Джипинг в горы из Кабардинки
  5. Поездка на квадроциклах в горы
Сколько стоит экскурсия по Кабардинке в июне 2024
Сейчас в Кабардинке в категории "Можно с детьми" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 2 000 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.57 из 5
Купите самую интересную из 8 экскурсий в Кабардинке на 2024 год по теме «Можно с детьми», 12 ⭐ отзывов, цены от 2000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам