1 чел.
По популярности
Мини-группа
4 часа
Джипинг в горы из Кабардинки: захватывающая экскурсия
Отправляйтесь на джип-тур из Кабардинки и откройте для себя Кабардинский перевал, можжевеловую рощу, дерево Желаний и вершину горы Безумная
Начало: Забираем с вашего адреса
Расписание: ежедневно в 10:00 и в 15:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
2 000₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Увлекательная поездка на квадроциклах в горы Кабардинки
Погрузитесь в атмосферу драйва и веселья на индивидуальной экскурсии по горам Кабардинки. Впечатляющие виды и адреналин гарантированы
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: Ежедневно в 09:00 или по запросу
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 7 000₽ за всё до 8 чел.
Групповая
12 часов
Путешествие по Лаго-Наки: горы, пещеры и водопады
Путешествие в Лаго-Наки из Кабардинки. Откройте для себя горные пейзажи, Азишскую пещеру, Хаджохскую теснину и водопады Руфабго
Начало: По договоренности
Расписание: С мая по сентябрь, отправление в 7:00 в Четверг и воскресенье
5 июля в 09:00
7 июля в 09:00
2 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- РРинат8 мая 2024Красивая панорама и вид на Кабардинку и Новороссийск. Тихие природные пейзажи и чистый воздух, предгорья Кавказа. Жаль, что сезон еще не
- ААлена5 августа 2023Огромное спасибо водителю Ивану, это лучший водитель. У нас много впечатлений, всем советую!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Кабардинке в категории «Развлечения для детей»
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