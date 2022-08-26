Мы полюбуемся озером Абрау — самым большим пресноводным водоемом Краснодарского края — и украшающим его 40-метровым фонтаном «Женевский». Побываем в Арт-парке на набережной и осмотрим все его достопримечательности: дерево желаний, светящиеся качели и аллеею роз. А также посетим домик Виноградаря, заглянем на главную площадь Александра Невского и оценим расположенные на ней необычные фонтаны: «Бутылка» и «Обезьянка».
Я раскрою историю поселка и знаменитого завода шампанских вин, сделавшем его знаменитым. Поделюсь увлекательными легендами и расскажу о знаменитых людях, которые посещали эти живописные места. А также сделаю для вас профессиональные фото, которые станут ярким и душевным напоминанием о путешествии.