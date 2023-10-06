Абрау-Дюрсо — идиллический курорт с целебным воздухом, горами, виноградниками и волшебным озером.
Вы погуляете по набережной, рассмотрите необычные скульптуры и инсталляции в Арт-парке, впечатлитесь оригинальными фонтанами и ощутите царящее здесь умиротворение. А я сделаю для вас душевные фото.
Вы погуляете по набережной, рассмотрите необычные скульптуры и инсталляции в Арт-парке, впечатлитесь оригинальными фонтанами и ощутите царящее здесь умиротворение. А я сделаю для вас душевные фото.
Описание фото-прогулки
Арт-парк, озеро и фонтаны
Мы полюбуемся озером Абрау — самым большим пресноводным водоёмом Краснодарского края — и украшающим его 40-метровым фонтаном «Женевский». Побываем в Арт-парке на набережной и осмотрим все его достопримечательности: дерево желаний, светящиеся качели и аллеею роз. А также посетим домик Виноградаря, заглянем на главную площадь Александра II и оценим расположенные на ней необычные фонтаны: «Бутылка» и «Обезьянка».
Остановись, мгновение!
Во время прогулки я сделаю для вас профессиональные фото, которые станут ярким и душевным напоминанием о путешествии.
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном Toyota Yaris Cross
- Я снимаю на камеру Canon 6D
- На следующий день вы получите 50+ фото в цветокоррекции в электроном виде любым удобным для вас способом
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно
- Прогулка возможна для компании максимум до 3 человек
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Кабардинке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 328 туристов
По образованию я психолог, а по призванию — гид и фотограф. Родилась в прекрасном городе-герое Новороссийске. Очень люблю природу и историю, много путешествую. С радостью поделюсь с вами великолепными локациями, интересными местами и захватывающими видами. Побывав здесь однажды, вы влюбитесь в наш край и будете возвращаться снова и снова.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Огромное спасибо Марии за проведенную экскурсию и замечательные фото на память о прогулке. Она знает историю своего родного края и хорошо об этом рассказывает. Мы побывали на Абрау в местах, куда не ездят туристические автобусные туры, очень приватная экскурсия. Никаких утомительно, навязчивых дигустаций и посещений мест, куда турфирмам просто выгодно привозить экскурсии. Весь темп экскурсии подстроен под наши пожелания.
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М
Экскурсия понравилась! Мария отличный гид и приятный собеседник. В Абрау-Дюрсо очень красиво. Рекомендую данную экскурсию
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В отпуске,в сентябре отдыхала в Кабардинке. При планировании отпускных дней обратила внимание на экскурсию с Марией. Давно хотела посетить Абрау,но экскурсии с большими группами не люблю Фотопрогулка с Марией оправдала ожидание. Прогулялись по красивым локациям,не туристическим секретным местам. Получила отличные фото,которые меня теперь радуют.
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Е
Замечательная и очень красивая экскурсия с замечательным гидом. Однозначно советуем всем. Впечатлений море, и время пролетело очень незаметно, что устали поняли только дома когда уложились все моменты
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Е
Эту экскурсию смело можно позиционировать как фотосессию на отдыхе. Место прекрасное, обязательно вернёмся еще.
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Н
Мне все очень понравилось! Отличная экскурсия! Отличная Мария! Спасибо!
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