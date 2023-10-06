Абрау-Дюрсо — идиллический курорт с целебным воздухом, горами, виноградниками и волшебным озером. Вы погуляете по набережной, рассмотрите необычные скульптуры и инсталляции в Арт-парке, впечатлитесь оригинальными фонтанами и ощутите царящее здесь умиротворение. А я сделаю для вас душевные фото.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание фото-прогулки

Арт-парк, озеро и фонтаны

Мы полюбуемся озером Абрау — самым большим пресноводным водоёмом Краснодарского края — и украшающим его 40-метровым фонтаном «Женевский». Побываем в Арт-парке на набережной и осмотрим все его достопримечательности: дерево желаний, светящиеся качели и аллеею роз. А также посетим домик Виноградаря, заглянем на главную площадь Александра II и оценим расположенные на ней необычные фонтаны: «Бутылка» и «Обезьянка».

Остановись, мгновение!

Во время прогулки я сделаю для вас профессиональные фото, которые станут ярким и душевным напоминанием о путешествии.

Организационные детали