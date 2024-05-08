Экскурсии к горам Кабардинки

Найдено 3 экскурсии в категории «Горы» в Кабардинке, цены от 2 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Джипинг в горы из Кабардинки
🛣 Джиппинг
Мини-группа
4 часа
4 отзыва
Джипинг в горы из Кабардинки: захватывающая экскурсия
Отправляйтесь на джип-тур из Кабардинки и откройте для себя Кабардинский перевал, можжевеловую рощу, дерево Желаний и вершину горы Безумная
Начало: Забираем с вашего адреса
«Отправляясь в джип-тур, вы сможете посетить Кабардинский перевал, погулять среди можжевеловой рощи, побывать у дерева Желаний, прикоснуться к тысячелетним дольменам, покорить вершину горы Безумная»
Расписание: ежедневно в 10:00 и в 15:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
2 000 за человека
Поездка на квадроциклах в горы
🛻 На квадроциклах
Индивидуальная
2 часа
Увлекательная поездка на квадроциклах в горы Кабардинки
Погрузитесь в атмосферу драйва и веселья на индивидуальной экскурсии по горам Кабардинки. Впечатляющие виды и адреналин гарантированы
Начало: По согласованию с туристом
«Что вас ожидает: Выезжаем из Кабардинки и едем в горы»
Расписание: Ежедневно в 09:00 или по запросу
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 7 000 за всё до 8 чел.
К Лаго-Наки в горы к термальным источникам, водопадам и пещерам
Мини-группа
20 часов
К Лаго-Наки в горы к термальным источникам, водопадам и пещерам
Насладитесь величественными водопадами Руфабго, исследуйте Хаджохскую теснину, пещеру Азишская и термальные источники на плато Лаго-Наки
Начало: Кабардинка
Расписание: 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
5 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Ринат
    8 мая 2024
    Джипинг в горы из Кабардинки
    Красивая панорама и вид на Кабардинку и Новороссийск. Тихие природные пейзажи и чистый воздух, предгорья Кавказа. Жаль, что сезон еще не
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    начался и кафе не работало. Для прогулки с детьми - идеальный вариант. Не слишком быстро, делали остановки для фото на память. Не слишком долго - не устали от поездки.

  • А
    Алена
    5 августа 2023
    Джипинг в горы из Кабардинки
    Огромное спасибо водителю Ивану, это лучший водитель. У нас много впечатлений, всем советую!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Кабардинке в категории «Горы»

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Сколько стоит экскурсия по Кабардинке в июне 2024
Сейчас в Кабардинке в категории "Горы" можно забронировать 3 экскурсии от 2 000 до 7 000. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.57 из 5
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