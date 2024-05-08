1 чел.
По популярности
Мини-группа
4 часа
Джипинг в горы из Кабардинки: захватывающая экскурсия
Отправляйтесь на джип-тур из Кабардинки и откройте для себя Кабардинский перевал, можжевеловую рощу, дерево Желаний и вершину горы Безумная
Начало: Забираем с вашего адреса
«Отправляясь в джип-тур, вы сможете посетить Кабардинский перевал, погулять среди можжевеловой рощи, побывать у дерева Желаний, прикоснуться к тысячелетним дольменам, покорить вершину горы Безумная»
Расписание: ежедневно в 10:00 и в 15:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
2 000₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Увлекательная поездка на квадроциклах в горы Кабардинки
Погрузитесь в атмосферу драйва и веселья на индивидуальной экскурсии по горам Кабардинки. Впечатляющие виды и адреналин гарантированы
Начало: По согласованию с туристом
«Что вас ожидает: Выезжаем из Кабардинки и едем в горы»
Расписание: Ежедневно в 09:00 или по запросу
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 7 000₽ за всё до 8 чел.
Мини-группа
20 часов
К Лаго-Наки в горы к термальным источникам, водопадам и пещерам
Насладитесь величественными водопадами Руфабго, исследуйте Хаджохскую теснину, пещеру Азишская и термальные источники на плато Лаго-Наки
Начало: Кабардинка
Расписание: 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
5 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- РРинат8 мая 2024Красивая панорама и вид на Кабардинку и Новороссийск. Тихие природные пейзажи и чистый воздух, предгорья Кавказа. Жаль, что сезон еще не
- ААлена5 августа 2023Огромное спасибо водителю Ивану, это лучший водитель. У нас много впечатлений, всем советую!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Кабардинке в категории «Горы»
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