читать дальше начался и кафе не работало. Для прогулки с детьми - идеальный вариант. Не слишком быстро, делали остановки для фото на память. Не слишком долго - не устали от поездки.

Красивая панорама и вид на Кабардинку и Новороссийск. Тихие природные пейзажи и чистый воздух, предгорья Кавказа. Жаль, что сезон еще не