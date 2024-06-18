Что вас ожидает:Роскошные горные пейзажи и плантации виноградников Полуостров Тамань находится на Западе Краснодарского края. С одной стороны Черное море, с другой стороны Азовское, а рядом Керченский пролив. Ваше путешествие начнется в Геленджике, вы от правитесь на комфортабельном автобусе за 160 км. По пути можно будет увидеть Цемесскую бухту, Новороссийск. За окнами будут мелькать роскошные горные пейзажи, которые под конец поездки сменятся степным ландшафтом и плантациями виноградников. Перед тем, как отправиться на вулкан, вы заедете на настоящую страусиную ферму! С забавными страусами можно будет познакомиться поближе, сделать фото, передохнуть и размять ноги с дороги.

СПА-процедуры у грязевого вулкана Тиздар

Следующая остановка ключевая — вулкан Тиздар или Синяя Балка. Это совершенно неопасный грязевой вулкан, высотой в 74 метра. В его жерле и проводятся СПА-процедуры. Температуры грязи в течение года не опускается ниже 25 градусов. Купель, то есть жерло, в диаметре составляет порядка 25 метров, так что тесно не будет. Глубина жерла неизвестно, но утонуть здесь невозможно. Густая масса выталкивает тело наружу, можно просто лежать на поверхности. Вулканическая грязь содержит полезные минеральный вещества, которые очищают, омолаживают и питают кожу, а также оказывают эффект пилинга. Это натуральный природный СПА-салон. После экзотической грязевой ванны можно окунуться в Азовское море, которое буквально в 200 метров. Если в соленой воде купаться не хочется, к услугам душевые. Кстати, Тидзар потому и пользуется популярностью, что это облагороженное, благоустроенное для туристов место. Всего на Тамани более 40 подобных грязевых СПА, но большинство из них дикие. На территории вулкана есть парковка, детские площадки, душевые кабинки, раздевалки, в общем, цивилизация. После процедур можно будет подкрепиться в кафе, для этого лучше взят с собой наличность. А если грязи не хватило, для полноты впечатлений можно заказать винную ванну. Важная информация:Необходимо взять с собой: питьевую воду, напитки, легкий перекус, куртку или ветровку в зависимости от сезона, мыльные принадлежности, одежду для купания, головной убор, пляжный коврик.