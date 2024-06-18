Автобусные экскурсии в Тамани предоставляют возможность насладиться уникальными достопримечательностями, мягким климатом, ярким солнцем и ласковым морем. Путешествие начинается в Геленджике, откуда вы отправитесь на комфортабельном автобусе. По пути можно увидеть
7 причин купить эту экскурсию
- 🚌 Комфортабельный автобус
- 🌄 Уникальные природные пейзажи
- 🦩 Посещение страусиной фермы
- 🛁 СПА-процедуры в вулканической грязи
- 🌊 Купание в Азовском море
- 🍷 Возможность винной ванны
- 🍽 Кафе на территории вулкана
Что можно увидеть
- Цемесская бухта
- Новороссийск
- Страусиная ферма
- Вулкан Тиздар
- Азовское море
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30
Что вас ожидает:
- Вулкан Тиздар или Синяя Балка
- Цемесская бухта
Описание экскурсии
Что вас ожидает:Роскошные горные пейзажи и плантации виноградников Полуостров Тамань находится на Западе Краснодарского края. С одной стороны Черное море, с другой стороны Азовское, а рядом Керченский пролив. Ваше путешествие начнется в Геленджике, вы от правитесь на комфортабельном автобусе за 160 км. По пути можно будет увидеть Цемесскую бухту, Новороссийск. За окнами будут мелькать роскошные горные пейзажи, которые под конец поездки сменятся степным ландшафтом и плантациями виноградников. Перед тем, как отправиться на вулкан, вы заедете на настоящую страусиную ферму! С забавными страусами можно будет познакомиться поближе, сделать фото, передохнуть и размять ноги с дороги.
СПА-процедуры у грязевого вулкана Тиздар
Следующая остановка ключевая — вулкан Тиздар или Синяя Балка. Это совершенно неопасный грязевой вулкан, высотой в 74 метра. В его жерле и проводятся СПА-процедуры. Температуры грязи в течение года не опускается ниже 25 градусов. Купель, то есть жерло, в диаметре составляет порядка 25 метров, так что тесно не будет. Глубина жерла неизвестно, но утонуть здесь невозможно. Густая масса выталкивает тело наружу, можно просто лежать на поверхности. Вулканическая грязь содержит полезные минеральный вещества, которые очищают, омолаживают и питают кожу, а также оказывают эффект пилинга. Это натуральный природный СПА-салон. После экзотической грязевой ванны можно окунуться в Азовское море, которое буквально в 200 метров. Если в соленой воде купаться не хочется, к услугам душевые. Кстати, Тидзар потому и пользуется популярностью, что это облагороженное, благоустроенное для туристов место. Всего на Тамани более 40 подобных грязевых СПА, но большинство из них дикие. На территории вулкана есть парковка, детские площадки, душевые кабинки, раздевалки, в общем, цивилизация. После процедур можно будет подкрепиться в кафе, для этого лучше взят с собой наличность. А если грязи не хватило, для полноты впечатлений можно заказать винную ванну. Важная информация:Необходимо взять с собой: питьевую воду, напитки, легкий перекус, куртку или ветровку в зависимости от сезона, мыльные принадлежности, одежду для купания, головной убор, пляжный коврик.
Ежедневно с мая по сентябрь
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Детский (с 6 до 11 лет включительно)
|1 500 ₽
|Взрослый (12+)
|2 000 ₽
|Детям до 5 лет
|0 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Вулкан Тиздар или Синяя Балка
- Цемесская бухта
Что включено
- Транспортные расходы
- Опытный экскурсовод
Что не входит в цену
- Вход на вулкан - взр. 350 руб., дет. 350 руб.
- Зооуголок
- Дегустация меда - 200 руб.
- Покупка грязи 1, 5 литра - 150 руб.
- Винное СПА
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с мая по сентябрь
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Важная информация
- Необходимо взять с собой: питьевую воду
- Напитки
- Легкий перекус
- Куртку или ветровку в зависимости от сезона
- Мыльные принадлежности
- Одежду для купания
- Головной убор
- Пляжный коврик
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.