Рыбалка

Групповая экскурсия в Кабардинке
На три часа мы с вами отправимся бороздить просторы Черного моря, чтобы вернуться на берег с хорошим уловом. Вы сможете порыбачить, насладиться красивыми видами и получить заряд хорошего настроения!
Рыбалка
Рыбалка
Рыбалка
Рыбалка
Рыбалка
Рыбалка
Ближайшие даты:
24
ноя
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Описание

Что вас ждет

Мы предлагаем вам незабываемо провести время в море на нашей комфортабельной яхте — 3-часовая рыбалка, вы, море и удочка. Рыбалка состоится в любое время года. Какую рыбу мы можем поймать, спросите вы?
  • Барабулька. Небольшая рыбка, длиной до 30 см. Мясо вкусное и нежное.
  • Кефаль. В Черном море обитает 4 вида, самый крупный — лобан. Он вырастает до 55 см. в длину.
  • Ставрида. Хищная, промысловая рыба длиной 20-30 см. Самые крупные особи достигают в длину 60 см.
  • Ласкирь. Он же морской карась. Чаще всего ловится ставрида. При желании наш капитан может вам пожарить улов на яхте, за дополнительную плату. Организационные моменты• Обязательно нужно явиться за 15-20 минут до посадки.
  • Возьмите с собой напитки, перекус, купальные принадлежности, полотенце, не в летний период — теплую одежду.

8.00 11.00 12.00 14.00 16.00 17.00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Снасти
Что не входит
  • Жарка улова
Где начинаем и завершаем?
Начало: Геленджик, геолокацию отправим Вам на вэтсап
Завершение: Геленджик
Когда и сколько длится?
Когда: 8.00 11.00 12.00 14.00 16.00 17.00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Обязательно нужно явиться за 15-20 минут до посадки.
  • Возьмите с собой:
  • Напитки
  • Перекус
  • Купальные принадлежности
  • Полотенце
  • Вне летней период, теплую одежду
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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