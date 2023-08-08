Полностью оборудованный катамаран для успешной рыбалки в Кабардинке
Морская рыбалка в Кабардинке в открытом море. Новый моторный катамаран с удобными мягкими сидениями. Полностью оборудован снастями для успешной рыбалки. Эхолот покажет где есть рыба. По пути вы будите любоваться красивыми пейзажами на горный гребет и открытым морем. Опытный капитан расскажет много интересных историй и научит базовым навыкам рыбной ловли в море.
Ближайшие даты:
8
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Что вас ожидает:
- Горы
- Море
- Рио
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Мы отправимся на 3 часа в открытом мореНовый моторный катамаран с удобными мягкими сидениями. Полностью оборудован снастями для успешной рыбалки. Эхолот покажет где есть рыба. По пути вы будите любоваться красивыми пейзажами на горный гребет и открытым морем. Опытный капитан расскажет много интересных историй и научит базовым навыкам рыбной ловли в море.
Ежедневно в 7:30
Ответы на вопросы
- Что входит
- Рыбалка
- Моторный катамаран
- Снасти для рыбалки
- Консультация
- Что не входит
- Еда и напитки
- Место начала и завершения?
- Пляж Оазис 44.643702,37.929249
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 7:30Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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