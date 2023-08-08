Морская рыбалка в Кабардинке

Полностью оборудованный катамаран для успешной рыбалки в Кабардинке

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Ответы на вопросы
Морская рыбалка в Кабардинке в открытом море. Новый моторный катамаран с удобными мягкими сидениями. Полностью оборудован снастями для успешной рыбалки. Эхолот покажет где есть рыба. По пути вы будите любоваться красивыми пейзажами на горный гребет и открытым морем. Опытный капитан расскажет много интересных историй и научит базовым навыкам рыбной ловли в море.
Морская рыбалка в Кабардинке
Морская рыбалка в Кабардинке
Морская рыбалка в Кабардинке
Морская рыбалка в Кабардинке
Морская рыбалка в Кабардинке
Морская рыбалка в Кабардинке
Морская рыбалка в Кабардинке
Ближайшие даты:
8
авг
9
авг
10
авг
11
авг
12
авг
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Что вас ожидает:

  • Горы
  • Море
  • Рио
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Мы отправимся на 3 часа в открытом море

Новый моторный катамаран с удобными мягкими сидениями. Полностью оборудован снастями для успешной рыбалки. Эхолот покажет где есть рыба. По пути вы будите любоваться красивыми пейзажами на горный гребет и открытым морем. Опытный капитан расскажет много интересных историй и научит базовым навыкам рыбной ловли в море.

Ежедневно в 7:30

Ответы на вопросы

Что входит
  • Рыбалка
  • Моторный катамаран
  • Снасти для рыбалки
  • Консультация
Что не входит
  • Еда и напитки
Место начала и завершения?
Пляж Оазис 44.643702,37.929249
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 7:30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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