Водная прогулка
Морская рыбалка с эхолотом в Кабардинке
Отправляйтесь на увлекательную рыбалку в открытом море на новом катамаране. Удобные сидения и эхолот обеспечат комфорт и успех
Начало: Пляж Оазис, Кабардинка
Расписание: Ежедневно в 8:00
3000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 12 чел.
Поездка на квадроциклах в горы
Погрузитесь в захватывающее приключение на квадроциклах по живописным горам Кабардинки, полным легенд и удивительных открытий
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: Ежедневно в 10:00 и 15:00 или по запросу
8000 ₽ за всё до 12 чел.
Мини-группа
до 4 чел.
Тайны дольменов и водопадов реки Жане - из Кабардинки
Несложный трекинг к адыгским курганам, дольменам и исполняющим желания купелям - из Геленджика
Начало: От места вашего проживания
Расписание: в четверг и субботу в 09:00
22 янв в 09:00
24 янв в 09:00
3000 ₽ за человека
