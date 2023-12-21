Дух Прибалтики: мини-тур по Кёнигсбергу и округе

Групповой тур в Калининграде

Погулять по Амалиенау, погладить котиков в Зеленоградске и узнать тайны замка Шаакен

Море, роскошные особняки и котики! Всё это вас ждёт в нашем путешествии по Калининграду и области.

Погрузимся в историю и атмосферу Кёнигсберга, Зеленоградска и Светлогорска, полюбуемся пейзажи на Куршской косе и заглянем в замок Шаакен, чтобы исследовать его подвалы и услышать рассказы о Средневековье. На сыроварне закупимся местным сыром и шоколадом, чтобы привезти с собой вкусные подарки.
Дух Прибалтики: мини-тур по Кёнигсбергу и округе
Дух Прибалтики: мини-тур по Кёнигсбергу и округе
Дух Прибалтики: мини-тур по Кёнигсбергу и округе
Дух Прибалтики: мини-тур по Кёнигсбергу и округе
Дух Прибалтики: мини-тур по Кёнигсбергу и округе
Дух Прибалтики: мини-тур по Кёнигсбергу и округе
Дух Прибалтики: мини-тур по Кёнигсбергу и округе
Дух Прибалтики: мини-тур по Кёнигсбергу и округе
Ближайшие даты:
21
дек
25
янв
8
фев
22
фев
7
мар
21
мар
11
апр
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет13 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Организационные детали

Мы можем подобрать для вас более удобные даты.

Программа тура по дням

1 день

Привет, Кёнигсберг

Прилетев в Калининград, вы сможете самостоятельно добраться до «Friday Center», где до 13:00 разместитесь в номерах. После этого проведём небольшой брифинг, познакомимся друг с другом поближе и обсудим дальнейшие планы.

Затем отправимся на прогулку по старинному району немецких вилл — Амалиенау. Вам расскажут историю места и его жителей и познакомят с традициями, которые поддерживаются в наше время. Далее проследуем к острову Канта и осмотрим Кафедральный собор, побродим по парку и узнаем много интересных фактов о локации.

Продолжительность экскурсии — 3,5 часа.

Привет, КёнигсбергПривет, КёнигсбергПривет, КёнигсбергПривет, Кёнигсберг
2 день

«Город котиков» и Куршская коса

После завтрака едем к морю! Первым делом посетим Зеленоградск — первый курорт Восточной Пруссии. Пройдёмся по набережной и улочкам, которые будто сошли со старинных открыток. Везде будем видеть хвостатых жителей, к которым здесь особое отношение. В свободное время вы сможете самостоятельно изучить городок и закупиться сувенирами.

После этого направимся к Куршской косе. Насладимся хвойными ароматами и побродим по экотропам, поднимемся на высокие дюны и полюбуемся панорамными видами на залив. Заглянем на высоту Эфа и Мюллера, очаруемся Танцующим лесом.

Вернёмся в Калининград (продолжительность экскурсии — 8 часов).

«Город котиков» и Куршская коса«Город котиков» и Куршская коса«Город котиков» и Куршская коса«Город котиков» и Куршская коса
3 день

Красоты Светлогорска и замок Шаакен

Позавтракав, отправимся в Светлогорск или Раушен. Когда на месте курорта были дюны, но теперь это очень уютный и невероятно очаровательный город. Погуляем по улицам, заполненным роскошными особняками и, конечно, пройдёмся по живописной набережной, наслаждаясь морским бризом. Затем у вас будет свободное время.

После этого поедем в замок Шаакен. Здесь можно зайти в музей Средневековья. Мы услышим истории замка и спустимся в пыточные подвалы. Заглянем на фермерскую сыроварню, расположившуюся неподалёку, где желающие приобретут шоколад и сыр местного производства.

Продолжительность экскурсии — 8 часов.

Красоты Светлогорска и замок ШаакенКрасоты Светлогорска и замок ШаакенКрасоты Светлогорска и замок ШаакенКрасоты Светлогорска и замок Шаакен
4 день

Окончание тура

После завтрака вы сможете посвятить день самостоятельной прогулке по Калининграду или поездке к морю, ведь выселиться из отеля можно до 18:00. До новых встреч!

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: «Friday Center», до 13:00
Завершение: «Friday Center», до 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 39 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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