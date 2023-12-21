Погулять по Амалиенау, погладить котиков в Зеленоградске и узнать тайны замка Шаакен
Погрузимся в историю и атмосферу Кёнигсберга, Зеленоградска и Светлогорска, полюбуемся пейзажи на Куршской косе и заглянем в замок Шаакен, чтобы исследовать его подвалы и услышать рассказы о Средневековье. На сыроварне закупимся местным сыром и шоколадом, чтобы привезти с собой вкусные подарки.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|13 000 ₽
Описание
Организационные детали
Мы можем подобрать для вас более удобные даты.
Программа тура по дням
Привет, Кёнигсберг
Прилетев в Калининград, вы сможете самостоятельно добраться до «Friday Center», где до 13:00 разместитесь в номерах. После этого проведём небольшой брифинг, познакомимся друг с другом поближе и обсудим дальнейшие планы.
Затем отправимся на прогулку по старинному району немецких вилл — Амалиенау. Вам расскажут историю места и его жителей и познакомят с традициями, которые поддерживаются в наше время. Далее проследуем к острову Канта и осмотрим Кафедральный собор, побродим по парку и узнаем много интересных фактов о локации.
Продолжительность экскурсии — 3,5 часа.
«Город котиков» и Куршская коса
После завтрака едем к морю! Первым делом посетим Зеленоградск — первый курорт Восточной Пруссии. Пройдёмся по набережной и улочкам, которые будто сошли со старинных открыток. Везде будем видеть хвостатых жителей, к которым здесь особое отношение. В свободное время вы сможете самостоятельно изучить городок и закупиться сувенирами.
После этого направимся к Куршской косе. Насладимся хвойными ароматами и побродим по экотропам, поднимемся на высокие дюны и полюбуемся панорамными видами на залив. Заглянем на высоту Эфа и Мюллера, очаруемся Танцующим лесом.
Вернёмся в Калининград (продолжительность экскурсии — 8 часов).
Красоты Светлогорска и замок Шаакен
Позавтракав, отправимся в Светлогорск или Раушен. Когда на месте курорта были дюны, но теперь это очень уютный и невероятно очаровательный город. Погуляем по улицам, заполненным роскошными особняками и, конечно, пройдёмся по живописной набережной, наслаждаясь морским бризом. Затем у вас будет свободное время.
После этого поедем в замок Шаакен. Здесь можно зайти в музей Средневековья. Мы услышим истории замка и спустимся в пыточные подвалы. Заглянем на фермерскую сыроварню, расположившуюся неподалёку, где желающие приобретут шоколад и сыр местного производства.
Продолжительность экскурсии — 8 часов.
Окончание тура
После завтрака вы сможете посвятить день самостоятельной прогулке по Калининграду или поездке к морю, ведь выселиться из отеля можно до 18:00. До новых встреч!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: «Friday Center», до 13:00Завершение: «Friday Center», до 18:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 39 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.