Замки, море и янтарь - лучшие места Калининградской области
Авторский тур в Калининграде

Пожить в средневековом замке и найти янтарь на берегу Балтики

4.4
8 отзывов
Хотите погрузиться в атмосферу Средневековья? Мы будем ночевать в немецком замке, залезем в подвалы прусской крепости, исследуем секретный бункер Кенигсберга и попробуем разгадать загадку о семи мостах. А еще нас ждут красоты Балтийского моря, песчаные дюны и вкуснейший сыр на сыроварне Шаакендорф.
Замки, море и янтарь - лучшие места Калининградской области
Замки, море и янтарь - лучшие места Калининградской области
Замки, море и янтарь - лучшие места Калининградской области
Ближайшие даты:
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет39 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

На направлении Москва-Калининград действуют субсидированные тарифы на авиабилеты а/к S7 Airlines для категорий пассажиров: в возрасте до 23 лет; женщины в возрасте от 55 лет и мужчины в возрасте от 60 лет; взрослые инвалиды I группы и сопровождающие их лица; дети-инвалиды всех групп и сопровождающие их лица; инвалиды с детства II или III групп; пассажиры, имеющие удостоверение многодетной семьи.

Очередность проведения экскурсий может быть изменена.

Проживание. В первую ночь мы остановимся в немецком замке-отеле «Нессельбек» с номерами в средневековом стиле, собственной пивоварней и блюдами по старинным рецептам. Другой вариант — отель «Усадьба» 4*: это старинный немецкий особняк, расположенный среди тихого зеленого леса в загородной местности Калининграда (в 10 минутах от Нессельбека, куда можно будет сходить). В Светлогорске мы разместимся в отеле «Фрам» 3*, либо отеле «Универсал» 3*, либо отеле «Геогренсвальде», либо в отеле «Раушен», в летний период возможно размещение в глемпинге «БалтикСпорт». Также в Светлогорске, с доплатой, возможны отели: «Гранд Палас», «Роял Фальке Резорт Энд СПА», «Бэрри Хотел Энд Спа», «Карманнс Янтарь Холл», «Кристалл Хотел Энд Спа», «Мадам Эль», «Хартман». Стоимость тура указана за 1 человека при двухместном размещении.

Питание. В стоимость тура входят завтраки (возможны в формате ланч-боксов). За доплату можно организовать обеды и ужины.

Программа тура по дням

1 день

Прогулки по Кенигсбергу

Ворота и валы Кенигсберга. Мы встречаемся в аэропорту или на ж/д вокзале Калининграда (до 12:00) и отправляемся на авто-пешеходную экскурсию. Познакомимся с немецкой историей города, когда он еще носил название Кенигсберг. Раньше город окружала двойной защитой: по внешнему кольцу его охраняли форты, а по внутреннему кольцу располагались рвы, насыпи, валы и оборонительные стены. Попасть в Кенигсберг можно было только через ворота, и многие из них сохранились до сих пор. Мы увидим Закхаймские и Королевские ворота, посмотрим на Литовский вал, а потом перейдем к современной части и отправимся в Рыбную деревню.

Атмосфера Рыбной деревни. Сначала даже не подумаешь, что Рыбная деревня — это новая достопримечательность и в начале нулевых такой красоты здесь не было. Это уютный историко-этнографический комплекс на набережной реки Преголя, который аутентично смотрится на фотографиях и уже успел стать визитной карточкой города. Милые домики с красными черепичными крышами, круглые башенки и цветы на оконных балконах — европейская атмосфера здесь чувствуется в каждой детали.

Загадки острова Канта. Затем погуляем по острову Канта, увидим знаменитый Кафедральный собор, поищем маленьких калининградских хомлинов — это небольшие скульптуры, похожие на гномов, разбросанные по центральной части города: найти всех хомлинов — это целый квест! А еще попытаемся решить легендарную загадку о семи кенигсбергских мостах.

Шар на набережной. Музей мирового океана даже снаружи производит впечатление — это огромный зеркальный шар, отражающий небо и реку и от этого сильно похожий на глобус. Рядом стоят подводные лодки и корабли — внутри них находятся музеи. Можно зайти и посмотреть, как устроена настоящая подводная лодка. Лучше это сделать в дополнительный свободный день, когда будет больше свободного времени и можно будет никуда не торопиться.

Подземелья Кёнигсберга. В конце экскурсии зайдем в «Секретный бункер», расположенный в бывшем немецком железобетонном бомбоубежище на глубине 7 метров. Здесь находился немецкий штаб во время штурма и обороны Кенигсберга. Вы узнаете тайны калининградских подземелий и познакомитесь с системой секретных ходов. А еще вы посетите ароматную точку города — музей марципана — и сможете приобрести сладости с марципаном.

Ночь в средневековом замке. После этого мы поедем в четырехзвездочный отель «Нессельбек», построенный в духе средневековых рыцарских замков Тевтонского ордена. Каждый номер здесь выполнен в духе средневековья — мы почувствуем себя настоящими рыцарями из прошлого. А чтобы погружение было наиболее полным, можно будет примерить рыцарские доспехи, пострелять из лука и прокатиться верхом на лошади во дворе.

Расслабление и SPA. Если вдруг в Нессельбеке не будет мест, мы заселимся в отель «Усадьба» — это тоже очень хороший вариант в пешей доступности от Нессельбека. Здесь есть SPA-комплекс с сауной, турецким хаммамом и пивными ваннами.

Вечером у нас будет свободное время. По запросу мы можем взять вам билет на рыцарское шоу в замке в Нессельбеке — если вам это интересно, обязательно сообщите заранее, места на шоу расхватывают за неделю до начала.

Прогулки по КенигсбергуПрогулки по КенигсбергуПрогулки по КенигсбергуПрогулки по КенигсбергуПрогулки по КенигсбергуПрогулки по КенигсбергуПрогулки по КенигсбергуПрогулки по КенигсбергуПрогулки по КенигсбергуПрогулки по КенигсбергуПрогулки по КенигсбергуПрогулки по КенигсбергуПрогулки по КенигсбергуПрогулки по Кенигсбергу
2 день

Песчаные дюны, танцующий лес и прусский замок

Путешествие на Куршскую косу. После завтрака выезжаем из отеля и едем на Куршскую косу. Это настоящее чудо природы — длинная узкая песчаная полоса между Зеленоградском и литовским городом Клайпеда. С одной стороны невероятный вид на Балтийское море, с другой — выход к пресным водам Куршского залива.

Танцующий лес и песчаные дюны. Увидим Танцующий лес — это загадочное место, где деревья будто бы пустились в пляс. Узнаем, с чем связано такое природное явление, а потом поднимемся на высоту Эфа. Говорят, тут даже можно услышать, как «поют» дюны. А какие отсюда открываются пейзажи! Готовьтесь поглощать гигантские порции природной красоты. У нас будет возможность погулять по берегу Балтийского моря и сделать отличные фотографии.

Замок Тевтонского Ордена. После Куршской косы отправимся в старый прусский замок Шаакен. В переводе с прусского Шаакен значит «трава» — вокруг и правда много зелени, а еще уютный дворик внутри замка. Мы спустимся в подвал Музея инквизиции, узнаем о непростой жизни в Средневековье, причинах и способах наказаний, сможем примерить рыцарские доспехи, а потом выйдем наверх и посмотрим руины замка, где комнаты внутри уже начали прорастать травой, а вместо потолка сияет небо. Только представьте, сколько всего видели эти стены!

Дегустация сыра. Поблизости находится сыроварня Шаакендорф. Это атмосферное модное место, где продают очень вкусный сыр и показывают, как его производят. Мы сможем продегустировать разные сорта и научимся отличать один вид от другого (по возможностям сыроварни).

Сегодня мы заселяемся в отели Светлогорска — вечером можно будет самостоятельно погулять по курортному городу и посидеть в уютных кафе на побережье.

Песчаные дюны, танцующий лес и прусский замокПесчаные дюны, танцующий лес и прусский замокПесчаные дюны, танцующий лес и прусский замокПесчаные дюны, танцующий лес и прусский замокПесчаные дюны, танцующий лес и прусский замокПесчаные дюны, танцующий лес и прусский замокПесчаные дюны, танцующий лес и прусский замокПесчаные дюны, танцующий лес и прусский замокПесчаные дюны, танцующий лес и прусский замокПесчаные дюны, танцующий лес и прусский замок
3 день

Прогулки по Светлогорску - европейскому курорту

Солнечные часы и променад. После завтрака в отеле собираем вещи и выезжаем в Светлогорск. Это курортный город на берегу Балтийского моря — уютный и по-настоящему «европейский». Увидим современный стильный культурный центр «Янтарь-Холл», расположенный возле песчаного обрыва и гармонично вписывающийся в ландшафт. А еще пройдем по светлогорскому променаду, узнаем, как развивался курорт, определим время по старейшим солнечным часам и найдем старую водонапорную башню, где сейчас расположилась грязелечебница.

В поисках янтаря. За дополнительную плату можно организовать экскурсию в Янтарный — это курортный поселок на берегу Балтийского моря, рядом с которым добывают янтарь. Мы посетим музей Янтаря при янтарном комбинате, увидим, как его добывают, и сами поищем солнечный камень в песочнице недалеко от комбината. Янтарные камушки можно будет увезти с собой на память.

Прогулки по Светлогорску - европейскому курортуПрогулки по Светлогорску - европейскому курортуПрогулки по Светлогорску - европейскому курортуПрогулки по Светлогорску - европейскому курортуПрогулки по Светлогорску - европейскому курортуПрогулки по Светлогорску - европейскому курортуПрогулки по Светлогорску - европейскому курортуПрогулки по Светлогорску - европейскому курортуПрогулки по Светлогорску - европейскому курортуПрогулки по Светлогорску - европейскому курорту
4 день

Возвращение домой

После завтрака в отеле у нас будет свободное время, чтобы самостоятельно прогуляться по Светлогорску, насладиться Балтийским морем и послушать шум волн. Затем поедем в аэропорт и на ж/д вокзал — наполненные впечатлениями и энергией самого западного региона России.

Возвращение домойВозвращение домойВозвращение домойВозвращение домойВозвращение домой

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер из/в аэропорт/ ж. - д. вокзал
  • Проживание: 1 ночь в отеле "Нессельбек" или "Усадьба", 2 ночи - в отеле "Фрам", или "Раушен", или "Универсал", или "Геогренсвальде" в Светлогорске
  • Завтраки
  • Транспортно-экскурсионное обслуживание, возможен формат гид-водитель
  • Входные билеты по программе
Что не входит в цену
  • Дорога из вашего города до Калининграда и обратно
  • Одноместное размещение - от 6000 руб., зависит от сезона, подселения нет
  • Доплата за экскурсию Янтарный - Донское
  • Обеды и ужины в кафе по маршруту - от 500-1000 руб
  • Рыцарское шоу в замке «Нессельбек»
  • Катание на лошадях в замке «Нессельбек»
  • Личные расходы и покупка сувениров
  • Повышение категории номеров или отеля - стоимость запрашивайте
  • Стоимость тура с 28.04.2024 по 30.05.2024 - 37 900 руб., с 06.06.2024 по 29.08.2024 - 39 900 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Калининграда, до 12:00
Завершение: Аэропорт или ж/д вокзал Калининграда, вторая половина дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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В
17 янв 2024
С большим удовольствием хочу поблагодарить Наталью за организованные экскурсии по Калининграду и городам Калининградской области, за прекрасные и достаточно ёмкие экскурсии в нашем формате времени, за грамотных гидов, которые были с нами и с удовольствием делились знаниями о своём крае, его истории и природе. С первого обращения к Наталье по поводу организации экскурсий и до нашего отъезда домой, она всегда была на связи, всегда, если возникали вопросы подсказывали и советовала как поступить, она очень отзывчивая и добрая. После того, как побывали в Калининграде захотелось ещё раз сюда приехать, только теперь на более долгий срок, и с менее напряжённым графиком, чтобы можно было ещё раз насладиться красотой и природой края. Походить по древним и современным улочкам городов. Ещё раз хочу сказать огромное спасибо!!!
Е
17 окт 2023
Недавно вернулась из поездки, Калининград осенью прекрасен! Не ожидала, что настолько понравится, гид Сергей сразил профессионализмом и гибкостью. Проживание в замке - незабываемые впечатления. Светлогорск очень симпатичный, гид Ульяна влюбила нас ещё сильнее в него. В Шаакене и сыроварне Шаакендорф был задорный местный гид, мы продегустировали разные сыры под бокал вина. Организация отличная, никаких нареканий не было.
Недавно вернулась из поездки, Калининград осенью прекрасен! Не ожидала, что настолько понравится, гид Сергей сразил профессионализмомНедавно вернулась из поездки, Калининград осенью прекрасен! Не ожидала, что настолько понравится, гид Сергей сразил профессионализмомНедавно вернулась из поездки, Калининград осенью прекрасен! Не ожидала, что настолько понравится, гид Сергей сразил профессионализмомНедавно вернулась из поездки, Калининград осенью прекрасен! Не ожидала, что настолько понравится, гид Сергей сразил профессионализмомНедавно вернулась из поездки, Калининград осенью прекрасен! Не ожидала, что настолько понравится, гид Сергей сразил профессионализмомНедавно вернулась из поездки, Калининград осенью прекрасен! Не ожидала, что настолько понравится, гид Сергей сразил профессионализмомНедавно вернулась из поездки, Калининград осенью прекрасен! Не ожидала, что настолько понравится, гид Сергей сразил профессионализмомНедавно вернулась из поездки, Калининград осенью прекрасен! Не ожидала, что настолько понравится, гид Сергей сразил профессионализмомНедавно вернулась из поездки, Калининград осенью прекрасен! Не ожидала, что настолько понравится, гид Сергей сразил профессионализмомНедавно вернулась из поездки, Калининград осенью прекрасен! Не ожидала, что настолько понравится, гид Сергей сразил профессионализмом
Л
26 сен 2022
Спасибо большое за путешествие. Очень понравилось, конечно охватить всё не удалось, уже вижу себя в других экскурсиях, возможно в индивидуальных маршрутах. Реально пару, тройку дней не хватило. Гиды отработали на Ура!!! Спасибо им👍Сергей, так вообще, выложился на 200%
А
20 июля 2022
Все понравилось, работа гидов тоже. Спасибо.
Олег
12 мая 2022
Доброго, отличный тур. 1й раз в Калининграде и для нас то что надо получилось, прям всё правильно!
Экскурсоводу Людмиле отдельно спасибо, человек искренне желает поделиться знаниями и влюбить в свой город.
Спасибо!)
Т
11 мая 2022
Наталья,добрый день! Хочу вас поблагодарить! Нам всё очень понравилось. Всё четко. Совершенно замечательная Людмила. Единственное, по программе я представляла себе немного другое. Ваша компания просто молодцы!
А
30 апр 2022
КРОМЕ ХВАСТОВСТВА ГИДА
СТОИМОСТИ ЕГО КВАРТИР И ЕГО ФОТОГРАФИЙ СО ЗВЁЗДАМИ МОДНОГО ПРИГОВОРА
НИЧЕГО ИНТЕРЕСНОГО НЕ УВИДЕЛ
ВЗЯЛ ЧАСТНОГО ГИДА И ЗА 5 ЧАСОВ УВИДЕЛ БОЛЬШЕ
ЧЕМ ЗА 2 ДНЯ С ВАМИ
Наталья
Наталья
Ответ организатора:
Добрый день, ваш отзыв вызвал дискуссию внутри нашей команды, так как данный тур мы проводим на протяжении 2 лет и он тщательно отработан. А в момент тура жалоб на гидов от вас организаторам не поступало. С вами по маршруту работало 2 гида, у вас было 3 экскурсионных дня. Объем экскурсий был проведен даже больше заявленного: гид Александр свозил участников тура в Зеленоградск, которого по программе тура нет. А еще по вашей просьбе выслал вам на почту эксклюзивные и архивные видеозаписи и фотографии. Основные локации, которые мы посещаем, прописаны в программе тура - это прозрачная информация. Если путешественникам нужны дополнительные экскурсии или места посещения - мы готовы обсуждать все в индивидуальном порядке. Искренне сожалеем, что не смогли оправдать ваши ожидания.
Б
21 апр 2022
Общее впечатление от тура положительное. Не понравился сервис второй гостиницы: попросили тапочки, нам их так и не принесли. На завтраке хотела взять второе масло-на что услышала гневный ответ от повара. Я предложила выкупить второй кусочек масла, но мне было отказано, так как у них чёткое распределение по количеству гостей. Думаю, такие мелочи как масло, могли бы быть в достаточном количестве.

Тур входит в следующие категории Калининграда

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