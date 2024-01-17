Ворота и валы Кенигсберга. Мы встречаемся в аэропорту или на ж/д вокзале Калининграда (до 12:00) и отправляемся на авто-пешеходную экскурсию. Познакомимся с немецкой историей города, когда он еще носил название Кенигсберг. Раньше город окружала двойной защитой: по внешнему кольцу его охраняли форты, а по внутреннему кольцу располагались рвы, насыпи, валы и оборонительные стены. Попасть в Кенигсберг можно было только через ворота, и многие из них сохранились до сих пор. Мы увидим Закхаймские и Королевские ворота, посмотрим на Литовский вал, а потом перейдем к современной части и отправимся в Рыбную деревню.

Атмосфера Рыбной деревни. Сначала даже не подумаешь, что Рыбная деревня — это новая достопримечательность и в начале нулевых такой красоты здесь не было. Это уютный историко-этнографический комплекс на набережной реки Преголя, который аутентично смотрится на фотографиях и уже успел стать визитной карточкой города. Милые домики с красными черепичными крышами, круглые башенки и цветы на оконных балконах — европейская атмосфера здесь чувствуется в каждой детали.

Загадки острова Канта. Затем погуляем по острову Канта, увидим знаменитый Кафедральный собор, поищем маленьких калининградских хомлинов — это небольшие скульптуры, похожие на гномов, разбросанные по центральной части города: найти всех хомлинов — это целый квест! А еще попытаемся решить легендарную загадку о семи кенигсбергских мостах.

Шар на набережной. Музей мирового океана даже снаружи производит впечатление — это огромный зеркальный шар, отражающий небо и реку и от этого сильно похожий на глобус. Рядом стоят подводные лодки и корабли — внутри них находятся музеи. Можно зайти и посмотреть, как устроена настоящая подводная лодка. Лучше это сделать в дополнительный свободный день, когда будет больше свободного времени и можно будет никуда не торопиться.

Подземелья Кёнигсберга. В конце экскурсии зайдем в «Секретный бункер», расположенный в бывшем немецком железобетонном бомбоубежище на глубине 7 метров. Здесь находился немецкий штаб во время штурма и обороны Кенигсберга. Вы узнаете тайны калининградских подземелий и познакомитесь с системой секретных ходов. А еще вы посетите ароматную точку города — музей марципана — и сможете приобрести сладости с марципаном.

Ночь в средневековом замке. После этого мы поедем в четырехзвездочный отель «Нессельбек», построенный в духе средневековых рыцарских замков Тевтонского ордена. Каждый номер здесь выполнен в духе средневековья — мы почувствуем себя настоящими рыцарями из прошлого. А чтобы погружение было наиболее полным, можно будет примерить рыцарские доспехи, пострелять из лука и прокатиться верхом на лошади во дворе.

Расслабление и SPA. Если вдруг в Нессельбеке не будет мест, мы заселимся в отель «Усадьба» — это тоже очень хороший вариант в пешей доступности от Нессельбека. Здесь есть SPA-комплекс с сауной, турецким хаммамом и пивными ваннами.

Вечером у нас будет свободное время. По запросу мы можем взять вам билет на рыцарское шоу в замке в Нессельбеке — если вам это интересно, обязательно сообщите заранее, места на шоу расхватывают за неделю до начала.