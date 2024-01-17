Пожить в средневековом замке и найти янтарь на берегу Балтики
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|39 900 ₽
Описание
Организационные детали
На направлении Москва-Калининград действуют субсидированные тарифы на авиабилеты а/к S7 Airlines для категорий пассажиров: в возрасте до 23 лет; женщины в возрасте от 55 лет и мужчины в возрасте от 60 лет; взрослые инвалиды I группы и сопровождающие их лица; дети-инвалиды всех групп и сопровождающие их лица; инвалиды с детства II или III групп; пассажиры, имеющие удостоверение многодетной семьи.
Очередность проведения экскурсий может быть изменена.
Проживание. В первую ночь мы остановимся в немецком замке-отеле «Нессельбек» с номерами в средневековом стиле, собственной пивоварней и блюдами по старинным рецептам. Другой вариант — отель «Усадьба» 4*: это старинный немецкий особняк, расположенный среди тихого зеленого леса в загородной местности Калининграда (в 10 минутах от Нессельбека, куда можно будет сходить). В Светлогорске мы разместимся в отеле «Фрам» 3*, либо отеле «Универсал» 3*, либо отеле «Геогренсвальде», либо в отеле «Раушен», в летний период возможно размещение в глемпинге «БалтикСпорт». Также в Светлогорске, с доплатой, возможны отели: «Гранд Палас», «Роял Фальке Резорт Энд СПА», «Бэрри Хотел Энд Спа», «Карманнс Янтарь Холл», «Кристалл Хотел Энд Спа», «Мадам Эль», «Хартман». Стоимость тура указана за 1 человека при двухместном размещении.
Питание. В стоимость тура входят завтраки (возможны в формате ланч-боксов). За доплату можно организовать обеды и ужины.
Программа тура по дням
Прогулки по Кенигсбергу
Ворота и валы Кенигсберга. Мы встречаемся в аэропорту или на ж/д вокзале Калининграда (до 12:00) и отправляемся на авто-пешеходную экскурсию. Познакомимся с немецкой историей города, когда он еще носил название Кенигсберг. Раньше город окружала двойной защитой: по внешнему кольцу его охраняли форты, а по внутреннему кольцу располагались рвы, насыпи, валы и оборонительные стены. Попасть в Кенигсберг можно было только через ворота, и многие из них сохранились до сих пор. Мы увидим Закхаймские и Королевские ворота, посмотрим на Литовский вал, а потом перейдем к современной части и отправимся в Рыбную деревню.
Атмосфера Рыбной деревни. Сначала даже не подумаешь, что Рыбная деревня — это новая достопримечательность и в начале нулевых такой красоты здесь не было. Это уютный историко-этнографический комплекс на набережной реки Преголя, который аутентично смотрится на фотографиях и уже успел стать визитной карточкой города. Милые домики с красными черепичными крышами, круглые башенки и цветы на оконных балконах — европейская атмосфера здесь чувствуется в каждой детали.
Загадки острова Канта. Затем погуляем по острову Канта, увидим знаменитый Кафедральный собор, поищем маленьких калининградских хомлинов — это небольшие скульптуры, похожие на гномов, разбросанные по центральной части города: найти всех хомлинов — это целый квест! А еще попытаемся решить легендарную загадку о семи кенигсбергских мостах.
Шар на набережной. Музей мирового океана даже снаружи производит впечатление — это огромный зеркальный шар, отражающий небо и реку и от этого сильно похожий на глобус. Рядом стоят подводные лодки и корабли — внутри них находятся музеи. Можно зайти и посмотреть, как устроена настоящая подводная лодка. Лучше это сделать в дополнительный свободный день, когда будет больше свободного времени и можно будет никуда не торопиться.
Подземелья Кёнигсберга. В конце экскурсии зайдем в «Секретный бункер», расположенный в бывшем немецком железобетонном бомбоубежище на глубине 7 метров. Здесь находился немецкий штаб во время штурма и обороны Кенигсберга. Вы узнаете тайны калининградских подземелий и познакомитесь с системой секретных ходов. А еще вы посетите ароматную точку города — музей марципана — и сможете приобрести сладости с марципаном.
Ночь в средневековом замке. После этого мы поедем в четырехзвездочный отель «Нессельбек», построенный в духе средневековых рыцарских замков Тевтонского ордена. Каждый номер здесь выполнен в духе средневековья — мы почувствуем себя настоящими рыцарями из прошлого. А чтобы погружение было наиболее полным, можно будет примерить рыцарские доспехи, пострелять из лука и прокатиться верхом на лошади во дворе.
Расслабление и SPA. Если вдруг в Нессельбеке не будет мест, мы заселимся в отель «Усадьба» — это тоже очень хороший вариант в пешей доступности от Нессельбека. Здесь есть SPA-комплекс с сауной, турецким хаммамом и пивными ваннами.
Вечером у нас будет свободное время. По запросу мы можем взять вам билет на рыцарское шоу в замке в Нессельбеке — если вам это интересно, обязательно сообщите заранее, места на шоу расхватывают за неделю до начала.
Песчаные дюны, танцующий лес и прусский замок
Путешествие на Куршскую косу. После завтрака выезжаем из отеля и едем на Куршскую косу. Это настоящее чудо природы — длинная узкая песчаная полоса между Зеленоградском и литовским городом Клайпеда. С одной стороны невероятный вид на Балтийское море, с другой — выход к пресным водам Куршского залива.
Танцующий лес и песчаные дюны. Увидим Танцующий лес — это загадочное место, где деревья будто бы пустились в пляс. Узнаем, с чем связано такое природное явление, а потом поднимемся на высоту Эфа. Говорят, тут даже можно услышать, как «поют» дюны. А какие отсюда открываются пейзажи! Готовьтесь поглощать гигантские порции природной красоты. У нас будет возможность погулять по берегу Балтийского моря и сделать отличные фотографии.
Замок Тевтонского Ордена. После Куршской косы отправимся в старый прусский замок Шаакен. В переводе с прусского Шаакен значит «трава» — вокруг и правда много зелени, а еще уютный дворик внутри замка. Мы спустимся в подвал Музея инквизиции, узнаем о непростой жизни в Средневековье, причинах и способах наказаний, сможем примерить рыцарские доспехи, а потом выйдем наверх и посмотрим руины замка, где комнаты внутри уже начали прорастать травой, а вместо потолка сияет небо. Только представьте, сколько всего видели эти стены!
Дегустация сыра. Поблизости находится сыроварня Шаакендорф. Это атмосферное модное место, где продают очень вкусный сыр и показывают, как его производят. Мы сможем продегустировать разные сорта и научимся отличать один вид от другого (по возможностям сыроварни).
Сегодня мы заселяемся в отели Светлогорска — вечером можно будет самостоятельно погулять по курортному городу и посидеть в уютных кафе на побережье.
Прогулки по Светлогорску - европейскому курорту
Солнечные часы и променад. После завтрака в отеле собираем вещи и выезжаем в Светлогорск. Это курортный город на берегу Балтийского моря — уютный и по-настоящему «европейский». Увидим современный стильный культурный центр «Янтарь-Холл», расположенный возле песчаного обрыва и гармонично вписывающийся в ландшафт. А еще пройдем по светлогорскому променаду, узнаем, как развивался курорт, определим время по старейшим солнечным часам и найдем старую водонапорную башню, где сейчас расположилась грязелечебница.
В поисках янтаря. За дополнительную плату можно организовать экскурсию в Янтарный — это курортный поселок на берегу Балтийского моря, рядом с которым добывают янтарь. Мы посетим музей Янтаря при янтарном комбинате, увидим, как его добывают, и сами поищем солнечный камень в песочнице недалеко от комбината. Янтарные камушки можно будет увезти с собой на память.
Возвращение домой
После завтрака в отеле у нас будет свободное время, чтобы самостоятельно прогуляться по Светлогорску, насладиться Балтийским морем и послушать шум волн. Затем поедем в аэропорт и на ж/д вокзал — наполненные впечатлениями и энергией самого западного региона России.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из/в аэропорт/ ж. - д. вокзал
- Проживание: 1 ночь в отеле "Нессельбек" или "Усадьба", 2 ночи - в отеле "Фрам", или "Раушен", или "Универсал", или "Геогренсвальде" в Светлогорске
- Завтраки
- Транспортно-экскурсионное обслуживание, возможен формат гид-водитель
- Входные билеты по программе
Что не входит в цену
- Дорога из вашего города до Калининграда и обратно
- Одноместное размещение - от 6000 руб., зависит от сезона, подселения нет
- Доплата за экскурсию Янтарный - Донское
- Обеды и ужины в кафе по маршруту - от 500-1000 руб
- Рыцарское шоу в замке «Нессельбек»
- Катание на лошадях в замке «Нессельбек»
- Личные расходы и покупка сувениров
- Повышение категории номеров или отеля - стоимость запрашивайте
- Стоимость тура с 28.04.2024 по 30.05.2024 - 37 900 руб., с 06.06.2024 по 29.08.2024 - 39 900 руб
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Экскурсоводу Людмиле отдельно спасибо, человек искренне желает поделиться знаниями и влюбить в свой город.
Спасибо!)
СТОИМОСТИ ЕГО КВАРТИР И ЕГО ФОТОГРАФИЙ СО ЗВЁЗДАМИ МОДНОГО ПРИГОВОРА
НИЧЕГО ИНТЕРЕСНОГО НЕ УВИДЕЛ
ВЗЯЛ ЧАСТНОГО ГИДА И ЗА 5 ЧАСОВ УВИДЕЛ БОЛЬШЕ
ЧЕМ ЗА 2 ДНЯ С ВАМИ