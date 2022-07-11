Европейские выходные на Балтийском побережье
Авторский тур в Калининграде

Погулять по самому «европейскому» городу России и увидеть Куршскую косу

4
2 отзыва
Всего за три дня мы посмотрим самые красивые места Калининградской области: курортный Светлогорск с его променадом с солнечными часами, старинные ворота Калининграда и набережную Рыбацкой деревни и, конечно же, невероятную Куршскую косу с песчаными дюнами и Танцующим лесом. Будем жить прямо на берегу Балтийского побережья в Светлогорске. Обратите внимание: очерёдность экскурсий может быть изменена.
Европейские выходные на Балтийском побережье
Европейские выходные на Балтийском побережье
Европейские выходные на Балтийском побережье
Ближайшие даты:
3
мая
4
мая
9
мая
10
мая
17
мая
24
мая
31
мая
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даты

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет27 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

На направлении Москва-Калининград действуют субсидированные тарифы на авиабилеты а/к S7 Airlines для категорий пассажиров: в возрасте до 23 лет; женщины в возрасте от 55 лет и мужчины в возрасте от 60 лет; взрослые инвалиды I группы и сопровождающие их лица; дети-инвалиды всех групп и сопровождающие их лица; инвалиды с детства II или III групп; пассажиры, имеющие удостоверение многодетной семьи.

Очередность проведения экскурсий может быть изменена!

Проживание. Отель «Фрам», либо отели «Георгенсвальде» / «Раушен» / «Вилла Гретхен» / «БалтикСпорт» / «Универсал» в Светлогорске. Номера с удобствами. По запросу, с доплатой возможно размещение в отелях: «Гранд Палас» 5*, Royal Falke Resort & SPA, Berry Hotel & SPA, Karmann’s — Yantar Hall, Kristall Hotel & SPA.

Стоимость тура дана за 1 человека при двухместном размещении.

Питание. В стоимость тура входят завтраки. На обеды заезжаем по маршруту в проверенные кафе, заказ вы делаете самостоятельно. Ужины вы организовываете самостоятельно — можно сходить в любой понравившийся ресторан.

Программа тура по дням

1 день

Знакомство со Светлогорском и Балтийским морем

Мы встречаемся на ж/д вокзале или в аэропорту в первой половине дня (до 12 часов) и едем в Светлогорск. Это курортный город на берегу Балтийского моря — очень уютный и по-настоящему европейский. Мы увидим современный и очень красивый культурный центр «Янтарь-Холл», расположенный прямо у песчаного обрыва и гармонично вписывающийся в ландшафт. Вы пройдете по светлогорскому променаду и узнаете, как развивался курорт, определите время по старейшим солнечным часам и найдете старую водонапорную башню.

После прогулки сможем отдохнуть: самостоятельно прогуляться по побережью и полюбоваться морем, либо восстановить силы в номерах.

Знакомство со Светлогорском и Балтийским моремЗнакомство со Светлогорском и Балтийским моремЗнакомство со Светлогорском и Балтийским моремЗнакомство со Светлогорском и Балтийским моремЗнакомство со Светлогорском и Балтийским моремЗнакомство со Светлогорском и Балтийским моремЗнакомство со Светлогорском и Балтийским морем
2 день

Прогулки по Кенигсбергу

Ворота и валы Кенигсберга. Мы позавтракаем в отеле и отправимся в Калининград на авто-пешеходную экскурсию. Познакомимся с немецкой историей города. Раньше город был окружен двойной защитой — по внешнему кольцу его охраняли форты, а по внутреннему кольцу были рвы, насыпи, валы и оборонительные стены. Попасть в город можно было только через ворота, и многие из них сохранились до сих пор. Мы увидим Закхаймские и Королевские ворота, посмотрим на Литовский вал, а потом перейдем к более современной части и отправимся в Рыбную деревню.

Атмосфера Рыбной деревни. Сначала даже не подумаешь, что Рыбная деревня — это современная достопримечательность и несколько десятков лет назад такой красоты здесь не было. Это уютный историко-этнографический комплекс на набережной реки Преголя, который уже успел стать визитной карточкой города. Домики с красными черепичными крышами, круглые башенки и цветы на оконных балкончиках — европейская атмосфера здесь чувствуется в каждой детали.

Загадки острова Канта. Затем погуляем по острову Канта, увидим знаменитый Кафедральный собор, поищем маленьких калининградских хомлинов — это небольшие скульптуры, похожие на гномов, разбросанные по центральной части города: найти их всех — это целый квест! А еще попытаемся решить легендарную загадку о семи кенигсбергских мостах.

Шар на набережной. Увидим Музей мирового океана: даже снаружи он производит впечатление — это огромный зеркальный шар, похожий на глобус. Рядом стоят подводные лодки и корабли — внутри них работают музеи, можно зайти и посмотреть, как устроена подводная лодка. Лучше это сделать в дополнительный свободный день, когда будет больше свободного времени и можно никуда не торопиться.

Подземелья Кёнигсберга. В конце экскурсии зайдем в «Секретный бункер», расположенный в бывшем немецком железобетонном бомбоубежище на глубине 7 метров. Здесь находился немецкий штаб во время штурма и обороны Кенигсберга. Вы узнаете тайны калининградских подземелий и познакомитесь с системой секретных ходов. А еще вы посетите ароматную точку города — музей марципана — и сможете приобрести сладости с марципаном.

Шум моря. У нас будет свободное время, чтобы самостоятельно погулять по Калининграду, а вечером вернемся в Светлогорск и сможем еще понаслаждаться шумом моря.

Прогулки по КенигсбергуПрогулки по КенигсбергуПрогулки по КенигсбергуПрогулки по КенигсбергуПрогулки по КенигсбергуПрогулки по КенигсбергуПрогулки по КенигсбергуПрогулки по Кенигсбергу
3 день

Песчаные дюны и танцующий лес

Путешествие на Куршскую косу. Мы завтракаем и выезжаем из отеля и едем на Куршскую косу — длинную узкую песчаную полосу между Зеленоградском и литовским городом Клайпеда. С одной стороны — невероятный вид на Балтийское море, с другой — выход к пресным водам Куршского залива.

Танцующий лес и песчаные дюны. Мы увидим Танцующий лес — это интересное место, где деревья будто пустились в пляс. Выясним, с чем связано такое природное явление, а потом поднимемся на высоту Эфа и увидим золотые пески песчаных дюн. Говорят, тут даже можно услышать, как «поют» дюны. А какие отсюда открываются пейзажи! Готовьтесь поглощать гигантские порции природной красоты.

На берегу Балтийского побережья. У нас будет возможность погулять по берегу Балтийского моря и сделать отличные фотографии. Потом мы пообедаем и, зарядившись энергией природы, поедем в аэропорт или на ж/д вокзал — можно брать билеты на вечерние рейсы.

Песчаные дюны и танцующий лесПесчаные дюны и танцующий лесПесчаные дюны и танцующий лесПесчаные дюны и танцующий лесПесчаные дюны и танцующий лес

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • 2 ночи в отеле при 2-3-х местном размещении
  • 2 завтрака
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание согласно программе тура (возможен формат гид-водитель)
  • Входные билеты в объекты посещения согласно программе
  • Плата за въезд на Куршскую косу
Что не входит в цену
  • Дорога из вашего города до Калининграда и обратно
  • Одноместное размещение - 4000-8000 руб. в зависимости от отеля
  • Доплата за проживание в отелях «Гранд Палас» 5*, Royal Falke Resort & amp; SPA, Berry Hotel & amp; SPA, Karmann’s - Yantar Hall, Kristall Hotel & amp; SPA - стоимость по запросу
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Калининграда, первая половина дня - до 12 часов
Завершение: Аэропорт или ж/д вокзал Калининграда, после 17:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
3
1
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С
11 июля 2022
Спасибо за поездку, нам понравилось. И Сергей, и Ульяна молодцы)) очень понравилась поездка на Куршскую косу, тем более, нам повезло с погодой. Прогулка с Ульяной по Светлогорску была прелестной и познавательной. Целый день в Калиниграде был несколько утомительным, возможно, из-за дождя- в основном, ездили на машине, пройтись пешком по старым районам города было бы здорово.
В любом случае, мы остались довольны, хочется приехать ещё))) спасибо
Екатерина
19 июня 2022
Экскурсия не стоит своих денег. Очень скромный маршрут. Легко можно сделать все тоже самое самой и дешевле в 2 раза.

Тур входит в следующие категории Калининграда

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхКуршская КосаПопулярные местаВыездныеСветлогорскВсе туры3-дневные туры

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