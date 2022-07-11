Ворота и валы Кенигсберга. Мы позавтракаем в отеле и отправимся в Калининград на авто-пешеходную экскурсию. Познакомимся с немецкой историей города. Раньше город был окружен двойной защитой — по внешнему кольцу его охраняли форты, а по внутреннему кольцу были рвы, насыпи, валы и оборонительные стены. Попасть в город можно было только через ворота, и многие из них сохранились до сих пор. Мы увидим Закхаймские и Королевские ворота, посмотрим на Литовский вал, а потом перейдем к более современной части и отправимся в Рыбную деревню.

Атмосфера Рыбной деревни. Сначала даже не подумаешь, что Рыбная деревня — это современная достопримечательность и несколько десятков лет назад такой красоты здесь не было. Это уютный историко-этнографический комплекс на набережной реки Преголя, который уже успел стать визитной карточкой города. Домики с красными черепичными крышами, круглые башенки и цветы на оконных балкончиках — европейская атмосфера здесь чувствуется в каждой детали.

Загадки острова Канта. Затем погуляем по острову Канта, увидим знаменитый Кафедральный собор, поищем маленьких калининградских хомлинов — это небольшие скульптуры, похожие на гномов, разбросанные по центральной части города: найти их всех — это целый квест! А еще попытаемся решить легендарную загадку о семи кенигсбергских мостах.

Шар на набережной. Увидим Музей мирового океана: даже снаружи он производит впечатление — это огромный зеркальный шар, похожий на глобус. Рядом стоят подводные лодки и корабли — внутри них работают музеи, можно зайти и посмотреть, как устроена подводная лодка. Лучше это сделать в дополнительный свободный день, когда будет больше свободного времени и можно никуда не торопиться.

Подземелья Кёнигсберга. В конце экскурсии зайдем в «Секретный бункер», расположенный в бывшем немецком железобетонном бомбоубежище на глубине 7 метров. Здесь находился немецкий штаб во время штурма и обороны Кенигсберга. Вы узнаете тайны калининградских подземелий и познакомитесь с системой секретных ходов. А еще вы посетите ароматную точку города — музей марципана — и сможете приобрести сладости с марципаном.

Шум моря. У нас будет свободное время, чтобы самостоятельно погулять по Калининграду, а вечером вернемся в Светлогорск и сможем еще понаслаждаться шумом моря.