Погулять по самому «европейскому» городу России и увидеть Куршскую косу
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|27 900 ₽
Описание
Организационные детали
На направлении Москва-Калининград действуют субсидированные тарифы на авиабилеты а/к S7 Airlines для категорий пассажиров: в возрасте до 23 лет; женщины в возрасте от 55 лет и мужчины в возрасте от 60 лет; взрослые инвалиды I группы и сопровождающие их лица; дети-инвалиды всех групп и сопровождающие их лица; инвалиды с детства II или III групп; пассажиры, имеющие удостоверение многодетной семьи.
Очередность проведения экскурсий может быть изменена!
Проживание. Отель «Фрам», либо отели «Георгенсвальде» / «Раушен» / «Вилла Гретхен» / «БалтикСпорт» / «Универсал» в Светлогорске. Номера с удобствами. По запросу, с доплатой возможно размещение в отелях: «Гранд Палас» 5*, Royal Falke Resort & SPA, Berry Hotel & SPA, Karmann’s — Yantar Hall, Kristall Hotel & SPA.
Стоимость тура дана за 1 человека при двухместном размещении.
Питание. В стоимость тура входят завтраки. На обеды заезжаем по маршруту в проверенные кафе, заказ вы делаете самостоятельно. Ужины вы организовываете самостоятельно — можно сходить в любой понравившийся ресторан.
Программа тура по дням
Знакомство со Светлогорском и Балтийским морем
Мы встречаемся на ж/д вокзале или в аэропорту в первой половине дня (до 12 часов) и едем в Светлогорск. Это курортный город на берегу Балтийского моря — очень уютный и по-настоящему европейский. Мы увидим современный и очень красивый культурный центр «Янтарь-Холл», расположенный прямо у песчаного обрыва и гармонично вписывающийся в ландшафт. Вы пройдете по светлогорскому променаду и узнаете, как развивался курорт, определите время по старейшим солнечным часам и найдете старую водонапорную башню.
После прогулки сможем отдохнуть: самостоятельно прогуляться по побережью и полюбоваться морем, либо восстановить силы в номерах.
Прогулки по Кенигсбергу
Ворота и валы Кенигсберга. Мы позавтракаем в отеле и отправимся в Калининград на авто-пешеходную экскурсию. Познакомимся с немецкой историей города. Раньше город был окружен двойной защитой — по внешнему кольцу его охраняли форты, а по внутреннему кольцу были рвы, насыпи, валы и оборонительные стены. Попасть в город можно было только через ворота, и многие из них сохранились до сих пор. Мы увидим Закхаймские и Королевские ворота, посмотрим на Литовский вал, а потом перейдем к более современной части и отправимся в Рыбную деревню.
Атмосфера Рыбной деревни. Сначала даже не подумаешь, что Рыбная деревня — это современная достопримечательность и несколько десятков лет назад такой красоты здесь не было. Это уютный историко-этнографический комплекс на набережной реки Преголя, который уже успел стать визитной карточкой города. Домики с красными черепичными крышами, круглые башенки и цветы на оконных балкончиках — европейская атмосфера здесь чувствуется в каждой детали.
Загадки острова Канта. Затем погуляем по острову Канта, увидим знаменитый Кафедральный собор, поищем маленьких калининградских хомлинов — это небольшие скульптуры, похожие на гномов, разбросанные по центральной части города: найти их всех — это целый квест! А еще попытаемся решить легендарную загадку о семи кенигсбергских мостах.
Шар на набережной. Увидим Музей мирового океана: даже снаружи он производит впечатление — это огромный зеркальный шар, похожий на глобус. Рядом стоят подводные лодки и корабли — внутри них работают музеи, можно зайти и посмотреть, как устроена подводная лодка. Лучше это сделать в дополнительный свободный день, когда будет больше свободного времени и можно никуда не торопиться.
Подземелья Кёнигсберга. В конце экскурсии зайдем в «Секретный бункер», расположенный в бывшем немецком железобетонном бомбоубежище на глубине 7 метров. Здесь находился немецкий штаб во время штурма и обороны Кенигсберга. Вы узнаете тайны калининградских подземелий и познакомитесь с системой секретных ходов. А еще вы посетите ароматную точку города — музей марципана — и сможете приобрести сладости с марципаном.
Шум моря. У нас будет свободное время, чтобы самостоятельно погулять по Калининграду, а вечером вернемся в Светлогорск и сможем еще понаслаждаться шумом моря.
Песчаные дюны и танцующий лес
Путешествие на Куршскую косу. Мы завтракаем и выезжаем из отеля и едем на Куршскую косу — длинную узкую песчаную полосу между Зеленоградском и литовским городом Клайпеда. С одной стороны — невероятный вид на Балтийское море, с другой — выход к пресным водам Куршского залива.
Танцующий лес и песчаные дюны. Мы увидим Танцующий лес — это интересное место, где деревья будто пустились в пляс. Выясним, с чем связано такое природное явление, а потом поднимемся на высоту Эфа и увидим золотые пески песчаных дюн. Говорят, тут даже можно услышать, как «поют» дюны. А какие отсюда открываются пейзажи! Готовьтесь поглощать гигантские порции природной красоты.
На берегу Балтийского побережья. У нас будет возможность погулять по берегу Балтийского моря и сделать отличные фотографии. Потом мы пообедаем и, зарядившись энергией природы, поедем в аэропорт или на ж/д вокзал — можно брать билеты на вечерние рейсы.
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Ответы на вопросы
Что включено
- 2 ночи в отеле при 2-3-х местном размещении
- 2 завтрака
- Транспортное и экскурсионное обслуживание согласно программе тура (возможен формат гид-водитель)
- Входные билеты в объекты посещения согласно программе
- Плата за въезд на Куршскую косу
Что не входит в цену
- Дорога из вашего города до Калининграда и обратно
- Одноместное размещение - 4000-8000 руб. в зависимости от отеля
- Доплата за проживание в отелях «Гранд Палас» 5*, Royal Falke Resort & amp; SPA, Berry Hotel & amp; SPA, Karmann’s - Yantar Hall, Kristall Hotel & amp; SPA - стоимость по запросу
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
В любом случае, мы остались довольны, хочется приехать ещё))) спасибо