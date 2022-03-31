GASTRO CAMP. Гастрономическое путешествие в Калининград

Наш уникальный и яркий гастрономический тур по Калининградской области

5
1 отзыв
Наш уникальный и яркий гастрономический тур по Калининградской области в сочетании с яркой экскурсионной программой не оставит вас равнодушными.
GASTRO CAMP. Гастрономическое путешествие в Калининград
GASTRO CAMP. Гастрономическое путешествие в Калининград
GASTRO CAMP. Гастрономическое путешествие в Калининград
GASTRO CAMP. Гастрономическое путешествие в Калининград
GASTRO CAMP. Гастрономическое путешествие в Калининград
GASTRO CAMP. Гастрономическое путешествие в Калининград
GASTRO CAMP. Гастрономическое путешествие в Калининград
GASTRO CAMP. Гастрономическое путешествие в Калининград
GASTRO CAMP. Гастрономическое путешествие в Калининград
GASTRO CAMP. Гастрономическое путешествие в Калининград
GASTRO CAMP. Гастрономическое путешествие в Калининград
GASTRO CAMP. Гастрономическое путешествие в Калининград
GASTRO CAMP. Гастрономическое путешествие в Калининград
GASTRO CAMP. Гастрономическое путешествие в Калининград
GASTRO CAMP. Гастрономическое путешествие в Калининград
GASTRO CAMP. Гастрономическое путешествие в Калининград
GASTRO CAMP. Гастрономическое путешествие в Калининград
GASTRO CAMP. Гастрономическое путешествие в Калининград
GASTRO CAMP. Гастрономическое путешествие в Калининград
GASTRO CAMP. Гастрономическое путешествие в Калининград
GASTRO CAMP. Гастрономическое путешествие в Калининград
GASTRO CAMP. Гастрономическое путешествие в Калининград
GASTRO CAMP. Гастрономическое путешествие в Калининград
GASTRO CAMP. Гастрономическое путешествие в Калининград
GASTRO CAMP. Гастрономическое путешествие в Калининград
GASTRO CAMP. Гастрономическое путешествие в Калининград
GASTRO CAMP. Гастрономическое путешествие в Калининград
GASTRO CAMP. Гастрономическое путешествие в Калининград
GASTRO CAMP. Гастрономическое путешествие в Калининград
GASTRO CAMP. Гастрономическое путешествие в Калининград
GASTRO CAMP. Гастрономическое путешествие в Калининград
GASTRO CAMP. Гастрономическое путешествие в Калининград
GASTRO CAMP. Гастрономическое путешествие в Калининград
GASTRO CAMP. Гастрономическое путешествие в Калининград
GASTRO CAMP. Гастрономическое путешествие в Калининград
GASTRO CAMP. Гастрономическое путешествие в Калининград
GASTRO CAMP. Гастрономическое путешествие в Калининград
GASTRO CAMP. Гастрономическое путешествие в Калининград
GASTRO CAMP. Гастрономическое путешествие в Калининград
GASTRO CAMP. Гастрономическое путешествие в Калининград
GASTRO CAMP. Гастрономическое путешествие в Калининград
GASTRO CAMP. Гастрономическое путешествие в Калининград
GASTRO CAMP. Гастрономическое путешествие в Калининград
GASTRO CAMP. Гастрономическое путешествие в Калининград
GASTRO CAMP. Гастрономическое путешествие в Калининград
GASTRO CAMP. Гастрономическое путешествие в Калининград
GASTRO CAMP. Гастрономическое путешествие в Калининград
Ближайшие даты:
07
мар

Что вас ожидает 🤩

Знакомство с балтийской кухней
Знакомство с балтийской кухней
Попробуешь локальные продукты
Посетишь легендарные рестораны
Посетишь легендарные рестораны
Seasons, Сopper и Trip
Прокачаешь кулинарные навыки
Прокачаешь кулинарные навыки
На мастер-классах от шеф-поваров и сомелье
Влюбишься в Калининград
Влюбишься в Калининград
Отдохнешь в компании ребят со всей России

Программа тура по дням

1 день
Заселение, прогулка по Калининграду, винная дегустация

Прибываем во FridayCenter, размещаемся.

Знакомимся с участниками и организаторами.

Отправляемся на прогулку по Калининграду.

Изучаем старинные немецкие улочки и гуляем по острову Канта.

Завершаем день приветственным ужином в необистро Trip.

На десерт — винная дегустация с обучением: как выбирать вино в ресторане.

2 день
Мастер-класс, Зеленоградск

Начинаем день с мастер-класса: учимся превращать домашний завтрак в инстаграмный.

Отправляемся на прогулку по балтийскому побережью.

Исследуем «кошачий» город Зеленоградск, он же  немецкий королевский курорт Кранц.

Наслаждаемся морским воздухом и старинными улочками с кофейнями и сувенирными лавками.

Получаем гастрономические впечатления на ужине в ресторане Copper.

3 день
Сыроварня Shaaken Dorf, дегустация

Завтракаем в ресторане Seasons.

Выезжаем в сыроварню Shaaken Dorf.

Изучаем процессы приготовления сыра на местном производстве.

Дегустируем уникальные местные вида сыра и шоколада.

Возвращаемся во FridayCenter.

Учимся готовить настоящий итальянский ужин дома с шеф-поваром.

4 день
Кофейный мастер-класс, пивоварня

Завтракаем во FridayCenter.

Прокачиваем неотъемлемую часть любого завтрака  кофе.

Погружаемся в кофейную культуру и учимся заваривать фильтр разными методами.

Выезжаем на прогулку в город.

Дегустируем местное пиво на старинной немецкой пивоварне Понарт.

На ужине во FridayCenter расширяем кругозор: изучаем локальные продукты и необычные вкусовые сочетания.

5 день
Мастер-класс, замок Вальдау

Продолжаем прокачивать свои домашние завтраки: мастер-класс с новыми рецептами.

Выезжаем на прогулку в замок Вальдау.

Знакомимся с современными владельцами тевтонского замка и изучаем быт рыцарских времен.

Узнаем всё про секретный продукт, найденный на территории Вальдау.

Финальный ужин  в необистро Trip.

Завершаем путешествие винной дегустацией: учимся выбирать вино домой.

6 день
Отъезд

Завтракаем, собираем вещи и прощаемся.

Выехать из номера возможно в любое время в течение дня.

Проживание

Тур предусматривает проживание в современном многофункциональном комплексе.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание во FridayCenter, отдельный номер
  • Посещение бассейна
  • Посещение спортзала
  • Гастрономические завтраки и ужины во FridayCenter
  • Приветственный ужин в необистро Trip
  • Гастрономический ужин в ресторане Copper
  • Гастрономический завтрак в ресторане Seasons
  • Финальный ужин в необистро Trip
  • 4 кулинарных мастер-класса
  • 2 винные дегустации
  • 1 кофейная дегустация
  • Экскурсия по Калининграду, пешеходная
  • Экскурсия по Зеленоградску, пешеходная
  • Посещение сыроварни Шаакен Дорф с дегустацией
  • Посещение пивоварни Понарт с дегустацией
  • Посещение замка Вальдау
  • Турлидеры
  • Переезды в рамках программы
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Калининграда и обратно
  • Питание, не указанное в программе (обеды)
  • Страховка
  • Трансферы из/в аэропорт
  • Посещение сауны
  • Алкогольные напитки
Место начала и завершения?
Россия, Калининград
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Правила и условия проживания в Центре
  • Согласно правилам комплекса, уличная обувь складируется на первом этаже в специальном гардеробе,
    в комплексе гости находятся в тапочках, поэтому обязательно возьмите их с собой.
  • Если вы забудете или не будет возможности приобрести, их можно будет приобрести на рецепции.
  • Обязательно позаботьтесь и возьмите с собой ванные принадлежности — шампуни, гели, зубные щетки и т. д.
  • Полотенца и фены брать не нужно
  • Обратите внимание на лекарственные средства, которые Вам необходимы, и привезите их с собой.
  • В комплексе есть аптечка, но там только стандартные препараты.
  • Аптека находится в шаговой доступности от комплекса.
  • В комплексе бесплатный wi-fi
  • В комплексе есть гостевая кухня, с плитой, посудой и холодильниками, которой может воспользоваться любой участник
  • Фильтр-кофе, вода, печенье — бесплатно, в свободном доступе 24/7
  • Утром и вечером можно пользоваться бассейном. Позаботьтесь о плавательных принадлежностях.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
В
31 мар 2022
Организация на высшем уровне.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

🧳Экскурсионные туры6-дневные туры🍤Гастрономические

Похожие туры в Калининграде

Гастрономическое путешествие по Калининграду и области
7 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Алексей
Алексей
5
1 отзыв
Гастрономическое путешествие по Калининграду и области
Обзорная экскурсия по городу и окрестностям с погружением в мир кёнигсберско-калининградской кухни
26 июня
27 июня
28 июня
29 июня
9 990 за всё до 4 чел.
Калининград сквозь века
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Павел
Павел
5
1 отзыв
Калининград сквозь века
Приглашаю вас вместе со мной совершить путешествие по Калининградской области! Вы узнаете, почему его называют Западом
3 500 за всё до 10 чел.
Путешествие в стиле «Сафари» по Калининградской области
8 часов
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Александр
Александр
4.9
121 отзыв
Путешествие в стиле «Сафари» по Калининградской области
Экскурсия на джипах по историческим местам Прибалтики - с профессиональными гидами и водителями
Сегодня
Завтра
26 июня
27 июня
16 950 за всё до 4 чел.
Рыбные места Калининграда
4 часа
🚗 На машине
Мини-группа
до 4 чел.
Организатор экскурсии Ирина
Ирина
4.6
44 отзыва
Рыбные места Калининграда
Гастрономическая экскурсия для гурманов и не только
9 июля
16 июля
23 июля
6 авг
2 600 за 1 человека
Загадочные тропы Куршской Косы с Зеленоградском и Замок Несельбек
9 часов
🚗 На машине
Мини-группа
до 7 чел.
Организатор экскурсии Балтийские
Балтийские
5
14 отзывов
Загадочные тропы Куршской Косы с Зеленоградском и Замок Несельбек
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Калининградской области. Если вы уже изучили сам Калининград, то пора
Завтра
26 июня
27 июня
28 июня
от 25002 250 за 1 человека
Калининград. Начало - обзорное путешествие в мини-группе
3 часа
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
до 18 чел.
Организатор экскурсии Цветные
Цветные
4.4
28 отзывов
Калининград. Начало - обзорное путешествие в мини-группе
Калининград - старинный город вблизи моря, который полон удивительных сюрпризов
27 июня
29 июня
4 июля
6 июля
1 300 за 1 человека
«Однажды в Пруссии»: путешествие на восток Калининградской области
9 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Анастасия
Анастасия
5
2 отзыва
«Однажды в Пруссии»: путешествие на восток Калининградской области
Посетить старинные камерные города с изящными домами и раскрыть их русско-немецкую историю
28 июня
1 июля
5 июля
6 июля
12 870 за всё до 3 чел.
Путешествие на «Калининградский Байкал»
7 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Евгений
Евгений
5
5 отзывов
Путешествие на «Калининградский Байкал»
Посетить живописные озера Виштынецкое и Мариново и насладиться красотой местной природы
Сегодня
Завтра
26 июня
27 июня
от 18 000 за всё до 4 чел.
Путешествие на край Калининградской области
7 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Виктор
Виктор
5
3 отзыва
Путешествие на край Калининградской области
Посетить старинные города Железнодорожный, Гвардейск и Знаменск и раскрыть их богатую историю
26 июня
29 июня
30 июня
2 июля
11 500 за всё до 4 чел.
Авто-путешествие по восточным местам Калининграда. От Арнау до Велау
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Арчертур
Арчертур
Нет отзывов
Авто-путешествие по восточным местам Калининграда. От Арнау до Велау
Наша авто-прогулка пройдет по нескольким городам и деревням Калининграда, которые до войны были частью Германии
20 000 за всё до 4 чел.
Путешествие в Зеленоградск и сыроварню «Шаакендорф»
6 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 30 чел.
Организатор экскурсии Королевский
Королевский
4.8
9 отзывов
Путешествие в Зеленоградск и сыроварню «Шаакендорф»
Прочувствуйте уникальную атмосферу одного из прусско-советско-российских городов Калининградской области - Зеленоградска
1 июля
8 июля
15 июля
22 июля
1 550 за 1 человека
Побег из Калининграда: Светлогорск, Балтийск, Янтарный
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Андрей
Андрей
Нет отзывов
Побег из Калининграда: Светлогорск, Балтийск, Янтарный
Посмотрите три ярких города Калининградской области за один день! Вас ждет поездка
16 000 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Калининграде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Калининграде
Забронировать
ХОРОШО
🧭
ТАМ