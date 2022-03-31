Прибываем во FridayCenter, размещаемся.
Знакомимся с участниками и организаторами.
Отправляемся на прогулку по Калининграду.
Изучаем старинные немецкие улочки и гуляем по острову Канта.
Завершаем день приветственным ужином в необистро Trip.
На десерт — винная дегустация с обучением: как выбирать вино в ресторане.
Начинаем день с мастер-класса: учимся превращать домашний завтрак в инстаграмный.
Отправляемся на прогулку по балтийскому побережью.
Исследуем «кошачий» город Зеленоградск, он же — немецкий королевский курорт Кранц.
Наслаждаемся морским воздухом и старинными улочками с кофейнями и сувенирными лавками.
Получаем гастрономические впечатления на ужине в ресторане Copper.
Завтракаем в ресторане Seasons.
Выезжаем в сыроварню Shaaken Dorf.
Изучаем процессы приготовления сыра на местном производстве.
Дегустируем уникальные местные вида сыра и шоколада.
Возвращаемся во FridayCenter.
Учимся готовить настоящий итальянский ужин дома с шеф-поваром.
Завтракаем во FridayCenter.
Прокачиваем неотъемлемую часть любого завтрака — кофе.
Погружаемся в кофейную культуру и учимся заваривать фильтр разными методами.
Выезжаем на прогулку в город.
Дегустируем местное пиво на старинной немецкой пивоварне Понарт.
На ужине во FridayCenter расширяем кругозор: изучаем локальные продукты и необычные вкусовые сочетания.
Продолжаем прокачивать свои домашние завтраки: мастер-класс с новыми рецептами.
Выезжаем на прогулку в замок Вальдау.
Знакомимся с современными владельцами тевтонского замка и изучаем быт рыцарских времен.
Узнаем всё про секретный продукт, найденный на территории Вальдау.
Финальный ужин — в необистро Trip.
Завершаем путешествие винной дегустацией: учимся выбирать вино домой.
Завтракаем, собираем вещи и прощаемся.
Выехать из номера возможно в любое время в течение дня.
Тур предусматривает проживание в современном многофункциональном комплексе.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».