Гастрономические экскурсии Калининграда

Найдено 39 экскурсий в категории «Гастрономические» в Калининграде, цены от 1 290 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Автобусная экскурсия «Гастрономическое Средневековье»
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
4.5 часа
215 отзывов
Автобусная экскурсия по Калининграду: Средневековье и сыры
Откройте для себя секреты средневекового Калининграда и насладитесь дегустацией местных сыров
Начало: Ул. Проф. Баранова 34
«Билет в замок Шаакен входит в стоимость экскурсии, а дегустация в сыроварне (по желанию) оплачивается дополнительно — 350 рублей с человека»
Расписание: ежедневно в 10:15
Завтра в 10:15
9 июня в 10:15
14991 350 за человека
Старинные замки близ Калининграда
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
54 отзыва
Замки Калининграда: путешествие в прошлое Восточной Пруссии
Познакомьтесь с историей и архитектурой замков Восточной Пруссии в увлекательной экскурсии по Калининграду
«Там вы попробуете свежесваренное фирменное пиво с знаменитыми немецкими колбасками и аутентичную кухню, а вечером, если захотите, примете участие в рыцарском шоу»
12 июня в 15:00
28 июня в 15:00
8 500 за всё до 6 чел.
Шаакен Дорф: Средневековье со вкусом
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
32 отзыва
Шаакен Дорф: Средневековье со вкусом
Погрузиться в колорит прусской жизни и попасть на дегустацию сыра и шоколада
«В ходе экскурсии я расскажу о древних пруссах и традиционной прусской кухне»
11 июня в 10:30
17 июня в 14:00
7 000 за всё до 4 чел.
Советск и Неман с дегустацией сыров
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
10 часов
76 отзывов
Советск и Неман: путешествие и дегустация сыров из Калининграда
Историческое путешествие в Советск и Неман с дегустацией уникальных сыров ждет вас в этой увлекательной экскурсии
Начало: В одном из 6 мест в центре Калининграда на выбор
«Неман-Рагнит и дегустация сыров»
Расписание: в воскресенье в 09:00
9 июня в 09:00
16 июня в 09:00
21661 950 за человека
Вкусная Пруссия: гастро-путешествие с дегустациями
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
43 отзыва
Вкусная Пруссия: погружение в гастрономию Калининграда с дегустациями
Приглашаем гурманов на незабываемое гастро-путешествие по Калининграду с эксклюзивными дегустациями
Начало: У ресторана Тётка Фишер, ул. Шевченко
«Блаженство для гурманов и сладкоежек»
12 июня в 14:00
19 июня в 14:00
1 780 за человека
«Маленькая Швейцария» Восточной Пруссии
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
56 отзывов
Историческая экскурсия «Маленькая Швейцария»
Откройте для себя уникальную историю и культуру восточной Калининградской области, погрузившись в атмосферу старинных городов
«Здесь в непринужденной домашней обстановке вы попробуете блюда местной кухни, расположившись у камина»
18 июня в 09:00
20 июня в 09:00
13 850 за всё до 4 чел.
Автобусная экскурсия «Куршская коса, Зеленоградск и семейная сыроварня»
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
8 часов
194 отзыва
Автобусная экскурсия по Куршской косе с дегустацией
Откройте для себя уникальные пейзажи Куршской косы, исторический Зеленоградск и вкуснейшие сыры местной сыроварни
Начало: Ул. Профессора Баранова 34
«Приглашаем на насыщенную экскурсию, сочетающую великолепные пейзажи, старинную курортную архитектуру и гастрономические специалитеты Калининградской области»
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
16661 500 за человека
Калининград: город длинной колбасы, клопсов, селёдки и марципана
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
9 отзывов
Калининград: город длинной колбасы, клопсов, селёдки и марципана
Открыть историю города через кулинарные традиции его жителей и узнать рецепты кёнигсбергской кухни
Начало: Обычно на площади Победы или в Рыбной деревне
«И в посвящённом ей немецком ресторане «Тётка Фишер» сделаем большую гастрономическую остановку»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
6 670 за всё до 6 чел.
Калейдоскоп русской Балтики: рыцари, сыры, кошачье царство и Куршская коса
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
9 часов
34 отзыва
Калейдоскоп русской Балтики: от замков до Куршской косы
Исследуйте средневековые замки, насладитесь природой Куршской косы и отдохните в Зеленоградске
Начало: В центре Калининграда
«Дегустация сыра и шоколада — 350 руб»
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
3 600 за человека
Куршская коса (Высота Эфа, Танцующий лес), Зеленоградск и дегустация
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
1707 отзывов
Куршская коса (Высота Эфа, Танцующий лес), Зеленоградск и дегустация
«Эта экскурсия позволит Вам оказаться по обе стороны Куршского залива, насладиться природной тишиной, морским воздухом и гастрономическими изысками»
Завтра в 07:50
9 июня в 07:50
от 1 500 за человека
Экскурсия по старинной пивоварне «Понарт» с дегустацией (всё включено)
Групповая
1.5 часа
7 отзывов
Экскурсия по старинной пивоварне «Понарт» с дегустацией (всё включено)
Посетить самые интересные цеха фабрики и попробовать 8 сортов свежего пива на групповой экскурсии
Начало: У пивоварни «Понарт»
«Прогулка по цехам + дегустация (45 минут)»
Расписание: в среду и пятницу в 17:15, в субботу в 15:00
Завтра в 15:00
12 июня в 17:15
2 200 за человека
Балтийск, Янтарный, Светлогорск в мини-группе. Филинская бухта
🚶 Пешая
🚗 На машине
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
5%
Групповая
10 часов
221 отзыв
Балтийск, Янтарный, Светлогорск в мини-группе. Филинская бухта
Начало: Калининград, Шевченко 2 - к5 парк-г у Дом Советов
«В Янтарном мы сможем перекусить или плотно пообедать в одном из ресторанов»
Расписание: Ежедневно 08.30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
от 36003 420 за человека
Загадочные тропы косы, Зеленоградск, сыроварня и замки в мини группе
🚗 На машине
Групповая
9 часов
235 отзывов
Загадочные тропы косы, Зеленоградск, сыроварня и замки в мини группе
Начало: Ул. Шевченко 2, дом Советов, Калининград
«Отведаем местную кухню в прекрасном кафе, где у хозяина шеф-повара всегда найдется блюдо из свежевыловленной рыбы, послевкусие которого будет еще долго вам напоминать о Балтике»
Расписание: С 8.30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
3 666 за человека
Замок Шаакен+сыроварня Шаакендорф с дегустацией+Нессельбек
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
343 отзыва
Замок Шаакен и сыроварня Шаакендорф: история, вкус, фото
Погрузитесь в эпоху средневековья, отведайте уникальные сыры и запечатлейте моменты у замка Нессельбек
Начало: ТЦ «Акрополь», ул. Баранова 34
«дегустация в сыроварне «Шаакен»
Расписание: Ежедневно.
Завтра в 10:15
9 июня в 10:15
1 350 за человека
Гастрономическая экскурсия «По следам Дворов Артура»
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
17 отзывов
Гастрономическая экскурсия «По следам Дворов Артура»
Прикоснуться к рыцарским традициям Калининграда и попробовать аутентичную местную кухню
Начало: У маяка в Рыбной деревне
«На ней вы узнаете, где находились знаменитые заведения в стиле короля Артура, и попробуете местные гастрономические специалитеты»
9 июня в 10:00
10 июня в 13:00
4 500 за всё до 5 чел.
Калининград, Зеленоградск и сыроварня Шаакен Дорф: история, красота и вкусная еда
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
7 отзывов
Калининград, Зеленоградск и сыроварня Шаакен Дорф: история, красота и вкусная еда
Лёгкое и при этом насыщенное путешествие по самым атмосферным местам Калининграда и окрестностей
«Для взрослых дегустация дополняется бокалом вина»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
11 990 за всё до 4 чел.
Автобусная экскурсия «Пивной Кёнигсберг»
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
117 отзывов
Популярное предложение
Автобусная экскурсия «Пивной Кёнигсберг»
Начало: Ленинский пр. 81, гостиница «Калининград»
«Вы узнаете много интересного об истории пивоварения, традициях, праздниках старого Кёнигсберга и посетите дегустацию традиционных сортов пива»
Расписание: по четвергам в 18:00
13 июня в 18:00
20 июня в 18:00
2 750 за человека
Калининград от трапа самолёта
🚗 На машине
🛫 Полеты на самолетах
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
9 отзывов
Индивидуальный трансфер в Калининграде: от аэропорта до отеля
Начните своё путешествие по Калининграду с комфортного трансфера и экскурсии по ключевым достопримечательностям
«Предлагаем попробовать вкуснейшие блюда калининградской кухни: кёнигсбергские клопсы, строганину из пиламиды, уху, местное крафтовое пиво и многое другое»
Сегодня в 21:30
Завтра в 08:30
1400012 600 за всё до 4 чел.
Куршская коса - необыкновенное место, Зеленоградск и замок Нессельбек
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
104 отзыва
Куршская коса - необыкновенное место, Зеленоградск и замок Нессельбек
Начало: Ул. Шевченко 2, по договорённости
«Кто-то хочет вкусно покушать в местных кафе свежепойманную рыбку»
Расписание: Ежедневно по договоренности
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
от 17 835 за всё до 3 чел.
Вечерняя экскурсия по Калининграду с дегустацией прусского напитка
🚗 На машине
Мини-группа
2.5 часа
140 отзывов
Вечерняя экскурсия по Калининграду с дегустацией прусского напитка
Познакомиться с историей и знаковыми местами города с разных ракурсов
Начало: Главный вход Зоопарка. Встреча с гидом справа, у а...
«Также вас ждет небольшая дегустация прусского крафтового пива в районе Хуфен»
Расписание: во вторник в 18:30, в пятницу и субботу в 19:00
Завтра в 19:00
14 июня в 19:00
1 400 за человека
Куршская Коса и Зеленоградск+дегустация в сыроварне Шаакен Дорф
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
25 отзывов
Куршская Коса и Зеленоградск+дегустация в сыроварне Шаакен Дорф
Начало: Калининград: Улица Шевченко, 2, (Дом Советов)
«Для всех туристов проводится презентация с дегустацией шести видов сыра и шоколада с бокалом вина»
Расписание: По понедельникам, вторникам и четвергам в 09:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 1 300 за человека
Вечерний Калининград: хомлины, марципан и безлимитная пивная дегустация
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
6 часов
8 отзывов
Вечерний Калининград: хомлины, марципан и безлимитная пивная дегустация
Открыть вкусные и колоритные уголки Калининграда на автобусной экскурсии
Начало: В центре Калининграда (одно из 10 мест на выбор)
«Вы посетите мастерскую хомлинов и музей тайн Кёнигсберга, продегустируете главный десерт нашего края — марципан и попробуете пиво прямо из танкеров на историческом заводе Понарт»
Расписание: в понедельник и четверг в 15:30
10 июня в 15:30
13 июня в 15:30
15331 380 за человека
Кёнигсберг эпохи викингов: групповая поездка в замок Шаакен и деревню Кауп
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
8 часов
4 отзыва
Кёнигсберг эпохи викингов: групповая поездка в замок Шаакен и деревню Кауп
Изучить историю европейского Средневековья через архитектуру, ремёсла и кулинарию
Начало: На ул. Черняховского
«Если проголодаетесь, сможете посетить крафтовую сыроварню «Шаакен Дорф» для дегустации сыра и шоколада»
Расписание: в пятницу в 09:00
14 июня в 09:00
21 июня в 09:00
17221 550 за человека
Вкусное путешествие по янтарному краю
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
Вкусное путешествие по янтарному краю
Познакомиться с кулинарными традициями и узнать, какой вкус придают рыбе сосновые шишки
Начало: В любом месте в Калининграде
«Вы узнаете о местных гастрономических традициях — празднике длинной колбасы и дне селëдки, кëнигсбергих клопсах и флеке, пиве «Понарт» и медовой настойке «Беренфанг»»
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
13 200 за всё до 4 чел.
Стильный пикник на берегу Балтики
Фотопрогулка
3 часа
5 отзывов
Стильный пикник на берегу Балтики
Эстетика, еда, комфорт, уединение и фото - ваше лучшее воспоминание о путешествии в Калининград
Начало: на побережье
«Место для пикника на ваш выбор»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
14 999 за всё до 3 чел.
Путешествие в Шаакен и Нессельбек: два замка и сыроварня
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
10 отзывов
Путешествие в Шаакен и Нессельбек: два замка и сыроварня
Начало: Я заберу вас по любому адресу Калининграде
«После дегустации на сыроварне мы заедем с вами к замку Нессельбек, где вы сможете сделать отличные фотографии»
Расписание: Ежедневно, время по договоренности
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
9 500 за всё до 4 чел.
Пивной Кенигсберг с авторским пивом и шоу
🚗 На машине
Мини-группа
4 часа
78 отзывов
Пивной Кенигсберг с авторским пивом и шоу
Продегустировать продукцию двух традиционных пивоварен на групповой экскурсии по Калининграду
Начало: На проспекте Мира, 26
«Затем вы посетите колоритную мини-пивоварню, где сможете принять участие в дегустации крафтового пива»
Расписание: в четверг в 17:30
13 июня в 17:30
20 июня в 17:30
3 200 за человека
Рыбный Кёнигсберг и 12 оттенков пенного
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
13 отзывов
Рыбный Кёнигсберг и 12 оттенков пенного
Послушать городские байки и легенды под рыбные закуски и местное пиво
«За гастрономическими впечатлениями отправимся к самой восточной пивоварне города»
14 июня в 12:00
15 июня в 09:00
от 7 990 за всё до 16 чел.
Балтийская коса на автомобиле: бетонные бункеры и нетронутая природа
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Балтийская коса на автомобиле: бетонные бункеры и нетронутая природа
Погрузиться в историю и устроить пикник на безлюдном берегу моря
«А потом в авандюне или на берегу моря мы устроим небольшой пикник»
12 июня в 07:00
14 июня в 07:30
10 900 за всё до 3 чел.
Гастрономическое путешествие по Калининграду и области
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
6 отзывов
Гастрономическое путешествие по Калининграду и области
Обзорная экскурсия по городу и окрестностям с погружением в мир кёнигсбергско-калининградской кухни
Начало: Остров Канта
«У одного из старейших сооружений города — кафедрального собора 14 века — мы поговорим об архитектуре, гастрономических пристрастиях и знаковых событиях того времени»
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
9 990 за всё до 4 чел.
Аппетитная история Куршской косы
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
24 отзыва
Аппетитная история Куршской косы
Удивительные природные объекты, знакомство с прусской кухней и рыбный мастер-класс
Начало: У зоопарка Калининграда
«Узнаете историю прусской кухни, завладеете старинными рецептами, а также попробуете приготовить одну из гастрономических визитных карточек Кенигсберга – строганину из рыбы»
13 июня в 10:00
14 июня в 15:00
11 000 за всё до 4 чел.
Вкусы и ароматы Калининграда: гастрономическая прогулка
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
2 отзыва
Вкусы и ароматы Калининграда: гастрономическая прогулка
Посетить места, отражающие кулинарный дух города, и познакомиться с историей региона через кухню
Начало: возле Дома Советов
«Вы услышите о Королевской горе и замке, где он располагался, а также о лучших ресторанах Кёнигсберга и гастрономическом наследии города»
12 июня в 09:30
13 июня в 09:30
8 500 за всё до 4 чел.
Советск и Неман, с дегустацией сыров
Групповая
10 часов
1 отзыв
Советск и Неман, с дегустацией сыров
Расписание: Воскресенье в 09:30
1 950 за человека
Ешь. Дыши. Смотри
Индивидуальная
6 часов
Ешь. Дыши. Смотри
Начало: Могу забрать в любом месте в рамках города
«Наше путешествие мы начнём с дегустации местных сыров с винным сопровождением»
Расписание: согласно календарю
Завтра в 18:00
9 июня в 09:00
11 000 за всё до 4 чел.
«Греза Хутор» - путешествие в волшебный мир старинных вещей
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
«Греза Хутор» - путешествие в волшебный мир старинных вещей
Начало: Заберем вас из удобного места в Калининграде
«Вкусно, живописно и умиротворяюще Вас ждет и гастрономическое удовольствие — обед из локальных продуктов»
Расписание: ежедневно, один раз в день
Завтра в 17:00
9 июня в 09:00
13 000 за всё до 3 чел.
Маяки, рыбаки и пиво - эко-гастрономическое путешествие
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
Маяки, рыбаки и пиво - эко-гастрономическое путешествие
Посетить маяк Риндерорт, старинную пивоварню и кирху, в которую постоянно бьют молнии
Начало: от вашего отеля в Калининграде
«При желании пообедаете в стильных интерьерах местного ресторана и продегустируете крафтовое пиво из замковой пивоварни»
27 июня в 09:00
29 июня в 09:00
9 870 за всё до 4 чел.
Галопом по Европам, или Дегустация восточной самобытности
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Галопом по Европам, или Дегустация восточной самобытности
Изучить земли востока близ Кёнигсберга и узнать, для чего на самом деле был построен арочный мост
«В стоимость включено: перекус в дороге, пикник с домашней едой в Роминтенской пуще, трансфер, сопровождение гида»
10 июня в 20:00
11 июня в 08:00
15 500 за всё до 3 чел.
Путешествие по Балтике: Янтарный и Светлогорск за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по Балтике: Янтарный и Светлогорск за один день
Собрать янтарь, изучить курорты и по желанию заехать на дегустацию в сыроварню
Начало: по договорённости в Калининграде или Зеленоградске
«По желанию в конце экскурсии заедем на вкусную дегустацию сыра и шоколада на сыроварню Шаакен Дорф»
21 июня в 09:00
22 июня в 09:00
13 500 за всё до 4 чел.
Замки, дегустации и море! Зеленоградск, Шаакен, Нессельбек
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
7.5 часов
Замки, дегустации и море! Зеленоградск, Шаакен, Нессельбек
Групповая автобусная экскурсия в атмосферный город-курорт, где улочки пропитаны историей
Начало: одна из 8 точек на выбор
«А после осмотра замка вас ждёт гастрономическое путешествие — дегустация местных сыров в сыроварне Шаакендорф»
Расписание: в среду в 13:00 и 13:30, в пятницу в 14:00 и 14:30
12 июня в 13:30
14 июня в 14:00
14331 290 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алена
    5 июня 2024
    Вечерняя экскурсия по Калининграду с дегустацией прусского напитка
    Чудесная женщина -экскурсовод! Знает много интересного. Рассказывает захватывающе. Всё очень понравилось! СПАСИБО
  • Ю
    Юлия
    5 июня 2024
    Автобусная экскурсия «Гастрономическое Средневековье»
    Интересная экскурсия. Дегустация сыра, марципана и всё это под бокал вина. Затем посещение небольшого музея инквизиции (для впечатлительных людей и
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    детей не рекомендую) рассказывают о показывают экспонаты для пыток людей средневековья(В целом во время экскурсии можно сделать неплохие снимки. Даже есть прокат костюмов по 100 рублей.

  • И
    Ирина
    5 июня 2024
    Калининград: город длинной колбасы, клопсов, селёдки и марципана
    Заказали эту экскурсию на второй день нашего пребывания в Калининграде и ничуть не пожалели. Инга очень интересный собеседник, тема экскурсии
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    была раскрыта полностью во время неторопливой прогулки по городу с небольшими перерывами на дегустацию. Исторические факты приведены очень живописно и не скучно. Мы познакомились с гастрономическими особенностями Калининграда, историей появления тех или иных блюд немецкой кухни. По ходу экскурсии Инга также рассказывала нам о тех достопримечательностях мимо которых мы проходили, давала советы где и что нужно посмотреть в первую очередь. Многими из этих советов мы впоследствии воспользовались с удовольствием и остались в восторге от калининградской кухни! Кроме того, уже после экскурсии Инга выслала нам рецепты некоторых блюд, которые мы с удовольствием попробуем приготовить дома. Очень приятно, когда встречаешься с такими людьми - профессионалами своего дела, искренне влюбленными в свой город и его историю!

  • Ю
    Юлия
    5 июня 2024
    Автобусная экскурсия «Куршская коса, Зеленоградск и семейная сыроварня»
    Отличная экскурсия. Много остановок с возможностью не только послушать экскурсию, но и погулять самостоятельно. Сыроварня - обязательно купите с собой
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    сыры, шоколад и конфеты цены приемлемые и очень вкусно. Куршкая коса - очень понравилась жареная треска и корюшка обязательно попробуйте особенно с немецким пивом и проведите мини пикничок на берегу балтийского моря. И наконец Зеленоградск-город кошек попробуйте крендели с разными начинками, прогулясь по набережной.

  • С
    Светлана
    4 июня 2024
    Калейдоскоп русской Балтики: рыцари, сыры, кошачье царство и Куршская коса
    Замечательно! Иначе и не назовёшь. Гид Кирилл у нас был. Всё было просто на самом высшем уровне! Рекомендую тысячекратно.
  • Е
    Егор
    3 июня 2024
    Автобусная экскурсия «Гастрономическое Средневековье»
    Мне понравилась экскурсия, по времени около 4-х часов, что очень даже хорошо. Дегустация в сыроварне тоже на уровне и там еще вкусные конфеты)
    Мне понравилась экскурсия, по времени около 4-х часов, что очень даже хорошо
  • Т
    Татьяна
    3 июня 2024
    Вечерняя экскурсия по Калининграду с дегустацией прусского напитка
    Экскурсия очень понравилась. Начало было вовремя, за некоторое время даже созвонились, урегулировали нюансы личного характера. Гид-Ирина профессионал своего дела, понравилось, что
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    человек знает больше, чем на обычных экскурсиях, много деталей, даже из своей жизни сопряжено с историей города. Один минус, что мало времени для фото. Но тогда бы экскурсия затянулась на большее время. 😉 Мы с мужем очень довольны, сами бы столько мест за такое короткое время охватить не смогли.

  • Е
    Евгений
    2 июня 2024
    Автобусная экскурсия «Куршская коса, Зеленоградск и семейная сыроварня»
    Очень красиво на море,и в кошачьего городе- Зеленограде. Приятная поездка и очень хорошо и грамотно рассказывают историю. Всё понравилось.
    Очень красиво на море,и в кошачьего городе- Зеленограде
  • Н
    Наталья
    1 июня 2024
    Автобусная экскурсия «Куршская коса, Зеленоградск и семейная сыроварня»
    Сегодня посетили экскурсию на Куршскую косу и Зеленоградск. Программа экскурсии просто бомба 💥 Экскурсия на сыроварню и дегустация вкусного сыра,
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    шоколада и марципана, с вином были замечательнейшие! Поездка на Куршскую косу и Балтийский берег превзошла все наши ожидания - теплый песочек, море и солнце, все сошлось в моменте! Танцующий лес тоже впечатлил! Зеленоградск - очень красивый, атмосферный прибрежный городок! Детям зашел на ура с кошачьей тематикой, а меня покорил архитектурой старинных немецких зданий и новых, стилизованных под старинные. Все прошло чудесно! Если бы ни одно НО! Гид Элина не понравился совсем. Нудное повествование и монотонная речь, от которой жутко хотелось спать. Как будто читаешь учебник истории. Сама подача материала не понравилась, с наличием морфологических ошибок в речи, от которых резало слух! Если Вам повезет с гидом, то это будет шикарная экскурсия!

    Сегодня посетили экскурсию на Куршскую косу и Зеленоградск. Программа экскурсии просто бомба 💥 Экскурсия на сыроварнюСегодня посетили экскурсию на Куршскую косу и Зеленоградск. Программа экскурсии просто бомба 💥 Экскурсия на сыроварнюСегодня посетили экскурсию на Куршскую косу и Зеленоградск. Программа экскурсии просто бомба 💥 Экскурсия на сыроварнюСегодня посетили экскурсию на Куршскую косу и Зеленоградск. Программа экскурсии просто бомба 💥 Экскурсия на сыроварнюСегодня посетили экскурсию на Куршскую косу и Зеленоградск. Программа экскурсии просто бомба 💥 Экскурсия на сыроварнюСегодня посетили экскурсию на Куршскую косу и Зеленоградск. Программа экскурсии просто бомба 💥 Экскурсия на сыроварнюСегодня посетили экскурсию на Куршскую косу и Зеленоградск. Программа экскурсии просто бомба 💥 Экскурсия на сыроварнюСегодня посетили экскурсию на Куршскую косу и Зеленоградск. Программа экскурсии просто бомба 💥 Экскурсия на сыроварнюСегодня посетили экскурсию на Куршскую косу и Зеленоградск. Программа экскурсии просто бомба 💥 Экскурсия на сыроварнюСегодня посетили экскурсию на Куршскую косу и Зеленоградск. Программа экскурсии просто бомба 💥 Экскурсия на сыроварню
  • О
    Ольга
    30 мая 2024
    Куршская коса (Высота Эфа, Танцующий лес), Зеленоградск и дегустация
    Очень хороший двухэтажный автобус, водитель Александр асс! Особенно с учётом ремонта дороги на Куршской косе((экскурсовод Жанна не понравилась. . Монотонно-
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    усыпляющая. . Из кафе на высоте эффа единственный нормальный ресторан-"на крючке", уха и корюшка зачётные, но очередь постоять придётся. . Всё быстро. Начало экскурсии было замечательное! Дегустация в сыроварне превзошла всё ожидания! Сыр вкусный! Лиска Зе Бест! Если хотите купить марципан он здесь самый дешёвый и огромный ассортимент. В целом понравилось. . От косы ожидали большего. . Ну как есть. . Посмотрели. . Море чудесное и виды на Эффе

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Гастрономические»

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  2. Самое главное
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  4. Танцующий лес
  5. Амалиенау
  6. Высота Эфа
  7. Кафедральный собор
  8. Высота Мюллера
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Сколько стоит экскурсия по Калининграду в июне 2024
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