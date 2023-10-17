Королевские каникулы в Калининграде + замок Нессельбек. Зимний тур

Королевские каникулы в Калининграде + замок Нессельбек

5
3 отзыва
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Проведите поистине королевские новогодние каникулы в Калининградской области.

Вас ожидает неповторимый вечерний Калининград в праздничном убранстве, в поселке Янтарном увидите самое крупное в мире месторождение янтаря, а Светлогорск очарует своей старинной архитектурой.

В завершение тура вы совершите незабываемое знакомство с роскошным замковым комплексом «Нессельбек», который поразит своим великолепием и особой атмосферой средневековья.
Королевские каникулы в Калининграде + замок Нессельбек. Зимний тур
Королевские каникулы в Калининграде + замок Нессельбек. Зимний тур
Королевские каникулы в Калининграде + замок Нессельбек. Зимний тур
Королевские каникулы в Калининграде + замок Нессельбек. Зимний тур
Королевские каникулы в Калининграде + замок Нессельбек. Зимний тур
Королевские каникулы в Калининграде + замок Нессельбек. Зимний тур
Королевские каникулы в Калининграде + замок Нессельбек. Зимний тур
Королевские каникулы в Калининграде + замок Нессельбек. Зимний тур
Королевские каникулы в Калининграде + замок Нессельбек. Зимний тур
Королевские каникулы в Калининграде + замок Нессельбек. Зимний тур
Королевские каникулы в Калининграде + замок Нессельбек. Зимний тур
Ближайшие даты:
3
янв

Что вас ожидает:

Замок «Нессельбек»
Замок «Нессельбек»
Вкуснейшая кухня ресторана, уникальный средневековый дизайн и дух романтической эпохи
Огни Калининграда
Огни Калининграда
Сфотографируетесь у самой западной ёлки страны на площади Победы и у визитной карточки города –Кафедрального собора
Янтарный старатель
Янтарный старатель
В поселке Янтарном, вооружившись лопатой, сможете добыть себе на память «солнечного камня» в мини-карьере

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Калининград. Экскурсия «Огни Калининграда»

Прибытие в Калининград на ж/д вокзал или аэропорт.

Трансфер в отель по желанию за доп. плату.

Заселение в гостиницу Холидей инн 4* с 14:00.

Внимание: в программе прописано точное время начала экскурсий (время местное). Убедительная просьба не опаздывать, автобус отправляется по расписанию.

Экскурсия «Огни Калининграда», 3-4 часа.

15:00 Встреча в холле гостиницы Холидей инн 4* с экскурсоводом.

Сказочный праздник в сказочном городе! Что может быть лучше?

Вы увидите вечерний Калининград в праздничном убранстве, сфотографируетесь у самой западной ёлки страны на площади Победы, у визитной карточки города – Кафедрального собора.

Обзорная экскурсия по городу с выходами на фотопаузы.

Вы увидите все основные достопримечательности Калининграда: старинные городские ворота, Кафедральный собор, могилу И. Канта у его стен, Рыбную деревню на островной части города, старые мосты над рекой Преголя, церкви святого семейства и памяти королевы Луизы, ставшие областной филармонией и детским кукольным театром, центральную площадь Победы, главные общественные здания города Кенигсберга-Калининграда.

Мы будем проезжать мимо популярных мест отдыха зоопарка, парков, стадионов и прудов.

Вы увидите фортификационные сооружения: оборонительную казарму Кронпринц, бастионы Грольман и Обертайх.

Прибытие в Калининград. Экскурсия «Огни Калининграда»Прибытие в Калининград. Экскурсия «Огни Калининграда»Прибытие в Калининград. Экскурсия «Огни Калининграда»Прибытие в Калининград. Экскурсия «Огни Калининграда»
2 день

Свободный день. Экскурсия за доп. плату в Национальный парк Куршская коса

Завтрак шведский стол.

*По желанию за доп. плату экскурсия в НП Куршская коса, 6-7 часов, 1700 руб. /чел.

10:00 Встреча в холле отеля Холидей инн 4* с экскурсоводом.

Куршская коса – уникальный уголок природы, включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Узкая полоска суши между Балтийским морем и Куршским заливом.

Поездка на косу для всех, кто устал от шума пыльных городов и мечтает надышаться свежим морским воздухом, наполненным фитонцидами хвойного леса.

В программе поездки непременно самая высокая дюна – высота Эфа; выход к морю и прогулка по лесу.

Желающие могут купить на косе рыбку горячего копчения, которую ловят и коптят здесь по старому рецепту.

Свободный день. Экскурсия за доп. плату в Национальный парк Куршская косаСвободный день. Экскурсия за доп. плату в Национальный парк Куршская коса
3 день

Экскурсии в Светлогорск и поселок Янтарный

Завтрак шведский стол.

Освобождение номеров.

10:00 Встреча в холле отеля Холидей инн 4* с экскурсоводом.

Экскурсия «Янтарный Берег», 8-9 часов.

Знакомство с посёлком Янтарный, прежде Пальмникен.

Вы познакомитесь с историей места.

Архитектурными доминантами места являются лютеранская церковь 1892 г., аристократичное здание Шлосс-Отеля.

Вы прогуляетесь к морю через парк им. М. Беккера с вековыми деревьями.

Пляж Янтарного с 2016 г. получает ежегодно голубой флаг – знак экологически чистого и обустроенного по мировым стандартам пляжа.

Здесь находится самое крупное в мире месторождение янтаря.

Вы можете побывать на карьере Калининградского янтарного комбината, где открытым промышленным способом добывается янтарь.

Вы сможете попробовать себя в роли янтарного старателя и, вооружившись лопатой, добыть себе на память «солнечного камня» в мини-карьере и зарядиться природной энергией и здоровьем в Янтарной пирамиде, на сооружение которой потребовалось около 800 кг янтаря.

Вы побываете на янтарном производстве.

Здесь Вам расскажут об обработке солнечного камня и его лечебных свойствах.

Возможность приобрести красивые украшения, сувениры и лечебную янтарную косметику от производителей.

*Посещение карьера Янтарного комбината по желанию за отдельную плату на месте.

Далее мы познакомимся с достопримечательностями Светлогорска-Раушена.

Вас очарует старинная архитектура конца XIX-начала XX вв: частные виллы, пансионаты, отели.

Органный зал, лиственничный парк, водонапорная башня, Курхаус.

Символами Светлогорска являются прекрасные работы немецкого скульптора Г. Брахерта – «Несущая воду» и «Нимфа».

Вы увидите новый «дом» КВН и кинофестиваля «Балтийские дебюты» – театр эстрады «Янтарь холл».

К морю вас приведут спуски-терренкуры, где у воды для удобства отдыхающих был построен променад. Шоппинг, магазины янтаря.

18:00 Окончание экскурсии, возвращение в Калининград.

Заселение в замок Нессельбек 4*.

Свободное время.

Вкуснейшая кухня ресторана, уникальный средневековый дизайн и дух романтической эпохи – только самая малость того, что может дать "Нессельбек".

Экскурсии в Светлогорск и поселок ЯнтарныйЭкскурсии в Светлогорск и поселок ЯнтарныйЭкскурсии в Светлогорск и поселок ЯнтарныйЭкскурсии в Светлогорск и поселок ЯнтарныйЭкскурсии в Светлогорск и поселок Янтарный
4 день

Спектакль в «Тильзит Театре»

Завтрак шведский стол.

Бесплатное посещение аквазоны замка с 07:00 до 11:00.

«Королевские встречи: их имена решали судьбы мира» + спектакль в «Тильзит Театре», 8-9 часов.

Маршрут: г. Советск.

12:00 Встреча в холле замка Нессельбек.

Летом 1807 г. Тильзит становится центром политической жизни Европы.

Город на берегу реки Неман – место встречи «царствующих особ» – императора Александра I, императора Наполеона и прусской королевы Луизы, вошёл в историю как «Тильзитский мир».

Тильзит – несравненный город.

Улицы старого города, набережная реки, дом, где остановился Александр I, мост «Королевы Луизы», памятник «Королеве всех сердец» познакомят вас с событиями начала 19 века.

Обед за доп. плату.

Экспозиция частного музея «Тильзитский мир» погрузит в эпоху «Наполеоновских войн», интерьеры и моду тех времен.

А путевая информация познакомит вас с достопримечательностями северо-востока Калининградской области.

18:00 Вечерний спектакль в знаменитом Тильзит-театре.

Возвращение в замок Нессельбек. Свободное время.

Спектакль в «Тильзит Театре»
5 день

Завершение программы

Завтрак шведский стол.

Бесплатное посещение аквазоны замка с 07:00 до 11:00.

Освобождение номеров до 12:00.

Трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал по желанию за доп. плату.

6 день

Завершение программы. Отъезд

Завтрак.

Свободный день.

Освобождение номеров до 12:00.

Трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал входит в стоимость.

Важная информация: данные по обратному трансферу, входящему в стоимость тура, необходимо предоставлять СТРОГО до начала тура. В противном случае, услуга не будет оказана.

Завершение программы. ОтъездЗавершение программы. ОтъездЗавершение программы. ОтъездЗавершение программы. Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле «Холидей Инн» 4* (2 ночи) и в замке Нессельбек 4* (2 ночи) в г. Калининграде.

Стоимость тура на 1 чел. /руб:

Отель/номерДвухместныйОдноместныйТрехместный
Отель «Холидей Инн» 4* + Замок Нессельбек 4*35 00058 000по запросу

Варианты проживания

Отель «Холидей Инн» 4

2 ночи

Отель Holiday Inn Kaliningrad расположен в самом сердце культурно-исторического центра Калининграда на живописном берегу реки Преголь.

Для размещения предлагаются комфортабельные номера разных категорий, где будет удобно поселиться как вдвоем, так и одному человеку. В номерах установлены односпальные или большие двуспальные кровати с мягкими ортопедическими матрасами, есть необходимая техника и оборудование. Также в каждом номере имеется удобная рабочая зона.

Для жильцов предусмотрены завтраки по меню, которые накрывают в ресторане.

Отель «Холидей Инн» 4Отель «Холидей Инн» 4Отель «Холидей Инн» 4Отель «Холидей Инн» 4Отель «Холидей Инн» 4Отель «Холидей Инн» 4Отель «Холидей Инн» 4

Замок Нессельбек 4

2 ночи

Уникальный отель «Нессельбек» спроектирован и построен в виде средневекового замка. Отель расположен в 2 км от Калининграда. К услугам гостей красивые номера в средневековом стиле, собственная пивоварня с домашним пивом и ресторан, в котором подают блюда по старинным рецептам.

Роскошные номера и люксы отеля «Нессельбек» оборудованы кондиционером, телевизором с плоским экраном, сейфом и мини-баром. Работает бесплатный Wi-Fi. В некоторых номерах выделены гостиная и столовая зоны, установлена расслабляющая гидромассажная ванна.

Каждое утро в элегантном обеденном зале отеля «Нессельбек» гостям подают завтрак. На открытой арене ресторана Nesselbeck проводятся костюмированные турниры и конные фаер-шоу с мая по сентябрь. В сторожевой башне замка находится впечатляющий музей средневековых пыток.

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Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
  • Проживание 2 ночи в отеле «Холидей Инн» 4* и 2 ночи в замке Нессельбек 4*
  • Питание – 4 завтрака шведский стол
  • Обратный трансфер из гостиницы в последний день
  • Бесплатное пользование аква-зоной в замке Нессельбек с 07:00 – 11:00
  • Входные билеты
  • Экологические сборы
Что не входит
  • Авиа и ж/д билеты до г. Калининграда и обратно
  • Обеды и ужины (кроме ужина в замке)
  • Трансферы (аэропорт – отель 2000 руб., ж/д вокзал – отель 1500 руб.)
  • Доп. ночи к туру (уточнять при бронировании)
  • Экскурсия в Национальный парк Куршская коса – 1700 руб. /чел.
  • Личные расходы (сувениры и т. д.)
Место начала и завершения?
Калининград
Описание номеров в гостиницах в зависимости от размещения
Отель/размещениеДвухместныйОдноместныйТрехместный
Холидей инн 4*Двуспальная кровать, раздельные кровати (вид на город)Одноместное размещение в двухместном номереПо запросу
Замок Нессельбек 4*Раздельные кровати, двуспальные кроватиОдноместное размещение в двухместном номереПо запросу
Как организован трансфер в туре?

В стоимость услуги входит: ожидание в зале прилета 30 минут от заявленного времени прибытия рейса.

Если рейс задерживается, турист должен предупредить об этом, в противном случае водитель вправе уехать из аэропорта.

Трансфер не является индивидуальной услугой и может быть выполнен на автобусе/микроавтобусе.

Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Возможны ли изменения в программе?

Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не меняя программы в целом.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
И
17 окт 2023
Все замечательно.
Т
16 окт 2023
Калининград потрясающий город!!!!! Всем советую съездить туда
Л
9 окт 2023
Отличное путешествие, отличные отели, отличный отдых в Калининграде! Немножко долго отвечали при оформлении, объяснили, что выходные дни, но итоги подбора отеля понравились! Осталась довольна!

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