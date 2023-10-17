1 день

Прибытие в Калининград. Экскурсия «Огни Калининграда»

Прибытие в Калининград на ж/д вокзал или аэропорт.

Трансфер в отель по желанию за доп. плату.

Заселение в гостиницу Холидей инн 4* с 14:00.

Внимание: в программе прописано точное время начала экскурсий (время местное). Убедительная просьба не опаздывать, автобус отправляется по расписанию.

Экскурсия «Огни Калининграда», 3-4 часа.

15:00 Встреча в холле гостиницы Холидей инн 4* с экскурсоводом.

Сказочный праздник в сказочном городе! Что может быть лучше?

Вы увидите вечерний Калининград в праздничном убранстве, сфотографируетесь у самой западной ёлки страны на площади Победы, у визитной карточки города – Кафедрального собора.

Обзорная экскурсия по городу с выходами на фотопаузы.

Вы увидите все основные достопримечательности Калининграда: старинные городские ворота, Кафедральный собор, могилу И. Канта у его стен, Рыбную деревню на островной части города, старые мосты над рекой Преголя, церкви святого семейства и памяти королевы Луизы, ставшие областной филармонией и детским кукольным театром, центральную площадь Победы, главные общественные здания города Кенигсберга-Калининграда.

Мы будем проезжать мимо популярных мест отдыха зоопарка, парков, стадионов и прудов.

Вы увидите фортификационные сооружения: оборонительную казарму Кронпринц, бастионы Грольман и Обертайх.