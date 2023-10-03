В Калининград в любой день
Специально для вашего комфорта был создан цикличный тур, в котором вы сможете выбрать день заезда и содержание экскурсионных дней. Каждый день недели имеет четко определенную экскурсионную программу.
В дни, когда экскурсии предлагаются на выбор, определиться с конкретной экскурсией нужно сразу при покупке тура. Тур проводится в период с 1 апреля по 30 октября.
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Программа тура по дням
Понедельник: экскурсия "Прогулка по Гвардейску и замок Тапиау" или экскурсия "Калининград - город-крепость"
На выбор одна экскурсия:
Экскурсия «Прогулка по Гвардейску и замок Тапиау», 6 часов.
09:00 Посадка от гостиницы "Турист" (ул. А. Невского, 53).
09:20 Посадка от гостиницы “Калининград” (Ленинский пр., 81).
09:30 Рыбная деревня (ул. Октябрьская, 4).
Маршрут: г. Гвардейск.
Вы побываете в очаровательном городе Гвардейске, сохранившем основные приметы и колорит старого города Тапиау: рыночную площадь, ратушу с музыкальными часами, церковь XVIIв и типичную для этих мест городскую застройку. А начиналась история многих городов здесь с основания рыцарями Тевтонского ордена в эпоху Средневековья замка-крепости.
В сохранившейся части замка Тапиау Вы перенесётесь в прошлое, богатое яркими событиями и громкими именами гостей крепости Тапиау. В г. Тапиау встретил окончание войны в 1945г. советский поэт и военный корреспондент А. Т. Твардовский, именно здесь он завершит поэму «Василий Тёркин». Вы увидите памятник всенародно любимому герою.
Также город известен как место рождения немецкого художника Ловиса Коринта, прославившегося своими монументальными полотнами на мифологическую и религиозную тематику. Его считают последним крупным портретистом Германии второй половины XIX — начала XX века.
Обед по желанию за доп. плату.
Или
Экскурсия «Калининград — город-крепость», 5-6 часов.
10:40 Посадка от гостиницы “Турист” (ул. А. Невского, 53).
11:00 Посадка от гостиницы “Калининград” (Ленинский проспект, 81).
11:10 Рыбная деревня (ул. Октябрьская, 4).
Маршрут: г. Калининград.
Форт №5 «Король Фридрих Вильгельм III» и Форт №1 «Штайн», музей «Бункер».
На протяжении всей своей многовековой истории Кёнигсберг являлся городом-крепостью и оставался неприступным вплоть до апреля 1945 года. Сохранившиеся в Калининграде городские ворота, башни, бастионы и форты являются образцами блестящего воплощения самой современной военно-инженерной мысли в Европе прошлых лет.
Вас ожидает увлекательная экскурсия с проездом вдоль оборонительных укреплений внутреннего оборонительного кольца города: оборонительный вал, ров, башня Дона, бастионы, оборонительеая казарма «Кронпринц» и, конечно, ворота города.
А также побываете на линии внешней линии обороны Кёнигсберга и посетите два форта города Калининграда.
Посещение форта №1 «Штайн». Этот хорошо сохранившийся форт поразит вас мощью своих стен и хитроумностью устройства таких крепостей.
Посещение форта №5 «Король Фридрих Вильгельм III». Форт № 5 в конце Второй мировой войны стал местом ожесточенных сражений советской Красной Армии и немецких гитлеровских войск, а также стал свидетелем беспримерного мужества наших советских воинов во время штурма г. Кёнигсберга в апреле 1945 г.
Завершится наша экскурсия в самом центре города у бункера, где в конце войны находился подземный штаб Кёнигсбергского гарнизона. Здесь была достигнута договорённость о капитуляции немецких войск.
В бункере сохранена обстановка штаба на момент капитуляции немецкого гарнизона 9 апреля 1945 года. Воссоздана атмосфера и обстоятельства этого важнейшего события в летописи нашей победы.
Посещение бункера самостоятельно по желанию за доп. плату. Билеты приобретаются в бункере на кассе музея.
Вторник: экскурсия "Янтарный Берег" или экскурсия "Замок Шаакен и Сыроварня Шаакендорф"
На выбор одна экскурсия:
Экскурсия «Янтарный Берег», 8-9 часов.
09:00 Посадка от гостиницы “Турист” (ул. А. Невского, 53).
09:20 Рыбная деревня (ул. Октябрьская, 4).
09:30 Посадка от гостиницы “Калининград” (Ленинский пр., 81).
Маршрут: пос. Янтарный – г. Светлогорск.
Посёлок Янтарный получил своё название не случайно: по мнению геологов здесь находится самое крупное месторождение янтаря в мире.
И это единственное место в России, где ведётся промышленная добыча солнечного камня. Янтарь — визитная карточка Калининградской области.
Мы расскажем Вам всё о янтаре. В программе предусмотрено посещение предприятия, где Вам расскажут о добыче, обработке янтаря и об изготовлении ювелирных украшений с янтарем. Так же Вы узнаете о полезных, лечебных свойствах этого камня. Янтарь используют в фармацевтике и в производстве лечебной янтарной косметики.
В свободное время Вы можете побывать на карьере Калининградского янтарного комбината, где добыча янтаря ведется открытым способом, и где начинается путь камня из земли к человеку.
Посещение карьера предлагается по желанию, оплата билетов на кассе предприятия самостоятельно от 1300 руб.
В рамках экскурсии предусмотрено время для покупок изделий из янтаря и сувениров, ведь здесь в Янтарном — это главная специализация деятельности: добыча камня и изготовление всего из янтаря!
Также мы прогуляемся по Янтарному и познакомимся с его историей. Раньше Янтарный носил название Пальмникен. Украшением места являются старинная лютеранская кирха 1892 г. и здание «Шлосс-отеля» 1881 г, построенный как дом владельца горнопромышленного предприятия Морица Беккера, а также дендропарк с вековыми деревьями — место, где можно укрыться от летнего зноя.
Переезд в г. Светлогорск.
Далее мы познакомимся с достопримечательностями Светлогорска-Раушена. Вас очарует старинная архитектура курорта конца XIX- начала XX вв: частные виллы, пансионаты, отели.
Органный зал, лиственничный парк, водонапорная башня, Курхаус, театр эстрады «Янтарь холл». К мору Вас приведут спуски-терренкуры, где у воды для удобства отдыхающих был построен променад.
Шопинг, магазины янтаря.
Или
Экскурсия «Замок Шаакен и Сыроварня Шаакендорф», 4 часа.
10:40 Посадка от гостиницы “Турист” (ул. А. Невского, 53).
11:00 Посадка от гостиницы “Калининград” (Ленинский пр-т, 81).
11:10 Посадка Рыбная деревня (Октябрьская, 4).
Маршрут: руины замка Шаакен, сыроварня Шаакендорф, замок Нессельбек.
Невозможно посетить Калининградскую область, не сфотографировав таинственные замки.
По программе мы посетим руины замка Шаакен в поселке Некрасово. Его отличительной чертой является необычная овальная форма, подобных замков Тевтонский Орден никогда больше не строил. Экскурсия по территории замка, перенесёт Вас в эпоху средневековья. Впечатления дополнит музей инквизиции в подвалах замка.
Вкусным и интересным дополнением станет для Вас посещение сыроварни "Шаакендорф" с рассказом о производстве сыров и шоколада и дегустацией с бокалом вина. Здесь также можно приобрести сыры и шоколад в фирменном магазине от производителя.
Фотопауза у современного замка Нессельбек в пос. Орловка, где находится известный пивоваренный ресторан. При желании здесь можно остаться на обед и потом самостоятельно вернуться в г. Калининград. Замок Нессельбек находится близко от аэропорта Храброво.
Среда: экскурсия "В Балтийск - самый запад России" или экскурсия "Калининград - прошлое и настоящее + 2 музея"
На выбор одна экскурсия:
Экскурсия «В Балтийск — самый запад России», 6-7 часов.
Маршрут: г. Балтийск.
10:10 Посадка от гостиницы “Турист” (ул. А. Невского, 53).
10:30 Посадка Рыбная деревня (Октябрьская, 4).
10:40 Посадка от гостиницы “Калининград” (Ленинский пр., 81).
На экскурсии в городе Балтийске — ранее закрытой для свободного доступа базе Балтийского флота, Вы узнаете историю становления флота со времён основания его Петром I, которому в 1998 г. на городском пирсе установлен памятник.
Вы увидите маяк знаменитого архитектора Шинкеля, реформаторскую кирху, ставшую православной церковью и шведскую крепость, которая была построена ещё в середине XVII в. и которая и по сей день является действующим военным объектом. Увидите пролив— ворота в Калининградский торговый и военный порты, военные корабли и гражданские суда, ошвартованные у набережной города.
Увидите самый большой конный памятник в нашей стране императрице Елизавете Петровне (2004 г.). Пьедестал памятника оформлен в виде форта, со смотровой площадки которого Вашему взгляду откроется обширная панорама с видом на Балтийскую косу, морской пролив и корабли, стоящие на рейде.
Прогуливаясь по молу и пляжу Балтийского моря, Вы почувствуете настоящий морской бриз.
В свободное время можно по желанию самостоятельно посетить Шведскую крепость (посещение только для граждан Российской Федерации! Обязательно наличие паспорта РФ) или музея Балтийского флота.
После окончания экскурсии можно остаться в г. Балтийске на пляже и вернуться в Калининград потом на рейсовом автобусе. Об этом желании обязательно предупредить Вашего экскурсовода и водителя. Ваше отсутствие в назначенное время отъезда означает Ваше решение остаться.
Или
Экскурсия «Калининград-прошлое и настоящее + 2 музея», 5-6 часов.
10:50 Посадка Рыбная деревня (Октябрьская, 4).
11:00 Посадка от гостиницы “Калининград” (Ленинский пр., 81).
11:20 Посадка от гостиницы “Турист” (ул. А. Невского, 53).
Маршрут: г. Калининград.
Обзорная экскурсия с осмотром главных достопримечательностей города: площадь Победы, скульптура «Борющиеся зубры» перед зданием Земельного суда Кёнигсберга, памятник Петру I перед штабом Балтийского флота, драматический театр, район старых немецких вилл Амалиенау, оборонительные укрепления города, Королевские и Росгартенские ворота.
Вы обязательно увидите Кафедральный собор (образец северогерманской готики XIV века), где находится могила знаменитого философа И. Канта, узнаете историю главной церкви города, университета Альбертины и, конечно, самого Кёнигсберга.
Вы совершите Виртуальную прогулку по Кёнигсбергу начала XXвека в стенах Фридландских ворот, посетите Музей Марципана, где узнаете всё о знаменитой сладости — марципане.
Четверг: экскурсия в Инстербург-Черняховск или экскурсия в НП «Куршская коса» + посещение станции кольцевания птиц
На выбор одна экскурсия:
Экскурсия в Инстербург-Черняховск, 8 часов.
09:00 Посадка от гостиницы “Турист” (ул. А. Невского, 53).
09:20 Посадка от гостиницы “Калининград” (Ленинский пр., 81).
09:30 Посадка Рыбная деревня (Октябрьская, 4).
Маршрут: г. Черняховск.
Вас ждёт путешествие в город исторического значения, богатый на достопримечательности из разных эпох: руины средневекового замка- крепости Инстербург XIV века; великолепное здание реформатской кирхи 1883г. п. (ныне — православный Свято-Михайловский собор Черняховско-Славской епархии); католический храм Св. Бруно, построенный в неоготическом стиле в 1902 г; очаровательная старая архитектура города Инстербурга, который был очень похож на довоенный Берлин.
В Инстербурге был лично царь Пётр I, а также Великое посольство 1697 г. В напоминание об эпохе наполеоновских войн- памятник герою Российской империи, фельдмаршалу М. Б. Барклаю-де-Толли и памятник русскому солдату, работы известного российского скульптора В. Суровцева; дом, в котором останавливался Наполеон в 1812 г.
Во время Первой мировой войны в городе стояли войска 1й Русской Императорской армии. И, конечно же, памятник генералу И. Д. Черняховскому, командующему 3-го Белорусского фронта, чьё имя с гордостью носит город. В городе в конце Второй мировой войны базировалась эскадрилья Нормандия-Неман с французскими лётчиками.
Обед за доп. плату.
Или
Экскурсия в НП “Куршская коса” + посещение станции кольцевания птиц, 8 часов.
Маршрут: НП “Куршская коса”.
09:50 Посадка от гостиницы “Калининград” (Ленинский пр., 81).
10:00 Посадка Рыбная деревня (Октябрьская, 4).
10:20 Посадка от гостиницы “Турист” (ул. А. Невского, 53).
Куршская коса — удивительное место, где соседствуют песчаная пустыня, зелень леса и водные просторы — море и залив, обнимающие эту очень узенькую полоску суши!
Куршская коса включена в список всемирного наследия Юнеско. В 1901 г на Куршской косе была открыта самая первая в мире орнитологическая станция как станция кольцевания и изучения птиц.
Учёные-орнитологи и сегодня продолжают свою работу на Куршской косе. У Вас будет возможность побывать в этом уникальном и очень известном месте и узнать много нового и интересного о птицах.
Поездка в национальный парк подарит любителям природы удовольствие от прогулок по сосновому Танцующему лесу с удивительными деревьями и берегу моря, созерцания дюнного ландшафта и Куршского залива со смотровой площадки высоты Эфа — самой высокой дюны полуострова, а также приятную усталость в ногах, кислородное насыщение в лёгких и умиротворяющий покой в душе.
Свободное время на обед и море.
У вас будет возможность приобрести копченую рыбу, которую здесь ловят в заливе или море.
Пятница: экскурсия "История средневековых городов: Фридланд-Гердауэн" (Правдинск-Железнодорожный) или экскурсия "Калининград - прошлое и настоящее с органным концертом в Кафедральном соборе"
На выбор одна экскурсия:
Экскурсия «История средневековых городов: Фридланд-Гердауэн» (Правдинск-Железнодорожный), 7-8 часов.
Маршрут: г. Правдинск, г. Железнодорожный.
10:40 Посадка от гостиницы “Турист” (ул. А. Невского, 53).
11:00 Посадка от гостиницы “Калининград” (Ленинский пр., 81).
11:10 Рыбная деревня (ул. Октябрьская, 4).
История основания городов Тевтонским орденом, традиционная планировка и основные сооружения. Правдинск. Маленький город Фридланд вошёл в европейскую историю наполеоновских войн как место крупного сражения русской и французской армий в 1807 году.
Об этом напоминают многочисленные достопримечательности. Величественная готическая кирха Фридланда, ныне Свято-Георгиевкий храм, часть средневековых городских укреплений в г. Правдинск.
Пос. Железнодорожный в прошлом город Гердауэн. Историческая жилая застройка города в стиле фахверк, старая брусчатка, красные черепичные крыши. Всё это создаёт неповторимую атмосферу немецкого старинного города. Руина средневековой городской церкви.
Обед по желанию за доплату.
Или
Экскурсия «Калининград-прошлое и настоящее с органным концертом в Кафедральном соборе», 5-6 часов.
12:30 Посадка от гостиницы “Турист” (ул. А. Невского, 53).
12:50 Посадка от гостиницы “Калининград” (Ленинский пр., 81).
13:00 Рыбная деревня (ул. Октябрьская, 4).
Маршрут: г. Калининград.
Обзорная экскурсия с осмотром главных достопримечательностей города: площадь Победы, скульптура «Борющиеся зубры» перед зданием Земельного суда Кёнигсберга, памятник Петру I перед штабом Балтийского флота, драматический театр, район старых немецких вилл Амалиенау, оборонительные укрепления города, Королевские и Росгартенские ворота.
Вы обязательно посетите Кафедральный собор (образец северогерманской готики XIV века), где находится могила знаменитого философа И. Канта, узнаете историю главной церкви города, университета Альбертины и, конечно, самого Кёнигсберга.
В программу включён органный мини-концерт под сводами собора, Вы услышите самый большой в нашей стране орган и восхититесь его величием.
Посещение Музея марципана в старинных Бранденбургских воротах.
Суббота: экскурсия "Советск - бывший Тильзит, история о сыре и мире" или экскурсия в НП "Куршская коса" и Зеленоградск
На выбор одна экскурсия:
Экскурсия «Советск — бывший Тильзит, история о сыре и мире», 8 часов.
09:00 Посадка от гостиницы “Турист” (ул. А. Невского, 53).
09:20 Посадка от гостиницы “Калининград” (Ленинский пр., 81).
09:30 Рыбная деревня (ул. Октябрьская, 4).
Маршрут: г. Советск
Вы побываете там, где был заключён знаменитый «Тильзитский мир». Город Тильзит, а ныне Советск на берегу реки Неман вошёл в европейскую историю как место встречи в 1807 году правителей Российской империи, Франции и королевства Пруссия- императора Александра I, Наполеона Буонапарта и королевской четы Пруссии короля Фридриха Вильгельма III и королевы Луизы.
К 100-летию подписания мира над рекой Неман был построен мост королевы Луизы — символ города. Вы прогуляетесь по набережной реки, подойдёте к дому, где останавливался российский император Александр I в дни подписания мира. Главная пешеходная улица старого города приведёт Вас к новому музею города «Тильзитский мир», где воссоздана обстановка XIX века в покоях с подлинными предметами старины.
Посещение экспозиции частного музея «Тильзитский мир» (необходим паспорт РФ). Также во время прогулки по городу Вы увидите главные достопримечательности города: памятник королеве Луизе в старом городском парке, скульптуру лося работы Л. Фордермайера, а также памятники важные для нашей национальной истории: памятник советскому воину-освободителю, В. И. Ленину и первым советским переселенцам, которые переехали сюда поле Второй мировой войны и поднимали этот край из послевоенной разрухи.
Вы ощутите магическую красоту старинных зданий, чудом сохранившихся во время боёв.
Обед по желанию за доп. плату.
Или
Экскурсия в Национальный парк “Куршская коса” и Зеленоградск, 8 часов.
09:50 Посадка от гостиницы Калининград (Ленинский пр., 81).
10:00 Рыбная деревня (ул. Октябрьская, 4).
10:20 Посадка от гостиницы “Турист” (ул. А. Невского, 53).
Маршрут: НП “Куршская коса” — г. Зеленоградск.
Куршская коса — удивительное место, где соседствуют песчаная пустыня, зелень леса и водные просторы - море и залив, обнимающие эту очень узенькую полоску суши!
Куршская коса включена в список всемирного наследия Юнеско. Поездка в национальный парк подарит любителям природы удовольствие от прогулок по сосновому Танцующему лесу с удивительными деревьями и берегу моря, созерцания дюнного ландшафта и Куршского залива со смотровой площадки высоты Эфа — самой высокой дюны полуострова, а также приятную усталость в ногах, кислородное насыщение в лёгких и умиротворяющий покой в душе.
Свободное время на обед и море.
У вас будет возможность приобрести копченую рыбу, которую здесь ловят в заливе или море.
Зеленоградск. Вас ждет знакомство со старейшим и самым известным курортом Восточной Пруссии– Кранцем (теперь город Зеленоградск).
Во время пешеходной экскурсии по Зеленоградску Вы увидите уникальную старинную архитектуру Кранца: пансионаты, отели и частные виллы рубежа конца XIX-XX вв.; лютеранскую кирху св. Адальберта, сквер королевы Луизы и дом, где она останавливалась в 1807 году, и многое др.
Прогулка по променаду позволит насладиться прекрасным видом на море.
Воскресенье: экскурсия "Янтарный Берег" или экскурсия "Калининград - прошлое и настоящее"
На выбор одна экскурсия:
Экскурсия «Янтарный Берег», 8-9 часов.
09:00 Посадка от гостиницы “Турист” (ул. А. Невского, 53).
09:20 Рыбная деревня (ул. Октябрьская, 4).
09:30 Посадка от гостиницы “Калининград” (Ленинский пр., 81).
Маршрут: пос. Янтарный — г. Светлогорск.
Посёлок Янтарный получил своё название не случайно: по мнению геологов здесь находится самое крупное месторождение янтаря в мире.
И это единственное место в России, где ведётся промышленная добыча солнечного камня. Янтарь — визитная карточка Калининградской области.
Мы расскажем Вам всё о янтаре. В программе предусмотрено посещение предприятия, где Вам расскажут о добыче, обработке янтаря и об изготовлении ювелирных украшений с янтарем.
Так же Вы узнаете о полезных, лечебных свойствах этого камня. Янтарь используют в фармацевтике и в производстве лечебной янтарной косметики.
В свободное время Вы можете побывать на карьере Калининградского янтарного комбината, где добыча янтаря ведется открытым способом, и где начинается путь камня из земли к человеку.
Посещение карьера предлагается по желанию, оплата билетов на кассе предприятия самостоятельно от 1300 руб.
В рамках экскурсии предусмотрено время для покупок изделий из янтаря и сувениров, ведь здесь в Янтарном – это главная специализация деятельности: добыча камня и изготовление всего из янтаря!
Также мы прогуляемся по Янтарному и познакомимся с его историей. Раньше Янтарный носил название Пальмникен. Украшением места являются старинная лютеранская кирха 1892 г. и здание «Шлосс-отеля» 1881 г, построенный как дом владельца горнопромышленного предприятия Морица Беккера, а также дендропарк с вековыми деревьями — место, где можно укрыться от летнего зноя.
Переезд в г. Светлогорск.
Далее мы познакомимся с достопримечательностями Светлогорска-Раушена.
Вас очарует старинная архитектура курорта конца XIX — начала XX вв: частные виллы, пансионаты, отели. Органный зал, лиственничный парк, водонапорная башня, Курхаус, театр эстрады «Янтарь холл».
К мору Вас приведут спуски-терренкуры, где у воды для удобства отдыхающих был построен променад. Шопинг, магазины янтаря.
Или
Экскурсия «Калининград — прошлое и настоящее», 3-4 часов.
11:10 Посадка от гостиницы “Турист” (ул. А. Невского, 53).
11:20 Посадка от гостиницы “Калининград” (Ленинский пр., 81).
11:30 Рыбная деревня (ул. Октябрьская, 4).
Маршрут: г. Калининград.
Обзорная экскурсия по городу с выходами на фотопаузы.
Вы увидите все основные достопримечательности Калининграда: старинные городские ворота, Кафедральный собор, могилу И. Канта у его стен, Рыбную деревню на островной части города, старые мосты над рекой Преголя, церкви святого семейства и памяти королевы Луизы, ставшие областной филармонией и детским кукольным театром, центральную площадь Победы, главные общественные здания города Кенигсберга-Калининграда.
Мы будем проезжать мимо популярных мест отдыха зоопарка парков, стадионов, прудов. Вы увидите фортификационные сооружения: оборонительную казарму Кронпринц, бастионы Грольман и Обертайх.
По желанию за доп. плату органный мини-концерт в Кафедральном соборе, 500 руб. /чел.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице в Калининграде.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница/Номер
|Двухместный
|Одноместный
|Трехместный
|Гостевой дом “Робинзон” 3*
22000
28000
21000
|Гостевой дом “Вилла Надежда”, завтрак включен
29000
37000
27000
|Гостиница “Калининград” 3*
30000
37000
28000
|Гостиница “Турист” 3*, завтрак включен
31000
38000
29000
|Гостиница “Холидей Инн” 4*
40000
67000
38000
Посадка в экскурсионный автобус: для туристов, проживающих в гостевом доме “Робинзон”, “Вилла Надежда”, посадка в экскурсионный автобус осуществляется от гостиницы “Турист”, адрес: ул. А. Невского, 53. Для проживающих в гостинице “Холидей Инн” – посадка от гост. “Калининград”, адрес: Ленинский пр., 81.
Варианты проживания
Гостевой дом «Робинзон» 3
Этот гостевой дом расположен в тихом районе Калининграда, в 20 минутах ходьбы от центра города.
Светлые номера оформлены в загородном стиле в теплых тонах с использованием деревянных элементов. В каждом номере есть телевизор с плоским экраном, холодильник и собственная ванная комната.
В кафе, оформленном в загородном стиле, подают блюда русской и европейской кухни. Кроме того, в распоряжении гостей принадлежности для барбекю.
Гостевой дом «Вилла Надежда»
Гостевой дом «Вилла Надежда» находится в историческом районе «Марауненхоф» недалеко от центра города. В шаговой доступности самые живописные места Калининграда – ботанический сад, Верхнее озеро, парк Юность. В 6 километрах разместился железнодорожный вокзал, а до аэропорта Храброво дорога займет менее получаса. Трехэтажное здание виллы, стилизованное под особняк начала XX века, расположено на тихой зеленой улице района.
Гостей ожидают двухместные номера с удобствами. В каждом номере имеется собственная ванная комната с душевой кабиной, есть плазменный телевизор, фен и мини-холодильник.
Гостиница «Калининград» 3
Эта гостиница расположена в центре города, из ее окон открывается вид на остров Канта (Кнайпхоф) и старинный Калининградский замок. К услугам гостей 2 ресторана интернациональной кухни, бесплатная парковка и современные номера со спутниковым телевидением.
Номера гостиницы "Калининград" с удобными диванами оборудованы рабочим столом и собственной ванной комнатой. В 2 стильных ресторанах гостиницы "Калининград" подают блюда русской, европейской и японской кухни, а в баре можно заказать разнообразные напитки.
Гостиница расположена на Ленинском проспекте, что очень удобно для прогулок по городу. Нижний пруд и Кафедральный собор Кёнигсберга находятся всего в 5 минутах ходьбы от гостиницы.
Отель «Холидей Инн» 4
Отель Holiday Inn Kaliningrad расположен в самом сердце культурно-исторического центра Калининграда на живописном берегу реки Преголь.
Для размещения предлагаются комфортабельные номера разных категорий, где будет удобно поселиться как вдвоем, так и одному человеку. В номерах установлены односпальные или большие двуспальные кровати с мягкими ортопедическими матрасами, есть необходимая техника и оборудование. Также в каждом номере имеется удобная рабочая зона.
Для жильцов предусмотрены завтраки по меню, которые накрывают в ресторане.
Гостиница «Турист» 3
Гостиница «Турист» расположена в Ленинградском районе Калининграда, возле озера Верхнее и Музея Янтаря.
Для заселения представлены уютные и комфортабельные номера, обставленные мебелью с отделкой из дерева и удобной кроватью, современной техникой, включая сплит-систему, сейфом и собственной ванной комнатой с феном.
На территории гостиничного комплекса работает ресторан европейской кухни и арт-ресторан, специализирующийся на высокой авторской кухне.
Рядом с отелем находятся заведения, торговые центры, развлекательные комплексы, достопримечательности и музеи. Недалеко можно прогуляться в парке или сквере. Расстояние до аэропорта 17,3 км. До ж/д вокзала - 2,3 км.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное и экскурсионное обслуживание
- Проживание 4 ночи в выбранной гостинице
- Завтраки при проживании в гостевом доме "Вилла Надежда" и в отеле "Турист"
- Все входные билеты по заказанной программе
Что не входит в цену
- Авиа и ж/д билеты до г. Калининграда и обратно
- Завтраки (оплачиваются на месте):в отеле "Робинзон" - 450 руб. /чел. в отеле "Калининград" - 500 руб. /чел. в отеле "Холидей Инн" 4* - 1100 руб. /чел
- В отеле «Робинзон» - 450 руб. /чел
- В отеле «Калининград» - 500 руб. /чел
- В отеле «Холидей Инн» 4* - 1100 руб. /чел
- Трансферы (аэропорт - отель 1500 руб., ж/д вокзал - отель 1000 руб.)
- Обеды и ужины
- Доп. ночи к туру (уточнять при бронировании)
- Посещение карьера янтарного комбината (от 1300 руб.)
- Органный концерт в Кафедральном соборе в воскресенье (500 руб.)
- Личные расходы (сувениры и т. д.)
Место начала и завершения?
Важная информация
1. Главным плюсом цикличного тура является возможность присоединиться к группе в любой удобный для вас день. Это может быть как будний день, так и выходные
2. Каждый день недели имеет четко определенную экскурсионную программу. В дни, когда экскурсии предлагаются на выбор – определиться с конкретной экскурсией нужно сразу при покупке тура. Иначе туроператор делает это на своё усмотрение.
3. Каждый экскурсионный день начинается и заканчивается в центре города у гостиницы Калининград*** и Турист***. Туристы добираются в аэропорт и на ж/д вокзал самостоятельно или могут заказать трансфер за доп. плату.
Описание номеров в гостиницах в зависимости от размещения
Отель
двухместный
одноместный
трехместный
Гостевой дом Робинзон
г. Калининград
Двуспальная кровать,
раздельные кровати
Одноместный стандарт
Двуспальные кровати, раздельные кровати +диван
Гостевой дом Вилла Надежда
Г. Калининград
Двуспальная кровать
Раздельные кровати
Номер стандарт мини
Двуспальные кровати,
раздельные кровати+ доп. место
(номер стандарт: евро-раскладушка, номер улучшенный: диван)
Гостиница Калининград
г. Калининград
Двуспальные кровати,
раздельные кровати
(номер студия)
Одноместный номер
2 кровати/ двуспальная кровать + диван
(номер студия)
Гостиница Турист
Г. Калининград
Двуспальные кровати,
раздельные кровати
Одноместный стандарт
Двуспальные кровати,
раздельные кровати + диван (студия)
Гостиница Холидей Инн
г. Калининград
Двуспальная кровать,
раздельные кровати
(вид на город)
Одноместное размещение в двухместном номере
Двуспальная кровать,
раздельные кровати + диван или евро-раскладушка
(Номер экзекьютив на город)
Как организован трансфер в туре?
В стоимость услуги входит: ожидание в зале прилета 30 минут от заявленного времени прибытия рейса.
Если рейс задерживается, турист должен предупредить об этом, в противном случае водитель вправе уехать из аэропорта.
Трансфер не является индивидуальной услугой и может быть выполнен на автобусе/микроавтобусе.
Возможны ли изменения в программе?
Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не меняя программы в целом.
Где происходит посадка в экскурсионный автобус?
Для туристов, проживающих в гостевом доме “Робинзон”, “Вилла Надежда”, посадка в экскурсионный автобус осуществляется от гостиницы “Турист”, адрес: ул. А. Невского, 53.
Для проживающих в гостинице “Холидей Инн” – посадка от гост. “Калининград”, адрес: Ленинский пр., 81.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.