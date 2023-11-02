Королевские выходные в Калининграде + замок Нессельбек

Групповой тур в Калининграде
5
3 отзыва
Предлагаем отправиться в поистине королевское путешествие в Калининградскую область! Программа тура составлена таким образом, чтобы вы смогли познакомиться с самыми значимыми достопримечательностями региона, и при этом у вас оставалось время на отдых.

Вас ожидает неповторимый вечерний Калининград, живописный королевский Кранц и побережье Балтийского моря.

А в завершение тура вы совершите незабываемое знакомство с роскошным замковым комплексом «Нессельбек», который поразит своим великолепием и особой атмосферой Средневековья.
Королевские выходные в Калининграде + замок Нессельбек
Королевские выходные в Калининграде + замок Нессельбек
Королевские выходные в Калининграде + замок Нессельбек
Ближайшие даты:
2
мая
9
мая
16
мая
23
мая
30
мая
6
июн
13
июн
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даты

Что вас ожидает:

Прогулка на катере
Прогулка на катере
Насладитесь с воды панорамами вечернего Калининграда, а после поужинаете в ресторане по всем традициям этих мест
Морской берег
Морской берег
Насладитесь прогулкой по берегу Балтийского моря на Куршской косе
Замок Нессельбек
Замок Нессельбек
Вы отправитесь в настоящий средневековый замок, где у вас будет возможность отведать вкуснейшее пиво

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Калининград. Вечерняя прогулка на катере и ужин в ресторане

Прибытие в Калининградскую область.

Трансфер до гостиницы по желанию за доп. плату.

Заселение в гостиницу после 14:00.

Внимание: в программе прописано точное время начала экскурсий (время местное). Убедительная просьба не опаздывать, автобус отправляется по расписанию.

Экскурсия «Вечерний Калининград с прогулкой на катере и ужином в ресторане», 5 часов.

Маршрут: г. Калининград.

15:00 Посадка от гостиницы “Турист” (ул. А. Невского, 53).

15:20 Посадка от гостиницы “Калининград” (Ленинский пр., 81).

15:30 Посадка Рыбная деревня (Октябрьская, 4).

Экскурсия по вечернему городу с фото-паузой на площади Победы и у Королевских ворот и возможностью посмотреть на город с воды.

Сочетание автобусной экскурсии и экскурсионной прогулки на комфортабельном кораблике с осмотром основных достопримечательностей города.

Вечером мы вкусно поужинаем в традициях этого края с бокалом фирменного пива или безалкогольным напитком (на выбор) в ресторане немецкой кухни.

Прибытие в Калининград. Вечерняя прогулка на катере и ужин в ресторанеПрибытие в Калининград. Вечерняя прогулка на катере и ужин в ресторанеПрибытие в Калининград. Вечерняя прогулка на катере и ужин в ресторанеПрибытие в Калининград. Вечерняя прогулка на катере и ужин в ресторанеПрибытие в Калининград. Вечерняя прогулка на катере и ужин в ресторане
2 день

Свободный день в Калининграде или экскурсия за доп. плату в Светлогорск и пос. Янтарный

Свободный день в Калининграде.

Возможность самостоятельного посещения единственных в стране Музея Янтаря и Музея Мирового Океана, Калининградского зоопарка и т. д.

По желанию за доп. плату экскурсия в Светлогорск и пос. Янтарный, 8 часов — 2000 руб. /чел:

Маршрут: пос. Янтарный — г. Светлогорск

09:00 Посадка от гостиницы “Турист” (ул. А. Невского, 53)

09:20 Посадка Рыбная деревня (Октябрьская, 4).

09:30 Посадка от гостиницы “Калининград” (Ленинский пр-т, 81).

Экскурсия «Янтарный Берег», 8-9 часов.

Посёлок Янтарный получил своё название не случайно: по мнению геологов здесь находится самое крупное месторождение янтаря в мире.

И это единственное место в России, где ведётся промышленная добыча солнечного камня. Янтарь — визитная карточка Калининградской области.

Мы расскажем Вам всё о янтаре. В программе предусмотрено посещение предприятия, где Вам расскажут о добыче, обработке янтаря и об изготовлении ювелирных украшений с янтарем. Так же Вы узнаете о полезных, лечебных свойствах этого камня. Янтарь используют в фармацевтике и в производстве лечебной янтарной косметики.

В свободное время Вы можете побывать на карьере Калининградского янтарного комбината, где добыча янтаря ведется открытым способом, и где начинается путь камня из земли к человеку.

Посещение карьера предлагается по желанию, оплата билетов на кассе предприятия самостоятельно от 1300 руб.

В рамках экскурсии предусмотрено время для покупок изделий из янтаря и сувениров, ведь здесь в Янтарном — это главная специализация деятельности: добыча камня и изготовление всего из янтаря!

Так же мы прогуляемся по Янтарному и познакомимся с его историей. Раньше Янтарный носил название Пальмникен. Украшением места являются старинная лютеранская кирха 1892 г. и здание «Шлосс-отеля» 1881 г, построенный как дом владельца горнопромышленного предприятия Морица Беккера, а также дендропарк с вековыми деревьями — место, где можно укрыться от летнего зноя.

Переезд в г. Светлогорск.

Далее мы познакомимся с достопримечательностями Светлогорска-Раушена.

Вас очарует старинная архитектура курорта конца XIX — начала XX вв: частные виллы, пансионаты, отели. Органный зал, лиственничный парк, водонапорная башня, Курхаус, театр эстрады «Янтарь холл».

Символами Светлогорска являются прекрасные работы немецкого скульптора Г. Брахерта — «Несущая воду» и «Нимфа». К мору Вас приведут спуски-терренкуры, где у воды для удобства отдыхающих был построен променад.

Шопинг, магазины янтаря.

18:00-18:30 Окончание экскурсии в Калининграде.

Свободный день в Калининграде или экскурсия за доп. плату в Светлогорск и пос. ЯнтарныйСвободный день в Калининграде или экскурсия за доп. плату в Светлогорск и пос. ЯнтарныйСвободный день в Калининграде или экскурсия за доп. плату в Светлогорск и пос. ЯнтарныйСвободный день в Калининграде или экскурсия за доп. плату в Светлогорск и пос. ЯнтарныйСвободный день в Калининграде или экскурсия за доп. плату в Светлогорск и пос. Янтарный
3 день

Свободный день или экскурсия за доп. плату в замок Шаакен и сыроварню Шаакендорф

Свободный день в Калининграде.

Возможность самостоятельного посещения Музея изобразительных искусств, который расположился в величественном здании Биржи Кенигсберга, оборонительного форта, музея-квартиры немецкого быта «Альтесхаус».

По желанию за доп. плату экскурсия «Замок Шаакен и сыроварня Шаакендорф», 4 часа — 2500 руб. /чел:

Маршрут: руины замка Шаакен, сыроварня Шаакендорф, замок Нессельбек.

10:40 Посадка от гостиницы “Турист” (ул. А. Невского, 53).

11:00 Посадка от гостиницы “Калининград” (Ленинский пр-т, 81).

11:10 Посадка Рыбная деревня (Октябрьская, 4).

Невозможно посетить Калининградскую область, не сфотографировав таинственные замки.

По программе мы посетим руины замка Шаакен в поселке Некрасово. Его отличительной чертой является необычная овальная форма, подобных замков Тевтонский Орден никогда больше не строил.

Экскурсия по территории замка, перенесёт Вас в эпоху Средневековья. Впечатления дополнит музей инквизиции в подвалах замка.

Вкусным и интересным дополнением станет для Вас посещение сыроварни "Шаакендорф" с рассказом о производстве сыров и шоколада и дегустацией с бокалом вина. Здесь также можно приобрести сыры и шоколад в фирменном магазине от производителя.

Фотопауза у современного замка Нессельбек в пос. Орловка, где находится известный пивоваренный ресторан.

При желании здесь можно остаться на обед и потом самостоятельно вернуться в г. Калининград. Замок Нессельбек находится близко от аэропорта Храброво.

Свободный день или экскурсия за доп. плату в замок Шаакен и сыроварню ШаакендорфСвободный день или экскурсия за доп. плату в замок Шаакен и сыроварню ШаакендорфСвободный день или экскурсия за доп. плату в замок Шаакен и сыроварню ШаакендорфСвободный день или экскурсия за доп. плату в замок Шаакен и сыроварню Шаакендорф
4 день

Экскурсия в национальный парк «Куршская коса» и Зеленоградск

Экскурсия в национальный парк “Куршская коса” и Зеленоградск, 8 часов.

Маршрут: НП “Куршская коса”, г. Зеленоградск.

10:20 Посадка от гостиницы Калининград (Ленинский пр., 81).

10:30 Рыбная деревня (ул. Октябрьская, 4).

10:50 Посадка от гостиницы “Турист” (ул. А. Невского, 53).

Куршская коса уникальный уголок природы, включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Узкая полоска суши между Балтийским морем и Куршским заливом.

Поездка на косу для всех, кто устал от шума пыльных городов и мечтает надышаться свежим морским воздухом, наполненным фитонцидами хвойного леса.

В программе поездки непременно самая высокая дюна высота Эфа; выход к морю и прогулка по лесу.

Желающие могут купить на косе рыбку горячего копчения, которую ловят и коптят здесь по старому рецепту.

Зеленоградск. Вас ждет знакомство со старейшим и самым известным курортом Восточной Пруссии Кранцем (теперь город Зеленоградск).

Во время пешеходной экскурсии по Зеленоградску Вы увидите уникальную старинную архитектуру Кранца: пансионаты, отели и частные виллы рубежа конца XIX-XX вв.; лютеранскую кирху св. Адальберта, сквер королевы Луизы и дом, где она останавливалась в 1807 году, и многое др.

Прогулка по променаду позволит насладиться прекрасным видом на море.

Экскурсия в национальный парк «Куршская коса» и ЗеленоградскЭкскурсия в национальный парк «Куршская коса» и ЗеленоградскЭкскурсия в национальный парк «Куршская коса» и ЗеленоградскЭкскурсия в национальный парк «Куршская коса» и ЗеленоградскЭкскурсия в национальный парк «Куршская коса» и ЗеленоградскЭкскурсия в национальный парк «Куршская коса» и Зеленоградск
5 день

Прогулка по Гвардейску и замок Тапиау. Заселение в Орловке и ужин в пивоварне замка Нессельбек

Освобождение номеров в гостинице и переезд в выбранный отель в пос. Орловка.

Экскурсия «Прогулка по Гвардейску и замок Тапиау», 6 часов.

Маршрут: г. Гвардейск.

09:00 Посадка от гостиницы “Турист” (ул. А. Невского, 53).

09:20 Посадка от гостиницы “Калининград” (Ленинский пр-т, 81).

09:30 Посадка Рыбная деревня (Октябрьская, 4).

Вы побываете в очаровательном городе Гвардейске, сохранившем основные приметы и колорит старого города Тапиау: рыночную площадь, ратушу с музыкальными часами, церковь XVIIв и типичную для этих мест городскую застройку. А начиналась история многих городов здесь с основания рыцарями Тевтонского ордена в эпоху Средневековья замка-крепости.

В сохранившейся части замка Тапиау, который мы посетим, Вы перенесётесь в прошлое, богатое яркими событиями и громкими именами гостей крепости Тапиау. В г. Тапиау встретил окончание войны в 1945 г. советский поэт и военный корреспондент А. Т. Твардовский, именно здесь он завершит поэму «Василий Тёркин».

Вы увидите памятник всенародно любимому герою. Также город известен как место рождения немецкого художника Ловиса Коринта, прославившегося своими монументальными полотнами на мифологическую и религиозную тематику. Его считают последним крупным портретистом Германии второй половины XIX начала XX века.

Обед по желанию за доп. плату.

Заселение в выбранный отель в поселке Орловка.

Ужин в пивоварне замка Нессельбек в 20:00.

Вкуснейшая кухня, уникальный средневековый дизайн и дух романтической эпохи только самая малость того, что может дать Нессельбек.

Вы сможете пострелять из лука, пометать топор, прокатиться по замковому манежу на лошади и посетить музей инквизиции в замке за доп. плату.

Прогулка по Гвардейску и замок Тапиау. Заселение в Орловке и ужин в пивоварне замка НессельбекПрогулка по Гвардейску и замок Тапиау. Заселение в Орловке и ужин в пивоварне замка НессельбекПрогулка по Гвардейску и замок Тапиау. Заселение в Орловке и ужин в пивоварне замка НессельбекПрогулка по Гвардейску и замок Тапиау. Заселение в Орловке и ужин в пивоварне замка Нессельбек
6 день

Завершение программы

Завтрак.

Свободный день.

Освобождение номеров до 12:00.

Трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал входит в стоимость (смс-оповещение).

Важная информация: данные по обратному трансферу, входящему в стоимость тура, необходимо предоставлять СТРОГО до начала тура. В противном случае, услуга не будет оказана.

Завершение программыЗавершение программыЗавершение программыЗавершение программы

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице на выбор в г. Калининграде (4 ночи) и в замке “Нессельбек” 3* или бутик-отеле “Усадьба” 4* в поселке Орловка (1 ночь).

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения/руб:

При выборе замка “Нессельбек” 3*:

Отель

Двухместный

Одноместный

Трехместный

Замок “Нессельбек” + гост. дом “Робинзон” 3*

22300

32700

21000

Замок “Нессельбек” + Вилла “Надежда»”

Район немецких вилл и Верхнего озера, до Музея янтаря 10 минут

28800

42700

26800

Замок “Нессельбек” + гостиница “Калининград” 3

Стандарт 28500

Студия 30700

41400

26900

Замок “Нессельбек” + гостиница “Турист” 3*

30000

42500

27800

Замок “Нессельбек” + отель “Мартон Палас” 4*

31000

41800

28000

Замок “Нессельбек” + гостиница “Холидей Инн” 4*

42000

72500

39500

При выборе бутик-отеля “Усадьба” 4*:

Отель

Двухместный

Одноместный

Трехместный

Бутик-отель “Усадьба” + гост. дом “Робинзон” 3*

22300

33800

21000

Бутик-отель “Усадьба” + гостиница "Вилла Надежда”

Район немецких вилл и Верхнего озера, до Музея янтаря 10 минут

28800

43500

26800

Бутик-отель “Усадьба” + гостиница "Калининград" 3

Стандарт 28500

Студия 30700

42600

26900

Бутик-отель “Усадьба” + отель "Турист" 3*

30000

43700

27800

Бутик-отель “Усадьба” + отель “Мартон Палас” 4*

31000

43000

28000

Бутик-отель Усадьба + гостиница “Холидей Инн” 4*

42000

73800

39500

Посадка в экскурсионный автобус: для туристов, проживающих в отеле “Робинзон и ”Вилла Надежда", посадка в экскурсионный автобус осуществляется от гостиницы “Турист”, адрес: ул. А. Невского, 53, для проживающих в гостинице “Холидей Инн”, отеле “Мартон Палас” – посадка от гост. “Калининград”, адрес: Ленинский пр., 81.

Варианты проживания

Отель «Робинзон» 3

4 ночи

Этот гостевой дом расположен в тихом районе Калининграда, в 20 минутах ходьбы от центра города.

Светлые номера оформлены в загородном стиле в теплых тонах с использованием деревянных элементов. В каждом номере есть телевизор с плоским экраном, холодильник и собственная ванная комната.

В кафе, оформленном в загородном стиле, подают блюда русской и европейской кухни. Кроме того, в распоряжении гостей принадлежности для барбекю.

Отель «Робинзон» 3Отель «Робинзон» 3Отель «Робинзон» 3Отель «Робинзон» 3Отель «Робинзон» 3Отель «Робинзон» 3Отель «Робинзон» 3Отель «Робинзон» 3

Отель «Вилла Надежда»

4 ночи

Гостевой дом «Вилла Надежда» находится в историческом районе «Марауненхоф» недалеко от центра города. В шаговой доступности самые живописные места Калининграда – ботанический сад, Верхнее озеро, парк Юность. В 6 километрах разместился железнодорожный вокзал, а до аэропорта Храброво дорога займет менее получаса. Трехэтажное здание виллы, стилизованное под особняк начала XX века, расположено на тихой зеленой улице района.

Гостей ожидают двухместные номера с удобствами. В каждом номере имеется собственная ванная комната с душевой кабиной, есть плазменный телевизор, фен и мини-холодильник.

В отеле для отдыхающих работает кафе, среди услуг — беспроводной интернет, охраняемая парковка, малышам предоставляются детские кроватки и стульчики для кормления.
Отель «Вилла Надежда»Отель «Вилла Надежда»Отель «Вилла Надежда»Отель «Вилла Надежда»Отель «Вилла Надежда»Отель «Вилла Надежда»

Отель «Мартон Палас» 4

4 ночи

Отель «Гостиница Мартон Палас Калининград» находится в Калининграде. Этот отель расположен в пешей доступности от центра города.

Роскошные номера отвечают всем современным требованиям, в них есть все необходимое для комфортного проживания, а именно качественная мебель, удобная кровать с постельным бельем, кондиционер, телевизор и ванная комната.

На территории комплекса имеется ресторан, в котором все отдыхающие смогут попробовать разнообразные блюда и напитки. В 200 метрах от места отдыха есть кафе.

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Отель «Холидей Инн» 4

4 ночи

Отель Holiday Inn Kaliningrad расположен в самом сердце культурно-исторического центра Калининграда на живописном берегу реки Преголь.

Для размещения предлагаются комфортабельные номера разных категорий, где будет удобно поселиться как вдвоем, так и одному человеку. В номерах установлены односпальные или большие двуспальные кровати с мягкими ортопедическими матрасами, есть необходимая техника и оборудование. Также в каждом номере имеется удобная рабочая зона.

Для жильцов предусмотрены завтраки по меню, которые накрывают в ресторане.

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Отель «Калининград» 3

4 ночи

Гостиница Калининград располагается в одноименном городе в непосредственной близости от основных достопримечательностей и объектов инфраструктуры.

Для размещения предоставлены 206 номеров. Каждый из них оснащен всем необходимым для комфортного проживания. К услугам постояльцев охраняемая автостоянка, ресторан, химчистка, салон красоты и камера хранения.

Из окон открывается панорамный вид на острова Канта. Рядом с апартаментами находятся остановки общественного транспорта и продуктовые магазины.

До ближайшего аэропорта около 19 км, а расстояние до железнодорожного вокзала составляет 2 км.

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Замок «Нессельбек» 3

1 ночь

Уникальный отель «Нессельбек» спроектирован и построен в виде средневекового замка. Отель расположен в 2 км от Калининграда. К услугам гостей красивые номера в средневековом стиле, собственная пивоварня с домашним пивом и ресторан, в котором подают блюда по старинным рецептам.

Роскошные номера и люксы отеля «Нессельбек» оборудованы кондиционером, телевизором с плоским экраном, сейфом и мини-баром. Работает бесплатный Wi-Fi. В некоторых номерах выделены гостиная и столовая зоны, установлена расслабляющая гидромассажная ванна.

Каждое утро в элегантном обеденном зале отеля «Нессельбек» гостям подают завтрак. На открытой арене ресторана Nesselbeck проводятся костюмированные турниры и конные фаер-шоу с мая по сентябрь. В сторожевой башне замка находится впечатляющий музей средневековых пыток.

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Бутик-отель «Усадьба» 4

1 ночь

Уютная гостиница «Усадьба» расположена в поселке Орловка, в 15-ти минутах езды от города Калининграда. Сама гостиница расположилась в тихом и уединенном месте, в старинном здании, которое является памятником архитектуры.

В составе 50 номер, каждый из которых оформлен в классическом стиле и оборудован качественной, современной мебелью с отделкой из дерева, телевизором, сейфом, мини-баром и собственной ванной комнатой с феном.

При отеле работает собственный исконно-русский, дворянский ресторан со старинными буфетами, кружевными и цветочными скатертями, камином и летней открытой террасой, украшенной розами. Здесь подают блюда русской и балтийской кухни, приготовленные из свежих и качественных продуктов и овощей, выращенных самостоятельно.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
  • Проживание 4 ночи в отеле г. Калининграда и 1 ночь в замке "Нессельбек" 3* или в бутик-отеле "Усадьба" 4
  • Питание: 1 завтрак (в последний день тура), 2 ужина (в первый день тура и в замке), 4 завтрака при проживании в отелях "Вилла Надежда", "Турист" и "Мартон палас"
  • Обратный трансфер из гостиницы в последний день
  • Входные билеты
Что не входит в цену
  • Авиа и ж/д билеты до г. Калининграда и обратно
  • Обеды и ужины (кроме ужинов в первый день тура и в замке)
  • Завтраки (оплачиваются на месте):в отеле "Робинзон" - 350 руб. /чел. в отеле "Калининград" - 500 руб. /чел. в отеле "Холидей Инн" 4* - 1100 руб. /чел
  • В отеле «Робинзон» - 350 руб. /чел
  • В отеле «Калининград» - 500 руб. /чел
  • В отеле «Холидей Инн» 4* - 1100 руб. /чел
  • Трансферы (аэропорт - отель 1500 руб., ж/д вокзал - отель 1000 руб.)
  • Доп. ночи к туру (уточнять при бронировании)
  • Экскурсии за доп. плату в свободные дни: экскурсия в замок Шаакен и сыроварню Шаакендорф - 2500 руб. /чел. экскурсия в Светлогорск и пос. Янтарный - 2000 руб. /чел
  • Экскурсия в замок Шаакен и сыроварню Шаакендорф - 2500 руб. /чел
  • Экскурсия в Светлогорск и пос. Янтарный - 2000 руб. /чел
  • Посещение карьера янтарного комбината (1300 руб.)
  • Личные расходы (сувениры и т. д.)
Место начала и завершения?
Калининград
Описание номеров в гостиницах в зависимости от размещения

Отель

двухместный

Одноместный

Трехместный

Отель Робинзон

Раздельные кровати

Двуспальная кровать

Одноместное размещение в двухместном номере

Двуспальная кровать,

Раздельные кровати + диван

Гостевой дом

Вилла Надежда

Двуспальная кровать

Раздельные кровати

(стандарт)

Номер стандарт мини

Двуспальные кровати,

раздельные кровати+ доп. место

(номер стандарт: евро-раскладушка)

Гостиница Калининград

Двуспальные кровати,

раздельные кровати

Одноместный стандарт

Двуспальные кровати,

раздельные кровати + диван (студия)

Гостиница Турист

Двуспальные кровати,

Раздельные кровати

Одноместный стандарт

Двуспальная кровать,

Раздельные кровати+ евро-раскладушка

(номер стандарт)

Отель Мартон палас

Двуспальная кровать

Раздельные кровати

Одноместный стандарт

Двуспальная кровать/ раздельные кровати+ евро- раскладушка (номер бизнес)

На доп. месте возможно размещение детей до 14 лет.

Гостиница Холидей Инн

Двуспальная кровать,

раздельные кровати

(вид на город)

Стандартный одноместный номер

(вид на город)

Номер экзекьютив + диван или евро-раскладушка

(вид на город)

Замок Нессельбек

Двуспальная кровать,

раздельные кровати

Одноместное размещение в двухместном номере

Двуспальная кровать,

раздельные кровати + евро-раскладушка
(номер стандарт)

Бутик-отель Усадьба

Двуспальная кровать,

раздельные кровати

Одноместное размещение в двухместном номере

Двуспальная кровать + евро- раскладушка (номер люкс)

на доп. месте возможно размещение детей до 14 лет.

Как организован трансфер в туре?

В стоимость услуги входит: ожидание в зале прилета 30 минут от заявленного времени прибытия рейса.

Если рейс задерживается, турист должен предупредить об этом, в противном случае водитель вправе уехать из аэропорта.

Трансфер не является индивидуальной услугой и может быть выполнен на автобусе/микроавтобусе.

Где происходит посадка в экскурсионный автобус?

Для туристов, проживающих в отеле “Робинзон и ”Вилла Надежда", посадка в экскурсионный автобус осуществляется от гостиницы “Турист”, адрес: ул. А. Невского, 53, для проживающих в гостинице “Холидей Инн”, отеле “Мартон Палас” – посадка от гост. “Калининград”, адрес: Ленинский пр., 81.

Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Возможны ли изменения в программе?

Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не меняя программы в целом.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
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Г
2 ноя 2023
Спасибо, все хорошо. Тур замечательный.
Н
16 сен 2023
Тур великолепный!!! Все продумано,хорошо организованно, есть два свободных дня, когда можно посетить музеи,а их в Калининграде не мало!!! Спасибо "Большой Стране" за прекрасный отпуск!!!
Тур великолепный!!! Все продумано,хорошо организованно, есть два свободных дня, когда можно посетить музеи,а их в КалининградеТур великолепный!!! Все продумано,хорошо организованно, есть два свободных дня, когда можно посетить музеи,а их в КалининградеТур великолепный!!! Все продумано,хорошо организованно, есть два свободных дня, когда можно посетить музеи,а их в КалининградеТур великолепный!!! Все продумано,хорошо организованно, есть два свободных дня, когда можно посетить музеи,а их в КалининградеТур великолепный!!! Все продумано,хорошо организованно, есть два свободных дня, когда можно посетить музеи,а их в КалининградеТур великолепный!!! Все продумано,хорошо организованно, есть два свободных дня, когда можно посетить музеи,а их в КалининградеТур великолепный!!! Все продумано,хорошо организованно, есть два свободных дня, когда можно посетить музеи,а их в КалининградеТур великолепный!!! Все продумано,хорошо организованно, есть два свободных дня, когда можно посетить музеи,а их в КалининградеТур великолепный!!! Все продумано,хорошо организованно, есть два свободных дня, когда можно посетить музеи,а их в КалининградеТур великолепный!!! Все продумано,хорошо организованно, есть два свободных дня, когда можно посетить музеи,а их в Калининграде
Н
13 сен 2023
Спасибо "Большой Стране" за прекрасный тур, отпуск получился незабываемым!!! Все прекрасно организовано!!! Есть два свободных дня в туре, когда ты можешь сам купить любые экскурсии в Калининграде и посетить любые музеи, а их там не мало или вообще съездить на Балтийское море!!!

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