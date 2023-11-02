1 день

Прибытие в Калининград. Вечерняя прогулка на катере и ужин в ресторане

Прибытие в Калининградскую область.

Трансфер до гостиницы по желанию за доп. плату.

Заселение в гостиницу после 14:00.

Внимание: в программе прописано точное время начала экскурсий (время местное). Убедительная просьба не опаздывать, автобус отправляется по расписанию.

Экскурсия «Вечерний Калининград с прогулкой на катере и ужином в ресторане», 5 часов.

Маршрут: г. Калининград.

15:00 Посадка от гостиницы “Турист” (ул. А. Невского, 53).

15:20 Посадка от гостиницы “Калининград” (Ленинский пр., 81).

15:30 Посадка Рыбная деревня (Октябрьская, 4).

Экскурсия по вечернему городу с фото-паузой на площади Победы и у Королевских ворот и возможностью посмотреть на город с воды.

Сочетание автобусной экскурсии и экскурсионной прогулки на комфортабельном кораблике с осмотром основных достопримечательностей города.

Вечером мы вкусно поужинаем в традициях этого края с бокалом фирменного пива или безалкогольным напитком (на выбор) в ресторане немецкой кухни.