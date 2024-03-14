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Авторский тур
6 дней
Королевские выходные в Калининграде + замок Нессельбек
Начало: Калининград
«А в завершение тура вы совершите незабываемое знакомство с роскошным замковым комплексом «Нессельбек», который поразит своим великолепием и особой атмосферой Средневековья»
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 22 300₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Королевские выходные в Калининграде + замок Нессельбек. Осень-зима
Начало: Калининград
«А в завершение тура вы совершите незабываемое знакомство с роскошным замковым комплексом «Нессельбек», который поразит своим великолепием и особой атмосферой средневековья»
11 янв в 10:00
18 янв в 10:00
от 21 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Королевские каникулы в Калининграде + замок Нессельбек. Зимний тур
Начало: Калининград
«В завершение тура вы совершите незабываемое знакомство с роскошным замковым комплексом «Нессельбек», который поразит своим великолепием и особой атмосферой средневековья»
3 янв в 10:00
от 35 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Тур в Калининград и на побережье Балтики с посещением замка
Увидеть средневековый город, посетить сыроварню и отправиться на Куршскую косу и курорты Балтики
Начало: Г. Калининград, гостиница "Турист" (УЛ.А. Невского...
«На обратном пути сделаем фотопаузу у воссозданного по старинным чертежам замка «Нессельбек», который используется в качестве отеля»
14 июня в 12:30
21 июня в 12:30
25 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Значимые города и курорты региона: Гвардейск, Советск, Светлогорск и Янтарный
Посетить место, где заключили мир правители, увидеть орденский замок и послушать орган в соборе
Начало: Г. Калининград, гостиница "Турист" (УЛ.А. Невского...
«На обратном пути сделаем фотопаузу у воссозданного по старинным чертежам замка «Нессельбек», который используется в качестве отеля»
14 июня в 12:30
21 июня в 12:30
22 900₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Тур в Калининград и область с ночью в замке
Увидеть вечерний город с воды, погулять по экотропам Куршской косы и перенестись во времена рыцарей
Начало: Г. Калининград, гостиница "Турист" (УЛ.А. Невского...
«В Калининграде в небольшом гостевом доме «Вилла Надежда» в стиле особняков 20 века в историческом районе города и в отеле-замке «Нессельбек» (1 ночь), при котором есть своя пивоварня и SPA-комплекс»
13 июня в 15:00
20 июня в 15:00
28 800₽ за человека
Авторский тур
6 дней
История и природа области: Калининград, Черняховск, Куршская коса и Зеленоградск
Увидеть здания из разных эпох, дойти до самой высокой дюны и выбрать досуг на свой вкус
Начало: Г. Калининград, гостиница "Турист" (УЛ.А. Невского...
«На обратном пути сделаем фотопаузу у воссозданного по старинным чертежам замка «Нессельбек», который используется в качестве отеля»
10 июня в 15:00
17 июня в 15:00
25 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ССветлана14 марта 2024Впечатления очень положительные не первый раз едем от данной компании все нравится и подбор отеля и сами экскурсии и как все запланировано и организовано.
- ДДарья13 марта 2024Рекомендую тур всем, кто впервые открывает этот город и окрестности и хочет глубокого и комфортного погружения в историю и красоту самых главных достопримечательностей. Продуманного. Большое спасибо и гидам принимающей стороны — особенно Олегу, Марине и Люсе
- ННовикова24 февраля 2024Все понравилось. Спасибо)
- ГГалина2 ноября 2023Спасибо, все хорошо. Тур замечательный.
- ТТатьяна16 октября 2023Калининград потрясающий город!!!!! Всем советую съездить туда
- ЛЛариса9 октября 2023Отличное путешествие, отличные отели, отличный отдых в Калининграде! Немножко долго отвечали при оформлении, объяснили, что выходные дни, но итоги подбора отеля понравились! Осталась довольна!
- ННаталья16 сентября 2023Тур великолепный!!! Все продумано,хорошо организованно, есть два свободных дня, когда можно посетить музеи,а их в Калининграде не мало!!! Спасибо "Большой Стране" за прекрасный отпуск!!!
- ННаталья13 сентября 2023Спасибо "Большой Стране" за прекрасный тур, отпуск получился незабываемым!!! Все прекрасно организовано!!! Есть два свободных дня в туре, когда ты
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Замок Нессельбек»
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- Королевские выходные в Калининграде + замок Нессельбек
- Королевские выходные в Калининграде + замок Нессельбек. Осень-зима
- Королевские каникулы в Калининграде + замок Нессельбек. Зимний тур
- Тур в Калининград и на побережье Балтики с посещением замка
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