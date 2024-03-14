С Светлана Королевские выходные в Калининграде + замок Нессельбек. Осень-зима Впечатления очень положительные не первый раз едем от данной компании все нравится и подбор отеля и сами экскурсии и как все запланировано и организовано.

Д Дарья Королевские выходные в Калининграде + замок Нессельбек. Осень-зима Рекомендую тур всем, кто впервые открывает этот город и окрестности и хочет глубокого и комфортного погружения в историю и красоту самых главных достопримечательностей. Продуманного. Большое спасибо и гидам принимающей стороны — особенно Олегу, Марине и Люсе

Г Галина Королевские выходные в Калининграде + замок Нессельбек Спасибо, все хорошо. Тур замечательный.

Т Татьяна Королевские каникулы в Калининграде + замок Нессельбек. Зимний тур Калининград потрясающий город!!!!! Всем советую съездить туда

Л Лариса Королевские каникулы в Калининграде + замок Нессельбек. Зимний тур Отличное путешествие, отличные отели, отличный отдых в Калининграде! Немножко долго отвечали при оформлении, объяснили, что выходные дни, но итоги подбора отеля понравились! Осталась довольна!

Н Наталья Королевские выходные в Калининграде + замок Нессельбек Тур великолепный!!! Все продумано,хорошо организованно, есть два свободных дня, когда можно посетить музеи,а их в Калининграде не мало!!! Спасибо "Большой Стране" за прекрасный отпуск!!!