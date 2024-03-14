Туры к замку Нессельбек

Найдено 7 туров в категории «Замок Нессельбек» в Калининграде, цены от 21 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
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По популярности
Королевские выходные в Калининграде + замок Нессельбек
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Королевские выходные в Калининграде + замок Нессельбек
Начало: Калининград
«А в завершение тура вы совершите незабываемое знакомство с роскошным замковым комплексом «Нессельбек», который поразит своим великолепием и особой атмосферой Средневековья»
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 22 300 за человека
Королевские выходные в Калининграде + замок Нессельбек. Осень-зима
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Королевские выходные в Калининграде + замок Нессельбек. Осень-зима
Начало: Калининград
«А в завершение тура вы совершите незабываемое знакомство с роскошным замковым комплексом «Нессельбек», который поразит своим великолепием и особой атмосферой средневековья»
11 янв в 10:00
18 янв в 10:00
от 21 000 за человека
Королевские каникулы в Калининграде + замок Нессельбек. Зимний тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Королевские каникулы в Калининграде + замок Нессельбек. Зимний тур
Начало: Калининград
«В завершение тура вы совершите незабываемое знакомство с роскошным замковым комплексом «Нессельбек», который поразит своим великолепием и особой атмосферой средневековья»
3 янв в 10:00
от 35 000 за человека
Тур в Калининград и на побережье Балтики с посещением замка
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Тур в Калининград и на побережье Балтики с посещением замка
Увидеть средневековый город, посетить сыроварню и отправиться на Куршскую косу и курорты Балтики
Начало: Г. Калининград, гостиница "Турист" (УЛ.А. Невского...
«На обратном пути сделаем фотопаузу у воссозданного по старинным чертежам замка «Нессельбек», который используется в качестве отеля»
14 июня в 12:30
21 июня в 12:30
25 500 за человека
Значимые города и курорты региона: Гвардейск, Советск, Светлогорск и Янтарный
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Значимые города и курорты региона: Гвардейск, Советск, Светлогорск и Янтарный
Посетить место, где заключили мир правители, увидеть орденский замок и послушать орган в соборе
Начало: Г. Калининград, гостиница "Турист" (УЛ.А. Невского...
«На обратном пути сделаем фотопаузу у воссозданного по старинным чертежам замка «Нессельбек», который используется в качестве отеля»
14 июня в 12:30
21 июня в 12:30
22 900 за человека
Тур в Калининград и область с ночью в замке
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
Тур в Калининград и область с ночью в замке
Увидеть вечерний город с воды, погулять по экотропам Куршской косы и перенестись во времена рыцарей
Начало: Г. Калининград, гостиница "Турист" (УЛ.А. Невского...
«В Калининграде в небольшом гостевом доме «Вилла Надежда» в стиле особняков 20 века в историческом районе города и в отеле-замке «Нессельбек» (1 ночь), при котором есть своя пивоварня и SPA-комплекс»
13 июня в 15:00
20 июня в 15:00
28 800 за человека
История и природа области: Калининград, Черняховск, Куршская коса и Зеленоградск
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
История и природа области: Калининград, Черняховск, Куршская коса и Зеленоградск
Увидеть здания из разных эпох, дойти до самой высокой дюны и выбрать досуг на свой вкус
Начало: Г. Калининград, гостиница "Турист" (УЛ.А. Невского...
«На обратном пути сделаем фотопаузу у воссозданного по старинным чертежам замка «Нессельбек», который используется в качестве отеля»
10 июня в 15:00
17 июня в 15:00
25 000 за человека

Последние отзывы на туры

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Замок Нессельбек»

Самые популярные туры этой рубрики в Калининграде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 7
  1. Королевские выходные в Калининграде + замок Нессельбек
  2. Королевские выходные в Калининграде + замок Нессельбек. Осень-зима
  3. Королевские каникулы в Калининграде + замок Нессельбек. Зимний тур
  4. Тур в Калининград и на побережье Балтики с посещением замка
  5. Значимые города и курорты региона: Гвардейск, Советск, Светлогорск и Янтарный
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Куршская Коса
  2. Балтийское море
  3. Амалиенау
  4. Рыбная деревня
  5. Кафедральный собор
  6. Остров Канта
  7. Танцующий лес
  8. Янтарный комбинат
  9. Балтийская коса
  10. Замок Шаакен
Сколько стоит тур в Калининграде в июне 2024
Сейчас в Калининграде в категории "Замок Нессельбек" можно забронировать 7 авторских туров от 21 000 до 35 000. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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