Кёнигсбергский топ: главные достопримечательности Калининграда и окрестностей

Побывать на концерте органной музыки, полакомиться марципаном и полюбоваться пейзажами Куршской косы

Описание
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Тур в формате «всё и сразу»: за 3 дня мы увидим все «must-see» локации Калининграда и близлежащих городов.

Погуляем по уютному Светлогорску и осмотрим достопримечательности Янтарного, побываем в историческом районе Амалиенау и на острове Канта, отправимся на водную прогулку по Преголе и посчитаем котиков на улицах Зеленоградска.

Насладимся видами с высоты дюны Эфа и продегустируем разные сорта сыра с бокалом вина на семейной сыроварне «Шаакен Дорф».
Кёнигсбергский топ: главные достопримечательности Калининграда и окрестностей
Кёнигсбергский топ: главные достопримечательности Калининграда и окрестностей
Кёнигсбергский топ: главные достопримечательности Калининграда и окрестностей
Кёнигсбергский топ: главные достопримечательности Калининграда и окрестностей
Кёнигсбергский топ: главные достопримечательности Калининграда и окрестностей
Кёнигсбергский топ: главные достопримечательности Калининграда и окрестностей
Кёнигсбергский топ: главные достопримечательности Калининграда и окрестностей
Кёнигсбергский топ: главные достопримечательности Калининграда и окрестностей
Кёнигсбергский топ: главные достопримечательности Калининграда и окрестностей
Кёнигсбергский топ: главные достопримечательности Калининграда и окрестностей
Кёнигсбергский топ: главные достопримечательности Калининграда и окрестностей
Ближайшие даты:
17
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Компания оставляет за собой право менять местами дни и ранее оговоренные программы. В этом случае предлагаем вам равноценное времяпрепровождение.

Советуем приобретать билеты на обратный рейс после 19:50.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать в Калининград: Светлогорск и Янтарный

Встретим вас в аэропорту и поедем в Светлогорск — невероятно уютный город-курорт. Здесь сохранились немецкие виллы, а воздух наполнен запахом хвойного леса и моря. Прогуляемся по историческому центру, спустимся на фуникулёре или панорамном лифте на набережную. Зайдём пообедать в ресторан балтийской кухни, где отведаем свежеприготовленную рыбку.

После этого продолжим наш путь и доберёмся до Янтарного, но перед этим сделаем остановку, чтобы полюбоваться видами со смотровой площадки Синявинского озера. По приезде в посёлок увидим кирху Пальмникена, пройдёмся по пляжу и отдохнём в парке Беккер, где собраны деревья и растения с разных уголков мира. Заглянем в интерактивный музей «Янтарная палата».

За дополнительную плату вы сможете поужинать в кафе на побережье. После этого желающим предлагаем посетить «Nordic SPA». Затем вернёмся в Калининград.

Добро пожаловать в Калининград: Светлогорск и ЯнтарныйДобро пожаловать в Калининград: Светлогорск и ЯнтарныйДобро пожаловать в Калининград: Светлогорск и ЯнтарныйДобро пожаловать в Калининград: Светлогорск и Янтарный
2 день

Знакомство с Калининградом: Амалиенау, остров Канта и водная прогулка по Преголе

После завтрака в отеле отправляемся исследовать достопримечательности Кёнигсберга. Первым делом побываем в историческом районе Амалиенау и заглянем в музей-квартиру «Альтес Хаус», где узнаем много интересного о быте людей XX века.

После обеда вас ждёт водная прогулка по реке Преголе. Увидим остров Канта, Рыбную деревню, синагогу и Музей Мирового океана. Сделаем вкусную остановку и полакомимся марципаном. Затем погуляем по острову Канта и по району «Рыбная деревня». В заключение второго дня посетим концерт органной музыки в Кафедральном соборе.

Знакомство с Калининградом: Амалиенау, остров Канта и водная прогулка по ПреголеЗнакомство с Калининградом: Амалиенау, остров Канта и водная прогулка по ПреголеЗнакомство с Калининградом: Амалиенау, остров Канта и водная прогулка по ПреголеЗнакомство с Калининградом: Амалиенау, остров Канта и водная прогулка по Преголе
3 день

Зеленоградск, Куршская коса и сыроварня «Шаакен Дорф»

Позавтракаем и выезжаем в Зеленоградск. Этот курорт покорит всех любителей кошек: здесь хвостатые не просто разгуливают по улицам, а являются символом городка, поэтому везде можно встретить посвящённые им скульптуры и граффити. Мы погуляем по набережной и спустимся к морю.

После этого доберёмся до Куршской косы — визитной карточки Калининградской области и объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Пройдёмся по экотропам и зайдём пообедать в ресторан на берегу моря. Затем поднимемся на дюну Эфа и полюбуемся потрясающими видами на песчаные пляжи и залив. Обязательно побываем в знаменитом Танцующем лесу.

По пути в аэропорт заедем на семейную сыроварню «Шаакен Дорф», где продегустируем с вином лучшие сорта сыра. Отвезём вас в аэропорт. До новых встреч!

Зеленоградск, Куршская коса и сыроварня «Шаакен Дорф»Зеленоградск, Куршская коса и сыроварня «Шаакен Дорф»Зеленоградск, Куршская коса и сыроварня «Шаакен Дорф»Зеленоградск, Куршская коса и сыроварня «Шаакен Дорф»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Храброво, до 10:00
Завершение: Аэропорт Храброво, около 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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