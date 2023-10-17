Побывать на концерте органной музыки, полакомиться марципаном и полюбоваться пейзажами Куршской косы
Погуляем по уютному Светлогорску и осмотрим достопримечательности Янтарного, побываем в историческом районе Амалиенау и на острове Канта, отправимся на водную прогулку по Преголе и посчитаем котиков на улицах Зеленоградска.
Насладимся видами с высоты дюны Эфа и продегустируем разные сорта сыра с бокалом вина на семейной сыроварне «Шаакен Дорф».
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Описание
Организационные детали
Компания оставляет за собой право менять местами дни и ранее оговоренные программы. В этом случае предлагаем вам равноценное времяпрепровождение.
Советуем приобретать билеты на обратный рейс после 19:50.
Программа тура по дням
Добро пожаловать в Калининград: Светлогорск и Янтарный
Встретим вас в аэропорту и поедем в Светлогорск — невероятно уютный город-курорт. Здесь сохранились немецкие виллы, а воздух наполнен запахом хвойного леса и моря. Прогуляемся по историческому центру, спустимся на фуникулёре или панорамном лифте на набережную. Зайдём пообедать в ресторан балтийской кухни, где отведаем свежеприготовленную рыбку.
После этого продолжим наш путь и доберёмся до Янтарного, но перед этим сделаем остановку, чтобы полюбоваться видами со смотровой площадки Синявинского озера. По приезде в посёлок увидим кирху Пальмникена, пройдёмся по пляжу и отдохнём в парке Беккер, где собраны деревья и растения с разных уголков мира. Заглянем в интерактивный музей «Янтарная палата».
За дополнительную плату вы сможете поужинать в кафе на побережье. После этого желающим предлагаем посетить «Nordic SPA». Затем вернёмся в Калининград.
Знакомство с Калининградом: Амалиенау, остров Канта и водная прогулка по Преголе
После завтрака в отеле отправляемся исследовать достопримечательности Кёнигсберга. Первым делом побываем в историческом районе Амалиенау и заглянем в музей-квартиру «Альтес Хаус», где узнаем много интересного о быте людей XX века.
После обеда вас ждёт водная прогулка по реке Преголе. Увидим остров Канта, Рыбную деревню, синагогу и Музей Мирового океана. Сделаем вкусную остановку и полакомимся марципаном. Затем погуляем по острову Канта и по району «Рыбная деревня». В заключение второго дня посетим концерт органной музыки в Кафедральном соборе.
Зеленоградск, Куршская коса и сыроварня «Шаакен Дорф»
Позавтракаем и выезжаем в Зеленоградск. Этот курорт покорит всех любителей кошек: здесь хвостатые не просто разгуливают по улицам, а являются символом городка, поэтому везде можно встретить посвящённые им скульптуры и граффити. Мы погуляем по набережной и спустимся к морю.
После этого доберёмся до Куршской косы — визитной карточки Калининградской области и объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Пройдёмся по экотропам и зайдём пообедать в ресторан на берегу моря. Затем поднимемся на дюну Эфа и полюбуемся потрясающими видами на песчаные пляжи и залив. Обязательно побываем в знаменитом Танцующем лесу.
По пути в аэропорт заедем на семейную сыроварню «Шаакен Дорф», где продегустируем с вином лучшие сорта сыра. Отвезём вас в аэропорт. До новых встреч!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Храброво, до 10:00Завершение: Аэропорт Храброво, около 19:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.