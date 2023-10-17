Встретим вас в аэропорту и поедем в Светлогорск — невероятно уютный город-курорт. Здесь сохранились немецкие виллы, а воздух наполнен запахом хвойного леса и моря. Прогуляемся по историческому центру, спустимся на фуникулёре или панорамном лифте на набережную. Зайдём пообедать в ресторан балтийской кухни, где отведаем свежеприготовленную рыбку.

После этого продолжим наш путь и доберёмся до Янтарного, но перед этим сделаем остановку, чтобы полюбоваться видами со смотровой площадки Синявинского озера. По приезде в посёлок увидим кирху Пальмникена, пройдёмся по пляжу и отдохнём в парке Беккер, где собраны деревья и растения с разных уголков мира. Заглянем в интерактивный музей «Янтарная палата».

За дополнительную плату вы сможете поужинать в кафе на побережье. После этого желающим предлагаем посетить «Nordic SPA». Затем вернёмся в Калининград.