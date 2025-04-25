Индивидуальный тур в Калининград: Балтийск, Светлогорск, Зеленоградск и Куршская коса
Узнать секреты обработки янтаря, подняться на высоту Эфа и побывать в самом западном городе России
В туре вы погрузитесь в удивительную историю Калининграда: исследуете фортификационные сооружения, пройдётесь по району Амалиенау с виллами в стиле модерн, увидите могилу Канта и при желании насладитесь органным концертом в читать дальше
Кафедральном соборе.
В Янтарном заглянете на частную мануфактуру по обработке янтаря: узнаете, как камень добывается, и научитесь отличать оригинал от подделки. Почувствуете себя героями сказки, бродя по уютным улочкам Светлогорска.
Побываете в городе кошек Зеленоградске, вдоволь надышитесь морским бризом, погуляете по Куршской косе и Танцующему лесу.
Путешествие организуем только для вашей компании, поможем найти лучшие варианты проживания и забронировать рестораны.
Начнём знакомство с городом с осмотра Росгартенских ворот, башен Дона и Врангеля. Затем побываем на месте, где некогда стоял королевский замок, и узнаем, как его разрушение повлияло на облик города. Посетим Рыбную деревню и остров Канта, полюбуемся Кафедральным собором и видом на реку Преголю.
Дальше отправимся в Форт № 11 — Дёнхофф. Познакомимся с военной историей Кёнигсберга, исследуем военные технологии 19 века. Кстати, здесь живут милые кролики!
Погуляем по району Амалиенау мимо роскошных особняков в стиле модерн. А ещё во время экскурсии будем искать хомлинов — маленьких созданий, обитающих на главных достопримечательностях города.
При желании и за доплату вы сможете посетить органный концерт в Кафедральном соборе.
2 день
Балтийск, Янтарный и Светлогорск
Утром поедем в Балтийск — самый западный город России. Осмотрим лютеранскую церковь в неоготическом стиле, погуляем по набережной и полюбуемся белоснежными лебедями, обитающими здесь. Увидим памятники Петру I и императрице Елизавете Петровне и узнаем, как город стал ключевым портом для русского флота. Сделаем фотографии на фоне маяка и остановимся у крепости Пиллау. При желании можно прокатиться на катере.
Переедем в посёлок Янтарный, где добывают «балтийское золото». Дойдём до бывшей лютеранской кирхи Пальмникена и погуляем по парку им. Мориса Беккера. Обязательно посетим пляж, удостоенный награды «Голубой флаг», а при желании и искупаемся. Заглянем на частную мануфактуру по обработке янтаря, узнаем секреты обработки и добычи камня. Ещё выясним, как отличить настоящий янтарь от подделки.
Прибудем в Светлогорск, а по пути остановимся в живописной Филинской бухте (если будет хорошая погода). Погуляем по уютному курорту, где любили отдыхать прусские аристократы. Спустимся на набережную, прокатимся на панорамном лифте и полюбуемся Балтийским морем.
3 день
Зеленоградск, Куршская коса и Балтийское море
Отправимся в Зеленоградск, некогда старейший прусский курорт. Пройдёмся по променаду, где вы сможете заглянуть в сувенирные лавки и попробовать крендели. Осмотрим исторический отель «Курхаус Кранц» и погуляем у берега Балтийского моря.
Затем поедем на Куршскую косу. По пути полюбуемся песчаными дюнами, а ещё узнаем, как связаны с этими местами викинги и курши и кто такие крайбитеры.
Побываем в посёлке Лесное, где увидим маяк и насладимся тишиной и единением с природой. Погуляем по Танцующему лесу с деревьями причудливой формы и по желанию можем заглянуть на орнитологическую станцию (доступно с апреля по ноябрь).
Поднимемся на высоту Эфа, с которой нам откроются головокружительные виды, а затем проведём время у моря. В конце дня можем устроить пикник на пляже.
Вечером вернёмся в Калининград. На этом наш тур завершён, до новых встреч!
Бронирование билетов на концерт органной музыки в Кафедральном соборе (билеты оплачиваются дополнительно)
Что не входит в цену
Билеты в Калининград и обратно
Трансферы из/в аэропорт
Проживание
Питание
Входные билеты
Прогулка на катере в Балтийске (3500 ₽ за всю компанию)
Билеты на органный концерт
Тур доступен для бронирования в любой день
Где начинаем и завершаем?
Начало: Калининград, встретим вас у места вашего проживания (время по договорённости), за доплату можем начать экскурсию из одного из городов на побережье
Завершение: Калининград, время и место по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Калининграде
Провели экскурсии для 2693 туристов
Меня зовут Анна. Давно увлекаюсь историей и легендами Калининграда и области и искренне считаю, что мне повезло родиться и вырасти здесь. С удовольствием поделюсь с вами знаниями и опытом. Я читать дальше
аттестованный гид по Калининградской области и аккредитированный гид по Куршской косе и Музею Мирового океана. Путешествую, интересуюсь культурой, кухней, фотографией, изучением русского и итальянского языков. Я и моя команда сделаем всё, чтобы вы чувствовали себя комфортно и прекрасно провели время. Проведём для вас экскурсии по Калининградской области увлекательно, интересно, с юмором!
Т
Татьяна
25 апр 2025
Приехали в Калининградскую область на три дня, которые прекрасно провели в компании Анны! Отдыхали вчетвером - я и трое детей. Анна очень помогла с планированием, которым я так не люблю читать дальше
заниматься) накидала вариантов гостиниц на выбор, заранее забронировала столики на ужины в хороших ресторанах, а встретила нас как старых знакомых). Рассказывает легко, интересные несухие факты, проявила удивительное терпение к младшей дочке, а она очень непоседливый ребенок) Также Анна подсказывала, где еще вкусно поесть, где купить съедобные сувениры, как традиционные (марципан), так и не очень (вернулись домой, едим нежнейшего копченого балтийского угря), и вообще на все вопросы отвечала и помогала советом. Очень любит Калининградскую область, что не может не передаться туристам) Старшие дети уже просили еще раз приехать и исследовать другие города и Балтийскую косу) И вообще, все три дня было очень комфортно и непринужденно, для меня это было важно, мы получили море впечатлений, остались очень довольны!