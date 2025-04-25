Начнём знакомство с городом с осмотра Росгартенских ворот, башен Дона и Врангеля. Затем побываем на месте, где некогда стоял королевский замок, и узнаем, как его разрушение повлияло на облик города. Посетим Рыбную деревню и остров Канта, полюбуемся Кафедральным собором и видом на реку Преголю.

Дальше отправимся в Форт № 11 — Дёнхофф. Познакомимся с военной историей Кёнигсберга, исследуем военные технологии 19 века. Кстати, здесь живут милые кролики!

Погуляем по району Амалиенау мимо роскошных особняков в стиле модерн. А ещё во время экскурсии будем искать хомлинов — маленьких созданий, обитающих на главных достопримечательностях города.

При желании и за доплату вы сможете посетить органный концерт в Кафедральном соборе.