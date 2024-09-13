Описание тура
Организационные детали
Проведём размеренные выходные в Калининграде и Калининградской области. Вас ждут неспешные прогулки по городу и экотропам и отдых в SPA-комплексе на берегу моря.
Проживание. В отелях с собственным бассейном/SPA: Greendorf Hotel&SPA 4*, Riverside 3* или аналогичных. Размещение 2-местное. Возможно одноместное проживание за доплату.
Питание. Не включено.
Программа тура по дням
Экскурсия на сыроварне, Светлогорск и Зеленоградск, вечер релакса
Встречаемся и едем в уникальную сыроварню, расположенную в замке. Вы узнаете о видах сыра и его производстве, сможете продегустировать разные сорта, по желанию дополнив их шоколадом и бокалом вина. Затем отправляемся в Светлогорск. Погуляем по городу с европейской атмосферой, спустимся к набережной по канатной дороге и пообедаем блюдами балтийской кухни.
Вечером прибудем в Зеленоградск: поужинаем в ресторане и переночуем в бутик-отеле рядом с национальным парком «Куршская коса». Перед сном проведём сеанс с МАК-картами: познакомимся друг с другом поближе и получим важные подсказки. Желающие могут постить SPA-зону отеля с джакузи, турецким хамамом, финской, русской и можжевеловой саунами, контрастным душем, купелью с ледяной водой и душем впечатлений, оснащённом различными настройками, подсветкой, музыкой и ароматами.
Куршская коса и курортный Зеленоградск, SPA-наслаждение
Сегодняшний день начнём с приятного времяпрепровождения: вкусно позавтракаем и расслабимся в SPA-комплексе отеля. Затем вас ждёт созерцание природных красот — едем на знаменитую Куршскую косу, где полюбуемся водами Балтики и песчаными дюнами, подышим морским воздухом и попробуем разгадать загадку поющих песков.
После снова побываем в Зеленоградске: прогуляемся по набережной, попробуем местные крендельки и поищем кошек на главном бульваре города, который неспроста называют городом кошек.
Во второй половине дня снова побалуем себя посещением SPA: на этот раз посетим лучший комплекс на Балтийском побережье — Nordic SPA. Вечером вернёмся в Калининград и разместимся в отеле с бассейном и русской банькой в тихом районе.
Прогулка по Калининграду, органный концерт
После завтрака идём исследовать Калининград, который ещё 100 лет назад принадлежал Германии, что отразилось в его облике. Побываем в Рыбной деревне, заглянем на остров Канта и пообедаем в одном из атмосферных ресторанчиков. А напоследок насладимся органным концертом в кафедральном соборе — вы услышите, как звучит самый большой орган в Европе. Вечером, довольные и отдохнувшие, едем в аэропорт.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|38 450 ₽
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Что включено
- Проживание в отелях с собственным бассейном/SPA
- Трансферы по программе тура: экскурсии в Светлогорск, Зеленоградск
- Обзорная экскурсия по Калининграду
- Органный концерт
- Экскурсия по сыроварне с дегустацией сыров
- Трансфер от/в аэропорт
- Вечер в SPA-комплексе Nordic SPA
- Вечерние практики с МАК-картами
- Сопровождение организатором тура
Что не входит в цену
- Проезд из вашего города до Калининграда и обратно
- Питание
- Личные расходы
- Стоимость тура для заезда 12.04 составляет 34 500 руб