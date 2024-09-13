Балтийская перезагрузка: SPA, прогулки и органный концерт

Расслабиться в роскошных SPA-комплексах, побывать в трёх городах и полюбоваться Куршской косой
Посвятить несколько дней себе, неспешному отдыху и подзарядке — чудесный подарок себе любимой! Едем в Калининград, чтобы расслабляться в SPA, нежиться в тёплой воде в ванне, установленной прямо на берегу
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Балтики, наслаждаться атмосферой европейских городов, дышать морем и пробовать вкусности.

Мы погуляем по Светлогорску и Зеленоградску, продегустируем разные виды сыра и местные крендельки, пройдёмся по экозоне Куршской косы и послушаем, как звучит самый большой в Европе орган.

Балтийская перезагрузка: SPA, прогулки и органный концерт
Балтийская перезагрузка: SPA, прогулки и органный концерт
Балтийская перезагрузка: SPA, прогулки и органный концерт
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00

Описание тура

Организационные детали

Проведём размеренные выходные в Калининграде и Калининградской области. Вас ждут неспешные прогулки по городу и экотропам и отдых в SPA-комплексе на берегу моря.

Проживание. В отелях с собственным бассейном/SPA: Greendorf Hotel&SPA 4*, Riverside 3* или аналогичных. Размещение 2-местное. Возможно одноместное проживание за доплату.

Питание. Не включено.

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия на сыроварне, Светлогорск и Зеленоградск, вечер релакса

Встречаемся и едем в уникальную сыроварню, расположенную в замке. Вы узнаете о видах сыра и его производстве, сможете продегустировать разные сорта, по желанию дополнив их шоколадом и бокалом вина. Затем отправляемся в Светлогорск. Погуляем по городу с европейской атмосферой, спустимся к набережной по канатной дороге и пообедаем блюдами балтийской кухни.

Вечером прибудем в Зеленоградск: поужинаем в ресторане и переночуем в бутик-отеле рядом с национальным парком «Куршская коса». Перед сном проведём сеанс с МАК-картами: познакомимся друг с другом поближе и получим важные подсказки. Желающие могут постить SPA-зону отеля с джакузи, турецким хамамом, финской, русской и можжевеловой саунами, контрастным душем, купелью с ледяной водой и душем впечатлений, оснащённом различными настройками, подсветкой, музыкой и ароматами.

Экскурсия на сыроварне, Светлогорск и Зеленоградск, вечер релаксаЭкскурсия на сыроварне, Светлогорск и Зеленоградск, вечер релаксаЭкскурсия на сыроварне, Светлогорск и Зеленоградск, вечер релаксаЭкскурсия на сыроварне, Светлогорск и Зеленоградск, вечер релаксаЭкскурсия на сыроварне, Светлогорск и Зеленоградск, вечер релаксаЭкскурсия на сыроварне, Светлогорск и Зеленоградск, вечер релакса
2 день

Куршская коса и курортный Зеленоградск, SPA-наслаждение

Сегодняшний день начнём с приятного времяпрепровождения: вкусно позавтракаем и расслабимся в SPA-комплексе отеля. Затем вас ждёт созерцание природных красот — едем на знаменитую Куршскую косу, где полюбуемся водами Балтики и песчаными дюнами, подышим морским воздухом и попробуем разгадать загадку поющих песков.

После снова побываем в Зеленоградске: прогуляемся по набережной, попробуем местные крендельки и поищем кошек на главном бульваре города, который неспроста называют городом кошек.

Во второй половине дня снова побалуем себя посещением SPA: на этот раз посетим лучший комплекс на Балтийском побережье — Nordic SPA. Вечером вернёмся в Калининград и разместимся в отеле с бассейном и русской банькой в тихом районе.

Куршская коса и курортный Зеленоградск, SPA-наслаждениеКуршская коса и курортный Зеленоградск, SPA-наслаждениеКуршская коса и курортный Зеленоградск, SPA-наслаждениеКуршская коса и курортный Зеленоградск, SPA-наслаждениеКуршская коса и курортный Зеленоградск, SPA-наслаждениеКуршская коса и курортный Зеленоградск, SPA-наслаждениеКуршская коса и курортный Зеленоградск, SPA-наслаждениеКуршская коса и курортный Зеленоградск, SPA-наслаждение
3 день

Прогулка по Калининграду, органный концерт

После завтрака идём исследовать Калининград, который ещё 100 лет назад принадлежал Германии, что отразилось в его облике. Побываем в Рыбной деревне, заглянем на остров Канта и пообедаем в одном из атмосферных ресторанчиков. А напоследок насладимся органным концертом в кафедральном соборе — вы услышите, как звучит самый большой орган в Европе. Вечером, довольные и отдохнувшие, едем в аэропорт.

Прогулка по Калининграду, органный концертПрогулка по Калининграду, органный концертПрогулка по Калининграду, органный концертПрогулка по Калининграду, органный концертПрогулка по Калининграду, органный концерт

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет38 450 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отелях с собственным бассейном/SPA
  • Трансферы по программе тура: экскурсии в Светлогорск, Зеленоградск
  • Обзорная экскурсия по Калининграду
  • Органный концерт
  • Экскурсия по сыроварне с дегустацией сыров
  • Трансфер от/в аэропорт
  • Вечер в SPA-комплексе Nordic SPA
  • Вечерние практики с МАК-картами
  • Сопровождение организатором тура
Что не входит в цену
  • Проезд из вашего города до Калининграда и обратно
  • Питание
  • Личные расходы
  • Стоимость тура для заезда 12.04 составляет 34 500 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: Калининград, аэропорт, до 12:00
Завершение: Калининград, аэропорт, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Калининграда

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