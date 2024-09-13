Встречаемся и едем в уникальную сыроварню, расположенную в замке. Вы узнаете о видах сыра и его производстве, сможете продегустировать разные сорта, по желанию дополнив их шоколадом и бокалом вина. Затем отправляемся в Светлогорск. Погуляем по городу с европейской атмосферой, спустимся к набережной по канатной дороге и пообедаем блюдами балтийской кухни.

Вечером прибудем в Зеленоградск: поужинаем в ресторане и переночуем в бутик-отеле рядом с национальным парком «Куршская коса». Перед сном проведём сеанс с МАК-картами: познакомимся друг с другом поближе и получим важные подсказки. Желающие могут постить SPA-зону отеля с джакузи, турецким хамамом, финской, русской и можжевеловой саунами, контрастным душем, купелью с ледяной водой и душем впечатлений, оснащённом различными настройками, подсветкой, музыкой и ароматами.