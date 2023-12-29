Во время поездки вас ждут экскурсии по основным точкам притяжения Калининградской области. Мы познакомим вас с её столицей и Зеленоградском, посёлком Янтарным и Светлогорском. Отвезём к песчаным дюнам Куршской косы в то время, когда там ещё не будет большого наплыва путешественников. Вы подышите морским воздухом Балтики, пройдётесь по Танцующему лесу, посмотрите на старинные соборы и башни и побываете на пляже, который первым в нашей стране был удостоен Голубого флага. А после экскурсий у вас будет оставаться свободное время для самостоятельных прогулок и отдыха на побережье.

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Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можетедо оплаты.

Описание

Организационные детали

На экскурсии «Янтарный и Светлогорск + Филинская бухта», «Калининград. Весь смак за 3,5 часа!» и все дополнительные экскурсии осуществляется трансфер из Зеленоградска до Калининграда (включен в стоимость) и далее осуществляется пересадка на экскурсионный автобус.

На экскурсию «Куршская коса без толпы + Зеленоградск» посадка осуществляется сразу в экскурсионный автобус от места сбора в Зеленоградске.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в последовательность выполнения программы без изменения объёма предоставляемых услуг.