Погулять по побережью Зеленоградска, побывать на Куршской косе и посетить Рыбную деревню
Отвезём к песчаным дюнам Куршской косы в то время, когда там ещё не будет большого наплыва путешественников.
Вы подышите морским воздухом Балтики, пройдётесь по Танцующему лесу, посмотрите на старинные соборы и башни и побываете на пляже, который первым в нашей стране был удостоен Голубого флага.
А после экскурсий у вас будет оставаться свободное время для самостоятельных прогулок и отдыха на побережье.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|23 800 ₽
Описание
Организационные детали
На экскурсии «Янтарный и Светлогорск + Филинская бухта», «Калининград. Весь смак за 3,5 часа!» и все дополнительные экскурсии осуществляется трансфер из Зеленоградска до Калининграда (включен в стоимость) и далее осуществляется пересадка на экскурсионный автобус.
На экскурсию «Куршская коса без толпы + Зеленоградск» посадка осуществляется сразу в экскурсионный автобус от места сбора в Зеленоградске.
Компания оставляет за собой право вносить изменения в последовательность выполнения программы без изменения объёма предоставляемых услуг.
Программа тура по дням
Прилёт, размещение, отдых
По прибытии в Калининград мы встретим вас в аэропорту и отвезём до отеля в Зеленоградске. После размещения — свободное время, чтобы вы могли отдохнуть от перелёта.
Куршская коса и курортный Зеленоградск
Сегодня отправляемся на экскурсию на Куршскую косу и по городу. Выезжаем рано, чтобы увидеть визитную карточку Калининградской области до наплыва других гостей. Мы погуляем по Танцующему лесу с причудливо изогнутыми деревьями и поднимаемся на Высоту Эфа, откуда полюбуемся панорамой моря и уникальными песчаными дюнами. Вы подышите солёным воздухом Балтики в одном из самых фотогеничных мест косы.
Затем познакомим вас со старинным курортным Зеленоградском, сохранившим исторический архитектурный облик. Вы посмотрите на водонапорную башню 1905-го года, где сегодня находятся Музей кошек и смотровая площадка. Пройдёмся по главным местам притяжения города — пешеходной улице и променаду.
Светлогорск и посёлок Янтарный, Филинская бухта
В этот день вас ждут очаровательные курорты побережья — Светлогорск и Янтарный, а также впечатляющая Филинская бухта. В Янтарном прогуляемся по пляжу, который первым в нашей стране был удостоен Голубого флага. Пройдёмся по парку Морица Беккера, где посажены экзотические растения. Посмотрим на особняк отеля «Шлосс», церковь иконы Казанской Божией Матери и Площадь мастеров.
После побываем в Филинской бухте, откуда открывается завораживающий вид на Балтийское море и его обрывистое побережье. В Светлогорске посетим центральный парк и смотровые площадки, пройдёмся по променаду, где увидим знаменитые солнечные часы и скульптуру «Нимфа» Г. Брахерта. Сфотографируемся на фоне водонапорной башни на центральной улице. Затем — свободное время для обеда в одном из кафе города.
Экскурсия по Калининграду
В заключительный день отправимся на автобусную экскурсию по Калининграду, которая продлится 3,5 часа. Будем делать остановки для фото у основных достопримечательностей города, прогуляемся по Рыбной деревне и острову Кнайпхоф. Вы посмотрите на соборы и башни, ворота и бастионы, а гид расскажет историю бывшего Кёнигсберга. После экскурсии — трансфер в аэропорт.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Калининград, аэропорт, время - по договорённостиЗавершение: Калининград, аэропорт, вторая половина дня
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 45 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.