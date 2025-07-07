Индивидуальный тур выходного дня: Калининград, Зеленоградск, Куршская коса
Погулять по Рыбной деревне и Амалиенау, отдохнуть у моря, затеряться среди дюн и танцующих деревьев
Всё главное — сразу! За одни выходные покажу вам основные достопримечательности русской Европы и погружу в историю, архитектуру, легенды, биографии выдающихся личностей.
Первый день мы посвятим бывшему Кёнигсбергу и обойдём визитные
карточки старого и нового Калининграда: Рыбную деревню, остров Канта, Музей марципана, район Амалиенау и многие другие локации. А во второй отправимся к берегам Балтики, окутанным солёным бризом и криками чаек.
Погуляем среди дюн Куршской косы и изогнутых деревьев Танцующего леса, пройдём по променаду и рассмотрим немецкую архитектуру в Зеленоградске, позаглядываем в лавки с янтарными изделиями и деликатесами. Надеюсь, вы влюбитесь в эти удивительные места, как и я!
При себе желательно иметь проверенную обувь, которая не натирает. Зонты и дождевики я предоставляю. Связь и интернет будут хорошего качества на большей части маршрута.
Питание. Оплачивается отдельно.
Транспорт. Минивэн Honda Stepwgn.
Дети. Возможно участие с детьми старше 5 лет.
Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.
Тур индивидуальный, проведение возможно в любые удобные вам даты.
Программа тура по дням
1 день
Прогулки по Калининграду
Встретимся в центре Калининграда и отправимся гулять. Во время экскурсии осмотрим Рыбную деревню, остров Канта, Крестовоздвиженский собор, Музей марципана, Бранденбургские ворота, район Амалиенау, порт и другие знаковые точки города.
2 день
Куршская коса и Зеленоградск
Сегодня поедем к берегам Балтийского моря. Начнём с Куршской косы: увидим Танцующий лес, песчаные дюны, озеро Чайка, посёлок Рыбачий, немецкую архитектуру, лавки с украшениями из янтаря. Затем побываем в Зеленоградске: пройдём по променаду, рассмотрим здания начала 20 века, заглянем в магазины деликатесов. Вечером вернёмся в Калининград и попрощаемся.
Экосбор на Куршской косе - 350 ₽ с человека и 400 ₽ за автомобиль
Где начинаем и завершаем?
Начало: Калининград, Медовый мост, точное время - по договорённости
Завершение: Ваше место проживания в Калининграде, до 22:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Калининграде
Провела экскурсии для 105 туристов
Здравствуйте, меня зовут Елена, и мне очень повезло жить в удивительном городе Калининград, в городе с насыщенной историей и значимой культурой. С радостью приглашаю вас прогуляться со мной по тихим
улицам города и узнать о секретах, которые они хранят. Я расскажу о том, как веками формировался облик города, о великих людях, повлиявших на ход истории, о тайнах и легендах, о сказках и былях. Я покажу вам как самые известные достопримечательности города, так и то, что скрыто от наших глаз. Вместе мы весело и познавательно проведём время, неспеша прогуливаясь по улицам Калининграда.
Анастасия
7 июл 2025
Огромное спасибо, Елена! Экскурсия прошла в тёплой, дружеской атмосфере, за что отдельная благодарность. Мы узнали множество интересных и порой неожиданных фактов, которые сделали прогулку особенно увлекательной. Подача материала была на высшем уровне: живо, доступно и с искренним энтузиазмом. Было приятно слушать и ощущать вашу любовь к городу. Спасибо за профессионализм, внимание к деталям и отличное настроение, которое вы подарили нашей семье!
Ольга
10 мая 2025
Елена, огромное спасибо! Наш тур прошел очень активно, интересно и очень познавательно! Нашу усталость побеждало желание новой встрече с Еленой, человеком очень эрудированным и рассказывающим не скучно-научно, а весело-задорно! Новые приключения по Калининградскому краю только с ней! Будем рекомендовать друзьям!