Балтийское море – туры в Калининграде

Найдено 22 тура в категории «Балтийское море» в Калининграде, цены от 13 450 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Выходные в европейском стиле: Калининград, Светлогорск и Зеленоградск
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
56 отзывов
Выходные в европейском стиле: Калининград, Светлогорск и Зеленоградск
Пройтись по Куршской косе, побывать в городе кошек и увидеть Балтику во всей красе
Начало: Аэропорт Калининграда
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
13 450 за человека
Прошлое и настоящее Калининградской области: 5 городов и 3 косы
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
2 отзыва
Прошлое и настоящее Калининградской области: 5 городов и 3 косы
Полюбоваться дюнами, рассмотреть немецкую архитектуру и узнать о любимых местах горожан
Начало: Аэропорт Храброво, утром под ваш рейс
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
100 000 за человека
Дух Прибалтики: мини-тур по Кёнигсбергу и округе
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
Дух Прибалтики: мини-тур по Кёнигсбергу и округе
Погулять по Амалиенау, погладить котиков в Зеленоградске и узнать тайны замка Шаакен
Начало: Хостел, до 13:00
17 июня в 10:00
1 июля в 10:00
17 000 за человека
В Калининград в любой день. Цикличный тур на 4 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
В Калининград в любой день. Цикличный тур на 4 дня
Начало: Калининград
от 17 000 за человека
HIKING CAMP. Пеший тур по Калининградской области
🚶 Пешая
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
HIKING CAMP. Пеший тур по Калининградской области
Начало: Россия, Калининград
17 июня в 10:00
11 июля в 10:00
от 44 900 за человека
В Калининград в любой день. Четырехдневное путешествие с ноября по март
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
В Калининград в любой день. Четырехдневное путешествие с ноября по март
Начало: Калининград
11 янв в 10:00
12 янв в 10:00
от 18 000 за человека
В Калининград в любой день. Трехдневное путешествие с ноября по март
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
В Калининград в любой день. Трехдневное путешествие с ноября по март
Начало: Калининград
11 янв в 10:00
12 янв в 10:00
от 15 000 за человека
Золотая пятёрка: Калининград, Светлогорск, Зеленоградск, Куршская коса и Янтарный
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
Золотая пятёрка: Калининград, Светлогорск, Зеленоградск, Куршская коса и Янтарный
Насладиться свежим воздухом Балтийского моря и погрузиться в историю самого западного региона России
Начало: Аэропорт Калининграда, днём (заселение после 14:00...
22 июня в 08:00
6 июля в 08:00
42 500 за человека
Лови волну: сёрфинг на Балтийском море
🚌 На автобусе
🛴 На самокатах
Сёрфинг
Авторский тур
4 дня
Лови волну: сёрфинг на Балтийском море
Попробовать себя в сёрфинге на волнах Балтики и проехаться по Зеленоградску на электросамокате
Начало: Калининград, до 18:00
21 июня в 08:00
21 июля в 08:00
39 900 за человека
Уютный тур по Калининграду и окрестностям
Авторский тур
3 дня
Уютный тур по Калининграду и окрестностям
Порелаксировать в SPA, продегустировать местные вина и сыр и погулять по улочкам Зеленоградска
Начало: Аэропорт Храброво, до 13:00
21 июня в 08:00
28 июня в 08:00
33 200 за человека
В Европу без визы: роскошный тур с дегустациями, мастер-классом и шумом волн Балтики
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
4 дня
В Европу без визы: роскошный тур с дегустациями, мастер-классом и шумом волн Балтики
Насладиться органным концертом, прокатиться на катере и сделать марципан своими руками
Начало: Аэропорт Калининграда, выбирайте рейсы с прибытием...
27 июня в 12:00
4 июля в 12:00
77 000 за человека
Активный трип по Калининградской области: Кёнигсберг, Зеленоградск и Светлогорск
🛴 На самокатах
🏄 SUP-прогулки
Авторский тур
4 дня
Активный трип по Калининградской области: Кёнигсберг, Зеленоградск и Светлогорск
Прокатиться на сапах и самокатах и устроить велопрогулку по «Калининградской Венеции»
Начало: Хостел, до 14:00
13 июня в 08:00
27 июня в 08:00
34 900 за человека
Море, котики, курорты: главное в Калининградской области
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
Море, котики, курорты: главное в Калининградской области
Погулять по побережью Зеленоградска, побывать на Куршской косе и посетить Рыбную деревню
Начало: Калининград, аэропорт, время - по договорённости
13 июня в 08:00
26 июня в 08:00
17 430 за человека
Велотур: Калининград, Зеленоградск, Светлогорск и Куршская коса
🚲 На велосипеде
Авторский тур
6 дней
Велотур: Калининград, Зеленоградск, Светлогорск и Куршская коса
Прокатиться по побережью и новым велодорожкам и исследовать знаковые места Калининградской области
Начало: Калининград, 13:00
24 июня в 13:00
1 июля в 13:00
53 200 за человека
Тур в Калининград и на побережье Балтики с посещением замка
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Тур в Калининград и на побережье Балтики с посещением замка
Увидеть средневековый город, посетить сыроварню и отправиться на Куршскую косу и курорты Балтики
Начало: Г. Калининград, гостиница "Турист" (УЛ.А. Невского...
14 июня в 12:30
21 июня в 12:30
25 500 за человека
Куршская коса, курорты Балтики и 2 дня в Калининграде
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
Куршская коса, курорты Балтики и 2 дня в Калининграде
Посетить исторически значимые места региона, уникальный природный уголок и отправиться на променад
Начало: Г. Калининград, гостиница "Турист" (УЛ.А. Невского...
14 июня в 12:30
21 июня в 12:30
19 500 за человека
На выходные в Калининград и область: экспресс-тур по must-see-локациям
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
На выходные в Калининград и область: экспресс-тур по must-see-локациям
Послушать орган в Кафедральном соборе, узнать о добыче янтаря и полюбоваться дюнами Куршской косы
Начало: Г. Калининград, гостиница "Турист" (УЛ.А. Невского...
14 июня в 12:30
21 июня в 12:30
14 000 за человека
Значимые города и курорты региона: Гвардейск, Советск, Светлогорск и Янтарный
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Значимые города и курорты региона: Гвардейск, Советск, Светлогорск и Янтарный
Посетить место, где заключили мир правители, увидеть орденский замок и послушать орган в соборе
Начало: Г. Калининград, гостиница "Турист" (УЛ.А. Невского...
14 июня в 12:30
21 июня в 12:30
22 900 за человека
Всё и сразу в Калининграде: тур по главным достопримечательностям Кёнигсберга и округи
Авторский тур
5 дней
Всё и сразу в Калининграде: тур по главным достопримечательностям Кёнигсберга и округи
Побывать на янтарном производстве, посетить органный концерт и заглянуть на орнитологическую станцию
Начало: Аэропорт Храброво, 12:30. Центр Калининграда, 11:4...
12 июня в 12:30
11 сен в 12:30
44 900 за человека
Тур в Калининград и область с ночью в замке
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
Тур в Калининград и область с ночью в замке
Увидеть вечерний город с воды, погулять по экотропам Куршской косы и перенестись во времена рыцарей
Начало: Г. Калининград, гостиница "Турист" (УЛ.А. Невского...
13 июня в 15:00
20 июня в 15:00
28 800 за человека
Город-крепость Калининград и побережье от Куршской косы до Балтийска
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
Город-крепость Калининград и побережье от Куршской косы до Балтийска
Побывать в местах становления флота, полюбоваться дюнами и погулять в курортных городах
Начало: Г. Калининград, заселение в гостиницу с 14:00
15 июня в 14:00
22 июня в 14:00
32 200 за человека
История и природа области: Калининград, Черняховск, Куршская коса и Зеленоградск
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
История и природа области: Калининград, Черняховск, Куршская коса и Зеленоградск
Увидеть здания из разных эпох, дойти до самой высокой дюны и выбрать досуг на свой вкус
Начало: Г. Калининград, гостиница "Турист" (УЛ.А. Невского...
10 июня в 15:00
17 июня в 15:00
25 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Елена
    3 июня 2024
    Выходные в европейском стиле: Калининград, Светлогорск и Зеленоградск
    Провели 3 чудесных дня! Повезло с погодой, очень красивый город, славная история! Грамотный гид Алимхан - любит историю своего города, знает много и увлекательно рассказывает! Рекомендую!
  • М
    Мария
    1 июня 2024
    Выходные в европейском стиле: Калининград, Светлогорск и Зеленоградск
    Очень понравилось. Без стрессов. Без накладок. Гиды замечательные. Второй раз в регионе. Открыла много нового.
  • Е
    Елена
    31 мая 2024
    Дух Прибалтики: мини-тур по Кёнигсбергу и округе
    Тур очень понравился, все организовано очень хорошо, проживание комфортное, все чисто и красиво, питание разнообразное. Экскурсии интересные и насыщенные. Спасибо нашему гиду Даше за прекрасное проведённое время.
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  • Н
    Нина
    28 мая 2024
    Выходные в европейском стиле: Калининград, Светлогорск и Зеленоградск
    Большое спасибо за организацию тура. Все отлично, кроме экскурсии в п. Янтарный и Светлогорск. Остались совершенно недовольны экскурсоводом на данной
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    экскурсии. Ни организацией, ни подачей материала. Впечатление, что это случайный работник. Долго собирали людей по отелям (но это относится к минусам фирмы), 60 человек это очень много в принципе, да еще по городу ездить по отелям. После этого экскурсовод очень очень много времени потратил на сбор денег за экскурсию, кто не оплачивал заранее. И вместо полной путевой информации по маршруту, мы просто смотрели в окно. На фабрике в Янтарном долго сидели и ждали, когда 2-3 пассажира выберут себе украшения. Необходимо время там строго регламентировать. Экскурсовод на улице был без микрофона, в Светлогорске не все успевали за ним и соответственно были недовольны. Из за этой экскурсии я снизила оценку. Но экскурсоводы и в Калининграде, и в Зеленоградске - настоящие профессионалы. Огромное им спасибо! Влюбили нас в Калининградскую область. (маловато времени в Зеленоградске). Жаль, что пришлось снизить оценку, но надеюсь обратите внимание на мой отзыв.

  • А
    Алла
    4 мая 2024
    Прошлое и настоящее Калининградской области: 5 городов и 3 косы
    Это было замечательное путешествие! Отличные гиды, люксовые условия проживания, учтены все наши пожелания. Знакомство с городами и косами прошло так,
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    что мы теперь обязательно вернемся. Дмитрию отдельное спасибо за терпение и понимание. Если вы планируете брать тур и сомневаетесь- не сомневайтесь, надо брать!

  • Н
    НатальЯ
    17 апреля 2024
    HIKING CAMP. Пеший тур по Калининградской области
    Полный восторг.
  • К
    Коноплева
    16 апреля 2024
    В Калининград в любой день. Цикличный тур на 4 дня
    Пользуемся услугами Большой Страны уже второй раз. Первый раз осенью помогали нам и мы путешествовали с авторским туром по локациям КВМ.
    Пользуемся услугами Большой Страны уже второй раз. Первый раз осенью помогали нам и мы путешествовали с авторским туром по локациям КВМПользуемся услугами Большой Страны уже второй раз. Первый раз осенью помогали нам и мы путешествовали с авторским туром по локациям КВМПользуемся услугами Большой Страны уже второй раз. Первый раз осенью помогали нам и мы путешествовали с авторским туром по локациям КВМПользуемся услугами Большой Страны уже второй раз. Первый раз осенью помогали нам и мы путешествовали с авторским туром по локациям КВМПользуемся услугами Большой Страны уже второй раз. Первый раз осенью помогали нам и мы путешествовали с авторским туром по локациям КВМПользуемся услугами Большой Страны уже второй раз. Первый раз осенью помогали нам и мы путешествовали с авторским туром по локациям КВМ
  • М
    Мария
    13 апреля 2024
    В Калининград в любой день. Цикличный тур на 4 дня
    Добрый день. Путешествие по Калининградской области нас порадовало. Организация по туру была на высоте. Данный тур рекомендую, экскурсовод Владимир Смирнов и сопровождающий по авто - Николай, проявили себя профессионалами.
    Добрый день. Путешествие по Калининградской области нас порадовало. Организация по туру была на высоте. Данный турДобрый день. Путешествие по Калининградской области нас порадовало. Организация по туру была на высоте. Данный турДобрый день. Путешествие по Калининградской области нас порадовало. Организация по туру была на высоте. Данный турДобрый день. Путешествие по Калининградской области нас порадовало. Организация по туру была на высоте. Данный турДобрый день. Путешествие по Калининградской области нас порадовало. Организация по туру была на высоте. Данный турДобрый день. Путешествие по Калининградской области нас порадовало. Организация по туру была на высоте. Данный турДобрый день. Путешествие по Калининградской области нас порадовало. Организация по туру была на высоте. Данный турДобрый день. Путешествие по Калининградской области нас порадовало. Организация по туру была на высоте. Данный турДобрый день. Путешествие по Калининградской области нас порадовало. Организация по туру была на высоте. Данный турДобрый день. Путешествие по Калининградской области нас порадовало. Организация по туру была на высоте. Данный тур
  • Е
    Елена
    11 апреля 2024
    В Калининград в любой день. Цикличный тур на 4 дня
    Большое спасибо организаторам туров г. Калининград. Посетили с семьёй экскурсии " Куршская коса. Зеленоградск", "Янтарный и Светлогорск". С погодой очень повезло, было солнечно, тепло, когда были в Янтарном была жара 27гр. Всем очень понравилось!
    Большое спасибо организаторам туров г. Калининград. Посетили с семьёй экскурсии &quot; Куршская коса. Зеленоградск&quot;, &quot;Янтарный иБольшое спасибо организаторам туров г. Калининград. Посетили с семьёй экскурсии &quot; Куршская коса. Зеленоградск&quot;, &quot;Янтарный иБольшое спасибо организаторам туров г. Калининград. Посетили с семьёй экскурсии &quot; Куршская коса. Зеленоградск&quot;, &quot;Янтарный иБольшое спасибо организаторам туров г. Калининград. Посетили с семьёй экскурсии &quot; Куршская коса. Зеленоградск&quot;, &quot;Янтарный иБольшое спасибо организаторам туров г. Калининград. Посетили с семьёй экскурсии &quot; Куршская коса. Зеленоградск&quot;, &quot;Янтарный иБольшое спасибо организаторам туров г. Калининград. Посетили с семьёй экскурсии &quot; Куршская коса. Зеленоградск&quot;, &quot;Янтарный иБольшое спасибо организаторам туров г. Калининград. Посетили с семьёй экскурсии &quot; Куршская коса. Зеленоградск&quot;, &quot;Янтарный иБольшое спасибо организаторам туров г. Калининград. Посетили с семьёй экскурсии &quot; Куршская коса. Зеленоградск&quot;, &quot;Янтарный иБольшое спасибо организаторам туров г. Калининград. Посетили с семьёй экскурсии &quot; Куршская коса. Зеленоградск&quot;, &quot;Янтарный и
  • Ф
    Фетисова
    26 марта 2024
    В Калининград в любой день. Трехдневное путешествие с ноября по март
    Очень понравилась организация экскурсий, посмотрели и послушали с удовольствием.
    Очень понравилась организация экскурсий, посмотрели и послушали с удовольствиемОчень понравилась организация экскурсий, посмотрели и послушали с удовольствием

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Балтийское море»

Самые популярные туры этой рубрики в Калининграде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 22
  1. Выходные в европейском стиле: Калининград, Светлогорск и Зеленоградск
  2. Прошлое и настоящее Калининградской области: 5 городов и 3 косы
  3. Дух Прибалтики: мини-тур по Кёнигсбергу и округе
  4. В Калининград в любой день. Цикличный тур на 4 дня
  5. HIKING CAMP. Пеший тур по Калининградской области
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Куршская Коса
  2. Балтийское море
  3. Амалиенау
  4. Рыбная деревня
  5. Кафедральный собор
  6. Остров Канта
  7. Танцующий лес
  8. Янтарный комбинат
  9. Балтийская коса
  10. Замок Шаакен
Сколько стоит тур в Калининграде в июне 2024
Сейчас в Калининграде в категории "Балтийское море" можно забронировать 22 тура от 13 450 до 100 000. Туристы уже оставили гидам 71 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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