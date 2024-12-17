Расширенная версия нашего путешествия на выходные с дополнительным днём, чтобы увидеть всё без спешки и вдоволь нагуляться у моря.Вы посетите лучшие курорты Калининградской области: кошачий Зеленоградск, хвойный Светлогорск, пляжный Янтарный.Пройдётесь

по тропам Куршской косы, полюбуетесь барханами и морскими панорамами, окажетесь в безлюдных уголках национального парка. Познакомитесь с главными достопримечательностями Калининграда и рассмотрите детали разных архитектурных стилей. Также увидите точную копию тевтонского замка.

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Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание тура

Организационные детали

Помимо предоплаты на сайте (15%), необходимо перевести напрямую организатору ещё 50% от стоимости тура на подготовительные расходы (брони жилья, экскурсий и трансфера). Также нужно отправить паспортные данные для договора. Вскоре с вами свяжется менеджер для заключения договора.

Какие документы взять с собой: паспорт, свидетельство о рождении детям до 14 лет. Для несовершеннолетних, путешествующих без родителей — нотариальная доверенность на сопровождающего.