Топовые места Калининграда и области: курорты, природа и архитектура

Увидеть значимые локации Кёнигсберга, Кранца, Раушена и Пальмникена и побывать на Куршской косе
Расширенная версия нашего путешествия на выходные с дополнительным днём, чтобы увидеть всё без спешки и вдоволь нагуляться у моря.

Вы посетите лучшие курорты Калининградской области: кошачий Зеленоградск, хвойный Светлогорск, пляжный Янтарный.

Пройдётесь
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по тропам Куршской косы, полюбуетесь барханами и морскими панорамами, окажетесь в безлюдных уголках национального парка.

Познакомитесь с главными достопримечательностями Калининграда и рассмотрите детали разных архитектурных стилей. Также увидите точную копию тевтонского замка.

5
1 отзыв
Топовые места Калининграда и области: курорты, природа и архитектура
Топовые места Калининграда и области: курорты, природа и архитектура
Топовые места Калининграда и области: курорты, природа и архитектура
Ближайшие даты:
25
фев28
фев4
мар7
мар11
мар14
мар18
мар
Время начала: 12:00

Описание тура

Организационные детали

Помимо предоплаты на сайте (15%), необходимо перевести напрямую организатору ещё 50% от стоимости тура на подготовительные расходы (брони жилья, экскурсий и трансфера). Также нужно отправить паспортные данные для договора. Вскоре с вами свяжется менеджер для заключения договора.

Какие документы взять с собой: паспорт, свидетельство о рождении детям до 14 лет. Для несовершеннолетних, путешествующих без родителей — нотариальная доверенность на сопровождающего.

Проживание. В отеле 3-4* в центре Калининграда в 2-, 3-местных номерах с собственными ванными комнатами. Подселения нет. Если вы едете без компании, необходимо забронировать 1-местное размещение. Отель зависит от загруженности, выбираем среди проверенных вариантов. Чаще всего завтрак входит в стоимость проживания.

Питание. Включены завтраки в отеле (за редким исключением в стоимость проживания могут не входить завтраки). Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Автобус туристического класса с кондиционером.

Дети. Рекомендуем брать детей со школьного возраста.

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по главным местам Калининграда

Встретим вас в аэропорту Калининграда.

После заселения отправимся на экскурсию по городу (3,5 часа). Вы увидите главные достопримечательности, узнаете историю Кёнигсберга и полюбуетесь архитектурой: от средневековых замков до особняков в стиле модерн. Также рассмотрим Королевские ворота в псевдоготическом стиле и прогуляемся по «Рыбной деревне». Дойдём и до Кафедрального собора на острове Кнайпхоф. Здесь же похоронен философ Кант.

После экскурсии у вас будет свободное время, чтобы самостоятельно погулять по городу, поужинать или отдохнуть.

Обзорная экскурсия по главным местам КалининградаОбзорная экскурсия по главным местам КалининградаОбзорная экскурсия по главным местам КалининградаОбзорная экскурсия по главным местам КалининградаОбзорная экскурсия по главным местам Калининграда
2 день

Куршская коса, замок «Нессельбек» и кошачий Зеленоградск

После завтрака мы отправимся на Куршскую косу, где нас ждут песчаные барханы, «Танцующий лес» и впечатляющие виды Балтийского моря. Прогуляемся на высоту Эфа по оборудованной экотропе и побываем в безлюдных уголках косы.

По пути остановимся у замка «Нессельбек», который является точной копией тевтонской крепости. Здесь почувствуем себя настоящими рыцарями и принцессами.

Во второй половине дня посетим Зеленоградск — город кошек. Здесь мы увидим домики для животных, автоматы с кормом и даже светофор с изображением кошек. В завершение экскурсии пройдёмся по набережной и насладимся морским воздухом.

Куршская коса, замок «Нессельбек» и кошачий ЗеленоградскКуршская коса, замок «Нессельбек» и кошачий ЗеленоградскКуршская коса, замок «Нессельбек» и кошачий ЗеленоградскКуршская коса, замок «Нессельбек» и кошачий ЗеленоградскКуршская коса, замок «Нессельбек» и кошачий Зеленоградск
3 день

Значимые места Янтарного и Светлогорска

Сегодня вновь отправимся на побережье, в Янтарный и Светлогорск.

Насладимся морским воздухом на пляже, прогуляемся по парку Морица Беккера и увидим Тюльпанное дерево. Рассмотрим отель-особняк «Шлосс» — бывший охотничий замок Фридриха I — и кирху. Побываем на Площади мастеров, где можно приобрести сувениры и изделия из янтаря. Побродим по улочкам Светлогорска, вдыхая хвойный аромат и слушая шелест листвы, посетим центральный парк и променад. Найдём солнечные часы и известную скульптуру немецкого мастера. Дойдём до водонапорной башни Раушена — бывшей грязелечебницы.

В Калининград вернёмся в 17:00.

Значимые места Янтарного и СветлогорскаЗначимые места Янтарного и СветлогорскаЗначимые места Янтарного и СветлогорскаЗначимые места Янтарного и СветлогорскаЗначимые места Янтарного и Светлогорска
4 день

Отъезд

После завтрака — освобождение номеров и трансфер в аэропорт.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местный номер (за одного)19 665 ₽
1-местный номер27 120 ₽
3-местный номер (за одного)15 701 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Все переезды по программе, включая трансфер из/в аэропорт
  • Экскурсионное сопровождение сертифицированным гидом
  • Экологические сборы
Что не входит в цену
  • Билеты до Калининграда и обратно в ваш город
  • Остальное питание
  • Входные билеты на объекты по программе
  • 1-местное размещение - стоимость тура составит 25 400 ₽
  • 3-местное размещение - стоимость тура за человека составит 14 800 ₽
  • Помимо предоплаты на сайте (15%), необходимо перевести напрямую организатору ещё 50% от стоимости тура на подготовительные расходы (брони жилья, экскурсий и трансфера)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Калининграда, рекомендуем подбирать билеты с прибытием до 12:00
Завершение: Аэропорт Калининграда, трансфер после завтрака
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
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1
С
17 дек 2024
Все прошло отлично! Спасибо!

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