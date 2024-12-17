Вы посетите лучшие курорты Калининградской области: кошачий Зеленоградск, хвойный Светлогорск, пляжный Янтарный.
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Описание тура
Организационные детали
Помимо предоплаты на сайте (15%), необходимо перевести напрямую организатору ещё 50% от стоимости тура на подготовительные расходы (брони жилья, экскурсий и трансфера). Также нужно отправить паспортные данные для договора. Вскоре с вами свяжется менеджер для заключения договора.
Какие документы взять с собой: паспорт, свидетельство о рождении детям до 14 лет. Для несовершеннолетних, путешествующих без родителей — нотариальная доверенность на сопровождающего.
Проживание. В отеле 3-4* в центре Калининграда в 2-, 3-местных номерах с собственными ванными комнатами. Подселения нет. Если вы едете без компании, необходимо забронировать 1-местное размещение. Отель зависит от загруженности, выбираем среди проверенных вариантов. Чаще всего завтрак входит в стоимость проживания.
Питание. Включены завтраки в отеле (за редким исключением в стоимость проживания могут не входить завтраки). Остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Автобус туристического класса с кондиционером.
Дети. Рекомендуем брать детей со школьного возраста.
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по главным местам Калининграда
Встретим вас в аэропорту Калининграда.
После заселения отправимся на экскурсию по городу (3,5 часа). Вы увидите главные достопримечательности, узнаете историю Кёнигсберга и полюбуетесь архитектурой: от средневековых замков до особняков в стиле модерн. Также рассмотрим Королевские ворота в псевдоготическом стиле и прогуляемся по «Рыбной деревне». Дойдём и до Кафедрального собора на острове Кнайпхоф. Здесь же похоронен философ Кант.
После экскурсии у вас будет свободное время, чтобы самостоятельно погулять по городу, поужинать или отдохнуть.
Куршская коса, замок «Нессельбек» и кошачий Зеленоградск
После завтрака мы отправимся на Куршскую косу, где нас ждут песчаные барханы, «Танцующий лес» и впечатляющие виды Балтийского моря. Прогуляемся на высоту Эфа по оборудованной экотропе и побываем в безлюдных уголках косы.
По пути остановимся у замка «Нессельбек», который является точной копией тевтонской крепости. Здесь почувствуем себя настоящими рыцарями и принцессами.
Во второй половине дня посетим Зеленоградск — город кошек. Здесь мы увидим домики для животных, автоматы с кормом и даже светофор с изображением кошек. В завершение экскурсии пройдёмся по набережной и насладимся морским воздухом.
Значимые места Янтарного и Светлогорска
Сегодня вновь отправимся на побережье, в Янтарный и Светлогорск.
Насладимся морским воздухом на пляже, прогуляемся по парку Морица Беккера и увидим Тюльпанное дерево. Рассмотрим отель-особняк «Шлосс» — бывший охотничий замок Фридриха I — и кирху. Побываем на Площади мастеров, где можно приобрести сувениры и изделия из янтаря. Побродим по улочкам Светлогорска, вдыхая хвойный аромат и слушая шелест листвы, посетим центральный парк и променад. Найдём солнечные часы и известную скульптуру немецкого мастера. Дойдём до водонапорной башни Раушена — бывшей грязелечебницы.
В Калининград вернёмся в 17:00.
Отъезд
После завтрака — освобождение номеров и трансфер в аэропорт.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местный номер (за одного)
|19 665 ₽
|1-местный номер
|27 120 ₽
|3-местный номер (за одного)
|15 701 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Все переезды по программе, включая трансфер из/в аэропорт
- Экскурсионное сопровождение сертифицированным гидом
- Экологические сборы
Что не входит в цену
- Билеты до Калининграда и обратно в ваш город
- Остальное питание
- Входные билеты на объекты по программе
- 1-местное размещение - стоимость тура составит 25 400 ₽
- 3-местное размещение - стоимость тура за человека составит 14 800 ₽
- Помимо предоплаты на сайте (15%), необходимо перевести напрямую организатору ещё 50% от стоимости тура на подготовительные расходы (брони жилья, экскурсий и трансфера)