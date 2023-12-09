Необычный Калининград. Тур с проживанием в замке-отеле

Групповой тур в Калининграде

Необычный Калининград

Почему этот тур — необычный? Мы остановимся в отеле-замке на одну ночь и сможем представить себя коронованными особами.

Поедем на необычную косу — Балтийскую, где есть «танцующий лес».Отправимся в необычное место — «Калининградскую Венецию», в Лабиау-Полесск.

А ещё посетим музей истории пива и увидим пивоварню Альберта Бланкенштайна, где нам расскажут тонкости пивоварного искусства. В этом туре необычно всё!
Необычный Калининград. Тур с проживанием в замке-отеле
Необычный Калининград. Тур с проживанием в замке-отеле
Необычный Калининград. Тур с проживанием в замке-отеле
Необычный Калининград. Тур с проживанием в замке-отеле
Необычный Калининград. Тур с проживанием в замке-отеле
Необычный Калининград. Тур с проживанием в замке-отеле
Необычный Калининград. Тур с проживанием в замке-отеле
Необычный Калининград. Тур с проживанием в замке-отеле
Необычный Калининград. Тур с проживанием в замке-отеле
Необычный Калининград. Тур с проживанием в замке-отеле
Необычный Калининград. Тур с проживанием в замке-отеле
Необычный Калининград. Тур с проживанием в замке-отеле
Необычный Калининград. Тур с проживанием в замке-отеле
Необычный Калининград. Тур с проживанием в замке-отеле
Необычный Калининград. Тур с проживанием в замке-отеле
Необычный Калининград. Тур с проживанием в замке-отеле
Необычный Калининград. Тур с проживанием в замке-отеле
Необычный Калининград. Тур с проживанием в замке-отеле
Необычный Калининград. Тур с проживанием в замке-отеле
Необычный Калининград. Тур с проживанием в замке-отеле
Необычный Калининград. Тур с проживанием в замке-отеле
Ближайшие даты:
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даты

Что вас ожидает:

Балтийская коса
Балтийская коса
Полюбуемся песчаной полосой и необычным, будто танцующим, лесом
Музей-школа
Музей-школа
Узнаем, как проходили учебные дни в старой немецкой школе Вальдвинкель
Ночь в замке
Ночь в замке
Остановимся в отеле-замке, в котором иногда даже проводятся рыцарские турниры!
Тайны пивоваров
Тайны пивоваров
Посетим музей пива и полюбуемся пивоварней Альберта Бланкенштайна в Лабиау-Полесске
Секретный Бункер
Секретный Бункер
Побываем в музее, расположенном в бывшем железобетонном бомбоубежище под землёй
Рыбная деревня
Рыбная деревня
Отправимся прямиком в центр Калининграда искать следы прусской культуры и архитектуры

Программа тура по дням

1 день

Встреча, обзорная экскурсия по Калининграду

Встреча в аэропорту и на ж/д вокзале Калининграда: выбирайте рейсы и поезда с прибытием до 12:00.

Обзорную авто-пешеходную экскурсию по Калининграду мы начнем с посещения музея «Секретный Бункер», расположенном в бывшем немецком железобетонном бомбоубежище на глубине 7 метров — немецком штабе периода штурма и обороны города Кёнигсберга.

В продолжении экскурсии мы отправимся к центру города и вглубь веков с рассказом об основании и укреплении Кенигсберга, проезжая его оборонительные сооружения: Литовский вал, казарму Кронпринц, бережно сохраняемые и ставшие музеем Королевские ворота.

Далее прогуляемся по Рыбной Деревне к «сердцу города» — острову Канта, где с внешней стороны посмотрим на Кафедральный Собор. А после пройдемся по территории Музея Мирового океана.

Финальным аккордом сегодняшнего дня станет посещение Музея марципана в Бранденбургских воротах.

Заселяемся в отель-замок Нессельбек.

В случае, если в отеле Нессельбек не будет мест, мы предлагаем размещение в отеле Усадьба. Усадьба находится в пешем доступе от отеля Нессельбек, куда можно будет сходить погулять, посетить спа.

У вас будет возможность посмотреть рыцарское шоу в замке-отеле Нессельбек в даты его проведения.

Встреча, обзорная экскурсия по КалининградуВстреча, обзорная экскурсия по КалининградуВстреча, обзорная экскурсия по КалининградуВстреча, обзорная экскурсия по КалининградуВстреча, обзорная экскурсия по КалининградуВстреча, обзорная экскурсия по КалининградуВстреча, обзорная экскурсия по КалининградуВстреча, обзорная экскурсия по КалининградуВстреча, обзорная экскурсия по КалининградуВстреча, обзорная экскурсия по КалининградуВстреча, обзорная экскурсия по КалининградуВстреча, обзорная экскурсия по КалининградуВстреча, обзорная экскурсия по КалининградуВстреча, обзорная экскурсия по Калининграду
2 день

Балтийск и Балтийская коса

Завтрак, выселение с вещами, встреча с гидом.

Сегодня мы посетим самую западную точку России — Балтийск, место силы и «танцующий лес» на Балтийской косе.

По дороге мы с вами увидим развалины замка Фишхаузен, где когда-то венчался с датской принцессой Доротеей последний магистр Тевтонского ордена и первый герцог Восточной Пруссии — Альбрехт Гогенцоллерн.

Мост, который когда-то вёл к замку многие называют «разводным».

В Балтийске мы посетим Елизаветинский форт, где постоим на географической отметке самой западной точки России. А потом увидим шведскую крепость XVII века, узнаем тайну памятника курфюрсту Фридриху Вильгельму.

Посетим инфо-музей «Старый Люнет», где узнаем и увидим много нового про фортификационные сооружения Балтийской косы с XVII по XX век.

Мы познакомимся с уникальными картами, чертежами, фотографиями и документами. А небольшой кинозал поможет нам погрузится в атмосферу начала ХХ века…

Далее переправимся на Балтийскую косу.

Сперва мы увидим здесь «танцующий лес»: это не опечатка, на Балтийской косе действительно есть танцующий лес, и вам приоткроют эту тайну и не только!

Нас будет ждать много интересного: ангары аэродрома «Нойтиф», немецкая шифровальная машинка времён второй мировой войны «Энигма», «ржавый город».

В заключении экскурсионной части дня мы посмотрим на военные корабли Балтийского флота и прокатимся по взлётной полосе…

Переезжаем в Светлогорск: нас будет ждать небольшая экскурсия по нему, после чего заселимся здесь в отель.

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3 день

Лабиау-Полесск

Завтрак, встреча с гидом.

Сегодня мы отправимся в Лабиау-Полесск. Эти места называют «Калининградской Голландией» или «Калининградской Венецией» благодаря их уникальному ландшафту из канал, рек, озер с чистейшими водами и множеством рыбы. И, конечно же, с богатой историей.

Сперва мы посетим музей истории пива. Вы узнаете почему Лабиау-Полесск — это город пива и когда же здесь начали его варить.

Далее отправимся в музей «Старая немецкая школа Вальдвинкель». Здесь вы узнаете на каких досках писали в довоенное время, как выглядели парты, сколько человек было в классе, как проходил урок, была ли табличка на здании школы?

Следующий пункт нашего маршрута — это Водный Замок Лабиау, вы узнаете об истории этого тевтонского замка. Далее увидим крайсхаус Лабиау — это районное управление, которое было построено в 1912-1913 годах.

Увидим пивоварню Альберта Бланкенштайна — красивое старинное здание, похожее на замок.

Напоследок вы услышите рассказ об Орлином мосте — разводном мосте через реку Дейму. В 2001-2002 годах была произведена реконструкция моста, в том числе восстановлены оригинальные разводные механизмы.

Возвращаемся в Светлогорск.

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4 день

Трансфер в аэропорт

Завтрак, выселение из отеля до 12:00.

Трансфер в аэропорт — к любому рейсу, вылетающему в промежутке с 9 до 22 часов.

При наличии времени до рейса и желании, за доп. плату (стоимость уточняйте, зависит от количества желающих), вы можете посетить замок Шаакен и сыроварню Шаакендорф.

Замок Шаакен — это замок Тевтонского ордена XIII века, превращенный в музей Средневековья.

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Проживание

В туре предусмотрено проживание:

  • в отеле-замке «Нессельбек» 3* в Калининграде — 1 ночь;
  • в гостинице в Светлогорске — 2 ночи.

В случае, если в отеле Нессельбек не будет мест, мы предлагаем размещение в отеле Усадьба 4*. Усадьба находится в пешем доступе от отеля Нессельбек, куда можно будет сходить погулять, посетить СПА.

Также в Светлогорске при желании возможно проживание в отеле Гранд Палас 5* (при наличии мест, с доплатой).

Одноместное размещение — 4000-8000 руб. в зависимости от отеля.

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Варианты проживания

Отель «Нессельбек» 3

1 ночь

Уникальный отель «Нессельбек» спроектирован и построен в виде средневекового замка.

Отель расположен в 2 км от Калининграда. К услугам гостей красивые номера в средневековом стиле, собственная пивоварня с домашним пивом и ресторан, в котором подают блюда по старинным рецептам.

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Отель Усадьба 4

1 ночь

Этот отель в курортном стиле занимает старинный немецкий особняк, расположенный среди тихого зеленого леса в загородной местности Калининграда. Расстояние до центра Калининграда составляет 7 км.

За белоснежными стенами шикарного отеля «Усадьба» скрываются классические номера и люксы со спутниковым телевидением и мини-баром.

При отеле «Усадьба» работает ресторан с солнечной террасой, со вкусом оформленный в античном стиле. Здесь сервируется завтрак «шведский стол» и представлен широкий выбор деликатесов русской кухни.

Отель Усадьба 4Отель Усадьба 4Отель Усадьба 4Отель Усадьба 4

Hotel Fram 3

2 ночи

Гостиница «Фрам» расположена в Светлогорске, менее чем в 1 км от канатной дороги Светлогорска и в 300 м от церкви Серафима Сароского.

В числе удобств номеров письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Номера оснащены шкафом для одежды и чайником.

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Георгенсвальде

2 ночи

Гостиница расположена в 300 метрах от побережья Балтийского моря (пляж – городской, песчаный, необорудованный) в тихом, уютном месте.

К услугам гостей охраняемая автостоянка, детская площадка. На просторном дворе с красиво оформленным ландшафтом имеется беседка и мангал, где можно приготовить шашлык или на свежем воздухе провести время за приятной беседой.

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Универсал 3

2 ночи

Отель «Универсал» находится в тихом месте. В числе удобств просторных, светлых номеров и люксов — телевизор и элегантная ванная комната. На всей территории действует Wi-Fi.

В ресторане отеля «Универсал» подают популярные блюда кухни Светлогорска и специальные диетические блюда.

В распоряжении гостей финская сауна и терраса. Гости могут пользоваться принадлежностями для барбекю.

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Глемпинг БалтикСпорт (с мая до конца октября)

2 ночи

Уютные иглу, удобства внутри.

Глемпинг БалтикСпорт (с мая до конца октября)Глемпинг БалтикСпорт (с мая до конца октября)Глемпинг БалтикСпорт (с мая до конца октября)Глемпинг БалтикСпорт (с мая до конца октября)Глемпинг БалтикСпорт (с мая до конца октября)Глемпинг БалтикСпорт (с мая до конца октября)Глемпинг БалтикСпорт (с мая до конца октября)Глемпинг БалтикСпорт (с мая до конца октября)

Отель «Гранд Палас» 5* (при наличии мест, с коррекцией цены)

2 ночи

Отель «Гранд Палас» расположен на побережье Балтийского моря. До пляжа можно дойти всего за 1 минуту. К услугам гостей открытый бассейн с подогревом и роскошные номера с кабельным телевидением и итальянской мебелью.

Все номера отеля «Гранд Палас» выходят на балкон или террасу с видом на море или на ландшафтный район города.

Также в распоряжении гостей отеля «Гранд Палас» фитнес-клуб с сауной, крытым бассейном и тренажерным залом.

В ресторане отеля «Гранд Палас» подают блюда русской и итальянской кухни. В лобби-баре с панорамным видом на Балтийское море представлен широкий выбор коктейлей и закусок.

Отель «Гранд Палас» 5* (при наличии мест, с коррекцией цены)Отель «Гранд Палас» 5* (при наличии мест, с коррекцией цены)Отель «Гранд Палас» 5* (при наличии мест, с коррекцией цены)Отель «Гранд Палас» 5* (при наличии мест, с коррекцией цены)Отель «Гранд Палас» 5* (при наличии мест, с коррекцией цены)Отель «Гранд Палас» 5* (при наличии мест, с коррекцией цены)Отель «Гранд Палас» 5* (при наличии мест, с коррекцией цены)Отель «Гранд Палас» 5* (при наличии мест, с коррекцией цены)Отель «Гранд Палас» 5* (при наличии мест, с коррекцией цены)Отель «Гранд Палас» 5* (при наличии мест, с коррекцией цены)Отель «Гранд Палас» 5* (при наличии мест, с коррекцией цены)

Вилла Гретхен

2 ночи

Классический стиль немецкой виллы.

К услугам гостей: баня на дровах, крытая зона барбекю, камин.

Вилла ГретхенВилла ГретхенВилла ГретхенВилла ГретхенВилла ГретхенВилла ГретхенВилла ГретхенВилла ГретхенВилла ГретхенВилла ГретхенВилла Гретхен

Раушен

2 ночи

Расположен всего в 500 метрах от Балтийского моря в Светлогорске. К вашим услугам современный спа-центр, звукоизолированные номера с кабельным телевидением, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный WiFi. В отеле подаются блюда интернациональной кухни.

Отель «Раушен» располагает просторными номерами в современном стиле с гостиной зоной и современной ванной комнатой.

РаушенРаушенРаушенРаушен

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер из/в аэропорт/ жд вокзал
  • Проживание: 1 ночь в отеле Нессельбек или Усадьба, 2 ночи в отеле Фрам / Георгенсвальде / Вилла Гретхен / Универсал / Раушен / БалтикСпорт (глемпинг) в Светлогорске — стоимость дана за одного человека при двухместном размещении
  • Завтраки
  • Транспортно-экскурсионное обслуживание
  • Входные билеты в объекты посещения
Что не входит
  • Авиа- или ж/д билеты до Калининграда и обратно
  • Одноместное размещение (при необходимости) — 4000-8000 руб. в зависимости от отеля
  • Доплата за проживание в отеле Гранд Палас 5* (при желании и наличии мест)
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Калининград
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору

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