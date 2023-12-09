1 день

Встреча, обзорная экскурсия по Калининграду

Встреча в аэропорту и на ж/д вокзале Калининграда: выбирайте рейсы и поезда с прибытием до 12:00.

Обзорную авто-пешеходную экскурсию по Калининграду мы начнем с посещения музея «Секретный Бункер», расположенном в бывшем немецком железобетонном бомбоубежище на глубине 7 метров — немецком штабе периода штурма и обороны города Кёнигсберга.

В продолжении экскурсии мы отправимся к центру города и вглубь веков с рассказом об основании и укреплении Кенигсберга, проезжая его оборонительные сооружения: Литовский вал, казарму Кронпринц, бережно сохраняемые и ставшие музеем Королевские ворота.

Далее прогуляемся по Рыбной Деревне к «сердцу города» — острову Канта, где с внешней стороны посмотрим на Кафедральный Собор. А после пройдемся по территории Музея Мирового океана.

Финальным аккордом сегодняшнего дня станет посещение Музея марципана в Бранденбургских воротах.

Заселяемся в отель-замок Нессельбек.

В случае, если в отеле Нессельбек не будет мест, мы предлагаем размещение в отеле Усадьба. Усадьба находится в пешем доступе от отеля Нессельбек, куда можно будет сходить погулять, посетить спа.

У вас будет возможность посмотреть рыцарское шоу в замке-отеле Нессельбек в даты его проведения.