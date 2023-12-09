Необычный Калининград
Поедем на необычную косу — Балтийскую, где есть «танцующий лес».Отправимся в необычное место — «Калининградскую Венецию», в Лабиау-Полесск.
А ещё посетим музей истории пива и увидим пивоварню Альберта Бланкенштайна, где нам расскажут тонкости пивоварного искусства. В этом туре необычно всё!
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Программа тура по дням
Встреча, обзорная экскурсия по Калининграду
Встреча в аэропорту и на ж/д вокзале Калининграда: выбирайте рейсы и поезда с прибытием до 12:00.
Обзорную авто-пешеходную экскурсию по Калининграду мы начнем с посещения музея «Секретный Бункер», расположенном в бывшем немецком железобетонном бомбоубежище на глубине 7 метров — немецком штабе периода штурма и обороны города Кёнигсберга.
В продолжении экскурсии мы отправимся к центру города и вглубь веков с рассказом об основании и укреплении Кенигсберга, проезжая его оборонительные сооружения: Литовский вал, казарму Кронпринц, бережно сохраняемые и ставшие музеем Королевские ворота.
Далее прогуляемся по Рыбной Деревне к «сердцу города» — острову Канта, где с внешней стороны посмотрим на Кафедральный Собор. А после пройдемся по территории Музея Мирового океана.
Финальным аккордом сегодняшнего дня станет посещение Музея марципана в Бранденбургских воротах.
Заселяемся в отель-замок Нессельбек.
В случае, если в отеле Нессельбек не будет мест, мы предлагаем размещение в отеле Усадьба. Усадьба находится в пешем доступе от отеля Нессельбек, куда можно будет сходить погулять, посетить спа.
У вас будет возможность посмотреть рыцарское шоу в замке-отеле Нессельбек в даты его проведения.
Балтийск и Балтийская коса
Завтрак, выселение с вещами, встреча с гидом.
Сегодня мы посетим самую западную точку России — Балтийск, место силы и «танцующий лес» на Балтийской косе.
По дороге мы с вами увидим развалины замка Фишхаузен, где когда-то венчался с датской принцессой Доротеей последний магистр Тевтонского ордена и первый герцог Восточной Пруссии — Альбрехт Гогенцоллерн.
Мост, который когда-то вёл к замку многие называют «разводным».
В Балтийске мы посетим Елизаветинский форт, где постоим на географической отметке самой западной точки России. А потом увидим шведскую крепость XVII века, узнаем тайну памятника курфюрсту Фридриху Вильгельму.
Посетим инфо-музей «Старый Люнет», где узнаем и увидим много нового про фортификационные сооружения Балтийской косы с XVII по XX век.
Мы познакомимся с уникальными картами, чертежами, фотографиями и документами. А небольшой кинозал поможет нам погрузится в атмосферу начала ХХ века…
Далее переправимся на Балтийскую косу.
Сперва мы увидим здесь «танцующий лес»: это не опечатка, на Балтийской косе действительно есть танцующий лес, и вам приоткроют эту тайну и не только!
Нас будет ждать много интересного: ангары аэродрома «Нойтиф», немецкая шифровальная машинка времён второй мировой войны «Энигма», «ржавый город».
В заключении экскурсионной части дня мы посмотрим на военные корабли Балтийского флота и прокатимся по взлётной полосе…
Переезжаем в Светлогорск: нас будет ждать небольшая экскурсия по нему, после чего заселимся здесь в отель.
Лабиау-Полесск
Завтрак, встреча с гидом.
Сегодня мы отправимся в Лабиау-Полесск. Эти места называют «Калининградской Голландией» или «Калининградской Венецией» благодаря их уникальному ландшафту из канал, рек, озер с чистейшими водами и множеством рыбы. И, конечно же, с богатой историей.
Сперва мы посетим музей истории пива. Вы узнаете почему Лабиау-Полесск — это город пива и когда же здесь начали его варить.
Далее отправимся в музей «Старая немецкая школа Вальдвинкель». Здесь вы узнаете на каких досках писали в довоенное время, как выглядели парты, сколько человек было в классе, как проходил урок, была ли табличка на здании школы?
Следующий пункт нашего маршрута — это Водный Замок Лабиау, вы узнаете об истории этого тевтонского замка. Далее увидим крайсхаус Лабиау — это районное управление, которое было построено в 1912-1913 годах.
Увидим пивоварню Альберта Бланкенштайна — красивое старинное здание, похожее на замок.
Напоследок вы услышите рассказ об Орлином мосте — разводном мосте через реку Дейму. В 2001-2002 годах была произведена реконструкция моста, в том числе восстановлены оригинальные разводные механизмы.
Возвращаемся в Светлогорск.
Трансфер в аэропорт
Завтрак, выселение из отеля до 12:00.
Трансфер в аэропорт — к любому рейсу, вылетающему в промежутке с 9 до 22 часов.
При наличии времени до рейса и желании, за доп. плату (стоимость уточняйте, зависит от количества желающих), вы можете посетить замок Шаакен и сыроварню Шаакендорф.
Замок Шаакен — это замок Тевтонского ордена XIII века, превращенный в музей Средневековья.
Проживание
В туре предусмотрено проживание:
- в отеле-замке «Нессельбек» 3* в Калининграде — 1 ночь;
- в гостинице в Светлогорске — 2 ночи.
В случае, если в отеле Нессельбек не будет мест, мы предлагаем размещение в отеле Усадьба 4*. Усадьба находится в пешем доступе от отеля Нессельбек, куда можно будет сходить погулять, посетить СПА.
Также в Светлогорске при желании возможно проживание в отеле Гранд Палас 5* (при наличии мест, с доплатой).
Одноместное размещение — 4000-8000 руб. в зависимости от отеля.
Варианты проживания
Отель «Нессельбек» 3
Уникальный отель «Нессельбек» спроектирован и построен в виде средневекового замка.
Отель расположен в 2 км от Калининграда. К услугам гостей красивые номера в средневековом стиле, собственная пивоварня с домашним пивом и ресторан, в котором подают блюда по старинным рецептам.
Отель Усадьба 4
Этот отель в курортном стиле занимает старинный немецкий особняк, расположенный среди тихого зеленого леса в загородной местности Калининграда. Расстояние до центра Калининграда составляет 7 км.
За белоснежными стенами шикарного отеля «Усадьба» скрываются классические номера и люксы со спутниковым телевидением и мини-баром.
При отеле «Усадьба» работает ресторан с солнечной террасой, со вкусом оформленный в античном стиле. Здесь сервируется завтрак «шведский стол» и представлен широкий выбор деликатесов русской кухни.
Hotel Fram 3
Гостиница «Фрам» расположена в Светлогорске, менее чем в 1 км от канатной дороги Светлогорска и в 300 м от церкви Серафима Сароского.
В числе удобств номеров письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Номера оснащены шкафом для одежды и чайником.
Георгенсвальде
Гостиница расположена в 300 метрах от побережья Балтийского моря (пляж – городской, песчаный, необорудованный) в тихом, уютном месте.
К услугам гостей охраняемая автостоянка, детская площадка. На просторном дворе с красиво оформленным ландшафтом имеется беседка и мангал, где можно приготовить шашлык или на свежем воздухе провести время за приятной беседой.
Универсал 3
Отель «Универсал» находится в тихом месте. В числе удобств просторных, светлых номеров и люксов — телевизор и элегантная ванная комната. На всей территории действует Wi-Fi.
В ресторане отеля «Универсал» подают популярные блюда кухни Светлогорска и специальные диетические блюда.
В распоряжении гостей финская сауна и терраса. Гости могут пользоваться принадлежностями для барбекю.
Глемпинг БалтикСпорт (с мая до конца октября)
Уютные иглу, удобства внутри.
Отель «Гранд Палас» 5* (при наличии мест, с коррекцией цены)
Отель «Гранд Палас» расположен на побережье Балтийского моря. До пляжа можно дойти всего за 1 минуту. К услугам гостей открытый бассейн с подогревом и роскошные номера с кабельным телевидением и итальянской мебелью.
Все номера отеля «Гранд Палас» выходят на балкон или террасу с видом на море или на ландшафтный район города.
Также в распоряжении гостей отеля «Гранд Палас» фитнес-клуб с сауной, крытым бассейном и тренажерным залом.
В ресторане отеля «Гранд Палас» подают блюда русской и итальянской кухни. В лобби-баре с панорамным видом на Балтийское море представлен широкий выбор коктейлей и закусок.
Вилла Гретхен
Классический стиль немецкой виллы.
К услугам гостей: баня на дровах, крытая зона барбекю, камин.
Раушен
Расположен всего в 500 метрах от Балтийского моря в Светлогорске. К вашим услугам современный спа-центр, звукоизолированные номера с кабельным телевидением, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный WiFi. В отеле подаются блюда интернациональной кухни.
Отель «Раушен» располагает просторными номерами в современном стиле с гостиной зоной и современной ванной комнатой.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер из/в аэропорт/ жд вокзал
- Проживание: 1 ночь в отеле Нессельбек или Усадьба, 2 ночи в отеле Фрам / Георгенсвальде / Вилла Гретхен / Универсал / Раушен / БалтикСпорт (глемпинг) в Светлогорске — стоимость дана за одного человека при двухместном размещении
- Завтраки
- Транспортно-экскурсионное обслуживание
- Входные билеты в объекты посещения
- Что не входит
- Авиа- или ж/д билеты до Калининграда и обратно
- Одноместное размещение (при необходимости) — 4000-8000 руб. в зависимости от отеля
- Доплата за проживание в отеле Гранд Палас 5* (при желании и наличии мест)
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Калининград
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору