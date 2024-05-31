Экскурсионные туры на 4 дня в Калининграде

Найдено 54 тура в категории «4-дневные туры» в Калининграде, цены от 13 000 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Прошлое и настоящее Калининградской области: 5 городов и 3 косы
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
2 отзыва
Прошлое и настоящее Калининградской области: 5 городов и 3 косы
Полюбоваться дюнами, рассмотреть немецкую архитектуру и узнать о любимых местах горожан
Начало: Аэропорт Храброво, утром под ваш рейс
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
100 000 за человека
SPA-тур с экскурсиями на балтийском побережье
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
5 отзывов
SPA-тур с экскурсиями на балтийском побережье
Расслабиться в бассейне в Янтарном и пожить в охотничьем замке прусского короля
Начало: Аэропорт Калининграда
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
52 900 за человека
Замки, море и янтарь - лучшие места Калининградской области
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
8 отзывов
Замки, море и янтарь - лучшие места Калининградской области
Пожить в средневековом замке и найти янтарь на берегу Балтики
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Калининграда, до 12:00
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
39 900 за человека
Балтийское побережье и Калининград за 4 дня
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Балтийское побережье и Калининград за 4 дня
Попытаться разгадать загадку семи мостов и прогуляться по Светлогорскому променаду
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Калининграда, до 12:00
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
37 900 за человека
Секретные места Калининградской области: Балтийская коса, замок Лабиау и ночь в средневековом замке
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
Секретные места Калининградской области: Балтийская коса, замок Лабиау и ночь в средневековом замке
Оказаться в «Калининградской Венеции» и исследовать старые немецкие замки
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Калининграда, до 12:00
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
43 900 за человека
По Самбийскому побережью пешком, на велосипедах и авто
🚲 На велосипеде
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
По Самбийскому побережью пешком, на велосипедах и авто
Посетить места силы, узнать о полезных свойствах янтаря и очароваться курортными городками
Начало: Калининград, аэропорт (Храброво), до 12:00
2 сен в 08:00
9 сен в 08:00
49 900 за человека
Дух Прибалтики: мини-тур по Кёнигсбергу и округе
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
Дух Прибалтики: мини-тур по Кёнигсбергу и округе
Погулять по Амалиенау, погладить котиков в Зеленоградске и узнать тайны замка Шаакен
Начало: Хостел, до 13:00
17 июня в 10:00
1 июля в 10:00
17 000 за человека
Вкусы Балтики
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Вкусы Балтики
Начало: Калининград
12 авг в 10:00
17 окт в 10:00
39 900 за человека
Первомай на Балтике. Экскурсионный тур в Калининград
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Первомай на Балтике. Экскурсионный тур в Калининград
Начало: г. Калининград
27 апр в 10:00
от 26 600 за человека
Экскурсионный тур в Калининград на 9 мая
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Экскурсионный тур в Калининград на 9 мая
Начало: г. Калининград
8 мая в 10:00
от 25 600 за человека
Очарование Балтики
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Очарование Балтики
Начало: Калининград
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 14 700 за человека
В Калининград в любой день. Цикличный тур на 4 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
В Калининград в любой день. Цикличный тур на 4 дня
Начало: Калининград
от 17 000 за человека
BIKE CAMP mini. Велотур по Калининградской области
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
BIKE CAMP mini. Велотур по Калининградской области
Начало: Россия, Калининград
5 июля в 10:00
20 сен в 10:00
от 39 900 за человека
AQUA CAMP mini. Водный тур в Калининград
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
AQUA CAMP mini. Водный тур в Калининград
Начало: Россия, Калининград
21 июня в 10:00
21 июля в 10:00
от 39 900 за человека
Балтийский экспресс
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Балтийский экспресс
Начало: Россия, Калининград
17 июня в 10:00
1 июля в 10:00
от 17 000 за человека
Балтийские приключения
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Балтийские приключения
Начало: Калининград
13 июня в 10:00
27 июня в 10:00
34 900 за человека
Калининград и море. Экскурсионный тур с апреля по ноябрь
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Калининград и море. Экскурсионный тур с апреля по ноябрь
Начало: Россия, Калининград
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 16 600 за человека
Путешествие в королевские земли. Экскурсионный тур в Калининградскую область с апреля по ноябрь
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Путешествие в королевские земли. Экскурсионный тур в Калининградскую область с апреля по ноябрь
Начало: Россия, Калининград
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 16 250 за человека
Знакомство с Янтарным краем. Экскурсионный тур в Калининградскую область
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Знакомство с Янтарным краем. Экскурсионный тур в Калининградскую область
Начало: Калининград
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 14 500 за человека
Сыр, орган и марципан. Экскурсионный тур в Калининградскую область
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Сыр, орган и марципан. Экскурсионный тур в Калининградскую область
Начало: Калининград
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 16 350 за человека
Новый год в сердце Кёнигсберга
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Новый год в сердце Кёнигсберга
Начало: Г. Калининград
29 дек в 10:00
39 900 за человека
Серебряная Балтика
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Серебряная Балтика
Начало: г. Калининград
31 дек в 10:00
от 20 100 за человека
Рождественские выходные в Калининграде
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Рождественские выходные в Калининграде
Начало: г. Калининград
3 янв в 10:00
от 19 000 за человека
Рождество в сердце Кёнигсберга
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Рождество в сердце Кёнигсберга
Начало: Г. Калининград
2 янв в 10:00
39 900 за человека
Новый год по-калининградски
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Новый год по-калининградски
Начало: Калининград
30 дек в 10:00
от 24 200 за человека
Очарование Балтики. Осень-зима
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Очарование Балтики. Осень-зима
Начало: Калининград
12 янв в 10:00
19 янв в 10:00
от 13 000 за человека
Сказки Зеленоградска. Новогодний тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Сказки Зеленоградска. Новогодний тур
Начало: Калининград
2 янв в 10:00
от 19 000 за человека
В Калининград в любой день. Четырехдневное путешествие с ноября по март
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
В Калининград в любой день. Четырехдневное путешествие с ноября по март
Начало: Калининград
11 янв в 10:00
12 янв в 10:00
от 18 000 за человека
Новый год в Калининграде
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Новый год в Калининграде
Начало: Россия, Калининград
28 дек в 10:00
от 21 300 за человека
Путешествие в королевские земли Кенигсберга
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Путешествие в королевские земли Кенигсберга
Начало: Россия, Калининград
10 янв в 10:00
17 янв в 10:00
от 15 400 за человека
Новый год в Янтарном крае
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Новый год в Янтарном крае
Начало: Калининград
30 дек в 10:00
от 15 040 за человека
Новый год без суеты в Калининградской области
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Новый год без суеты в Калининградской области
Начало: Калининград
11 янв в 10:00
от 21 620 за человека
Рождество в Янтарном крае. Сокращенная программа
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Рождество в Янтарном крае. Сокращенная программа
Начало: Калининград
5 янв в 10:00
от 18 055 за человека
Калининград рождественский
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Калининград рождественский
Начало: Калининград
2 янв в 10:00
от 17 980 за человека
Майское путешествие в Калининград
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Майское путешествие в Калининград
от 15 700 за человека
Сплав по «Калининградской Венеции»: сапборды и байдарки
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
🚣‍♂️ На байдарках
Авторский тур
4 дня
Сплав по «Калининградской Венеции»: сапборды и байдарки
Научиться управлять байдаркой, прокатиться на лошади и увидеть прусское наследие Калининграда
Начало: Калининград, до 18:00
21 июня в 08:00
21 июля в 08:00
39 900 за человека
Лови волну: сёрфинг на Балтийском море
🚌 На автобусе
🛴 На самокатах
Сёрфинг
Авторский тур
4 дня
Лови волну: сёрфинг на Балтийском море
Попробовать себя в сёрфинге на волнах Балтики и проехаться по Зеленоградску на электросамокате
Начало: Калининград, до 18:00
21 июня в 08:00
21 июля в 08:00
39 900 за человека
На велосипедах по балтийскому побережью
🚲 На велосипеде
Авторский тур
4 дня
На велосипедах по балтийскому побережью
Исколесить «Калининградскую Венецию», увидеть старинный маяк и надышаться балтийским бризом
Начало: Калининград, до 18:00
5 июля в 08:00
20 сен в 08:00
39 900 за человека
Необычный Калининград. Тур с проживанием в замке-отеле
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
Необычный Калининград. Тур с проживанием в замке-отеле
Начало: Калининград
Завтра в 10:00
12 июня в 10:00
37 900 за человека
Пиво, тайны и дорога в дюны. Кёнигсбергский уикенд
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
Пиво, тайны и дорога в дюны. Кёнигсбергский уикенд
Узнать, как варили хмельной напиток в древности, услышать секреты прошлого и погулять у моря
Начало: Калининград, гостиница «Калининград», 15:00
13 июня в 15:00
20 июня в 15:00
21 890 за человека
Калининград с детьми. Семейный гастротур
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
Калининград с детьми. Семейный гастротур
Начало: Калининград
46 000 за человека
Тур в Калининграде. Светлогорск, Зеленоградск
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
Тур в Калининграде. Светлогорск, Зеленоградск
Начало: Россия, Калининград
9 июня в 10:00
27 июня в 10:00
46 000 за человека
Гастрономический трип по Прибалтике: дегустации, мастер-классы и достопримечательности
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Гастрономический трип по Прибалтике: дегустации, мастер-классы и достопримечательности
Сварить фильтр-кофе, устроить пикник в Роминтенской пуще и пообедать в таверне замка
Начало: Гостиница, до 12:00
12 авг в 08:00
39 900 за человека
Комбо: Калининград и Светлогорск + 3 экскурсии
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
Комбо: Калининград и Светлогорск + 3 экскурсии
Начало: Россия, Калининград
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
31 900 за человека
Время крутить педали: балтийский велотур
🚲 На велосипеде
Авторский тур
4 дня
Время крутить педали: балтийский велотур
Побывать в Советске, погулять по Амалиенау и увидеть «Калининградскую Венецию»
Начало: Хостел, с 08:00 до 16:30
26 июля в 08:00
26 авг в 08:00
39 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Елена
    31 мая 2024
    Дух Прибалтики: мини-тур по Кёнигсбергу и округе
    Тур очень понравился, все организовано очень хорошо, проживание комфортное, все чисто и красиво, питание разнообразное. Экскурсии интересные и насыщенные. Спасибо нашему гиду Даше за прекрасное проведённое время.
    Тур очень понравился, все организовано очень хорошо, проживание комфортное, все чисто и красиво, питание разнообразное. ЭкскурсииТур очень понравился, все организовано очень хорошо, проживание комфортное, все чисто и красиво, питание разнообразное. ЭкскурсииТур очень понравился, все организовано очень хорошо, проживание комфортное, все чисто и красиво, питание разнообразное. ЭкскурсииТур очень понравился, все организовано очень хорошо, проживание комфортное, все чисто и красиво, питание разнообразное. ЭкскурсииТур очень понравился, все организовано очень хорошо, проживание комфортное, все чисто и красиво, питание разнообразное. ЭкскурсииТур очень понравился, все организовано очень хорошо, проживание комфортное, все чисто и красиво, питание разнообразное. ЭкскурсииТур очень понравился, все организовано очень хорошо, проживание комфортное, все чисто и красиво, питание разнообразное. ЭкскурсииТур очень понравился, все организовано очень хорошо, проживание комфортное, все чисто и красиво, питание разнообразное. Экскурсии
  • Н
    Наталья
    21 мая 2024
    Рождество в сердце Кёнигсберга
    Как я рада, что подарила себе тур "Балтийский экспресс" от "Большой Страны"! Он получился идеальным для меня, насыщенным и, вместе
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    с тем, необременительным. Кооперация с командой принимающей стороны принесли свои плоды, очень удачный вариант! Организаторы были на постоянной связи, внимательны, шли навстречу и помогали во всём. Программа продуманная. Хостел порадовал. Была идеальная погода. Зелено, чисто, вкусно, красиво и познавательно - формула идеального отдыха, как я и хотела. Места абсолютно "мои", пришлись по душе, Калининград, Зеленоградск, Светлогорск и окрестности равно любовь! От души рекомендую!

    Как я рада, что подарила себе тур &quot;Балтийский экспресс&quot; от &quot;Большой Страны&quot;! Он получился идеальным дляКак я рада, что подарила себе тур &quot;Балтийский экспресс&quot; от &quot;Большой Страны&quot;! Он получился идеальным дляКак я рада, что подарила себе тур &quot;Балтийский экспресс&quot; от &quot;Большой Страны&quot;! Он получился идеальным дляКак я рада, что подарила себе тур &quot;Балтийский экспресс&quot; от &quot;Большой Страны&quot;! Он получился идеальным дляКак я рада, что подарила себе тур &quot;Балтийский экспресс&quot; от &quot;Большой Страны&quot;! Он получился идеальным дляКак я рада, что подарила себе тур &quot;Балтийский экспресс&quot; от &quot;Большой Страны&quot;! Он получился идеальным дляКак я рада, что подарила себе тур &quot;Балтийский экспресс&quot; от &quot;Большой Страны&quot;! Он получился идеальным дляКак я рада, что подарила себе тур &quot;Балтийский экспресс&quot; от &quot;Большой Страны&quot;! Он получился идеальным дляКак я рада, что подарила себе тур &quot;Балтийский экспресс&quot; от &quot;Большой Страны&quot;! Он получился идеальным дляКак я рада, что подарила себе тур &quot;Балтийский экспресс&quot; от &quot;Большой Страны&quot;! Он получился идеальным для
  • А
    Анастасия
    15 мая 2024
    Экскурсионный тур в Калининград на 9 мая
    Тур понравился, Калининградская область прекрасна! Гид Надежда Алексеевна - неподражаема! Её истории обязательно нужно оформить в книгу, я бы с
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    удовольствием купила. Единственный минус - слишком позднее начало экскурсий. В основном в 10 часов, к 17:00 уже возвращение, поэтому на многих локациях провели слишком мало времени, а хотелось бы насладиться видами подольше.

    Тур понравился, Калининградская область прекрасна! Гид Надежда Алексеевна - неподражаема! Её истории обязательно нужно оформить вТур понравился, Калининградская область прекрасна! Гид Надежда Алексеевна - неподражаема! Её истории обязательно нужно оформить вТур понравился, Калининградская область прекрасна! Гид Надежда Алексеевна - неподражаема! Её истории обязательно нужно оформить в
  • А
    Алексей
    15 мая 2024
    Экскурсионный тур в Калининград на 9 мая
    Выбрали тур в Калининград на 4 дня/3 ночи семьей из 3 человек с 9 по 12 мая. Остались только положительные
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    эмоции благодаря насыщенной программе и самое главное лучшему из которых я встречал, экскурсоводу Надежде Алексеевне!!!, уроженке Калининграда, человеку искренне влюблённому в свою профессию, имеющей в том числе опыт работы с иностранными туристами. Посмотрели все основные города и знаковые места. Конечно 4 дней мало, мы после тура ещё остались на пару деньков. Проживали в гостинице Калининград *** звезды, сервис соответствует.

    Выбрали тур в Калининград на 4 дня/3 ночи семьей из 3 человек с 9 по 12Выбрали тур в Калининград на 4 дня/3 ночи семьей из 3 человек с 9 по 12Выбрали тур в Калининград на 4 дня/3 ночи семьей из 3 человек с 9 по 12Выбрали тур в Калининград на 4 дня/3 ночи семьей из 3 человек с 9 по 12Выбрали тур в Калининград на 4 дня/3 ночи семьей из 3 человек с 9 по 12Выбрали тур в Калининград на 4 дня/3 ночи семьей из 3 человек с 9 по 12Выбрали тур в Калининград на 4 дня/3 ночи семьей из 3 человек с 9 по 12Выбрали тур в Калининград на 4 дня/3 ночи семьей из 3 человек с 9 по 12Выбрали тур в Калининград на 4 дня/3 ночи семьей из 3 человек с 9 по 12Выбрали тур в Калининград на 4 дня/3 ночи семьей из 3 человек с 9 по 12
  • А
    Алла
    4 мая 2024
    Прошлое и настоящее Калининградской области: 5 городов и 3 косы
    Это было замечательное путешествие! Отличные гиды, люксовые условия проживания, учтены все наши пожелания. Знакомство с городами и косами прошло так,
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    что мы теперь обязательно вернемся. Дмитрию отдельное спасибо за терпение и понимание. Если вы планируете брать тур и сомневаетесь- не сомневайтесь, надо брать!

  • М
    Маргарита
    3 мая 2024
    Первомай на Балтике. Экскурсионный тур в Калининград
    Спасибо Большой Стране за очень насыщенный и грамотно составленный тур по Калининграду и Калининградской области. За 4 дня мы посетили
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    более 6 населённых пунктов,наслаждаясь рассказами замечательных гидов, дегустациями сыров,прогулками по невероятной красоты пляжами и улицам городов, узнавая историю этого удивительного края. Буду рекомендовать друзьям и знакомым!

    Спасибо Большой Стране за очень насыщенный и грамотно составленный тур по Калининграду и Калининградской области. За
  • В
    Виктория
    3 мая 2024
    Первомай на Балтике. Экскурсионный тур в Калининград
    Мне очень понравился тур тем, что он насыщенный. В первый день можно было сделать его короче, а в другие -
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    длиннее, так как после перелёта многие были. Не хватило танцующих деревьев на косе, более подробно рассказать про Калининград и посетить его уголки. Понравилось что в автобусе было свободно, гиды оба классные.

  • И
    Инга
    3 мая 2024
    Первомай на Балтике. Экскурсионный тур в Калининград
    Добрый вечер! Поездка очень понравилась, довольны всем и программой и гидами и отелем! Думаю обратимся к вам ещё) спасибо за организацию тура!
  • Л
    Людмила
    1 мая 2024
    Балтийское побережье и Калининград за 4 дня
    Понравилось 4х дневное путешествие,сами города, история, повезло с погодой, экскурсовод Сергей, хорошие гостиницы были и сама приятная атмосфера. Конечно хотелось
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    бы больше времени самостоятельно посетить некоторые места, например музей Мирового океана, покататься на катере, да и просто побродить по городу, но это уже будет больше чем 4 дня). Все организованно отлично, от начало до конца путешествия. Если хотите отдохнуть от городской суеты нужно отправится в это путешествие). Спасибо!

  • Т
    Таисия
    28 апреля 2024
    Балтийское побережье и Калининград за 4 дня
    Замечательное путешествие. Все было очень хорошо организовано, четко по времени, без накладок и задержек. Мы без спешки успевали много чего
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    посмотреть за день, и еще оставался целый свободный вечер. Очень удачно, что посмотрели основные туристические места и теперь знаем, куда еще съездить в следующий раз. Сергей - отличный гид, знает все обо всем. Очень подробно рассказывал нам и про историю края, и разные местные истории, и советовал разные места на любой вкус. Нас возили на комфортабельных минибасах, в Калининграде жили в оооочень хорошем отеле Сальве. Размещение в Светлогорске немножко подкачало, но, очевидно, на праздники сложно найти место в пределах бюджета.

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «4-дневные туры»

Самые популярные туры этой рубрики в Калининграде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 45
  1. Прошлое и настоящее Калининградской области: 5 городов и 3 косы
  2. SPA-тур с экскурсиями на балтийском побережье
  3. Замки, море и янтарь - лучшие места Калининградской области
  4. Балтийское побережье и Калининград за 4 дня
  5. Секретные места Калининградской области: Балтийская коса, замок Лабиау и ночь в средневековом замке
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Куршская Коса
  2. Балтийское море
  3. Амалиенау
  4. Рыбная деревня
  5. Кафедральный собор
  6. Остров Канта
  7. Танцующий лес
  8. Янтарный комбинат
  9. Балтийская коса
  10. Замок Шаакен
Сколько стоит тур в Калининграде в июне 2024
Сейчас в Калининграде в категории "4-дневные туры" можно забронировать 54 тура от 13 000 до 100 000 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 105 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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