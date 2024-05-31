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Авторский тур
4 дня
Прошлое и настоящее Калининградской области: 5 городов и 3 косы
Полюбоваться дюнами, рассмотреть немецкую архитектуру и узнать о любимых местах горожан
Начало: Аэропорт Храброво, утром под ваш рейс
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
100 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
SPA-тур с экскурсиями на балтийском побережье
Расслабиться в бассейне в Янтарном и пожить в охотничьем замке прусского короля
Начало: Аэропорт Калининграда
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
52 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Замки, море и янтарь - лучшие места Калининградской области
Пожить в средневековом замке и найти янтарь на берегу Балтики
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Калининграда, до 12:00
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
39 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Балтийское побережье и Калининград за 4 дня
Попытаться разгадать загадку семи мостов и прогуляться по Светлогорскому променаду
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Калининграда, до 12:00
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
37 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Секретные места Калининградской области: Балтийская коса, замок Лабиау и ночь в средневековом замке
Оказаться в «Калининградской Венеции» и исследовать старые немецкие замки
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Калининграда, до 12:00
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
43 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
По Самбийскому побережью пешком, на велосипедах и авто
Посетить места силы, узнать о полезных свойствах янтаря и очароваться курортными городками
Начало: Калининград, аэропорт (Храброво), до 12:00
2 сен в 08:00
9 сен в 08:00
49 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Дух Прибалтики: мини-тур по Кёнигсбергу и округе
Погулять по Амалиенау, погладить котиков в Зеленоградске и узнать тайны замка Шаакен
Начало: Хостел, до 13:00
17 июня в 10:00
1 июля в 10:00
17 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Вкусы Балтики
Начало: Калининград
12 авг в 10:00
17 окт в 10:00
39 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Первомай на Балтике. Экскурсионный тур в Калининград
Начало: г. Калининград
27 апр в 10:00
от 26 600₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Экскурсионный тур в Калининград на 9 мая
Начало: г. Калининград
8 мая в 10:00
от 25 600₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Очарование Балтики
Начало: Калининград
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 14 700₽ за человека
Авторский тур
4 дня
В Калининград в любой день. Цикличный тур на 4 дня
Начало: Калининград
от 17 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
BIKE CAMP mini. Велотур по Калининградской области
Начало: Россия, Калининград
5 июля в 10:00
20 сен в 10:00
от 39 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
AQUA CAMP mini. Водный тур в Калининград
Начало: Россия, Калининград
21 июня в 10:00
21 июля в 10:00
от 39 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Балтийский экспресс
Начало: Россия, Калининград
17 июня в 10:00
1 июля в 10:00
от 17 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Балтийские приключения
Начало: Калининград
13 июня в 10:00
27 июня в 10:00
34 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Калининград и море. Экскурсионный тур с апреля по ноябрь
Начало: Россия, Калининград
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 16 600₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Путешествие в королевские земли. Экскурсионный тур в Калининградскую область с апреля по ноябрь
Начало: Россия, Калининград
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 16 250₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Знакомство с Янтарным краем. Экскурсионный тур в Калининградскую область
Начало: Калининград
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 14 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Сыр, орган и марципан. Экскурсионный тур в Калининградскую область
Начало: Калининград
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 16 350₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Новый год в сердце Кёнигсберга
Начало: Г. Калининград
29 дек в 10:00
39 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Серебряная Балтика
Начало: г. Калининград
31 дек в 10:00
от 20 100₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Рождественские выходные в Калининграде
Начало: г. Калининград
3 янв в 10:00
от 19 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Рождество в сердце Кёнигсберга
Начало: Г. Калининград
2 янв в 10:00
39 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Новый год по-калининградски
Начало: Калининград
30 дек в 10:00
от 24 200₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Очарование Балтики. Осень-зима
Начало: Калининград
12 янв в 10:00
19 янв в 10:00
от 13 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Сказки Зеленоградска. Новогодний тур
Начало: Калининград
2 янв в 10:00
от 19 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
В Калининград в любой день. Четырехдневное путешествие с ноября по март
Начало: Калининград
11 янв в 10:00
12 янв в 10:00
от 18 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Новый год в Калининграде
Начало: Россия, Калининград
28 дек в 10:00
от 21 300₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Путешествие в королевские земли Кенигсберга
Начало: Россия, Калининград
10 янв в 10:00
17 янв в 10:00
от 15 400₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Новый год в Янтарном крае
Начало: Калининград
30 дек в 10:00
от 15 040₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Новый год без суеты в Калининградской области
Начало: Калининград
11 янв в 10:00
от 21 620₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Рождество в Янтарном крае. Сокращенная программа
Начало: Калининград
5 янв в 10:00
от 18 055₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Калининград рождественский
Начало: Калининград
2 янв в 10:00
от 17 980₽ за человека
Авторский тур
4 дня
от 15 700₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Сплав по «Калининградской Венеции»: сапборды и байдарки
Научиться управлять байдаркой, прокатиться на лошади и увидеть прусское наследие Калининграда
Начало: Калининград, до 18:00
21 июня в 08:00
21 июля в 08:00
39 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Лови волну: сёрфинг на Балтийском море
Попробовать себя в сёрфинге на волнах Балтики и проехаться по Зеленоградску на электросамокате
Начало: Калининград, до 18:00
21 июня в 08:00
21 июля в 08:00
39 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
На велосипедах по балтийскому побережью
Исколесить «Калининградскую Венецию», увидеть старинный маяк и надышаться балтийским бризом
Начало: Калининград, до 18:00
5 июля в 08:00
20 сен в 08:00
39 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Необычный Калининград. Тур с проживанием в замке-отеле
Начало: Калининград
Завтра в 10:00
12 июня в 10:00
37 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Пиво, тайны и дорога в дюны. Кёнигсбергский уикенд
Узнать, как варили хмельной напиток в древности, услышать секреты прошлого и погулять у моря
Начало: Калининград, гостиница «Калининград», 15:00
13 июня в 15:00
20 июня в 15:00
21 890₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Калининград с детьми. Семейный гастротур
Начало: Калининград
46 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Тур в Калининграде. Светлогорск, Зеленоградск
Начало: Россия, Калининград
9 июня в 10:00
27 июня в 10:00
46 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Гастрономический трип по Прибалтике: дегустации, мастер-классы и достопримечательности
Сварить фильтр-кофе, устроить пикник в Роминтенской пуще и пообедать в таверне замка
Начало: Гостиница, до 12:00
12 авг в 08:00
39 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Комбо: Калининград и Светлогорск + 3 экскурсии
Начало: Россия, Калининград
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
31 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Время крутить педали: балтийский велотур
Побывать в Советске, погулять по Амалиенау и увидеть «Калининградскую Венецию»
Начало: Хостел, с 08:00 до 16:30
26 июля в 08:00
26 авг в 08:00
39 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕлена31 мая 2024Тур очень понравился, все организовано очень хорошо, проживание комфортное, все чисто и красиво, питание разнообразное. Экскурсии интересные и насыщенные. Спасибо нашему гиду Даше за прекрасное проведённое время.
- ННаталья21 мая 2024Как я рада, что подарила себе тур "Балтийский экспресс" от "Большой Страны"! Он получился идеальным для меня, насыщенным и, вместе
- ААнастасия15 мая 2024Тур понравился, Калининградская область прекрасна! Гид Надежда Алексеевна - неподражаема! Её истории обязательно нужно оформить в книгу, я бы с
- ААлексей15 мая 2024Выбрали тур в Калининград на 4 дня/3 ночи семьей из 3 человек с 9 по 12 мая. Остались только положительные
- ААлла4 мая 2024Это было замечательное путешествие! Отличные гиды, люксовые условия проживания, учтены все наши пожелания. Знакомство с городами и косами прошло так,
- ММаргарита3 мая 2024Спасибо Большой Стране за очень насыщенный и грамотно составленный тур по Калининграду и Калининградской области. За 4 дня мы посетили
- ВВиктория3 мая 2024Мне очень понравился тур тем, что он насыщенный. В первый день можно было сделать его короче, а в другие -
- ИИнга3 мая 2024Добрый вечер! Поездка очень понравилась, довольны всем и программой и гидами и отелем! Думаю обратимся к вам ещё) спасибо за организацию тура!
- ЛЛюдмила1 мая 2024Понравилось 4х дневное путешествие,сами города, история, повезло с погодой, экскурсовод Сергей, хорошие гостиницы были и сама приятная атмосфера. Конечно хотелось
- ТТаисия28 апреля 2024Замечательное путешествие. Все было очень хорошо организовано, четко по времени, без накладок и задержек. Мы без спешки успевали много чего
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «4-дневные туры»
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